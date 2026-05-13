Далеко не все российские коллективы довольны тем, как для них складывается близящийся к закату сезон Премьер-лиги, и находят виновников этому в лице главных наставников, некоторые из которых уже лишились занимаемого поста либо ждут своего часа. Пертурбации на тренерских мостиках могут коснуться как команд, расположившихся вверху турнирной таблицы, так и середняков/аутсайдеров первенства.

«Локомотив»

Имея ограниченные ресурсы и делая акцент на воспитанников собственной академии, «железнодорожники» навязали видимость борьбы за чемпионский титул «Зениту» и «Краснодару» и вполне серьезно претендуют на бронзовые медали, за что заслужили оценку со знаком «+». Камень в огород рулевого Михаила Галактионова можно кинуть лишь за вошедший в привычку весенний спад, регулярно затмевающий летне-осенний перформанс «красно-зеленых».

Покинуть корабль самовольно 41-летний специалист способен на фоне скромного финансирования клуба, недовольство которым он периодически высказывает в интервью. Видимо, Михаил Михайлович чувствует, что выжал максимум из нынешнего состава и без свежей крови рассчитывать на что-либо большее не следует, поэтому присматривает себе теплое местечко, где его трансферные запросы найдут положительный отклик.

Взор на российского наставника обратило московское «Динамо», в котором не до конца уверены в продолжении сотрудничества с Роланом Гусевым и готовы сделать ставку на человека, работавшего в системе «бело-голубых». Правда руководство «Локомотива», в частности, спортивный директор Дмитрий Ульянов всячески отрицает возможную отставку Галактионова, настаивая на том, что в их отношениях царит гармония.

В случае, если ситуация станет развиваться не по благоприятному для «железнодорожников» сценарию, и они расстанутся с Михаилом Михайловичем, то в ранге запасного плана значится приглашение Андрея Талалаева, удостоившегося целого ряда лестных слов за проделанный труд в «Балтике». Замена спокойного Галактионова на темпераментного Талалаева абсолютно не гарантирует «красно-зеленым» стремительного рывка на вершину РПЛ и улучшения качества демонстрируемых выступлений.

«Зенит»

Клуб с берегов Невы катается на эмоциональных качелях в текущей кампании чемпионата России, большую часть которой он пребывал в роли догоняющего, однако подарок от московского «Динамо», поставившего подножку «Краснодару», позволил «сине-бело-голубым» вырваться вперед. Тем не менее даже объявившееся на горизонте чемпионство «Зенита» не способно сместить фокус внимания с накопившегося багажа вопросов к Сергею Семаку, чей кризис идей усугубляется второй год кряду.

Дивиденды от многомилионных новичков превратились в исключение из правил, и все чаще латиноамериканская диаспора демонстрирует тренеру свой нрав, игнорируя его требования (выкидываемые фортели Венделом, возвращающимся из отпуска позже всех) либо отбывая номер на поле (Жерсон и Луис Энрике), чем подрывает авторитет 50-летнего коуча. Блеклая картина игры, проблемы с реализацией в атаке, конфликты с подопечными (Лусиано Гонду и Андрей Мостовой) не добавляют авансов Сергею Богдановичу, который за восемь лет работы, кажется, изжил себя.

Сергей Семак fc-zenit.ru

Располагая действующим до лета 2030 контрактом, Семак, навряд ли, решит самостоятельно выпорхнуть из «золотой клетки», поэтому финальное слово остается за боссами санкт-петербуржцев. Вполне реально, что замену ему функционеры «Зенита» будут искать на рынке иностранных специалистов, где в особенности им полюбились представители Италии, и, как раз таки, существует возможность исполнить желание Дженнаро Гаттузо, который после провала со «скуадрой адзуррой» хотел уехать подальше от Апеннинского полуострова.

ЦСКА

Приз главного разочарования весенней части безоговорочно достается «армейцам», в стане которых на первый план вышли внутренние скандалы, но никак не мысли о борьбе на два фронта в Кубке России и Премьер-лиге. Экс-рулевой «красно-синих» Фабио Челестини вместо того, чтобы разряжать обстановку, наоборот сильнее накалял ее, утратив поддержку как игроков, так и руководства коллектива.

Временно бразды правления ЦСКА перешли к Дмитрию Игдисамову, ранее возглавлявшему дубль команды и вошедшему в штаб швейцарца только в марте, однако его шансы сменить приставку и.о. на должность главного наставника крайне малы. Лидирует в списке кандидатов на вакантный пост Сандро Шварц, хорошо знакомый российской футбольной общественности по двухлетним гастролям в московском «Динамо».

Реноме немецкого менеджера после отъезда из России смотрится крайне блекло: увольнение из «Герты» в 2023 за восемнадцатое место в Бундеслиге и отставка из «Нью-Йорк Ред Буллз» в 2025 за невыход в плей-офф МЛС впервые за пятнадцать лет. В шорт-листе «армейцев» фигурируют несколько альтернативных вариантов Шварцу, как претенденту на тренерский мостик, — Ненад Бьелица, Марцел Личка и Ролан Гусев.

«Динамо» (Москва)

Однозначный вердикт стараниям Ролана Александровича, перенявшего у Валерия Карпина пребывающих в состоянии прострации «бело-голубых», не рискуют дать, в том числе, в правящей верхушке клуба — председатель совета директоров Александр Ивлев утверждает, что Гусеву удалось перестроить команду и поднять ее настрой, в то время как генеральный директор Павел Пивоваров настаивает на том, что коллектив не решил задачу в Кубке страны и занимает строчку ниже, чем ожидалось, поэтому позитивных сдвигов при нем не наблюдается.

Выглядит все в духе перекладывания ответственности с больной головы на здоровую, когда руководство совершило промах с назначением Валерия Георгиевича и в экстренном режиме подписало 48-летнего специалиста, ожидая от него трофея, при этом стоя на краю пропасти. Чуда не произошло, однако с функциями пожарного Гусев справился, придав игре «Динамо» некий шарм: отчасти наладил действия в оборонительных порядках, добавил движения между линиями и оживил лидеров (Муми Нгамалё, Бителло и Константина Тюкавина).

Котировки Ролана Александровича на тренерском рынке резко возросли, и внимательно за его будущим в лагере «бело-голубых» следят, как говорили выше, в ЦСКА, цвета которого он защищал на протяжении шести лет. Из огня да в полымя — лейтмотив Гусева, если договориться с «Динамо» не получится и выбор падет на более турбулентных «красно-синих».

Ролан Гусев fcdynamo.ru

Сменщиком ему прочат Михаила Галактионова, за которого «Локомотив», в свете действующего до конца декабря 2028 трудового соглашения, явно попросит заплатить неустойку, составляющую 20 млн рублей.

«Балтика»

Карета калининградцев, ожидаемо, превратилась в тыкву после зимней паузы, и постепенно дружина Андрея Талалаева не только выпала из лидирующего квартета, но и отдалилась от него. Безвыигрышная серия «Балтики» длится с начала апреля и составляет семь поединков, среди которых три поражения подряд с минимальным счетом 0:1.

Балтийцы заканчивают сезон на ободах, явно прыгнув выше головы и преподнеся настоящий сюрприз как своим фанатам, так и поклонникам российского футбола. Высока вероятность, что команду из Калининграда разберут по винтикам предстоящим летом — на радары ведущих коллективов РПЛ попали и игроки (Максим Петров, Кевин Андраде, Брайан Хиль), и главный тренер.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов намекнул, что вопрос о пролонгации контракта с Талалаевым не стоит на повестке дня и, при желании, заинтересованный в нем клуб может выплатить компенсацию калининградцам. Потеря как Андрея Викторовича, так и целой когорты лидеров грозит балтийцам крутым пике в подвал турнирной таблицы с последующими перспективами вылета в Первую лигу.

«Рубин»

Минувшей зимой казанцы вместо косметического ремонта в виде точечных усилений пошли путем глобальной перестройки, указав на дверь Рашиду Рахимову и пригласив Франка Артигу, который после почивших «Химок» прозябал в экстравагантном чемпионате Анголы. Испанец быстро адаптировался в Казани, отбросив конспекты предшественника и воплотив в жизнь собственное видение игры, базирующееся на развитии комбинаций через короткий пас с полным осознанием каждого маневра на чужой половине поля.

Франк Артига rubin-kazan.ru

Осечки в чемпионате России «Рубин» допустил лишь против махачкалинского «Динамо» и «Спартака» — по завершении встречи испанец отвесил реверанс соотечественнику Хуану Карлосу Карседо, назвав «красно-белых» лучшей командой весеннего отрезка.

Порцию аплодисментов заслужил и сам Артига, которого чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин видит во главе «армейцев», рассчитывая, что такой структурный человек, как Франк, настроит коллективу атакующую манеру. С данным компонентом в «Рубине» у испанца возникли трудности, ведь казанцы редко забивали больше одного мяча и их показатель ожидаемых голов (xG) ниже единицы, однако с имеющимся набором исполнителей в рядах москвичей 49-летний менеджер, наверняка, поправит статистику.

«Ахмат»

Полевому командиру понадобился всего год, чтобы навести порядок в рядах грозненцев, едва не распрощавшихся с высшим дивизионом по итогам прошлого розыгрыша. «Ахмат» — крепкий середняк, который способен как отобрать очки у более мастеровитых соперников, так и добрать свое в противостояниях с равными по классу оппонентами.

Фамилию Черчесова сходу начали связывать с московским «Динамо» и «Локомотивом», чьи амбиции на порядок выше клуба из Грозного, и якобы генеральный директор «железнодорожников» Борис Ротенберг-младший лично заинтересован в сотрудничестве со Станиславом Саламовичем. При этом переманить 62-летнего наставника у «Ахмата» — задачка со звездочкой, так как у него договоренность с президентом грозненцев Якубом Закриевым на полноценную отработку трехлетнего трудового соглашения.

Если все-таки коллектив из Республики Чечня отпустит Черчесова реанимировать «Динамо» либо обучать молодежь «Локомотива», то в быстром наборе должны сохраниться номера Сергея Ташуева, веселящегося с «Енисеем» в Первой лиге, или Магомеда Адиева, отправившегося покорять Высшую лигу Беларуси в «МЛ Витебск».

«Крылья Советов»

К слову, последним пристанищем Магомеда Мусаевича в РПЛ оказалась Самара, которую он покинул с мини-скандалом — поехал в казахстанский «Актобе» обсуждать собственное будущее, что боссы самарцев восприняли сродни предательству. Адиев до сих пор возмущен обидой на него «больших дядь», видимо не до конца понимая, что действовать за чьей-либо спиной чревато последствиями.

Удержаться на плаву в Премьер-лиге «Крылья Советов» решили за счет внутренних резервов, доверив пост Сергею Булатову, ранее помогавшему как Игорю Осинькину, так и Магомеду Адиеву. Справляется с намеченной целью 54-летний рулевой с переменным успехом, удивив домашним триумфом над «Спартаком» (2:1) и оступившись в матче с прямым конкурентом за выживание «Оренбургом» (0:1).

Теперь вся Самара живет лишь поединком с «Акроном», в котором подопечным Булатова хватит ничейного результата, чтобы не упасть в зону стыков. Далее руководство «Крыльев Советов» наверняка примется шерстить рынок свободных тренеров, где мелькают имена Сергея Игнашевича, Владимира Федотова и Александра Кержакова.