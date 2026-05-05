Многолетний футболист и тренер ЦСКА Александр Тарханов, капитан последнего союзного чемпионского состава Дмитрий Кузнецов и лучший бомбардир той команды Валерий Масалитин ответили на вопросы нашей анкеты.

Александр Тарханов — 249 матчей и 61 гол в составе армейского клуба, 4 сезона из девяти был капитаном команды. С 94-го по 96-й годы — главный тренер ЦСКА, а затем и президент клуба. Сегодня возглавляет женскую команду и футбольную академию родного красноярского «Енисея».

Дмитрий Кузнецов — 288 матчей и 49 голов за армейцев. Капитан команды, выигравшей последний чемпионат и Кубок СССР. Один из лучших опорников 90-х. Недавно создал собственную любительскую команду «Союз»

Валерий Масалитин — лучший бомбардир последнего чемпионата СССР в составе ЦСКА. Автор пентатрика в ворота «Ротора». Чемпион и обладатель Кубка Союза, российского тоже. Сегодня тренирует одну из любительских команд Белгорода.

Александр Тарханов

— Главная ошибка так хорошо начавшего швейцарца?

— Их несколько. Внутренний конфликт с Мойзесом повлиял. Без опыта длительной зимней паузы, видимо, неправильно сработал в этот период. Он взял готовую команду от Николича, которую не надо было менять. Наверное, безумный для армейцев обмен Дивеева на Лусиано без его согласия не мог состояться. Он и столп в обороне был главный и голов, как ни смешно, забивает больше аргентинца. Баринов совершенно не подходит под этот стиль.

— Увольнение за два тура до финиша и за два дня до Кубка в таком системном клубе как объяснить?

— Попыткой встряхнуть, очевидно. Видите, и в Нижнем за три тура произошла смена, хотя в игровом плане неплохо выглядели. Но, конечно, будь при прежней власти Гинера такого бы не случилось. Когда он близко стоял к команде, всегда принимал правильные решения.

— Что нового увидим завтра со «Спартаком» от Дмитрия Игдисамова?

— Сложно сказать. Футболисты будут стремиться доказать, что умеют играть, это понятно. Здесь мало тренерского будет, команда сама по себе захочет показать характер. По составу, думаю, могут не поставить Баринова и Лусиано.

— На сей раз выбор будет в пользу российского специалиста из-за понятного тренда и предпочтений председателя совдира клуба Максима Орешкина?

— Если бы Гинер за все отвечал, то, конечно, русского поставил. Сегодня рулит ВТБ, уже прошла информация об иностранце. Я за Игнашевича, у которого есть опыт и который знает ЦСКА изнутри. В «Балтике» что-то получилось, что-то нет, но все же в плюс тренерской биографии.

Дмитрий Кузнецов

— Главная ошибка так хорошо начавшего швейцарца?

— Не смог найти общий язык с лидерами. За подготовительный период не были наиграны оборонительные действия. Откровенно не вписались Баринов, Козлов и Лусиано. И начал дергаться, перестав доверять Алвешу, Кармо, которые проводили вполне достойные матчи. Категорически не угадывал с составом.

— Увольнение за два тура до финиша и за два дня до Кубка в таком системном клубе как объяснить?

— С одной стороны, встряска — это хорошо, особенно перед Кубком, где ЦСКА еще может зацепить трофей. С другой, для чемпионата это нецелесообразно, поскольку ЦСКА ни за что не бьется, две проходных игры. Ну, и вопрос неустойки, которую придется платить. Думаю, для ЦСКА сегодня 500 тысяч евро не лишние.

— Что нового увидим завтра со «Спартаком» от Дмитрия Игдисамова?

— Он хорошо знает пацанов, которые у него были в молодежке. Но как бы не допустил ошибок. Он работал с Челестини меньше месяца. Парень из дубля пришел, опыта никакого не было. Ответственность на игроках, которые должны ему помочь добиться результата. Кармо, Алвеш могут выйти. Мойзес, понятно. Лусиано и Баринов все же.

— На сей раз выбор будет в пользу российского специалиста из-за понятного тренда и предпочтений председателя совдира клуба Максима Орешкина?

— Несомненно. ЦСКА, как и «Спартак», уже обжегся на иностранцах. Николич поставил игру, но потом просто «свалил». Да, на его багаже провели первый круг. И все равно в целом с тренерами-легионерами плохая история.

Валерий Масалитин

— Главная ошибка так хорошо начавшего швейцарца?

— Первая, что команда физически не подготовлена к весенней части. На фоне осеннего футбола были большие ожидания, шли какое-то время на первом месте. Но зимние точечные усиления скорее не усилили, а ослабили команду. Вторая — скандал с Мойзесом. Весь негатив складывался постепенно, но ком с горы уже покатился и все больше обрастал. Наверняка потерял управление раздевалкой, как принято говорить. А что мы видим сегодня от игроков хвалебные слова в его адрес, это просто дипломатия, хотя кто-то наверняка искренне жалеет о его уходе.

— Увольнение за два тура до финиша и за два дня до Кубка в таком системном клубе как объяснить?

— Только взбодрить команду перед «Спартаком». Но мало верится, что команда в нынешнем состоянии может что-то противопоставить «Спартаку». Элементарно нет сил.

— Что нового увидим завтра со «Спартаком» от Дмитрия Игдисамова?

— Отмотаем чуть назад — после ухода Алексея Березуцкого в штабе остались одни иностранцы. Русскоговорящим футболистам некому было даже пожаловаться. Возможно, приходилось доносить свою позицию главному через докторов, массажистов, администраторов. Поэтому на последнем этапе был приглашен тренер из молодежной команды. Есть ребята, с кем он работал, но в целом уважение такой разношерстной команды заработать очень сложно. Ну, Акинфеев его старше, очень сложные иностранцы, взять одного Мойзеса. И самое главное, что он остался совсем один, все помощники ушли вместе с Челестини. Как такой клуб мог допустить, что тренер остался совсем без поддержки! Плана «Б» на случай увольнения швейцарца просто не было. Что он может сделать, за день натренировать стандарты, чтобы не пропускали? Конечно, нет. Парню могут просто сломать тренерскую карьеру.

— На сей раз выбор будет в пользу российского специалиста из-за понятного тренда и предпочтений председателя совдира клуба Максима Орешкина?

— Либо из «Рубина» надо выкупать Артигу, который может построить команду. Как по мне, лучше вложиться в тренера, чем в посредственных иностранных футболистов. Хаби Алонсо тоже хороший вариант, сегодня можно договориться, здесь нет ничего фантастического.