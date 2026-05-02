Football365 составил список худших аренд текущего сезона.

Обычно аренда — это понятный инструмент. Молодому игроку дают шанс получить больше игрового времени, а футболисту, который больше не нужен основной команде, подыскивают промежуточный вариант перед полноценным расставанием.

Иногда аренда становится крайней мерой, когда клуб попросту не может избавиться от футболиста (привет, Джейдон Санчо). Но даже в таких случаях логично предположить, что у команды, которая его берет, есть хотя бы примерное понимание, зачем он ей нужен.

Однако в случае с этими переходами не работает почти ни одно объяснение. Где-то все пошло не по плану, где-то сама затея с самого начала выглядела странно, а местами — откровенно бессмысленно.

Мы составили рейтинг десяти самых бесполезных аренд сезона с участием клубов Премьер-лиги.

10. Костас Цимикас (из «Ливерпуля» в «Рому»)

«Ливерпуль» больше не нуждался в услугах Цимикаса после подписания Милоша Керкеза и решения сохранить Энди Робертсона еще на один сезон. В результате греческого защитника отправили в «Рому» незадолго до закрытия трансферного окна.

Но и в Риме сразу возникал вполне логичный вопрос: а сможет ли он вообще выиграть конкуренцию у Анхелиньо, который в предыдущем сезоне был одним из лучших игроков команды?

По иронии судьбы, Анхелиньо пропустил большую часть сезона, но Цимикас так и не сумел закрепить за собой статус основного левого защитника. Тренерский штаб чаще отдает предпочтение бразильцу Уэсли, для которого родным является правый фланг обороны.

Грек все же сумел набрать 25 матчей за «Рому» во всех турнирах, однако в рамках Серии А выходил в стартовом составе лишь шесть раз.

С учетом предстоящего ухода Робертсона нельзя исключать, что у него еще появится шанс забыть этот сезон и провести последний год в «Ливерпуле» уже в роли запасного. Но сезон-2025/26 он все равно запомнит как год, в который поменял одну скамейку на другую.

Впрочем, нельзя отрицать, что жизнь в Риме имеет свои очевидные плюсы.

9. Рис Нельсон (из «Арсенала» в «Брентфорд»)

Нельсону уже 26 лет, и это тот возраст, когда футболисту пора бы уже окончательно осесть в новом клубе. Только явно не в «Арсенале», который за последние годы ушел вперед гораздо быстрее, чем воспитанник академии.

Травмы никогда не способствовали его прогрессу, и именно они стали главной причиной неудач после перехода в «Брентфорд».

За время аренды вингер ни разу не вышел в стартовом составе на матч Премьер-лиги, ограничившись лишь 13 появлениями на поле во всех турнирах. Свое первое результативное действие в чемпионате за «пчел» он совершил лишь в конце апреля, отдав голевую передачу в матче против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Этим летом Нельсон вступит в последний год своего контракта с «Арсеналом», так и не получив ни малейшего представления о том, где продолжится его карьера в долгосрочной перспективе.

8. Карл Хейн (из «Арсенала» в «Вердер»)

Как и в случае с Нельсоном, шансы на успешное будущее Карла Хейна в «Арсенале» практически растаяли еще до того, как клуб отправил его в бременский «Вердер».

Эта аренда была рассчитана до конца действия его контракта с «канонирами», где еще пару лет назад он числился лишь третьим вратарем. В прошлом сезоне Хейн провел 32 матча в аренде за «Вальядолид», однако за «Вердер» эстонский голкипер смог сыграть лишь дважды — в сентябре и октябре. В марте его сезон досрочно завершился из-за травмы.

Соглашение предусматривало опцию выкупа, и руководство немецкого клуба, казалось, было вполне довольно его работой в качестве резервного вратаря. Тем не менее, перед поиском нового клуба Хейн полностью растерял тот игровой тонус, который он успел набрать в Испании.

7. Клаудио Эчеверри (из «Манчестер Сити» в «Байер»)

Летом «Манчестер Сити» столкнулся с дилеммой относительно будущего Эчеверри: «Рома» пыталась арендовать аргентинца с правом выкупа, однако леверкузенский «Байер» выразил готовность забрать игрока без этой опции.

Такой вариант оказался более привлекательным для «горожан», которые не хотели терять контроль над правами на перспективного атакующего полузащитника.

Однако в Манчестере вряд ли могли предвидеть, как будут развиваться события в Германии.

Эрик тен Хаг был уволен из «Байера» менее чем через две недели после приезда Эчеверри. В дальнейшем аргентинец так и не смог найти свое место в построениях Каспера Юльманна, преемника тен Хага.

В итоге арендное соглашение было досрочно расторгнуто после 11 матчей, лишь в одном из которых игрок вышел в стартовом составе.

После этого «Ман Сити» ожидаемо отправил полузащитника в «Жирону», что вызывает резонный вопрос: почему нельзя было сделать это с самого начала?

6. Аарон Ансельмино (из «Челси» в «Страсбург»)

Дебютировав за «Челси» на Клубном чемпионате мира, первую половину нынешнего сезона Ансельмино провел в дортмундской «Боруссии», где постепенно начал закрепляться в составе.

Немецкий клуб был настолько воодушевлен его игрой, что вскоре завел разговоры о полноценном выкупе аргентинца. Руководство «синих» такой энтузиазм не оценило.

В итоге «Челси» досрочно прервал аренду Ансельмино в Дортмунде (вопреки желанию самого футболиста) и вместо этого отправил его в «Страсбург», который с некоторых пор является фарм-клубом «синих».

После переезда во Францию центральный защитник из-за травм провел лишь три матча, что, похоже, окончательно выбило его из колеи. При этом у «Боруссии» даже не было опции выкупа, поэтому решение «Челси» забрать своего игрока выглядело скорее актом упрямства, нежели реальной спортивной необходимостью.

5. Крисантус Уче (из «Хетафе» в «Кристал Пэлас»)

В арендном соглашении между «Хетафе» и «Кристал Пэлас» прописан пункт, обязывающий «орлов» выкупить Уче, если он проведет 10 матчей в стартовом составе в рамках АПЛ. Но этому не суждено сбыться: он ни разу не вышел в старте.

Четыре гола в дебютном сезоне Ла Лиги и забитый мяч в первом туре нынешней кампании обеспечили ему этот переход в последний день трансферного окна. Однако главный тренер «Пэлас» Оливер Гласнер так и не смог найти для него оптимальную позицию на поле.

В январе «Пэлас» без колебаний выложил 43 млн фунтов за Йоргена Странна Ларсена, отодвинув Уче еще глубже в иерархии нападающих. Впоследствии нигерийца и вовсе исключили из заявки на Лигу конференций, несмотря на то, что он отличился в двух последних матчах на общем этапе.

В рамках Премьер-лиги Уче 14 раз выходил на замену, но так и не открыл счет своим голам в Англии. Полные 90 минут он провел лишь в матче Лиги конференций с «Шелбурном» и в печальной кубковой игре против «Маклсфилда».

Нигериец обречен на возвращение в «Хетафе», который с радостью примет его обратно, но при этом параллельно будет рассматривать варианты для окончательной продажи.

4. Джамай Симпсон-Пьюзи (из «Манчестер Сити» в «Селтик»)

В первой половине сезона Симпсон-Пьюзи, находясь в аренде из «Ман Сити», провел за «Селтик» всего один матч в чемпионате, при этом зачастую и вовсе оставаясь вне заявки.

Проблема в том, что у «Селтика» и без него не было особой нехватки вариантов в центре обороны, поэтому Симпсон-Пьюзи, по сути, оказался там просто лишним.

В январе соглашение было аннулировано, чтобы отправить защитника в новую аренду — на этот раз в «Кельн», где он получает гораздо больше игрового времени. Впрочем, получать меньше было бы физически трудно.

3. Игор Жулио (из «Брайтона» в «Вест Хэм»)

Защитник «Брайтона» Игор в конце прошлого лета оказался в центре небольшого трансферного спора. Им активно интересовался «Кристал Пэлас», рассматривавший бразильца как вариант, который мог бы дать зеленый свет сорвавшемуся переходу Марка Гехи в «Ливерпуль».

Но в итоге борьбу за бразильца выиграл «Вест Хэм». И, откровенно говоря, «молотобойцам» не стоило так напрягаться, поскольку с тех пор Игор принял участие лишь в четырех матчах.

Его последнее появление на поле датируется ноябрем. В январе его отправили обратно в «Брайтон». С тех пор Жулио не сыграл ни минуты.

2. Факундо Буонанотте (из «Брайтона» в «Челси»)

Хотя для «Челси» коллекционирование молодых талантов абсолютно привычное дело, с самого начала было сложно представить, где именно Буонанотте получит сколько-нибудь значимое игровое время в и без того переполненной линии атакующих полузащитников.

Тем забавнее звучали слова главного тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера: «Это отличная возможность для Факундо регулярно играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов в этом сезоне и заодно продолжать развиваться».

Точно.

Буонанотте даже не попал в изначальную заявку «Челси» на Лигу чемпионов (его добавили лишь в сентябре после травмы Дариу Эссугу) и успел сыграть за «синих» всего один матч в Премьер-лиге, прежде чем в январе аренда была досрочно прервана.

До перехода в «Челси» аргентинцем предметно интересовался «Лидс Юнайтед». Переосмыслив ситуацию, в январе он все-таки отправился к «павлинам», но и там дела у него пока идут не лучшим образом.

На данный момент он провел за «Лидс» всего три матча — это даже меньше, чем в «Челси».

Тем не менее, то, под каким странным соусом подавался его переход в «Челси», и то, насколько предсказуемо он провалился, действительно сложно превзойти.

1. Харви Эллиотт (из «Ливерпуля» в «Астон Виллу»)

Ни одна арендная сделка не привлекала к себе столько внимания (причем совершенно справедливо), как злополучная командировка Харви Эллиотта в «Астон Виллу».

Эллиотт фактически оказался в подвешенном состоянии из-за пункта в контракте, который обязал бы «Астон Виллу» выплатить «Ливерпулю» 35 млн фунтов стерлингов за обязательный выкуп игрока в случае достижения им отметки в 10 матчей в АПЛ.

Далеко не все в руководстве «Виллы» были согласны с этим трансфером, и именно игрок в итоге поплатился за их нежелание доводить дело до полноценной покупки.

В рамках Премьер-лиги Эллиотт вышел в стартовом составе «Виллы» лишь однажды. Еще в трех случаях он появился на поле со скамейки запасных.

Решение покинуть «Ливерпуль» изначально далось ему нелегко в эмоциональном плане, но Эллиот пошел на этот шаг с намерением перезапустить карьеру благодаря регулярной игровой практике. Увы, получилось с точностью до наоборот.

В январе «Ливерпуль» не проявил никакого интереса к досрочному возвращению Эллиотта, а сам футболист отверг вариант с переходом в МЛС, который мог стать одним из немногих доступных путей к спасению сезона.

Таким образом, летом полузащитнику придется искать новое решение после абсолютно впустую потраченного года, что, без сомнений, могло серьезно ударить и по его трансферной стоимости.