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    От Кепы до Влаходимоса. Топ-20 самых дорогих вратарей в истории футбола

    «Челси» опозорился, «Арсенал» демонстрирует прогресс

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    Джанлуиджи Буффон
    Football365 составил список из двадцати самых дорогих голкиперов всех времен.

    1. Кепа Аррисабалага — £71,6 млн / €80 млн

    Из «Атлетика» в «Челси», август 2018

    Несмотря на то что он так и не стал по-настоящему надежным номером один на «Стэмфорд Бридж», Кепа остается самым дорогим вратарем в истории футбола. На его счету — более 100 матчей в АПЛ и больше «сухих» игр, чем у, скажем, Антти Ниеми, которому, на минуточку, уже 53.

    Кепа Аррисабалага
    globallookpress.com

    Самый стабильный сезон в Англии он провел… в аренде в «Борнмуте». Сейчас «Арсенал» готов подписать испанца всего за £5 млн — карьера пошла по неожиданной дуге.

    2. Алисон — £67 млн / €75 млн

    Из «Ромы» в «Ливерпуль», июль 2018

    «"Челси" тогда менял тренера и не играл в Лиге Чемпионов. А я с детства восхищался историей "Ливерпуля". Это клуб, у которого в шкафу стоит пять Кубков чемпионов. Я хотел стать частью этой истории», — рассказывал Алисон о своем выборе в пользу мерсисайдцев летом 2018-го.

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    • Учитывая, что на «Энфилде» он выиграл абсолютно все, спорить с его решением не приходится.

    3. Андре Онана — £43,9 млн / €51 млн

    Из «Интера» в «Манчестер Юнайтед», июль 2023

    Андре Онана
    globallookpress.com

    Спустя всего год после перехода в «Интер» на правах свободного агента, финалист Лиги Чемпионов Онана воссоединился с Эриком тен Хагом на «Олд Траффорд» — как часть амбициозной перестройки, которая пока явно не идет по плану.

    4. Тибо Куртуа — £35 млн / €38,8 млн

    Из «Челси» в «Реал», август 2018

    Желание Куртуа покинуть Лондон стало триггером для сразу трех из четырех крупнейших вратарских трансферов в истории. После блестящего ЧМ-2018 бельгиец добился перехода в «Реал» и за семь лет в Мадриде выиграл уже 12 трофеев — достойный итог настойчивости.

    5. Эдерсон — £34,7 млн / €40 млн

    Из «Бенфики» в «Манчестер Сити», июнь 2017

    Эдерсон
    globallookpress.com

    Клаудио Браво получил шанс, но настолько не оправдал ожиданий, что уже по ходу сезона уступил место Вилли Кабальеро. В итоге Гвардиола поставил на невызывавшегося в сборную 23-летнего Эдерсона с 74 матчами на уровне высших лиг. Риск оправдался — теперь бразилец считается эталоном современного голкипера.

    6. Джанлуиджи Буффон — £32,6 млн / €51,9 млн

    Из «Пармы» в «Ювентус», июль 2001

    На протяжении почти 16 лет Буффон оставался самым дорогим вратарем в истории. Чтобы сместить его с пьедестала, понадобилось не только время, но и мощная инфляция плюс хитрые пересчеты валют.

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    Зато «Ювентус» точно не прогадал: 22 трофея, рекорд по «сухим» матчам в Серии А и, увы, легендарное количество провалов в Лиге Чемпионов.

    7. Яспер Силлессен — £31,4 млн / €35 млн

    Из «Барселоны» в «Валенсию», июнь 2019

    До покупки 30-летнего голландца, сыгравшего за три года всего пять матчей в Ла Лиге за «Барсу», «Валенсия» дважды подряд финишировала в топ-4. После трансфера — три сезона без просвета: 9-е, 12-е и снова 9-е место. Силлессен уехал, а болельщики до сих пор задаются вопросом: зачем все это было?

    8. Джордан Пикфорд — £30 млн / €34 млн

    Из «Сандерленда» в «Эвертон», июнь 2017

    Джордан Пикфорд
    globallookpress.com

    На тот момент трансфер вызвал легкое недоумение, и даже сейчас некоторые остаются скептиками. Однако «Эвертон» подписал Пикфорда сразу после его вылета в Чемпионшип с «Сандерлендом» — и с тех пор именно он больше всех сделал для того, чтобы «ириски» не повторили эту участь.

    9. Эрон Рамздейл — £30 млн / €35,5 млн

    Из «Шеффилд Юнайтед» в «Арсенал», август 2021

    Два подряд вылета из АПЛ — сначала с «Борнмутом», потом с «Шеффилдом» — не отпугнули «Арсенал», который планировал постепенно вводить Рамздейла в состав. Но оказалось, что он чертовски хорош… хотя, как выяснилось позже, не настолько хорош, чтобы удержать место в основе.

    10. Давид Райя — £27 млн / €31,9 млн

    Из «Брентфорда» в «Арсенал», июль 2024

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    • Сначала это была аренда, продиктованная правилами финансового фэйр-плей, но с самого начала было понятно — переход Райи станет полноценным. Несмотря на все споры о ротации вратарей, «Арсенал» провел хладнокровную модернизацию и в итоге оказался абсолютно прав — испанец вытеснил Рамздейла и закрепился в рамке.

    11. Алекс Мерет — £26,25 млн / €35 млн

    Из «Удинезе» в «Наполи», июль 2018

    Обладатель Кубка Италии — с решающим сейвом в серии пенальти от Пауло Дибалы в финале, а затем и чемпион Серии А, который прошел путь от игрока ротации до основного голкипера. Мерет вполне оправдал вложенные в него средства.

    12. Георгий Мамардашвили — £25 млн / €30 млн

    Из «Валенсии» в «Ливерпуль», август 2024

    Георгий Мамардашвили
    globallookpress.com

    «Ливерпуль» думает на перспективу: Мамардашвили подписан, но оставлен в «Валенсии» еще на сезон для обкатки. А уже через год грузин должен составить конкуренцию Алисону на «Энфилде». Ход логичный, учитывая нестабильность дублеров и возраст основной звезды.

    13. Мануэль Нойер — £24,3 млн / €30 млн

    Из «Шальке» в «Баварию», июнь 2011

    Переход Нойера в «Баварию» в свое время вызвал бурные протесты фанатов — якобы из-за давней обиды, связанной с Оливером Каном. Прошло чуть больше десяти лет, 12 титулов Бундеслиги, две Лиги Чемпионов — и, кажется, даже самые упрямые болельщики перестали ворчать.

    14. Франческо Тольдо — £23,85 млн / €28,4 млн

    Из «Фиорентины» в «Интер», июль 2001

    Желание избежать сравнения с Буффоном якобы стало одной из причин, по которой Тольдо отказался переходить в «Парму» во время знаменитой вратарской карусели 2001 года.

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    • В итоге «Парма» взяла Себастьяна Фрея из «Интера», а сам Тольдо ушел в обратном направлении — за те же деньги, что ранее предлагались «Фиорентине». Флорентийцы же заменили своего ветерана… бывшим игроком «Арсенала» и легендой «Ливерпуля» — Алексом Маннингером.

    15. Нето — £23,3 млн / €26 млн

    Из «Валенсии» в «Барселону», июнь 2019

    В рамках раздутой и, мягко говоря, сомнительной сделки по обмену с Силлессеном, «Барселона» получила Нето — в статусе дублера тер Штегена. Бразилец, конечно, знал, на что идет: много скамейки, мало матчей, но форма «Барсы» — в резюме звучит весомо.

    16. Бернд Лено — £22,3 млн / €25 млн

    Из «Байера» в «Арсенал», июнь 2018

    Бернд Лено
    globallookpress.com

    Покупка немецкого вратаря пробуждала у болельщиков «Арсенала» приятные ассоциации, но Лено оказался ни безумным, ни непобедимым. Он пришел на смену Петеру Чеху, а затем сам уступил место Рамсдейлу. Такой вот круговорот на последнем рубеже «Эмирейтс».

    17. Эдуар Менди — £22 млн / €24 млн

    Из «Ренна» в «Челси», сентябрь 2020

    Пришел, увидел — и временами играл просто блестяще. За считаные месяцы выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Африки, получил звания лучшего вратаря года по версии FIFA и лучшего вратаря Лиги Чемпионов. Затем — спор по контракту, потеря места в составе, и в итоге — переезд в Саудовскую Аравию. Настоящий футбольный вихрь.

    18. Жоан Гарсия — £21,3 млн / €25 млн

    Из «Эспаньола» в «Барселону», июнь 2025

    «Арсенал» присматривался, но «Барселона» действовала быстрее, решив подготовить почву для будущей замены тер Стегена.

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    • Гарсия стал первым за 31 год футболистом, перешедшим напрямую из «Эспаньола» в стан вечного соперника — и сразу вызвал резонанс в Каталонии.

    19. Пау Лопес — £21 млн / €23,5 млн

    Из «Бетиса» в «Рому», июль 2019

    Не сыграв ни минуты за «Тоттенхэм» во время неудачной аренды в сезоне 2016/17, Лопес реабилитировался в «Бетисе», где провел яркий сезон и привлек внимание «Ромы».

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    Спустя два с половиной года он ушел в «Марсель» примерно за половину той суммы, что римляне отдали за него изначально.

    20. Одиссеас Влаходимос — £20 млн / €23,7 млн

    Из «Ноттингем Форест» в «Ньюкасл», июнь 2024

    Яркий пример сомнительной сделки, заключенной ради соответствия правилам финансового фэйр-плей, которых летом 2024 года было предостаточно. Влаходимос стал самым дорогим вратарем в истории «Ньюкасла» — и за первый сезон отметился всего 45 минутами в матче третьего раунда Кубка лиги. Не самая удачная инвестиция.

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