Фабио Капелло однажды сказал, что в Риме надо выбирать, за кого болеть — за Франческо Тотти или за «Рому». С тренером капитан спорил постоянно, но свое единственное скудетто выиграл именно с ним. Том Хиндл из GOAL вспоминает 24 года Тотти в родном клубе — от дебюта в шестнадцать лет до прощания с футболом, которое сам капитан сравнил со смертью.

Франческо Тотти сравнил уход из футбола со смертью — настолько серьезно он относился к своей карьере.

«В тот день, когда я закончил карьеру, я умер, — рассказал он газете Gazzetta dello Sport. — Уйти из "Ромы" и из футбола для меня было все равно что умереть. Это был вынужденный шаг, вынужденное прощание. Я знал, что рано или поздно это случится, но мне было больно, и все оказалось не так, как я себе представлял. Я никак не мог осознать, что происходит, и чувствовал себя потерянным».

Редко встретишь такого футболиста, как Тотти, который стал живым воплощением целого клуба и с неизменной дерзостью играл на позиции треквартисты — самой итальянской в футболе.

В этом и заключается главное наследие Тотти. Быть профессиональным спортсменом очень трудно, а добиться успеха на этом уровне — еще труднее. Но стать эталоном игры на своей позиции почти невозможно. А сделать все это, больше 20 лет выступая за один клуб? Что ж, так и становятся легендами.

В поисках позиции

Уже само название позиции Тотти намекает, что на поле он умел все. Слово «треквартиста» отсылает к отметке в три четверти длины поля, но сам игрок успевает повсюду, и четко определить его роль непросто. Это не «десятка» и не второй нападающий. Вообще-то место треквартисты чуть позади центрфорварда, а появиться он может… да где угодно. Необязательно, чтобы через него шла вся игра, но в самые напряженные моменты от него ждут решающих действий. И Тотти эти ожидания оправдывал.

Говорят, в детстве у Тотти не было постоянной позиции, но чудеса с мячом он творил чуть ли не с тех пор, как научился ходить. Рассказывают, что уже в четыре года он играючи обводил восьмилетних мальчишек, а едва стал подростком, его уже хотел заполучить каждый клуб. В «Роме» Тотти играл за команду до 15 лет с ребятами на два года старше себя, а затем быстро прошел остальные возрастные ступени и пробился в первую команду.

Некоторые тренеры настаивали, что такому одаренному нападающему место в центре атаки, но Тотти умел видеть, куда отдать пас, и потому был опасен и в роли созидателя. В юношеском футболе позиция не имела особого значения — он забивал, отдавал голевые передачи и матч за матчем оставлял соперников в дураках.

Франческо Тотти globallookpress.com

В конце марта 1993 года главный тренер Вуядин Бошков выпустил 16-летнего Тотти на последние пять минут матча с «Брешией» — говорят, об этом его настойчиво просил полузащитник Синиша Михайлович. Дебютом мечты это не назовешь.

«Я вышел на разминку, а через десять секунд уже был в игре. Мяча я коснулся всего пару раз — был слишком взволнован и слишком счастлив», — вспоминал позже Тотти.

Но к середине 1990-х Тотти играл так хорошо, что не замечать его было уже невозможно. Карло Маццоне первым из тренеров по-настоящему поверил в него, как и в другого молодого итальянца — Андреа Пирло. В 1995 году Тотти уже регулярно выходил в основе «желто-красных» на позиции второго нападающего.

Пожалуй, мне даже не хотелось, чтобы его заметили, ведь в 17 лет можно потерять голову. Руджеро Риццителли о юном Тотти

Будущий капитан

Но в 1997 году эта история едва не приняла совсем другой оборот. Недовольный своим положением и, возможно, немного растерянный, Тотти был в шаге от ухода из «Ромы». «Сампдория» сделала ему заманчивое предложение, а Маццоне, который сначала дал Тотти шанс, а затем умело ограждал его от лишнего внимания, уволили еще предыдущим летом после трех лет без трофеев.

Именно благодаря отношениям с Маццоне Тотти уже в юном возрасте приносил команде столько пользы. Рассказывают, что в детстве он был сорванцом, но строгая мать-католичка не давала ему спуску. Он был невероятно одаренным, но при этом дерзким, а порой и довольно ленивым. Маццоне понял, что такого игрока нужно любить и беречь, а не помыкать им или во всем ему потакать.

Франческо Тотти в сезоне 2000/01 globallookpress.com

Сменивший Маццоне Карлос Бьянки был его полной противоположностью. Строгий и властный, Бьянки терпеть не мог подчеркнуто римский образ, который Тотти создал себе еще подростком, и решил действовать жестко. Он посадил Тотти на скамейку запасных, не дал ему десятый номер и прямо потребовал, чтобы тот вел себя как следует.

Однако дела «Ромы» так и не пошли на лад, и уже через сезон Бьянки уволили. Год спустя его преемник Зденек Земан сделал Тотти главной фигурой в команде. Франческо сразу получил десятый номер, а партнеры, решив, что даже в 22 года он как никто другой подходит на роль лидера на поле, выбрали его капитаном — самым молодым в истории «Ромы».

Чемпионство

Роль капитана подходила уверенному в себе Тотти. За два сезона при Земане он забил 30 голов и отдал 26 голевых передач, а «Рома», которая тогда переживала перестройку, заняла сначала четвертое, а затем пятое место. Тогда же Тотти впервые забил своей фирменной «ложечкой», мягко перебросив мяч через вратаря.

Земан хочет, чтобы я радовал публику. Люди приходят на стадион ради зрелища, а не только для того, чтобы увидеть нашу победу. Радовать зрителей — это и честь, и ответственность. Вот я и стараюсь придумать на поле что-нибудь особенное — например, перебросить мяч через вратаря, как в матче с «Пармой». Франческо Тотти о фирменной «ложечке»

Дальше дела пошли еще лучше, когда Фабио Капелло собрал, пожалуй, сильнейшую «Рому» за много лет. Легенды играли в каждой линии — от Кафу и Вальтера Самуэля до Эмерсона и Габриэля Батистуты. А в центре всего этого, конечно, был Тотти. В сезоне-2000/01, когда «Рома» завоевала скудетто, Тотти забил 13 мячей в чемпионате и был признан лучшим итальянским игроком Серии А, а многие тогда верили, что на «Стадио Олимпико» начинается золотая эпоха.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Об отношениях Капелло и Тотти — или, вернее, об их отсутствии — говорили много. Свои лучшие годы Тотти провел под руководством Капелло, но каждый хотел, чтобы главным творцом третьего чемпионства «Ромы» считали именно его, и друзьями они так и не стали — спорили из матча в матч. Однажды Капелло произнес фразу, наделавшую немало шума: «Здесь надо определиться, за кого ты болеешь — за Тотти или за Рому».

Как выяснилось, сам Капелло не болел ни за Тотти, ни за «Рому». После вялой тренировки Капелло устроил Тотти разнос, а тот вступил с ним в спор. Об их перепалке узнала пресса, а в конце сезона-2003/04 Капелло покинул «Рому».

Франческо Тотти globallookpress.com

Чемпион мира

В конце концов Лучано Спаллетти нашел для Тотти подходящую роль — пусть и случайно. В декабре 2005 года в матче с «Сампдорией» Тотти вышел единственным центральным нападающим, хотя на деле не играл на острие. На бумаге «Рома» выстраивалась по схеме 4-6-0.

И это было начало чего-то прекрасного. Полузащитники поддерживали Тотти рывками из глубины, так что у «Ромы» по-прежнему хватало вариантов в атаке, а серия из 11 матчей без поражений, включая победу над «Интером» на «Сан-Сиро», вывела команду в число претендентов на титул. Однако в феврале 2006 года Тотти получил тяжелую травму голеностопа, после чего «Рома» сбавила ход и выбыла из борьбы за скудетто.

В том же году предстоял чемпионат мира, и Тотти, забивший до травмы 15 мячей в Серии А, не жалел сил, чтобы восстановиться и попасть в заявку сборной. Марчелло Липпи, который тогда возглавлял сборную Италии, пообещал взять Тотти на турнир, если тот успеет набрать форму, и сдержал слово. В итоге Франческо сыграл во всех семи матчах и отдал четыре голевые передачи, а Италия стала чемпионом мира.

«Жаль, что я не был готов на все сто, — позже говорил Тотти. — Но если бы после всего, что случилось, мне в начале турнира сказали: "Ты можешь быть готов всего на 30 процентов и все равно сыграть на чемпионате мира и выиграть его", я бы охотно согласился, даже если бы не показал своей лучшей игры».

Франческо Тотти стал чемпионом мира в составе сборной Италии globallookpress.com

В следующем сезоне по игре Тотти уже не было заметно последствий травмы — он забил 32 мяча и отдал 15 голевых передач, а «Рома» выиграла Кубок Италии. Тогда же он забил ударом с лета в ворота «Сампдории» — этот гол считают одним из лучших в истории Серии А. В том сезоне Тотти завоевал один из последних трофеев в своей карьере.

«Мне приходится расплачиваться за то, что я римлянин»

Вклад Тотти не измерить голами, голевыми передачами или трофеями. Его имя так прочно связано с «Ромой», что порой забываешь, каким футболистом он был. «Рома» — это Тотти, а Тотти — это «Рома».

Франческо Тотти прощается с болельщиками после своего последнего матча за «Рому» globallookpress.com

Все 24 года карьеры он оставался собой и не считал нужным оправдываться, даже когда его поведение раздражало и болельщиков, и тренеров. Было в нем что-то дерзкое, даже безрассудное. Были и глупые удаления (например, за удар по ноге Марио Балотелли в финале Кубка Италии 2010 года), и празднования голов с большим пальцем во рту, и признание, что он не прочитал ни одной книги: «Сажусь, читаю первые страницы, а потом устаю».

Была у Тотти и светская жизнь. Он женился на телезвезде, а их свадьбу показали в эфире. Супруги появлялись в журналах и не сходили со страниц таблоидов. Тотти любит автомобили и мотоциклы, снялся в нескольких знаменитых рекламных роликах Nike, появился на обложке футбольного симулятора FIFA, а в 2010 году помогал рекламировать «Гладиатора», когда фильм переиздали к десятилетию со дня премьеры.

Но прежде всего Тотти был предан своему клубу и своему городу:

Мне приходится расплачиваться за то, что я римлянин. Смеются над моим акцентом, над моими манерами, над тем, что я ругаюсь. Может, им не нравится, что в «Роме» играет великий футболист. В итальянском футболе уже не все решают на севере, хотя постоянно твердят обратное. А мы, римляне, у них избалованные, ленивые, нахальные, обидчивые, толстые. Слово «расизм» звучит жестко — пожалуй, правильнее сказать «дискриминация». Пусть думают что хотят. Я родился римлянином и умру римлянином. Я никогда не покину ни эту команду, ни свой город. Никогда не доставлю им такого удовольствия. Франческо Тотти о верности Риму

Тотти забил 307 голов и стал чемпионом Италии — и все это в желто-красной футболке «Ромы», так что вряд ли он ошибся, решив остаться дома.