прогноз на матч 12-го тура Серии A, ставка за 2.05

22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Аталанта»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Аталанта» на шесть очков отстает от еврозоны. Команда забила 17 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Монцу» — 1:0.

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До того «Аталанта» в Лиге конференций не сумела одолеть «Кайрат» — 1:1, а вот чуть ранее вчистую уступила «Парме» — 0:3. «Бергамаски» не побеждали в трех последних домашних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Аталанта» намерена подтянуться к зоне еврокубков, вот только нередко теряет очки буквально на ровном месте.

При этом «Аталанта» дома победила лишь в трех поединках из шести. Вот только пропускает команда откровенно многовато, да и в плане реализации не особенно преуспевает. Плюс взаимоотношения с «Интером» у земляков Труффальдино исторически складываются сложно.

Команда явно будет действовать максимально активно. «Бергамаски» не боятся оппонента, вот только ключевые проблемы далеки от решения.

«Интер»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Интер» всего на один пункт отстает от лидера. А вот забить удалось 28 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Комо» — 2:0.

До того «Интер» в Лиге чемпионов легко одолел «Фейеноорд» — 3:0, а вот чуть раньше уступил «Милану» — 1:3. Команда победила и не пропустила дважды кряду.

Состояние команды: «Интер» явно намерен как можно скорее подняться на трон, в среднем забивая реже трех мячей за матч.

При этом «Интер» относительно продуктивно выступает на выезде. В пяти поединках вне родных стен команда разжилась тремя викториями. Вот только в лазарет не вовремя угодил Маркус Тюрам. Зато есть шанс, что наконец-то поможет «змеям» Лаутаро Мартинес.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Миланцы дышат в спину «Лацио» и терять драгоценные очки явно не собираются.

На что ставят в матче Аталанта — Интер Букмекерские коэффициенты на матч Аталанта — Интер: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Интер» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа «Аталанты» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Интер» сражается за лидерство, к тому же оппонент имеет явные проблемы с надежностью тылов.

2.05 Победа «Интера» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Аталанта» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Интера» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Аталанта» — «Интер» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт