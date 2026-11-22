прогноз на матч 11-го тура французской Лиги 1, ставка за 1.80

22 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Ле Ман». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после 10-ти стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет 18 очков в своем активе.

Команда занимает четвертое место в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отставанием в пять баллов от лидирующего ПСЖ и с отрывом в один пункт от пятого в таблице «Лиона».

Последние матчи: ранее в 10-м туре чемпионата Франции коллектив в чужих стенах одержал победу над «Лансом» (2:1).

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Перед этим в четвертом туре основного этапа Лиги Европы клуб также был на высоте, когда снова-таки на выезде одержал победу над «Байером» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Марсель» неизменно выигрывал.

Очевидно, что в последнее время хозяева набрали мощный ход, что вкупе с преимуществом в классе над соперником и поддержкой своих фанатов делает их явным фаворитом.

Амин Гуири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Ле Ман»

Турнирное положение: «Ле Ман» после 10-ти туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет восемь баллов в своем активе.

Команда занимает безопасную 15-ю строчку, по дополнительным показателям опережая как зону плей-офф за прописку в элите (16-я позиция), так и зону вылета (17-18-е места).

Последние матчи: ранее в 10-м туре французского чемпионата коллектив на своем поле сыграл вничью с «Монако» (1:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства клуб уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах проиграл «Труа» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Бурабаа и Сидибе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Ле Ман» проиграл четыре раза при двух ничьих.

Нынешняя форма гостей не позволяет им рассчитывать даже на ничью, особенно в гостях у соперника, который заметно превосходит их в классе.

Луи Мафута — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Марселя» забивала только одна команда

в 10-ти из 12-ти последних домашних матчей «Марселя» забивали три или больше голов

в трёх последних матчах «Ле Мана» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.90, выигрыш «Ле Мана» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.51 и 2.46.

Прогноз: в 10-ти из 12-ти последних домашних матчей хозяев было забито три или больше мячей. При этом в двух последних очных поединках этих соперников забивали три гола.

Тем временем, в пяти из восьми последних матчей гостей также забивали три или больше мячей.

1.80 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Марсель» — «Ле Ман» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из шести последних домашних поединков «Марселя».

2.28 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Марсель» — «Ле Ман» позволит вывести на карту выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.28