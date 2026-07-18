The Athletic рефлексирует об еще одной неудаче Гарри Кейна и сборной Англии на очередном топ-турнире — ЧМ-2026.

Ещё один день — и ещё одна суперзвезда покидает сцену чемпионата мира. Мохаммед Салах ушёл в ошеломлённом молчании. Криштиану Роналду оставил турнир под шквал напоминаний о своих подвигах 10-летней давности.

Эрлинг Холанн уходил с широкой улыбкой, сказав, что это был лучший опыт в его жизни. Килиан Мбаппе извинился, прежде чем в своей красноречивой речи выругаться в прямом эфире.

Пока всё идёт именно так, как и ожидалось от каждого из них. Так было и с капитаном сборной Англии Гарри Кейном в лабиринтах под стадионом в Атланте: топ-форвард пытался подобрать правильные слова, понимая, что сейчас время для банальностей, а не для резких заявлений, размышляя об очередном глубоком разочаровании. Снова так близко — и вновь так далеко.

Пятый турнир кряду родоначальники добираются до поздних стадий: полуфинал ЧМ-2018, поражение по пенальти в финале Евро-2020, четвертьфинал мундиаля-2022, проигрыш в финале Евро-2024, а теперь — пожалуй, самое горькое из всех разочарований — поражение от Аргентины в полуфинале мирового форума, когда перевес 1:0 ускользнул из рук в последние минуты.

Кейн сказал журналистам, что это была «почти та же история, что и на предыдущих турнирах»: примерно час ему и его партнёрам по команде казалось, что всё идёт по плану, «а потом по той или иной причине мы перестали контролировать мяч, перестали оказывать давление на соперника».

В этот момент можно было ожидать, что он укажет на наставника команды Томаса Тухеля. Но форвард никогда не ищет виноватых. Когда его настойчиво спросили об этом, он ответил, что «сейчас не время об этом говорить».

Томас Тухель globallookpress.com

В другом интервью он сказал, что немца «называли бы гением», если бы серия оборонительных замен помогла Англии удержать победу.

«Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе», — сказал Кейн, и было очевидно, что в это «мы» он включает и главного тренера.

Но будь то накануне воскресного матча за третье место против Франции в Майами, или уже в самолёте по пути домой, наступит момент, когда поражение станет для нападающего глубоко личным переживанием. Он будет снова и снова прокручивать в голове матч с Аргентиной, пытаясь понять, мог ли сделать что-то иначе, или что он может изменить в будущем, чтобы помочь Англии найти то, что сам назвал «недостающим элементом».

И ответ — если вы решили, что это лишь мягкое вступление к критике лучшего бомбардира в истории сборной Англии, — почти наверняка отрицательный. Кейн вместе с Джудом Беллингемом провёл великолепный турнир.

Они оба забивали в самые напряжённые моменты — сам капитан однажды назвал их «героическими эпизодами», — и каждый по-своему продемонстрировал лидерские качества и характер для больших матчей, которых так часто не хватало многим выдающимся английским футболистам на мундиалях.

Но этот большой поединок снова оказался для форварда почти незаметным. За сборную Англии он сыграл четыре полуфинала и два финала, и в этих шести играх забил лишь дважды — с пенальти в полуфинале Евро-2024 против Нидерландов и на добивании после отражённого Каспером Шмейхелем 11-метрового в полуфинале Евро-2020 тремя годами ранее.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Это нельзя назвать провалом или чем-то подобным, но для футболиста такого уровня статистика всё же разочаровывает.

Проблема не в Кейне. Проблема в том, что во многих из этих матчей Англия почти не стремилась использовать своё главное атакующее оружие. В финале Евро-2020 против Италии он практически не получал мяча — настолько осторожно «Три Льва» играли после быстрого гола.

В 2024 году против Нидерландов и в финале против Испании он испытывал проблемы с физической готовностью и был заменён. В матче с Аргентиной Англия почти не проявляла желания атаковать до того, как открыла счёт на 55-й минуте, а затем атаковала всё меньше и меньше — пока не получила именно тот результат, к которому вела чрезмерно осторожная тактика Тухеля.

Кейн — футболист мирового класса. Но он не футбольный гений, как Лионель Месси. У него нет той физической мощи и атлетизма, которыми обладают Холанн или Роналду в лучшие годы, и которые кажутся чуть ли не результатом лабораторного эксперимента.

У него нет скорости Мбаппе. Он универсальный центрфорвард, но матч с Аргентиной, где Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес практически полностью его нейтрализовали в те редкие моменты, когда мяч всё же доходил до него, вновь напомнил, насколько он зависит от передач и поддержки партнёров.

На двух последних крупных турнирах, где Англия дошла сначала до финала, а теперь до полуфинала, такой поддержки было удручающе мало.

После неудачного Евро-2024 и успешных выступлений за «Баварию» укоренилось мнение, что Кейн способен эффективно играть только тогда, когда рядом с ним действуют быстрые и острые вингеры.

Однако ни один из шести его голов на этом мундиале не был забит благодаря такой модели игры. Два мяча он забил с пенальти, один — головой после углового, ещё три — два удара головой и один мощный выстрел правой ногой — в играх против команд, оборонявшихся глубоким блоком. Если смотреть на показатель ожидаемых голов (xG), нападающий значительно превзошёл качество созданных для него моментов: шесть голов при 3,7 xG по данным ФИФА.

Помимо Кейна и Букайо Сака, которого преследовали проблемы с физической готовностью, в последние годы в атакующей линии Англии почти не было стабильности.

Букайо Сака globallookpress.com

Рахим Стерлинг, Маркус Рашфорд, Джек Грилиш, Фил Фоден, Коул Палмер, Джаррод Боуэн, Нони Мадуэке, Энтони Гордон... Определённая текучка состава неизбежна, но резкий спад формы некоторых из этих игроков на клубном уровне лишь осложнил работу сменявших друг друга тренеров сборной. И Кейну это тоже не помогло.

Гордон после медленного старта внёс серьёзный вклад в выступление Англии на этом чемпионате мира, однако большую часть турнира её нападение оставалось слишком предсказуемым.

Были великолепные стремительные контратаки во втором тайме против Хорватии, в первом тайме против Мексики и в эпизоде с голом Гордона в ворота Аргентины. Но куда чаще возникал вопрос: откуда вообще придёт следующий гол Англии, если не благодаря очередному озарению Кейна или Беллингема?

Именно это будет больше всего раздражать Кейна. В «Баварии» он играет рядом с Майклом Олисе, Луисом Диасом, Джамалом Мусиалой и другими футболистами под руководством Венсана Компани — тренера, который стремится доминировать над соперниками как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. А в сборной, если не считать отборочные матчи, игра слишком часто превращается в вязкую борьбу.

Но он любит это, вновь подтвердив это после матча в четверг. Когда его спросили, не станет ли этот мундиаль последним в его карьере — ведь через несколько недель ему исполнится 33 года, — Кейн ответил, что «об этом ещё слишком рано говорить», но добавил: «Сборная Англии — моя гордость и моя радость. Это то, что люблю делать больше всего. Это для меня важнее всего».

«Конечно, четыре года — это очень долгий срок, а этим летом мне исполнится 33, — продолжил он. — Но достаточно посмотреть на Лео [Месси]: он по-прежнему выступает на самом высоком уровне. Я никогда не хочу заранее устанавливать для себя какие-либо пределы. Приму решение по мере того, как сложится ситуация».

Гарри Кейн и Лионель Месси globallookpress.com

Ни один болельщик сборной Англии не должен желать, чтобы Кейн завершил международную карьеру. После вылета с крупного турнира всегда возникает желание смотреть в будущее, но тот только что провёл, возможно, лучший сезон в карьере за «Баварию», а ещё несколько дней назад его называли одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

При этом ни в краткосрочной, ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе у Англии нет очевидного кандидата, способного заменить его на позиции центрфорварда.

Однако он прав, говоря, что следующий мундиаль, который пройдёт в 2030 году, пока кажется очень далёким. Возможно, другого шанса у него уже не будет. Конечно, можно вспомнить Месси, который наконец выиграл чемпионат мира в 35 лет, а в 39 вновь вывел Аргентину в финал. Но тот уже давно существует вне привычных футбольных законов.

Кейн продолжит играть и забивать, пока внимание постепенно переключается на Евро-2028. Но в какой-то момент ему и сборной Англии необходимо наконец изменить этот сценарий неудач.