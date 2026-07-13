ESPN проанализировал выступления сборных, которые проиграли в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Футбол — это игра, построенная на неудачах. И этим летом особенно.

В каждом матче чемпионата мира 2026 года каждая сборная в среднем владеет мячом около 80 раз. При этом она забивает примерно по 1,5 гола за игру. Иными словами, в 98% своих атак команды не могут поразить ворота.

За матч сборные наносят в среднем всего около 12 ударов, а значит, 85% атак даже не заканчиваются попыткой пробить по воротам. И даже когда удар всё же наносится, в 88% случаев он не становится голом.

Но мы готовы мириться с этой бесконечной чередой безрезультатных попыток, потому что где-то за всей этой удручающей статистикой скрывается долгожданная награда... ведь так? Ведь так?

Ну... не совсем.

Самый масштабный мундиаль в истории приносит с собой и ещё более грандиозную лавину неудач. Из 48 сборных, которые этим летом борются за Кубок мира, 47 (98%) в итоге потерпят неудачу.

Если сложить все чемпионаты мира этого столетия, то окажется, что к концу нынешнего турнира 240 разных команд попытались поднять над головой главный трофей — и лишь семь добились успеха, тогда как остальные 233 останутся ни с чем.

Разумеется, не все неудачи одинаковы. Случаются травмы, судьи ошибаются, произвольно проведённые государственные границы и случайные демографические особенности определяют составы сборных, социально-экономические факторы оказываются важнее тактики, да и мяч порой отскакивает совершенно непредсказуемо.

Поэтому... оценка [выбывших в четвертьфинале] будет складываться из ожиданий перед турниром, выступления на самом чемпионате и любых других факторов, которые заслуживают внимания.

Мы будем использовать традиционную шкалу от «A» до «F». Да, вы можете получить «A» за поражение или «F» за поражение. Пожалуй, ничто не передаёт суть чемпионата мира лучше, чем эта фраза.

Швейцария

Как выбыла: проиграла Аргентине в четвертьфинале

Итоговая оценка: A−

Попробуйте угадать, в какой именно момент судья подошёл к монитору VAR и решил, что правило «ошибочной идентификации» должно привести к удалению Бреля Эмболо в матче с «Альбиселесте».

Ожидаемые голы на ЧМ-2026 Futi

«Крестоносцы» в матчах с Аргентиной и Колумбией при игре в равных составах практически полностью нейтрализовала атакующую мощь обеих команд. Да, сами европейцы в этих поединках тоже не создали многого в нападении, но, как нам кажется, на этом турнире они продемонстрировали впечатляющую универсальность.

Они уверенно громили соперников, которых превосходили в классе, а затем сумели максимально осложнить жизнь двум сборным, против которых считались аутсайдерами. Причём последние два матча они провели без, возможно, главного открытия турнира — полузащитника Жоана Манзамби, который повредил колено перед 1/8 финала.

Очень жаль, что мы так и не увидели полноценного противостояния Швейцарии с действующими чемпионом мира после того, как Дан Ндойе сравнял счёт на 67-й минуте.

Казалось, Аргентина начала терять почву под ногами, но затем, как мы слишком часто наблюдали этим летом, всё более глубокое внедрение технологий в футбол вытащило на первый план очередное незначительное нарушение, подвергнув его максимально строгой трактовке правил, и, по сути, именно это определило исход игры.

Норвегия

Как выбыла: проиграла Англии в четвертьфинале

Итоговая оценка: A−

Вот список команд, которые сумели обыграть основной состав Норвегии в основное время этим летом:

Шутка. Такого списка не существует, потому что этого не удалось никому.

До этого чемпионата мира «Викинги» не выиграли ни одного матча плей-офф на мировых первенствах. Теперь же они одержала две такие победы, включая успех против Бразилии (2:0).

А поражение от Англии в четвертьфинале было настолько на тоненького, насколько вообще может быть футбольный матч: 13 ударов у Норвегии против 14 у соперника, владение мячом в финальной трети — 49,6% против 50,4%, касания в штрафной — 28 против 31.

Один по сути голевой момент в игре завершился победным мячом Джуда Беллингема в дополнительное время после ошибки норвежского вратаря Орьяна Нюланна.

xG (ожидаемые голы) в матче Норвегия — Англия globallookpress.com

Единственное разочарование — если говорить о том, что зависело от самой команды, а не от висящих проводов или толчков в спину в штрафной, — то, что в матче с Англией Норвегия почти ничего не получила от Эрлинга Холанна.

Нет никаких сомнений, что его присутствие на поле и постоянные рывки открывали пространство для партнёров. Однако гигантский центрфорвард завершил матч всего с пятью точными передачами и двумя ударами низкого качества.

Главная слабость Холанна как нападающего, который с минимальным количеством касаний создаёт высококачественные моменты для удара — в том, что у него бывают такие матчи. Создание отличных моментов для удара — самое главное в этом виде спорта, но если Холанн не справляется с этой задачей, то и в остальном его влияние остаётся ограниченным.

Тем не менее, для любой сборной, которая не относится к числу традиционных футбольных грандов, главная цель на мундиале — стать той самой командой-сенсацией, которой восхищаются американские СМИ, обычно не специализирующиеся на футболе, и которую приводят в пример как доказательство неправильной работы системы подготовки молодых игроков в США.

Благодаря отсутствию трофеев, акценту на удовольствии от игры и успешному развитию через несколько видов спорта Норвегия этим летом определённо добилась именно такого статуса.

Однако через четыре года и Холанну (сейчас ему 25 лет), и капитану сборной Мартину Эдегору (сейчас 27) через четыре года уже пройдут пик своей карьеры. Смогут ли они повторить этот успех в 2030 году? Или это был их лучший шанс пройти ещё дальше?

Бельгия

Как выбыла: проиграла Испании в четвертьфинале

Итоговая оценка: B−

Перед началом турнира модель прогнозов Майкла Кэли ставила Бельгию на 10-е место по итогам ЧМ-2026. По его итогам она... всё так же занимает 10-е место в модели Кэли.

Несмотря на довольно неубедительную игру на групповом этапе, ещё менее впечатляющие первые 85 минут матча против Сенегала в 1/16 финала и всего пять ударов по воротам в четвертьфинале с Испанией, убедительная победа над сборной США в 1/8 финала спасла турнир для «Красных Дьяволов».

Тибо Куртуа globallookpress.com

Если отбросить американскую исключительность и посмотреть на тот матч глазами бельгийцев, то картина выглядит иначе: они полностью переиграли одну из самых ярких команд турнира, причём сделали это на её поле. До этой встречи ничто не указывало на то, что сборная вообще способна на подобное выступление.

Матч с Испанией выглядел плохо с точки зрения статистики — 17 ударов против пяти, всего 21% владения мячом в финальной трети поля. Но два самых опасных момента, которые бельгийцы допустили, возникли после подборов мяча.

При этом им пришлось играть против лучшей полузащиты турнира без двух своих сильнейших хавбеков: полузащитник «Астон Виллы» Амаду Онана порвал переднюю крестообразную связку в игре против США, а его одноклубник Юри Тилеманс получил травму прямо во время предматчевой разминки.

Затем, словно этого было мало, их, возможно, лучший игрок — вратарь Тибо Куртуа — каким-то образом травмировался уже во втором тайме. На замену вышел резервный голкипер Сенне Ламменс, не удержал несложный мяч после дальнего удара, и на этом турнир для Бельгии закончился.

Марокко

Как выбыла: проиграла Франции в четвертьфинале

Итоговая оценка: B+

Давайте быстро сравним две команды.

Команда A забила 10 голов и пропустила шесть. Она создала моментов на 8,47 ожидаемого гола (xG) и допустила моментов на 7,76 xG. Нанесла 69 ударов по воротам, позволила соперникам пробить 65 раз и имела показатель в 56% владения мячом в финальной трети поля во всех своих матчах.

Команда B забила шесть мячей и пропустила пять. Она создала моментов на 6,67 xG, а допустила у оппонентов на 7,52 xG. Нанесла 61 удар, тогда как соперникам позволила пробить 71 раз и владела мячом в финальной трети лишь 36,2% игрового времени.

Если бы вам пришлось выбирать между этими двумя командами, вы бы без раздумий выбрали Команду A. А ведь это — сборная Марокко, которая только что вылетела в четвертьфинале. Тогда как Команда B — это Марокко, дошедшее до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре.

Версия «Атласских львов» образца 2026 года играли в более качественный футбол, чем команда четырёхлетней давности, но случайность, неизбежная в коротком плей-офф, привела к меньшему успеху. Если этот текст читают болельщики сборной США, то вот ещё одно напоминание: результаты чемпионата мира — очень плохой показатель реального прогресса страны.

Ещё одна причина, почему такой показатель ненадёжен, — травмы ведущих игроков. Возможно, Марокко в оптимальном составе навязало бы Франции гораздо более серьёзную борьбу, но их центрфорвард Исмаэль Сайбари, который перешел в «Баварию», пропустил матч из-за повреждения задней поверхности бедра.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

А, возможно, второй по значимости атакующий игрок команды, Абде Эззалзули, после прорывного сезона в составе «Бетиса» в Ла Лиге получил травму колена в товарищеской встрече перед турниром и пропустил весь чемпионат мира.

Марокко, которое станет одним из хозяев ЧМ-2030, за последнее десятилетие добилось огромного прогресса. Но сборная пока ещё не достигла того уровня, когда может безболезненно переживать потерю сразу нескольких своих звёзд. Да и вообще, очень немногие национальные команды когда-либо достигают такого уровня.