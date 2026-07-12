Четвертьфиналы ЧМ закончились в преддверии самых громких сюжетов турнира. Англия в дополнительное время прошла Норвегию после дубля Джуда Беллингема, а Аргентина снова сыграла неспокойно, пропустила от Швейцарии и только в овертайме, да ещё и в большинстве, закрыла игру. Теперь впереди полуфиналы, Франция сыграет с Испанией, а Англия — с Аргентиной. Сетка просто не могла сложиться лучше.

Англия — Норвегия 2:1

1/4 финала

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира в четвёртый раз в истории, но эту победу точно не будут вспоминать исключительно с улыбкой: было жарко, нервно и очень спорно. Англия начинала с контроля, потом пропустила от Андреаса Шельдерупа, забила скандальный гол в ответ, пропустила ещё один, но уже отменённый мяч Норвегии, и всё-таки выиграла в дополнительное время — потому что Джуд Беллингем в страшнейшем порядке.

Первые 20 минут казались тотально английскими. Команда Томаса Тухеля владела мячом, двигала оборону Норвегии, но почти не создавала настоящих моментов. Тренер был очень недоволен уже в паузе на водопой, и ответ игроков получился совсем не тем, на который он рассчитывал. Сначала Эрлинг Холанн пробил головой, а Джордан Пикфорд справился. Потом Шельдеруп получил мяч слева, ушёл к лицевой и вроде бы готовился подавать на Холанна. Вместо этого мяч с его левой ноги полетел в сторону дальней штанги, ударился о каркас и залетел в ворота. Был ли это удар или подача, уже не так важно — Норвегия впервые в матче претендовала на полуфинал ЧМ.

Андреас Шельдеруп globallookpress.com

Англия в тот момент выглядела потерянной. Деклан Райс, который перед матчем мучился из-за болезни, не давал привычного объёма и был заменён в перерыве. Нони Мадуэке много работал, но мало создавал. После выхода Эберечи Эзе и Букайо Сака стало энергичнее, а контроль всё равно ушёл, во втором тайме Патрик Берг и Сандер Берге и вовсе временами выглядели хозяевами центра поля.

Спорный гол Англии

Главный эпизод матча случился ещё до перерыва. Орьян Нюланн выбил мяч от ворот, норвежцы почти сразу начали показывать наверх: игроки и тренерский штаб были уверены, что мяч задел трос камеры, которая висит над полем. В таком случае игру должны были остановить и возобновить спорным мячом, но свистка не последовало. Мяч оказался у Эллиота Андерсона, тот сыграл на Энтони Гордона, а дальше мяч пришёл к Беллингему. Джуд ворвался в штрафную, первым же касанием обыграв защитника, и уложил мяч в дальний угол. 1:1.

Первый гол Беллингема globallookpress.com

ФИФА позже заявила, что технология в мяче не зафиксировала контакта с тросом или камерой. Норвежцы были в ярости: Нюланн показывал вверх, Столе Сольбаккен спорил с арбитрами, а после матча отец Холанна написал в соцсетях короткое и очень колкое послание: «Молодцы, Беллингем и судья».

В любом случае момент будет обсуждаться ещё очень долго. Видеоповторы будто бы показывали изменение траектории, но, если у арбитров не было доказательства контакта, ВАР вряд ли стал бы так глубоко копать эпизод в начале атаки. Англию это спасло, а Норвегия теперь ни за что не примет поражение.

Беллингем неизбежен

Второй гол Беллингема был уже без вопросов к тросам, камерам и технологиям. В начале дополнительного времени Морган Роджерс пробил издали, Нюланн не удержал мяч, и Беллингем оказался первым на подборе. Он вроде бы стартовал не с самой выгодной позиции, но мячи на этом ЧМ будто сами притягиваются к Джуду. У Джуда Беллингема уже шесть голов на турнире, и самое важное не только количество, а время и цена этих голов. Против Мексики он забил дважды, когда Англии нужно было выжить на «Ацтеке». Против Норвегии — сравнял в спорном эпизоде и добил матч в овертайме. Когда Англия теряется и не выглядит мощно, Беллингем всё равно находит, как решить игру.

Второй гол Беллингема globallookpress.com

В отношении Норвегии, кстати, был ещё один спорный момент. После перерыва Торбьёрн Хеггем забил после углового, но гол отменили, поскольку ВАР увидел толчок со стороны Холанна ещё до подачи. По новым установкам ФИФА такие эпизоды на стандартах судят строже, и формально решение объяснимо. Но команде, которая уже пропустила неоднозначный гол, такое трудно переварить и воспринять рационально.

Что случилось с Холанном

Холанн закончил турнир тихо. Даже странно звучит в отношении игрока, который до этого забивал почти каждым касанием. Эрлинг в одиночку закрыл Бразилию, а против Англии стал ещё одним изолированным форвардом. У него было меньше всех касаний среди полевых игроков, два удара головой и очень мало моментов, где он мог по-настоящему разогнаться или получить передачу в свою зону. Ну а самое неожиданное произошло в дополнительное время, когда Сольбаккен снял Холанна в перерыве овертайма. Возможно, была небольшая травма, но визуально это всё равно выглядело как риск, который не сработал. Странд Ларсен едва ли внёс хоть что-то в игру, а Норвегия потеряла главный источник психологического давления на английскую штрафную.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Стоит сказать, что Норвегия покидает турнир не случайной командой-сказкой. Она заслуженно выбила Бразилию, впервые дошла до четвертьфинала и подарила своим болельщикам ощущение большого будущего. Но от чувства, что эта команда могла ещё больше, невозможно отделаться.

Аргентина — Швейцария 3:1

1/4 финала

У сборной Аргентины на этом турнире выработалась аллергия на спокойные победы. Кажется, действующие чемпионы мира вообще забыли, как проходить плей-офф без пожара. Кабо-Верде, Египет, теперь Швейцария — в каждом матче команда Лионеля Скалони теряет контроль, допускает слишком много у своих ворот, но в итоге всё равно оказывается в следующем раунде. На этот раз Лео Месси не забил впервые на турнире, и всё равно остался в центре истории: на первых минутах он подал угловой, а Алексис Макаллистер, вообще не самый высокий игрок в штрафной, идеально выскочил из-за спины Бреля Эмболо и головой переправил мяч в дальний угол. Это была 10-я голевая передача Месси на чемпионатах мира — и десятый раз её адресатом стал новый партнёр.

Лео Месси и Алексис Макаллистер globallookpress.com

Ранний гол мог бы сделать игру Аргентины комфортной, но, само собой, ничего подобного не случилось. Швейцария не побежала вперёд сломя голову и постепенно начала находить зоны, которые Аргентина слишком охотно оставляла. Дан Ндойе получал мяч на фланге, Эмболо цеплялся впереди, передачи между линиями проходили чаще, чем Скалони хотел бы себе позволить в четвертьфинале.

Во втором тайме Аргентина стала пассивнее. До красной карточки она уступала Швейцарии по моментам и всё больше напоминала команду, которая защищает счёт, поэтому гол Ндойе на 67-й минуте выглядел логичным итогом. Вингер завершил атаку после хорошего прохода и снова вскрыл вопрос, который тянется за Аргентиной весь плей-офф — насколько эта команда готова защищаться против соперников мирового уровня?

Дан Ндойе globallookpress.com

Красная Эмболо и гол Альвареса

Через несколько минут после швейцарского гола случился один из самых странных эпизодов турнира. Сначала показалось, что Леандро Паредес грубо сбил Эмболо у бровки. Арбитр показал аргентинцу жёлтую, но ВАР вмешался и начал проверку по формулировке «ошибочная идентификация». На повторах стало видно, что контакта почти не было: Эмболо, вероятно, ожидал удар по ноге и упал сам. Судья отменил жёлтую Паредесу и показал карточку уже Эмболо — вторую для него в матче. Так Швейцария осталась вдесятером.

Эпизод выглядит странно именно из-за протокола. Если бы судья изначально просто не дал карточку Паредесу, ВАР не мог бы вмешаться только из-за симуляции Эмболо. Но так как арбитр наказал не того игрока, проверка стала возможной. По новым правилам это допустимо: ошибочная идентификация теперь может касаться игроков разных команд. Всё объяснимо, а всё равно дико непривычно — получился один из самых необычных поворотов этого ЧМ. Эмболо уходил в слезах, а Швейцария потеряла шанс забрать инициативу в концовке. Всё сразу стало сложнее, хотя Аргентина всё равно не сразу нашла способ закрыть матч.

Брель Эмболо в слезах уходит с поля globallookpress.com

Лионель Месси в этот вечер выглядел уставшим. Это неудивительно: 39 лет, 120 минут против Кабо-Верде, тяжёлый матч с Египтом, снова дополнительное время. Он пытался влиять на игру, но не был тем Лео, который каждый раз сам тащит команду к развязке. И здесь у Аргентины наконец-то нашёлся другой герой. На 112-й минуте Хулиан Альварес получил мяч у штрафной и мощнейшим ударом закрутил в дальний верхний угол. Идеальная траектория и никаких лишних нервов в серии пенальти. На турнире, где все смотрят на Месси, Альварес забил один из лучших голов ЧМ.

Хулиан Альварес празднует гол globallookpress.com

Позже Лаутаро Мартинес забил третий и символически добил Швейцарию. Аргентина снова прошла дальше, хотя опять оставила ощущение, что её можно вскрыть, задавить и заставить нервничать. Швейцария моментами показала это даже после удаления, так что Англия точно внимательно посмотрит четвертьфинал в записи.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Англия — Аргентина: полуфинал с историей

Теперь в полуфинале сыграют Англия и Аргентина. Матч с историей, которая была написана до рождения многих игроков нынешнего состава. 1986 год, Марадона, рука и величайший гол, 1998-й, Бекхэм и серия пенальти, 2002-й и английский ответ с точки. Месси, кстати, никогда раньше не играл против Англии на чемпионате мира. Теперь сыграет — в 39 лет, за шаг от ещё одного финала. Англия выйдет на этот матч с Беллингемом в роли героя, но с вопросами по усталости, правому флангу, форме Райса и общей потере контроля в последних играх. Аргентина будет давить статусом действующего чемпиона, но с обороной, которая уже три раунда подряд стабильно сквозит.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Четвертьфиналы позади, полуфиналы на очереди! Франция против Испании, две самые цельные команды турнира, лучшая атака против лучшего контроля. В другой паре — футбольная история, Месси против Англии, Беллингем против чемпионов мира и две сборные, которые проходят турнирный путь сквозь абсолютный хаос.