Аргентина считается фаворитом благодаря более высокому индивидуальному уровню исполнителей и стопроцентному результату на турнире, однако предыдущие матчи показали, что команда Скалони далека от идеального баланса. Швейцария, напротив, компенсирует нехватку звёзд дисциплиной и одной из самых надежных оборон на чемпионате. Вероятнее всего, аргентинцы будут больше владеть мячом, тогда как швейцарцы сосредоточатся на плотной игре без мяча, контратаках и стандартах.

До матча 20 сек. 20 секунд

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03:30 Швейцария: Грегор Кобель, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Дан Ндой, Брил Эмболо.

03:28 Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

03:25 Матч пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимостью 79 416 зрителей.

03:20 История противостояния полностью на стороне Аргентины. В семи официальных и товарищеских матчах южноамериканская сборная одержала пять побед, еще две встречи завершились вничью, а Швейцария ни разу не смогла выиграть. Разница мячей составляет 15:3 в пользу аргентинцев. Последняя встреча состоялась в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года, когда единственный гол Анхеля Ди Марии на 118-й минуте принес Аргентине победу со счетом 1:0. С тех пор команды не пересекались, поэтому предстоящий четвертьфинал станет первой очной встречей за более чем десять лет.

03:15 Швейцарцы впервые за 72 года добрались до четвертьфинала чемпионата мира и заслужили этот результат организованной игрой. После ничьей с Катаром (1:1) на старте турнира команда Мурата Якина постепенно прибавляла, уверенно прошла Алжир (2:0), а затем в серии пенальти выбила Колумбию после безголевых 120 минут. По ходу турнира Швейцария пропускает в среднем всего 0,6 мяча за матч, делая ставку на компактную оборону и быстрые переходы в атаку. Перед встречей с Аргентиной сохраняются кадровые вопросы: Жоан Манзамби, Лука Хакес и Мишель Эбишер остаются под сомнением, а именно отсутствие Манзамби заметно снизило креативность команды в игре против Колумбии. При этом центр поля с Гранитом Джакой и Ремо Фройлером остается главным преимуществом европейской сборной.

03:10 Действующие чемпионы мира подходят к четвертьфиналу с максимальным результатом — пять побед в пяти матчах, однако две встречи плей-офф получились значительно тяжелее, чем ожидалось. После уверенного группового этапа аргентинцы лишь в дополнительное время дожали Кабо-Верде (3:2), а затем совершили камбэк против Египта, превратив 0:2 в победу 3:2 благодаря трем голам в концовке. Команда Лионеля Скалони в среднем забивает 2,8 мяча за игру, но при этом пропускает около одного гола за матч, что говорит о периодических проблемах с концентрацией в обороне. Кадровых потерь у аргентинцев нет, а главным оружием остается Лионель Месси, который уже отметился восемью голами на турнире и продолжает определять игру команды.

03:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.09.