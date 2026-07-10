12 июля в рамках 1/4 финала ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Швейцария. Начало встречи — в 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Аргентина: не без приключений
Перед матчем: Аргентины заняли вторую строчку в группе I, набрав 6 очков за три тура при разнице мячей 8:1.
В плей-офф «альбиселесте» поочередно выбили сборные Кабо-Верде и Египта.
Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Аргентина в драматичном поединке одержала волевую победу на последних минутах над Египтом — 3:2.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Лионеля Скалони только в дополнительное время обыграли сборнуб Кабо-Верде — 3:2.
На групповом этапе ЧМ-2026 «альбиселесте» поочередно обыграли команды Алжира (3:0), Австрии (2:0) и Иордании (3:1).
Состояние команды: После вполне себе уверенного группового этапа, действующие чемпионы мира испытали массу проблем в матчах против Кабо-Верде и Египта в плей-офф.
Пока что класс позволял подопечным Лионеля Скалони не без приключений, но пробиваться дальше по сетке. Только вот следующий оппонент «альбиселесте» старается играть максимально тягуче и прагматично.
Швейцария: с проблемами в обороне
Перед матчем: Швейцария заняла первое место в группе B, набрав семь очков за три матча при разнице мячей 7:3.
В первом раунде плей-офф «крестоносцы» поочередно выбили команды Алжира и Колумбии.
Последние матчи: В игре 1/8 финала турнира Швейцария только в серии пенальти смогла обыграть Колумбии — 0:0, 4:3 пен.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 подопечные Мурата Якина уверенно обыграли Алжир со счетом 2:0.
На групповом этапе ЧМ-2026 «крестоносцы» после ничьи с Катаром (1:1) поочередно обыграли Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1).
Состояние команды: Швейцария после не самого убедительного старта смогла набрать обороты и уже напоминает более-менее себя при Мурате Якине.
«Крестоносцы» в группе испытывали определенные проблемы в обороне, но в первых раундах плей-офф уже не испытывают таких трудностей и пока ни разу не пропустила. Тем интереснее будет увидеть, в каком состоянии будут европейцы во время матча с действующими чемпионами мира.
Статистика для ставок
- Аргентина побеждала в 12 последних матчах
- Англия не проигрывала восемь последних встреч
- В последнем очном матче между командами в 2014-м году, Аргентина выиграла только в дополнительное время Швейцарию — 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.65, а победа сборной Швейцарии — в 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.17 и 1.64.
Прогноз: Аргентинцы испытывают серьезные трудности в плей-офф текущего мундиаля и вряд ли Швейцария позволит команде Лионеля Скалони без проблем выйти дальше.
Ставка: Швейцария не проиграет в основное время за 2.09.
Прогноз: Также можно поставить на то, что Швейцария выиграет один из таймов.
Ставка: Швейцария выиграет один из таймов за 2.90