Предыдущий ЧМ в Катаре был отмечен большим количеством компенсированного времени: 10-12 минут, а то и больше, стали нормой, что негативно воспринимались болельщиками. На ЧМ-2026 всё изменилось: даже с учётом трёх минут на паузу для питья добавленное время оказалось неожиданно скромным — иногда на табло всего пять-шесть минут. Так что же происходит?

Разворот на 180 градусов

Глава судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина решил объявить войну затягиванию времени — сменив курс по сравнению с прошлым турниром, где он велел арбитрам добавлять абсолютно всё, пишет BBC Sports.

В Катаре матчи длились в среднем больше 100 минут. А на ЧМ-2026 — если вынести за скобки время на паузы для водички — игры укладываются в 96 минут.

Цель, которой мы хотим достичь, — повысить темп матча Пьерлуиджи Коллина Глава судейского корпуса ФИФА

— сказал Коллина перед началом финальной стадии чемпионата мира.

Он ввёл целый ряд мер: пятисекундный обратный отсчёт на ударах от ворот и вбрасываниях из аута. Чтобы команды меньше дробили игру, появились десятисекундный лимит на замены и правило, заставляющее игрока, которому нужна помощь медиков, покинуть поле на одну минуту. Пока все эти новшества воспринимаются позитивно.

Но показывает ли статистика, что план Коллины действительно работает?

«Игроки будут уважать лимит»

Философия Коллины довольно проста: если не давать игрокам слишком долго возиться с рутинными действиями, это время можно вернуть игре, не добавляя его в конце .

«Задача — устранить, насколько возможно, обрыв темпа матча», — объяснил Коллина.

Речь никогда не шла о том, чтобы назначать кучу угловых или быть строгим к заменам. Цель — изменить поведение. Или, как выразился сам Коллина, «игроки будут уважать лимит».

Пока что так и выходит. Лишь один удар от ворот был заменён на угловой — когда ДР Конго слишком долго тянула в матче с Португалией (1:1). Не было ни одного случая, чтобы вышедшему на замену игроку не дали выйти из-за того, что заменяемый слишком долго уходил с поля.

Так что про старый порядок вещей — вроде добавления 30 секунд за каждую замену — можно забыть. Теперь футболисты покидают поле за десять секунд. По этой причине вы можете увидеть, как замены проходят прямо в компенсированное время, и никакого дополнительного времени за них уже не добавляют.

Пьерлуиджи Коллина globallookpress.com

Ощущается, по крайней мере, что остановок из-за травм стало меньше, а судьи быстро дают понять некоторым игрокам, что те должны уйти с поля, даже если рядом нет физиотерапевта. Угроза поиграть вдесятером хотя бы минуту, похоже, работает как сдерживающий фактор.

Проверки угловых видеоассистентом, кажется, на игры не повлияли — хотя у ФИФА гораздо больше видеосудей и более продвинутые технологии, чем были бы доступны ранее. А с учётом того, что запрещены ещё и вратарские тактические тайм-ауты, игры стали течь заметно ровнее.

Почему меры Коллины можно считать успехом

Ключевой показатель успеха — обычно это «чистое игровое время» (время, когда мяч в игре).

Раньше целью было дотянуть до 60 минут, но добиться этого оказалось очень трудно. Даже в Катаре, при всём том добавленном времени, ФИФА сумела набрать лишь 58 минут 3 секунды настоящего футбола.

Как на этом фоне выглядит ЧМ-2026? Прежде всего, автоматические шесть минут на паузы для гидратации убраны из подсчётов — по сути, это не часть обычного игрового времени. Средняя продолжительность матчей на этом турнире — 96 минут 8 секунд, то есть чуть больше шести минут добавки на оба тайма. В Катаре в первом туре было 102 минуты 43 секунды — больше чем вдвое больше компенсированного времени. А вот в России — 96 минут 54 секунды, лишь немногим выше нынешнего показателя. На всех трёх турнирах было по четыре VAR-проверки на поле.

Итак, игры на этом чемпионате короче, чем на двух предыдущих. Но подтверждается ли стратегия средним чистым игровым временем? В России оно составляло 54 минуты 50 секунд. При обилии компенсированного времени неудивительно, что в Катаре оно выросло до 58 минут 8 секунд. А на нынешнем турнире произошло небольшое снижение — до 57 минут 22 секунд. Значит ли это, что план не вполне сработал?

Лучший способ судить по-настоящему — взглянуть на относительное игровое время. Какой процент длины матча в мяч реально играют? И вот здесь видно, что нынешний чемпионат эффективнее всех: мяч был в игре 59,38% времени матча. Катар с его длиннющими играми оказался ниже — 56,86%, а Россия — 56,25%.

Иными словами, абсолютных минут футбола чуть меньше, чем в Катаре, но в пересчёте на длину матча его стало больше — потому что исчезли пустые «довески» в концовках.

Время не ждёт

Для генерального плана Коллины ещё рано подводить итоги, но пока он, похоже, работает. Матчи стали короче, темп — выше, а доля чистого футбола в них — самая высокая за последние три чемпионата мира.

Другой вопрос — выдержит ли тот же подход дистанцию, например, в 380 матчей сезона АПЛ. Турнир, где судит элита из элит при поддержке расширенной бригады видеоассистентов, — это одно. А каждодневная рутина внутренних чемпионатов с их ресурсами — совсем другое. Но как эксперимент, ограниченный месяцем мундиаля, война Коллины с потерянными минутами пока выглядит успешной.