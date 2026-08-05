GOAL рассказывает о возвращении украинского вингера Михаила Мудрика в состав «Челси» после дисвалификации.

«Челси», похоже, был удивлен не меньше остальных, когда в прошлые выходные допинговая дисквалификация Михаила Мудрика внезапно подошла к концу. Спустя более чем 600 дней с момента его последнего выхода на поле в составе клуба украинский вингер снова доступен для участия в матчах — в его деле наконец-то поставлена точка.

Это, безусловно, огромный плюс для 25-летнего футболиста, который может возобновить карьеру после того, что он сам назвал «долгой битвой». Да и момент действительно удачный: он сможет набрать форму во время предсезонной подготовки.

Однако его возвращение неизбежно порождает серьезные вопросы о том, что ждет игрока дальше.

И хотя «Челси» и их главный тренер Хаби Алонсо подчеркивают, что окажут Мудрику полную поддержку в процессе реинтеграции, его будущее на «Стэмфорд Бридж» по-прежнему весьма туманно.

Отсрочка и снятие бана

Получив передышку, которой не ожидали даже в «Челси», Мудрик снова может выходить на поле. Он присоединился к предсезонному турне команды по Австралии и Юго-Восточной Азии в Гонконге — спустя 614 дней после своего последнего матча за клуб.

Вингер был временно отстранен, а затем получил четырехлетнюю дисквалификацию от Футбольной ассоциации (FA) из-за «положительной пробы» на запрещенный препарат мельдоний (обычно используется для лечения заболеваний сердца, но способен повышать выносливость и ускорять восстановление спортсменов), выявленный в ходе планового допинг-теста в ноябре 2024 года.

Ранее в этом году Мудрик подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). В итоге его дисквалификация была урегулирована с FA и Всемирным антидопинговым агентством (WADA): игрок признал факт нарушения антидопинговых правил и согласился на срок отстранения, равный уже отбытому времени, что позволило ему незамедлительно вернуться в строй.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Недавние изменения в антидопинговом регламенте означают, что «низкая концентрация» мельдония, обнаруженная в пробе футболиста, больше не влечет за собой дисквалификацию.

Вслед за внезапными новостями о возвращении Мудрик опубликовал эмоциональное заявление в социальных сетях, выразив благодарность за то, что эта «долгая битва» наконец завершена: «Это был самый сложный период в моей карьере. Как я и утверждал с самого начала этого дела, я никогда осознанно или преднамеренно не принимал никаких запрещенных веществ», — написал украинец.

«Мы хотим помочь ему»

Алонсо поддержал эти мысли, высказавшись о возвращении и будущем Мудрика на пресс-конференции после поражения в товарищеском матче против «Тоттенхэма» в Сиднее, пока команда готовилась встретить вингера перед азиатским этапом предсезонного турне.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мы рады за него, потому что даже не можем в полной мере представить, через что ему пришлось пройти за это время и что он чувствует сейчас.

Мы хотим, чтобы он снова почувствовал себя частью команды, ведь он был лишен этого слишком долго, и чтобы он ощутил поддержку от каждого: от клуба, от партнеров, от штаба», — сказал главный тренер «Челси».

«Честно говоря, мы не ожидали столь замечательных новостей прямо сейчас, поэтому очень рады узнать, что он будет с нами. Я помню его еще по выступлениям за "Шахтёр": то, как он влиял на игру, насколько он хорош, как силен в ситуациях один в один и как способен создавать моменты в одиночку. Он особенный игрок», — добавил Алонсо.

«Челси» завалили предложениями по Мудрику

Что произойдёт дальше — по-прежнему покрыто туманом неизвестности, но пока Мудрик просто безмерно счастлив вернуться к партнерам по команде.

За 85 недель, прошедших с момента его временного отстранения FA, 25-летний футболист был вынужден тренироваться в одиночку вдали от базы «Челси» в Кобхэме. Он занимался на поле любительского клуба «Аксбридж» на западе Лондона, нанимая личных тренеров и вратарей для индивидуальных занятий.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Однако это разительно отличается от предсезонной подготовки в топ-клубе. Весьма вероятно, что физическая форма и кондиции Мудрика существенно пострадали из-за отсутствия командных тренировок и игровой практики с конца 2024 года.

Тем не менее сообщается, что с момента появления новостей о его скором возвращении «Челси» буквально завалили запросами по поводу украинца со стороны клубов Премьер-лиги и Европы, включая поднявшийся в элиту «Ковентри Сити».

Главный тренер «небесно-голубых» Фрэнк Лэмпард уже работал с Мудриком во время своего не слишком удачного периода в качестве исполняющего обязанности главного тренера на «Стэмфорд Бридж» в сезоне 2022/23.

Впрочем, решение о будущем Мудрика пока не принято: «Челси» сначала намеревается оценить его уровень на оставшемся отрезке предсезонки. «Синие» стартуют в сезоне 2026/27 гостевым матчем против «Фулхэма» 24 августа.

«Медленный» процесс

Алонсо прекрасно понимает, что реинтеграция Мудрика и решение о его будущем — это процесс, который потребует времени.

Михаил Мудрик globallookpress.com

«Как только происходят перемены, всё приходит в движение. И для него тренировки в общей группе после ежедневных одиночных занятий — это колоссальное изменение», — продолжил Алонсо.

«Я имею в виду, что это должно было быть невероятно тяжело: он хотел играть в футбол, хотел быть частью команды, но ему так долго не разрешали этого делать.

Теперь мы можем двигаться дальше, а уже потом увидим, быстро ли он будет прогрессировать или медленно. Но нам нужно проделать эту работу», — объясняет испанец.

«Пока слишком рано говорить о том, в какой он форме и сколько игрового времени ему потребуется, чтобы снова войти в ритм. Делать выводы пока рано.

Со временем мы поймем, идет процесс быстрее или медленнее, но мы должны отдавать себе в этом отчет. Мы хотим, чтобы он почувствовал себя частью команды. Посмотрим, как будут развиваться события», — добавил Алонсо.

Неизвестность

Сколько именно времени будет выделено Мудрику — главный вопрос, несмотря на публичную поддержку со стороны «Челси» и желание «помочь ему возобновить карьеру». Хотя Алонсо и намекнул, что приятно удивлен возвращением вингера, всё указывает на то, что его ждет тяжелая борьба за право снова закрепиться в составе.

В отсутствие украинца лондонцы солидно вложились в левых вингеров, и в клубе явно не рассчитывали на его столь скорое возвращение. Ожидается, что Морган Роджерс, купленный за 117 миллионов фунтов, будет закрывать именно этот фланг в текущем сезоне. Год назад «синие» также выложили 52 миллиона фунтов за Джейми Гиттенса. В то же время высоко оцениваемый 17-летний Дастан Сатпаев впечатлил своей игрой на левом фланге во время предсезонки. Кроме того, на контракте у «Челси» остается и Педру Нету, способный сыграть на любом из флангов.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Форму и уровень игры Мудрика до дисквалификации тоже не стоит сбрасывать со счетов. «Челси» выложил головокружительные 89 миллионов фунтов, чтобы перехватить у соперников тогда еще перспективного юношу из «Шахтера». Однако он, что было довольно предсказуемо, так и не оправдал в Западном Лондоне ни этот ценник, ни свой огромный потенциал, оформив лишь 19 результативных действий в 73 матчах. Он часто выглядел совершенно лишенным уверенности в себе, и трудно представить, что почти двухлетний бан в этом плане сыграл ему на руку.

Многое будет зависеть от того, как пройдет остаток лета. На данном этапе аренда выглядит наиболее логичным шагом для Мудрика, пытающегося реанимировать карьеру — возможно, в «Страсбург» (принадлежит компании, владеющей «Челси»), обратно домой в «Шахтер» или где-то еще в Премьер-лиге.

В равной степени не станет сюрпризом, если его оставят на «Стэмфорд Бридж», где он едва ли будет появляться в первой команде до ухода в аренду или даже полноценной продажи в январе. Технически его контракт может быть расторгнут, так как дисквалификация за допинг обычно расценивается как нарушение условий соглашения. Это могло бы быть обоюдовыгодно, если бы упростило уход игрока — как в случае с Полем Погба и «Ювентусом», хотя клуб, конечно, захочет попытаться вернуть хоть часть из тех 89 миллионов фунтов, потраченных в 2023 году.

Мудрик будет просто рад возможности снова тренироваться и играть после столь долгого перерыва, но его будущее сейчас покрыто полной неизвестностью.