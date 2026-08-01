«Балтика» быстро пришла в себя после поражения от ЦСКА и красиво вернулась в Калининград. Команда Андрея Талалаева впервые в своей истории обыграла московское «Динамо»: после перерыва сработал наигранный угловой, а вернувшийся после травмы Брайан Хиль забил победный пенальти. Команда Сандро Шварца снова оставила много вопросов — хотя моментов у неё хватало, но после двух туров у бело-голубых всего одно набранное очко.

Перед матчем обе команды поменяли вратарей. Из «Балтики» Бориско уехал в ЦСКА, зато в Калининград вернулся Латышонок, знакомый городу и команде футболист, а Талалаев сразу поставил его в старт. У «Динамо» перестановка была вынужденной: Лунёв получил травму, и место в воротах занял Расулов. Контекст игры был достаточно нервный для обеих сторон. «Балтика» в первом туре быстро забила ЦСКА, но потом уступила и выглядела не так цельно, как в прошлом сезоне. «Динамо» Шварца стартовало с 0:0 против «Крыльев», поэтому в Калининграде всем нужно получить хоть какое-то подтверждение, что стартовые проблемы поправимы.

Латышонок будто бы и не уходил из «Балтики»

Первый тайм не был фейерверком, но моменты «Динамо» были лучше. Бело-голубые больше владели мячом, пытались продавливать фланги и периодически заставляли «Балтику» садиться ниже. Хозяева отвечали прессингом, борьбой и привычным желанием укусить после возврата мяча, но долго не могли добраться до настоящей остроты.

«Динамо» дважды могло открывать счёт после получаса игры. Сначала Бителло нашёл Артура Гомеса на краю штрафной, бразилец пробил с близкого расстояния, но Латышонок спас ногой. Потом Тюкавин классно развернулся около штрафной и зарядил под перекладину — Латышонок снова вытащил. Два важнейших сейва будто бы сразу вернули Евгения Латышонка на пару лет назад, а сомнения в его статусе отпали. После ухода Бориско «Балтике» был необходим спокойный первый номер, и в первом же тайме против «Динамо» такой появился.

Даниил Фомин https://t.me/fcdynamo

Хотя без нервов не обошлось. В концовке тайма Латышонок выронил мокрый мяч после атаки гостей, и партнёрам пришлось срочно страховать — балтийский дождь мешал всем, но особенно заметно это было у вратарей. Кипер «Динамо» Курбан Расулов тоже выручил свою команду, когда Варатынов плотно пробил издали, а мяч нырял в ближний угол. К перерыву 0:0 выглядели логично. «Динамо» создало два самых опасных момента, «Балтика» держалась, а матч шёл слегка в рваном ритме.

«Балтика» — «Динамо» https://t.me/fc_baltika

Угловой и Хиль — лучшие в «Балтике» Талалаева

После перерыва «Динамо» снова начало активнее. Тюкавин получил передачу на ход и ворвался в штрафную, но не обработал мяч так, чтобы выйти на удар. Гомес пробросил мяч на левом краю штрафной, но Шнапцев успел подстраховать и заблокировал, а после углового Рикардо выиграл воздух и пробил в створ — Варатынов вынес мяч с линии удара. Казалось, бело-голубые постепенно дожимают, а «Балтика» была с этим не согласна и терпеливо ждала своего стандарта.

На 57-й минуте хозяева заработали первый угловой в матче — и сразу забили! Мурид разыграл с Бевеевым, затем навесил на дальнюю штангу, Гассама выиграл воздух и скинул вдоль вратарской. Николая Титкова защитники «Динамо» потеряли, и он с нескольких метров расстрелял ворота, 1:0. Идеально отточенная заготовка подачи с угла поля, в которой узнаётся та самая «Балтика» Талалаева — организованная, злая на стандартах и готовая использовать любой шанс.

Игроки «Балтики» празднуют гол https://t.me/fc_baltika

После гола Талалаев выпустил Брайана Хиля вместо Оффора. Конечно, для «Балтики» это важное возвращение: лучший бомбардир прошлого сезона не был готов к старту чемпионата на 100%, но в Калининграде получил свои минуты и быстро показал, почему. На 75-й минуте Хиль боролся в штрафной с Касересом, который тоже вышел на замену, и получил от парагвайца по ноге. Сначала эпизод не выглядел очевидным для мгновенного решения, но Инал Танашев пошёл к монитору и после просмотра назначил пенальти. Брайан Хиль сам решился бить и спокойно развёл Расулова и мяч по разным углам.

Игроки «Балтики» празднуют гол https://t.me/fc_baltika

Стадион ещё слушал объявление диктора о голе, а «Динамо» уже отыграло один мяч. Сергеев, тоже свежий игрок, открылся справа, подал в штрафную, где Артур Гомес выиграл воздух у Шнапцева и головой отправил мяч в сетку. 2:1, у бело-голубых оставалось время, чтобы спасти матч, но проблема в том, что после этого «Динамо» так и не смогло сообразить полноценный штурм в концовке.

В концовке «Динамо», само собой, всеми силами пошло вперёд, а «Балтика» уже играла на удержание. У гостей всё-таки был один эпизод, который мог стать спасительным — Касерес попал в штангу, Тюкавин оказался первым на добивании и отправил мяч в ворота, но радость быстро отменили из-за офсайда. После этого у команды Шварца были лишь подходы, но не серьёзные моменты. Рубенс пробил в скопление игроков, подачи не находили адресатов, а «Балтика» удержалась за результат с привычной для себя жёсткостью. Финальный свисток зафиксировал исторический результат: до этого «Балтика» не побеждала московское «Динамо» в официальных матчах, теперь и эта серия сломана.

«Балтика» — «Динамо» https://t.me/fcdynamo

Что показала «Балтика» и что не так с «Динамо»

«Балтика» напомнила, почему с ней так неприятно играть. После поражения от ЦСКА были вопросы к структуре, физике, синхронности и новым игрокам. Против «Динамо» не всё стало идеальным, но вернулись узнаваемая плотная оборона, прессинг и эмоциональная реакция на голы. Ну и главное — блестящая работа на стандартах, в этом сезоне все голы «Балтики» пока приходят именно оттуда. Против соперника, который больше владеет мячом и чаще атакует, важная часть ДНК команды Талалаева становится ключевой.

Календарь и таблица РПЛ

Московское «Динамо» после двух туров набрало всего одно очко и забило столько же мячей. При этом уж точно нельзя сказать, что команда ничего не создаёт. С «Крыльями» были удары и моменты в первом тайме, с «Балтикой» — два хороших шанса до перерыва, гол Гомеса, отменённый мяч Тюкавина. И всё равно общий рисунок игры пока очень смутный, а реализация остаётся проблемой. У «Динамо» точно достаточно качества, чтобы угрожать воротам соперника, но пока недостаточно сыгранности впереди. Всего через несколько дней — матч в Кубке, сразу за ним следующий тур РПЛ и принципиальные матчи. Проще говоря, времени на притирку у Сандро Шварца осталось немного, а растерянные очки скоро начнут вызывать вопросы у руководства и болельщиков.