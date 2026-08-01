Джанни Инфантино борется за сохранение своего поста президента ФИФА, и, возможно, он уже проиграл битву, которой даже не ожидал, пишет автор ESPN Марк Огден.

После недели катастрофических просчетов в отношении границ своего контроля и влияния как самой могучей фигуры в мировом футболе, попытка Инфантино продать долю в будущих чемпионатах мира, которая была отменена вечером в пятницу, 31 июля, теперь угрожает сорвать его планы по переизбранию в 2027 году. В футбольных терминах, Инфантино ушел в добавленное время, ведя в счете 3:0, но серия безрассудных решений и ошибок свела на нет его преимущество и оставила его в одном шаге от решающего поражения.

Но насколько вероятно, что 56-летний Инфантино будет смещен или вынужден уйти в отставку? Будет ли его решение отказаться от спорных планов рассматриваться как сохранение его на этой должности или как проявление слабости, которое в конечном итоге вынудит его уйти?

Существует процедура, которая может привести к его смещению спустя 10 лет после его избрания преемником дискредитированного Зеппа Блаттера, но это непростой путь для его противников. Для этого необходимо, чтобы 43 страны-члена инициировали вотум недоверия Инфантино, но его противникам потребуется достойный альтернативный кандидат, а пока никто не появился, чтобы противостоять ему. 18 ноября — это крайний срок для объявления соперником своей кандидатуры до голосования на Конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко, которое пройдет 18 марта следующего года.

Инфантино уже считал, что у него достаточно голосов, чтобы сделать переизбрание формальностью, но на этой неделе все изменилось. Эго, тщеславие и высокомерие слились воедино, чтобы поставить Инфантино в столь уязвимое положение на посту главы ФИФА, что немыслимый сценарий его свержения теперь стал реальностью.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Его попытки ускорить продажу акций недавно созданной компании ФИФА — FIFA Forward Enterprise (FFE) — инвестиционной компании, возглавляемой Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, на сумму 20 миллиардов долларов, встретили всеобщее осуждение и враждебность. Это произошло несмотря на то, что Инфантино предложил мгновенную выплату в размере 20 миллионов долларов каждой из 211 ассоциаций-членов ФИФА, а затем еще 66 миллионов долларов до 2037 года, если план будет принят большинством стран.

Конфедерации УЕФА (Европа), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и АФК (Азия) отклонили план, то есть в общей сложности 143 ассоциации-члена выступают против. Инфантино требовалось 106 голосов для принятия своего предложения, поэтому, учитывая, что в Африке, Южной Америке и Океании осталось всего 68 голосов, проект зашел в тупик.

Но дело вышло за рамки простой игры с цифрами.

Подтверждение УЕФА о том, что все 55 европейских стран, включая чемпионов мира Испанию, бойкотируют все турниры ФИФА, если план не будет отменен, похоронило любые перспективы его реализации, поскольку чемпионат мира без Испании, Германии, Англии и Франции вряд ли заинтересует миллиардеров, пытающихся купить кусок мундиальского пирога.

А после того, как в пятницу два высокопоставленных руководителя ФИФА выступили против односторонней попытки Инфантино протолкнуть свой план — бывший президент Федерации футбола США и советник ФИФА в рабочей группе Белого дома по чемпионату мира Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста, а главный операционный директор Кевин Ламур заявил, что сотрудники были «обмануты» отсутствием открытости при планировании схемы привлечения частных инвесторов — становится ясно, что власть Инфантино ослабевает практически с каждым часом.

Тем не менее, Инфантино — человек с влиятельными друзьями и соратниками. Он заключил тесный союз с Трампом, катарской королевской семьей и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и пока он сохраняет их поддержку, было бы глупо и наивно списывать его со счетов. Но влиятельные лидеры, как правило, избавляются от людей, которые больше не могут служить их интересам; если план Инфантино действительно провалился, он может также обнаружить, что его друзья на высоких постах быстро перестанут отвечать на его звонки, и эта реальность придаст смелости его противникам в мировом футболе.

Критики Инфантино видят человека, отчаянно цепляющегося за власть, но его власть уменьшается из-за многочисленных ошибок. Несмотря на значительный рост доходов ФИФА с 2016 года, он принес в организацию позор, унижение и насмешки.

Инфантино на Кубке Арабских наций globallookpress.com

Инфантино подвергся критике за передачу Саудовской Аравии права на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин 2034 года без полного и надлежащего процесса тендера. Он вызвал насмешки, когда прошлым летом нашел способ включить «Интер Майами» в первый клубный чемпионат мира ФИФА просто для того, чтобы гарантировать участие Лионеля Месси в турнире. Но его авторитарный, диктаторский стиль достиг новых высот до и во время чемпионата мира 2026 года.

Всё началось с его решения учредить Премию мира ФИФА, которая в декабре была в одностороннем порядке присуждена Трампу. В июле Трамп признался, что звонил Инфантино, чтобы тот помог добиться отмены красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна и тем самым дать ему возможность сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

Подобострастное поведение Инфантино в компании политиков и знаменитостей во время чемпионата мира ещё больше усилило враждебность, которая возникла к нему со стороны болельщиков и коллег-футбольных чиновников.

Теперь он борется на нескольких фронтах — за свой дерзкий план распродажи, от которого ему пришлось отказаться, за попытку расширить чемпионат мира с 48 до 64 команд, за борьбу с УЕФА и, в конечном итоге, за сохранение поста президента ФИФА.

Инфантино теряет союзников и подпитывает врагов с пугающей скоростью, и его попытка нажиться на успехе чемпионата мира может оказаться ошибкой, которая вынудит его уйти с поста президента и из футбола.