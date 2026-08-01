Алексей ЛазаревАлексей ЛазаревГлавный редактор LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Джанни Инфантино борется за сохранение своего поста президента ФИФА, и, возможно, он уже проиграл битву, которой даже не ожидал, пишет автор ESPN Марк Огден.

После недели катастрофических просчетов в отношении границ своего контроля и влияния как самой могучей фигуры в мировом футболе, попытка Инфантино продать долю в будущих чемпионатах мира, которая была отменена вечером в пятницу, 31 июля, теперь угрожает сорвать его планы по переизбранию в 2027 году. В футбольных терминах, Инфантино ушел в добавленное время, ведя в счете 3:0, но серия безрассудных решений и ошибок свела на нет его преимущество и оставила его в одном шаге от решающего поражения.

Но насколько вероятно, что 56-летний Инфантино будет смещен или вынужден уйти в отставку? Будет ли его решение отказаться от спорных планов рассматриваться как сохранение его на этой должности или как проявление слабости, которое в конечном итоге вынудит его уйти?

Существует процедура, которая может привести к его смещению спустя 10 лет после его избрания преемником дискредитированного Зеппа Блаттера, но это непростой путь для его противников. Для этого необходимо, чтобы 43 страны-члена инициировали вотум недоверия Инфантино, но его противникам потребуется достойный альтернативный кандидат, а пока никто не появился, чтобы противостоять ему. 18 ноября — это крайний срок для объявления соперником своей кандидатуры до голосования на Конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко, которое пройдет 18 марта следующего года.

Инфантино уже считал, что у него достаточно голосов, чтобы сделать переизбрание формальностью, но на этой неделе все изменилось. Эго, тщеславие и высокомерие слились воедино, чтобы поставить Инфантино в столь уязвимое положение на посту главы ФИФА, что немыслимый сценарий его свержения теперь стал реальностью.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино globallookpress.com

Его попытки ускорить продажу акций недавно созданной компании ФИФА — FIFA Forward Enterprise (FFE) — инвестиционной компании, возглавляемой Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, на сумму 20 миллиардов долларов, встретили всеобщее осуждение и враждебность. Это произошло несмотря на то, что Инфантино предложил мгновенную выплату в размере 20 миллионов долларов каждой из 211 ассоциаций-членов ФИФА, а затем еще 66 миллионов долларов до 2037 года, если план будет принят большинством стран.

Конфедерации УЕФА (Европа), КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) и АФК (Азия) отклонили план, то есть в общей сложности 143 ассоциации-члена выступают против. Инфантино требовалось 106 голосов для принятия своего предложения, поэтому, учитывая, что в Африке, Южной Америке и Океании осталось всего 68 голосов, проект зашел в тупик.

Но дело вышло за рамки простой игры с цифрами.

Подтверждение УЕФА о том, что все 55 европейских стран, включая чемпионов мира Испанию, бойкотируют все турниры ФИФА, если план не будет отменен, похоронило любые перспективы его реализации, поскольку чемпионат мира без Испании, Германии, Англии и Франции вряд ли заинтересует миллиардеров, пытающихся купить кусок мундиальского пирога.

А после того, как в пятницу два высокопоставленных руководителя ФИФА выступили против односторонней попытки Инфантино протолкнуть свой план — бывший президент Федерации футбола США и советник ФИФА в рабочей группе Белого дома по чемпионату мира Карлос Кордейро подал в отставку в знак протеста, а главный операционный директор Кевин Ламур заявил, что сотрудники были «обмануты» отсутствием открытости при планировании схемы привлечения частных инвесторов — становится ясно, что власть Инфантино ослабевает практически с каждым часом.

Тем не менее, Инфантино — человек с влиятельными друзьями и соратниками. Он заключил тесный союз с Трампом, катарской королевской семьей и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, и пока он сохраняет их поддержку, было бы глупо и наивно списывать его со счетов. Но влиятельные лидеры, как правило, избавляются от людей, которые больше не могут служить их интересам; если план Инфантино действительно провалился, он может также обнаружить, что его друзья на высоких постах быстро перестанут отвечать на его звонки, и эта реальность придаст смелости его противникам в мировом футболе.

Критики Инфантино видят человека, отчаянно цепляющегося за власть, но его власть уменьшается из-за многочисленных ошибок. Несмотря на значительный рост доходов ФИФА с 2016 года, он принес в организацию позор, унижение и насмешки.

Инфантино на Кубке Арабских наций
Инфантино на Кубке Арабских наций globallookpress.com

Инфантино подвергся критике за передачу Саудовской Аравии права на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин 2034 года без полного и надлежащего процесса тендера. Он вызвал насмешки, когда прошлым летом нашел способ включить «Интер Майами» в первый клубный чемпионат мира ФИФА просто для того, чтобы гарантировать участие Лионеля Месси в турнире. Но его авторитарный, диктаторский стиль достиг новых высот до и во время чемпионата мира 2026 года.

Всё началось с его решения учредить Премию мира ФИФА, которая в декабре была в одностороннем порядке присуждена Трампу. В июле Трамп признался, что звонил Инфантино, чтобы тот помог добиться отмены красной карточки американского нападающего Фоларина Балогуна и тем самым дать ему возможность сыграть в матче 1/8 финала против Бельгии.

Подобострастное поведение Инфантино в компании политиков и знаменитостей во время чемпионата мира ещё больше усилило враждебность, которая возникла к нему со стороны болельщиков и коллег-футбольных чиновников.

Теперь он борется на нескольких фронтах — за свой дерзкий план распродажи, от которого ему пришлось отказаться, за попытку расширить чемпионат мира с 48 до 64 команд, за борьбу с УЕФА и, в конечном итоге, за сохранение поста президента ФИФА.

Инфантино теряет союзников и подпитывает врагов с пугающей скоростью, и его попытка нажиться на успехе чемпионата мира может оказаться ошибкой, которая вынудит его уйти с поста президента и из футбола.