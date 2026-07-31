Первый день кризиса закончился тем, что все 55 федераций УЕФА единогласно (включая РФС) проголосовали за бойкот всех турниров ФИФА. Казалось, дальше должна была наступить пауза, но пятница принесла дальнейшую эскалацию: из окружения Джанни Инфантино ушёл старший советник, ещё две конфедерации перешли от претензий к прямому отказу, а сама ФИФА выпустила заявление, в котором отступать не собирается, а виновником скандала названа пресса. Разбираем всё, что изменилось за сутки.

Главное: ушёл Кордейро

Самая тяжёлая новость дня для Джанни Инфантино — отставка. Карлос Кордейро, старший советник президента ФИФА, покинул пост в пятницу с немедленным вступлением в силу.

Статус чиновника понятен из биографии: экс-президент федерации футбола США, бывший банкир Goldman Sachs с 35-летним стажем в финансах, человек, представлявший ФИФА в рабочей группе Белого дома по чемпионату мира и не раз сопровождавший Инфантино на встречах с президентом США Дональдом Трампом. Советником Инфантино он стал в 2021 году — консультировать ФИФА по стратегическим инициативам развития игры.

Карлос Кордейро (второй слева) рядом с президентом США Дональдом Трампом (первый слева) и президентом ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) в Белом доме 17 ноября 2025 года globallookpress.com

Его заявление ценно тем, что построено не на эмоциях, а на финансовой логике. Кордейро сразу оговорил, что к разработке плана отношения не имел и выступает против него безоговорочно, назвав схему плохой сделкой для федераций, для футбола и для долгосрочного будущего игры .

А затем перешёл к цифрам: у ФИФА и без того есть доступ к колоссальным ресурсам — организация располагает миллиардами резервов и не имеет долгов, а выручка за последние четыре года, связанная с только что прошедшим чемпионатом мира, составила 15 миллиардов долларов. На таком фоне, по его словам, продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола ради 4,2 миллиарда смысла почти не имеет и означает залог будущего игры без убедительных оснований.

Отдельно Кордейро призвал других руководителей ФИФА высказаться публично, заметив, что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто рассчитывает на прибыль.

Concacaf и AFC: от претензий — к отказу

В первый день конфедерации за пределами Европы возражали в основном против процедуры. К вечеру пятницы позиции затвердели.

Concacaf (41 федерация) после собственного заседания отклонила предложение, а федерация футбола США заявила, что поддерживает Concacaf и её членов. Формулировки — три конкретных претензии: отсутствие должной процедуры, искусственно короткий срок и отсутствие рассмотрения или одобрения соответствующими органами управления ФИФА.

AFC пошла дальше всех по сути вопроса. Конфедерация заявила, что схема FFE не может реалистично получить необходимый широкий консенсус и единство, а значит, должна быть пересмотрена, и призвала ФИФА срочно провести ревизию своего управления и механизма принятия решений — то есть претензия вышла за рамки самой сделки . Там же прозвучала фраза, которую стоит запомнить: сам факт того, что возможность бойкота чемпионата мира вообще попала в публичное обсуждение, должен беспокоить каждого, кому небезразлично будущее игры.

Салман бин Ибрагим Аль Халифа, президент AFC, член королевской семьи Бахрейна на конгрессе ФИФА 26 февраля 2026 года globallookpress.com

Но есть нюанс, который многие пропускают: к бойкоту AFC не присоединилась , а её президент шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа попросил федерации воздержаться от собственных решений до завершения консультаций и необходимых консультаций. Так что жёсткая риторика Азии пока не переведена в действие.

Ответ ФИФА: виновата пресса

Заявление ФИФА вышло в пятницу утром, и главное в нём — отступления не будет.

Организация сообщила, что её запланированный консультационный процесс был нарушен некорректными сообщениями СМИ, и что этот процесс будет продолжен, чтобы каждая федерация могла голосовать, опираясь на факты. Примеров таких сообщений при этом приведено не было, а сроки не изменились: дедлайн 19 сентября остаётся в силе .

ФИФА отметила, что «Никто не продаёт футбол» (прямой ответ УЕФА) — и добавление, что ничего подобного ФИФА и не рассматривала. Дальше — укол в адрес всех трёх недовольных конфедераций: ни одна отдельная структура не может претендовать на то, что представляет все 211 федераций, а каждая из них должна получить возможность изучить предложение и повлиять на собственное будущее. Смысл проекта ФИФА свела к беспрецедентному финансированию развития и глобальному владению коммерческими возможностями спорта, подчеркнув, что это не идёт в ущерб духу и управлению футболом.

И показательный штрих: Инфантино в заявлении по имени не упомянут ни разу.

Тихая переупаковка денег

А вот это изменение легко пропустить, хотя по значимости оно едва ли уступает остальному. Самым скандальным элементом плана была связка «поддержи до 19 сентября — получишь 40 миллионов, откажись — останешься при старых суммах». Именно её УЕФА назвал управлением через устрашение.

В пятничном заявлении формулировка выглядит иначе : каждая федерация получит 20 миллионов в рамках программы FIFA Forward в течение четырёх лет независимо от того, поддержала она проект или нет, а ещё 20 миллионов предлагаются отдельным разовым фондом развития с полностью добровольным участием. Останется ли вторая половина суммы доступной только сторонникам плана — из текста понять нельзя.

Формально это не отказ от идеи. Но по тону — снятие самого болезненного обвинения: теперь деньги как будто не привязаны к голосу.

Кто до сих пор молчит

Расклад по остальным конфедерациям почти не изменился.

Ни одна футбольная организация в мире план публично не поддержала. Позиции CAF, CONMEBOL и OFC не объявлены, дат голосования нет. Отдельно любопытна позиция Мексики: федерация заявила, что завершит изучение и анализ вопроса, чтобы принять решение в интересах мексиканского футбола, но поддерживает ли она отказ Concacaf — не сказала. Хозяева прошедшего чемпионата мира явно не спешат вставать ни на одну сторону.

Бойкот пока на бумаге

Практическая проверка бойкота ближе, чем кажется, но первых признаков реализации ещё нет. Польская федерация в пятницу сообщила, что информации об отказах команд от женского чемпионата мира до 20 лет не получала — турнир стартует в начале сентября.

Плюс: женский чемпионат мира до 17 лет в Марокко открывается 17 октября матчем Германия — Аргентина, а мужской турнир до 17 лет в Катаре стартует 19 ноября. То есть до стыковых матчей женского чемпионата мира бойкот успеет затронуть ещё два юношеских турнира.

Две даты

Помимо 19 сентября в истории появились ещё два срока, и оба работают как рычаг давления.

Первый: ФИФА установила 18 ноября крайним сроком для выдвижения соперников Инфантино на президентских выборах в марте . До этой недели считалось, что он пойдёт без конкурентов; на фоне сообщений о том, что УЕФА присматривает кандидата, дата становится точкой отсчёта.

Джанни Инфантино на жеребьевке ЧМ-2026, 6 декабря 2025 года globallookpress.com

Второй: четыре британские федерации — единственный заявитель на проведение женского чемпионата мира 2035 года, и решение должно быть принято в ноябре. Рычаг обоюдоострый: у Британии на кону турнир, у ФИФА — отсутствие альтернативных кандидатов.

Что дальше

Итог второго дня получился парадоксальным. Оппозиция выросла — теперь против высказались три конфедерации из шести, включая обе крупнейшие по числу федераций. Из окружения Инфантино ушёл человек, который знает и цену активу, и цену уступки. При этом ФИФА не сдвинула ни дедлайн, ни сам план, а публично переложила ответственность на журналистов.

Следим: решение исполкома CAF на следующей неделе, молчание CONMEBOL и OFC, реакция других топ-менеджеров ФИФА на призыв Кордейро и первые реальные отказы команд от юношеских турниров. Пока обе стороны обозначили принципы, с которых не сходят, а до первого дедлайна остаётся около семи недель.