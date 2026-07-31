Первый день кризиса закончился тем, что все 55 федераций УЕФА единогласно (включая РФС) проголосовали за бойкот всех турниров ФИФА. Казалось, дальше должна была наступить пауза, но пятница принесла дальнейшую эскалацию: из окружения Джанни Инфантино ушёл старший советник, ещё две конфедерации перешли от претензий к прямому отказу, а сама ФИФА выпустила заявление, в котором отступать не собирается, а виновником скандала названа пресса. Разбираем всё, что изменилось за сутки.
Главное: ушёл Кордейро
Самая тяжёлая новость дня для Джанни Инфантино — отставка. Карлос Кордейро, старший советник президента ФИФА, покинул пост в пятницу с немедленным вступлением в силу.
Статус чиновника понятен из биографии: экс-президент федерации футбола США, бывший банкир Goldman Sachs с 35-летним стажем в финансах, человек, представлявший ФИФА в рабочей группе Белого дома по чемпионату мира и не раз сопровождавший Инфантино на встречах с президентом США Дональдом Трампом. Советником Инфантино он стал в 2021 году — консультировать ФИФА по стратегическим инициативам развития игры.
Его заявление ценно тем, что построено не на эмоциях, а на финансовой логике. Кордейро сразу оговорил, что к разработке плана отношения не имел и выступает против него безоговорочно, назвав схему плохой сделкой для федераций, для футбола и для долгосрочного будущего игры.
А затем перешёл к цифрам: у ФИФА и без того есть доступ к колоссальным ресурсам — организация располагает миллиардами резервов и не имеет долгов, а выручка за последние четыре года, связанная с только что прошедшим чемпионатом мира, составила 15 миллиардов долларов. На таком фоне, по его словам, продажа постоянной доли в самом ценном активе футбола ради 4,2 миллиарда смысла почти не имеет и означает залог будущего игры без убедительных оснований.
Отдельно Кордейро призвал других руководителей ФИФА высказаться публично, заметив, что решения такого масштаба должны приниматься в интересах футбола, а не тех, кто рассчитывает на прибыль.
Concacaf и AFC: от претензий — к отказу
В первый день конфедерации за пределами Европы возражали в основном против процедуры. К вечеру пятницы позиции затвердели.
Concacaf (41 федерация) после собственного заседания отклонила предложение, а федерация футбола США заявила, что поддерживает Concacaf и её членов. Формулировки — три конкретных претензии: отсутствие должной процедуры, искусственно короткий срок и отсутствие рассмотрения или одобрения соответствующими органами управления ФИФА.
AFC пошла дальше всех по сути вопроса. Конфедерация заявила, что схема FFE не может реалистично получить необходимый широкий консенсус и единство, а значит, должна быть пересмотрена, и призвала ФИФА срочно провести ревизию своего управления и механизма принятия решений — то есть претензия вышла за рамки самой сделки. Там же прозвучала фраза, которую стоит запомнить: сам факт того, что возможность бойкота чемпионата мира вообще попала в публичное обсуждение, должен беспокоить каждого, кому небезразлично будущее игры.
Но есть нюанс, который многие пропускают: к бойкоту AFC не присоединилась, а её президент шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа попросил федерации воздержаться от собственных решений до завершения консультаций и необходимых консультаций. Так что жёсткая риторика Азии пока не переведена в действие.
Ответ ФИФА: виновата пресса
Заявление ФИФА вышло в пятницу утром, и главное в нём — отступления не будет.
Организация сообщила, что её запланированный консультационный процесс был нарушен некорректными сообщениями СМИ, и что этот процесс будет продолжен, чтобы каждая федерация могла голосовать, опираясь на факты. Примеров таких сообщений при этом приведено не было, а сроки не изменились: дедлайн 19 сентября остаётся в силе.
ФИФА отметила, что «Никто не продаёт футбол» (прямой ответ УЕФА) — и добавление, что ничего подобного ФИФА и не рассматривала. Дальше — укол в адрес всех трёх недовольных конфедераций: ни одна отдельная структура не может претендовать на то, что представляет все 211 федераций, а каждая из них должна получить возможность изучить предложение и повлиять на собственное будущее. Смысл проекта ФИФА свела к беспрецедентному финансированию развития и глобальному владению коммерческими возможностями спорта, подчеркнув, что это не идёт в ущерб духу и управлению футболом.
И показательный штрих: Инфантино в заявлении по имени не упомянут ни разу.
Тихая переупаковка денег
А вот это изменение легко пропустить, хотя по значимости оно едва ли уступает остальному. Самым скандальным элементом плана была связка «поддержи до 19 сентября — получишь 40 миллионов, откажись — останешься при старых суммах». Именно её УЕФА назвал управлением через устрашение.
В пятничном заявлении формулировка выглядит иначе: каждая федерация получит 20 миллионов в рамках программы FIFA Forward в течение четырёх лет независимо от того, поддержала она проект или нет, а ещё 20 миллионов предлагаются отдельным разовым фондом развития с полностью добровольным участием. Останется ли вторая половина суммы доступной только сторонникам плана — из текста понять нельзя.
Формально это не отказ от идеи. Но по тону — снятие самого болезненного обвинения: теперь деньги как будто не привязаны к голосу.
Кто до сих пор молчит
Расклад по остальным конфедерациям почти не изменился.
Ни одна футбольная организация в мире план публично не поддержала. Позиции CAF, CONMEBOL и OFC не объявлены, дат голосования нет. Отдельно любопытна позиция Мексики: федерация заявила, что завершит изучение и анализ вопроса, чтобы принять решение в интересах мексиканского футбола, но поддерживает ли она отказ Concacaf — не сказала. Хозяева прошедшего чемпионата мира явно не спешат вставать ни на одну сторону.
Бойкот пока на бумаге
Практическая проверка бойкота ближе, чем кажется, но первых признаков реализации ещё нет. Польская федерация в пятницу сообщила, что информации об отказах команд от женского чемпионата мира до 20 лет не получала — турнир стартует в начале сентября.
Плюс: женский чемпионат мира до 17 лет в Марокко открывается 17 октября матчем Германия — Аргентина, а мужской турнир до 17 лет в Катаре стартует 19 ноября. То есть до стыковых матчей женского чемпионата мира бойкот успеет затронуть ещё два юношеских турнира.
Две даты
Помимо 19 сентября в истории появились ещё два срока, и оба работают как рычаг давления.
Первый: ФИФА установила 18 ноября крайним сроком для выдвижения соперников Инфантино на президентских выборах в марте. До этой недели считалось, что он пойдёт без конкурентов; на фоне сообщений о том, что УЕФА присматривает кандидата, дата становится точкой отсчёта.
Второй: четыре британские федерации — единственный заявитель на проведение женского чемпионата мира 2035 года, и решение должно быть принято в ноябре. Рычаг обоюдоострый: у Британии на кону турнир, у ФИФА — отсутствие альтернативных кандидатов.
Что дальше
Итог второго дня получился парадоксальным. Оппозиция выросла — теперь против высказались три конфедерации из шести, включая обе крупнейшие по числу федераций. Из окружения Инфантино ушёл человек, который знает и цену активу, и цену уступки. При этом ФИФА не сдвинула ни дедлайн, ни сам план, а публично переложила ответственность на журналистов.
Следим: решение исполкома CAF на следующей неделе, молчание CONMEBOL и OFC, реакция других топ-менеджеров ФИФА на призыв Кордейро и первые реальные отказы команд от юношеских турниров. Пока обе стороны обозначили принципы, с которых не сходят, а до первого дедлайна остаётся около семи недель.