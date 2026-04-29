Dartsnews.com рассказывает, как в 2026 году дартс окончательно утвердился в статусе профессионального вида спорта — и почему теперь его всерьез рассматривают как кандидата на включение в олимпийскую программу.

Споры о том, является ли дартс спортом, ведутся уже много лет. Для одних это всего лишь развлечение в пабе, для других — дисциплина, требующая мастерства, доступного далеко не каждому.

И пока дискуссии продолжаются за стойками баров, официальный вердикт давно вынесен: международные спортивные организации признали дартс профессиональным видом спорта.

Вечный вопрос: почему дартс — это спорт?

В Великобритании дартс официально признан видом спорта с 2005 года. Организация Sport England после длительных обсуждений включила его в соответствующий перечень, несмотря на распространенное мнение, что это всего лишь игра для пабов.

Фил Тейлор — 14-кратный чемпион мира по дартсу globallookpress.com

В этом смысле дартс действительно напоминает снукер и пул: внешняя простота обманчива, а на деле все решают точность, концентрация и техника.

Дартс нередко становится объектом насмешек — его любят называть «ненастоящим спортом». Однако ведущие мировые федерации признают обратное: это полноценная спортивная дисциплина, и далеко не каждый способен добиться в ней успеха.

Помимо Великобритании, дартс официально признан видом спорта в Англии, США, Ирландии, Шотландии, Нидерландах, Германии и Бельгии.

Аргументы в пользу того, что дартс — это спорт

Согласно классическому определению, спорт — это деятельность, связанная с физической активностью и навыком, в которой участники или команды соревнуются друг с другом ради результата и зрелища. По этим критериям дартс вполне соответствует статусу спорта. К тому же, вопреки распространенному мнению, освоить его на высоком уровне могут далеко не все.

Майкл Смит — английский дартсмен, чемпион мира 2023 года globallookpress.com

Главный аргумент скептиков — доступность: в дартс действительно можно сыграть почти в любом баре. Но играть на высоком уровне — совсем другое дело. Как и в любом другом виде спорта, здесь требуются часы тренировок, отточенная техника и психологическая устойчивость.

При этом существуют и ярко выраженные таланты — такие как Майкл Смит, Люк Литтлер и Адриан Льюис. Их способности позволяют демонстрировать высокий уровень даже при относительно небольшом объеме тренировок.

Однако это скорее исключение, чем правило. Именно поэтому лучшие игроки зарабатывают серьезные призовые — например, на чемпионате мира PDC победитель получает 1 миллион фунтов стерлингов.

Аргументы против того, что дартс — это спорт

Согласно данным The Telegraph, около 78% опрошенных не считают дартс «настоящим» видом спорта. Во многом это связано с устоявшимся образом игроков: за исключением отдельных представителей современной эпохи, таких как Гервин Прайс, большинство из них не ассоциируются с атлетизмом.

19-летний Люк Литтлер — двукратный чемпион мира по дартсу (2025,2026) globallookpress.com

Сравнение, к примеру, Люка Литтлера и Энтони Джошуа для многих выглядит некорректным и лишь усиливает скепсис. В массовом сознании до сих пор живы образы из «Not the Nine O'Clock News» (британский комедийный сериал), где игроки могли позволить себе выпить прямо на сцене, а судья объявлял не только очки, но и «содержание миллиграммов» в кружке пива.

Эти стереотипы — как и кадры с Джоки Уилсоном и другими игроками, курящими и пьющими прямо на сцене — до сих пор заставляют часть публики относиться к дартсу несерьезно.

Тем не менее восприятие постепенно меняется. С ростом популярности таких игроков, как Люк Литтлер и Люк Хамфрис, дартс все чаще выходит за рамки пабной культуры и становится ближе широкой аудитории. Более того, Хамфрис открыто поддержал идею включения дартса в программу Олимпийских игр.

Глобальное распространение

Сегодня дартс — это международная дисциплина с развитой профессиональной сценой. Крупнейшие турниры, такие как чемпионат мира PDC, собирают многомиллионную телеаудиторию по всему миру.

Джош Рок и Дэрил Герни — обладатели Кубка мира-2025 в составе сборной Северной Ирландии globallookpress.com

Кроме того, соревнования вроде Кубка мира и Кубка Европы WDF дают ведущим игрокам возможность представлять свои страны и бороться за национальные титулы.

Восприятие дартса заметно улучшилось в последние годы — во многом благодаря тем же Литтлеру и Хамфрису, которые привлекли к нему новую аудиторию. Это поменяло взгляды многих, кто раньше отказывался видеть в дартсе спорт.

Дартс в 2026 году и как «эффект Литтлера» разрушил клеймо «пабной игры»

К 2026 году многолетний спор о спортивном статусе дартса фактически сошел на нет — наступила эпоха высоких достижений. Глобальный всплеск талантов, олицетворением которого стал так называемый «эффект Литтлера», переосмыслил дартс как дисциплину, требующую исключительной концентрации и раннего профессионального становления.

Люк Литтлер globallookpress.com

Когда юные дарования выступают под давлением многомиллионной аудитории, восприятие неизбежно меняется: из «развлечения» дартс превращается в узкоспециализированное мастерство, где ключевую роль играет психологическая устойчивость.

Эти изменения подкрепляются и заметной «фитнес-революцией» на профессиональной сцене. Современные звезды, такие как Гервин Прайс и Люк Хамфрис, последовательно разрушают стереотип о «неатлетичности» игроков. Они делают ставку на кардиовыносливость и укрепление корпуса, чтобы сохранять стабильность броска в изнурительных матчах, длящихся по несколько часов.

Гервин Прайс — валлийский дартсмен, чемпион мира 2021 года globallookpress.com

Фокус на спортивной науке преобразил сезон-2026: теперь это среда элитных профессионалов, которые относятся к своему телу с той же дисциплиной, что и представители традиционных видов спорта.

За пределами сцены позиции дартса также укрепляются — и в образовательной среде, и на уровне управленческих структур. Благодаря своей роли в развитии «активной арифметики» дартс используется образовательными организациями как инструмент, сочетающий быстрые вычисления в уме с точной моторикой.

Это академическое признание, наряду с активной заявочной кампанией Всемирной федерации дартса на включение дисциплины в программу Летних Олимпийских игр-2023 в Брисбене, окончательно выводит дискуссию за пределы пабов.

Люк Хамфрис — английский дартсмен, чемпион мира 2024 года globallookpress.com

Сегодня спор идет уже не о том, спорт это или нет, а о том, насколько стремительно растущая популярность дартса и атмосфера переполненных арен делают его кандидатом на включение в олимпийскую программу.

Ментальная составляющая и выводы

Как уже отмечалось, дартс — это не только техника броска. Это физиологическая выносливость, стратегическое мышление и умение сохранять концентрацию в условиях давления. Чтобы добиваться успеха на высшем уровне, требуются особые качества и подготовка.

Да, по уровню физической нагрузки он может уступать футболу или легкой атлетике, однако остается соревновательной дисциплиной, основанной на навыке и мастерстве. А значит, в полной мере соответствует критериям спорта.