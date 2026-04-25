LiveSport.Ru рассказывает, почему разговоры об уходе Макса Ферстаппена из «Формулы-1» больше, чем слухи.

Хотели как лучше…

Макс Ферстаппен — один из самых успешных, популярных и высокооплачиваемых гонщиков современной «Формулы-1». Согласно информации RacingNews365, по контракту, рассчитанному на срок до конца 2028 года, его базовая зарплата составляет 65 млн долларов. Это, например, на 5 млн больше, чем у Хэмилтона, и на 31 млн больше, чем у Леклера.

И нидерландец это заслужил. В свои 28 лет он четырежды становился чемпионом мира и в 71 гонке занимал первое место. Для того, чтобы превзойти рекордные достижения (7 титулов и 105 побед) и, соответственно, стать абсолютно лучшим пилотом в истории (по крайней мере, с точки зрения регалий), у Ферстаппена в запасе времени более чем достаточно.

При всех этих вводных парадоксальными кажутся слухи, которые не первую неделю циркулируют в паддоке: Ферстаппен может уйти из «Формулы-1» уже в конце нынешнего сезона. И эти разговоры не являются результатом домыслов — сам Макс своими комментариями неоднократно подтверждал эти предположения.

Я думаю обо всем, что происходит в паддоке. В личной жизни я очень счастлив. Кроме того, приходится проводить по 24 гонки. В этот раз 22, но обычно 24. И ты просто думаешь: стоит ли это того? Или мне больше хочется побыть дома, с семьей? Чаще видеться с друзьями, если ты не получаешь удовольствия от своего вида спорта? Макс Ферстаппен 4-кратный чемпион мира в классе «Формула-1»

Многие могут подумать, что основная причина недовольства и демотивации голландского пилота состоит в значительном спаде его результатов. «Формула-1» вступила в сезон-2026 с новым регламентом, который предусматривает серьезные изменения в конструкции силовой установки и аэродинамике болидов.

Первые три этапа показали, что лучше всех к изменениям подготовились в «Мерседесе», который набрал 135 очков из 144 максимальных возможных. «Ред Булл» же, вступив в союз с новым мотористом — «Фордом», стал четвертой силой в пелетоне. Ферстаппен за три гонки ни разу не финишировал в первой пятерке и, набрав всего 12 очков (6-е место, сход и 8-е место), выдал для себя худший с 2015 года старт сезона.

Это, конечно, могло больно ударить по самолюбию чуть ли не самого лучшего гонщика современности. Однако Ферстаппен отвергает обвинения в нарциссизме. Макс признался, что ему в этом сезоне просто неприятно пилотировать, а «Формулу» с новым регламентом назвал неестественной и антипилотажной.

Это ужасно. Если кому-то нравятся такие гонки — тогда вы не понимаете, что такое настоящие гонки. Никакого удовольствия. Будто играешь в Mario Kart (серия компьютерных игр). Это не гонки. Проезжаешь мимо соперника на ускорении [от электрического заряда батареи], запас батареи истощается, и на следующей прямой соперники точно так же обгоняют тебя обратно. Лично на мой взгляд, это просто какая-то шутка. Макс Ферстаппен 4-кратный чемпион мира в классе «Формула-1»

На самом деле Ферстаппен не один такой привередливый. Большинству пилотов и болельщикам тоже не зашли новые правила. Напомним, пытаясь быть в авангарде экологической повестки, руководители «Формулы-1» решили существенно увеличить роль гибридной составляющей силовой установки (с 16% до 47%) за счет мощности двигателя внутреннего сгорания. Однако скоротечное расходование батареи превратило гонки в соревнования не пилотажного мастерства, а управления зарядом.

Описанный Ферстаппеном повторяющийся процесс обгонов получил название «эффект йо-йо». Благодаря ему вроде бы получили то, что хотели — кратный рост числа обгонов. Но вот незадача — в этом году на большинстве европейских рынков фиксируется резкий спад аудитории. Да и сами пилоты открыто говорят о фундаментальных проблемах и хаосе в сегодняшних гонках.

Макс также начал оказывать давление на Liberty и FIA, намекая на то, что они должны изменить регламент, чтобы пилот остался: «Они знают, что делать». Уход такого гонщика, как Ферстаппен, может стать для «Формулы-1» серьезным репутационным уроном, который негативно скажется на спонсорских и рекламных контрактах.

И кажется, руководители «Королевских гонок» начали понимать, что нужно делать. Ближайший Гран-при Майами пройдет с учетом нескольких экстренно принятых технических изменений, касающихся работы гибридной составляющей силовой установки. А к следующему сезону ее роль может быть снижена примерно на 10%.

Для Макса «Ф1» не вся жизнь

Тем не менее, даже если все эти инициативы приведут гонки к более естественной форме, однозначно утверждать, что Ферстаппен продолжит гоняться, нельзя. Все-таки контракт Макса содержит опции, которые позволят ему досрочно расторгнуть соглашение без выплаты компенсации. Она станет доступна в том случае, если к началу летнего перерыва гонщик в личном зачете будет располагаться ниже 2-го места. Судя по тому, как начался этот сезон, такое развитие событий более чем реально.

На днях возник еще один важный фактор, способный склонить Ферстаппена к решению покинуть «Формулу-1». Его гоночный инженер на протяжении 10 последних лет Джанпьеро Ламбьязе по истечении текущего контракта с «Ред Булл» займет должность главного гоночного директора «Макларена».

Неизвестно, кривил ли Ферстаппен душой или нет, но он говорил, что его не волнует, сколько титулов в итоге завоюет — четыре, восемь или десять. Для него они не самое главное.

А я бы предпочел проводить это время с семьей, со своими близкими — пока они рядом. Я хочу жить своей жизнью. Живем ведь всего раз. И я не хочу провести 25 лет своей жизни за рулем машины. Макс Ферстаппен 4-кратный чемпион мира в классе «Формула-1»

Ферстаппен в последнее время признавался, что ему не хватает времени с семьёй. Совсем недавно он стал отцом: 1 мая исполнится год его дочери Лили. И ее рождение сильно повлияло на приоритеты гонщика. Вполне вероятен вариант с повторением кейса Нико Росберга, который, став чемпионом мира в 2016 г., ушел из автоспорта. Вроде бы его карьера только вышла на пик, но немец решил, семья и психологическое спокойствие важнее.

Не забываем, что Ферстаппен уже является мультимиллионером, так что он может себе позволить с головой уйти в другие не менее интересные проекты, которых у него много. Прежде всего, речь идет про гоночную платформу «Ферстаппен Рейсинг». На данный момент она включает в себя команду, участвующую в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe в классе GT3, а также киберспортивную команду.

Пока Макс говорил, что не готов взять на себя ответственность по руководству командой. Но всё изменчиво в этом мире. Почему бы нидерландскому гонщику не пойти по примеру Брюса Макларена и Фрэнка Уильямса?

Смена команды не вариант

Есть еще один вариант: Ферстаппен останется в «Формуле-1», но уйдет из «Ред Булла» в более конкурентоспособную команду. Например, в «Макларен», куда уходит его гоночный инженер. Или в «Мерседес», который последние пару лет умеренно проявлял интерес к Максу. Ну и конечно же, «Феррари», куда, кажется, рано или поздно приходит любой доминирующий пилот своей эпохи.

Однако ни в одной команде Ферстаппен не получит такого режима максимального благоприятствования, как в «Ред Булле». Его сторона смогла выдавить Кристиана Хорнера, доктор Хельмут Марко отодвинут от дел. Фактически Макс — персона, вокруг живет вся австрийская автогоночная организация.

Да и «Ред Булл», наверняка, будет держаться за Ферстаппена до последнего. Где им еще найти пилота, хоть и высокооплачиваемого, но способного выжимать из машины 120% потенциала? Так что вряд ли мы увидим Макса, одетого не в синий брендированный гоночный комбинезон.