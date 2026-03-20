Чак Норрис умер 19 марта на Гавайях. Ему было 86. Весь мир знает его как актёра и героя интернет-мемов. Но до того как он стал «человеком, которого боится темнота» — он был шестикратным непобеждённым чемпионом мира по каратэ. И это не шутка.

Боец, а не актёр

Большинство людей, услышав «Чак Норрис», представляют бородатого мужчину с круговым ударом ногой из фильмов 1980-х. Или мемы: «Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды». Это забавно, но это затёрло главное: Норрис был настоящим бойцом. Не киношным.

Его спортивная карьера длилась с 1964 по 1974 год. Десять лет на турнирах. Послужной список — 65 побед при 5 поражениях. Первые три турнира — проиграл. Потом стал почти непобедимым.

В 1968 году — выиграл титул чемпиона мира в профессиональном каратэ в среднем весе , победив Луиса Дельгадо. Держал титул шесть лет подряд — до добровольного ухода в 1974-м. Ни одного поражения за все шесть лет.

Параллельно — победы на всех крупнейших турнирах эпохи: Internationals Эда Паркера (1968), All-American Championship (1968), National Tournament of Champions (1968), American Tang Soo Do Championship. В 1969-м — «Тройная корона каратэ» (больше всех побед на турнирах за год) и звание «Боец года» от журнала Black Belt.

Первый человек, трижды включённый в Зал славы Black Belt: как «Боец года» (1968), «Инструктор года» (1975) и «Человек года» (1977). Первый — и, на тот момент, единственный.

Как всё начиналось: база ВВС в Южной Корее

Карлос Рэй «Чак» Норрис родился 10 марта 1940 года в Райане, штат Оклахома. Отец — ветеран Второй мировой, позже — водитель грузовика и алкоголик. Детство — бедное, без спортивных перспектив. «Я не был прирождённым атлетом», — говорил он позже.

В 1958-м, после школы, записался в ВВС США. Служил военным полицейским. Его отправили на базу Осан в Южной Корее — и там всё изменилось.

На базе Норрис получил прозвище «Чак» и начал тренировать танг-су-до — корейское боевое искусство, родственное тхэквондо и каратэ. Первоначально занимался дзюдо и даже вошёл в команду базы, но получил травму плеча — и переключился на танг-су-до. За 13 месяцев службы в Корее тренировался в каждую свободную минуту. Вернулся в США с чёрным поясом по танг-су-до и коричневым — по дзюдо.

После демобилизации в 1962-м подал заявку в полицию Торранса (Калифорния). Его поставили в очередь. Пока ждал — открыл школу каратэ. И начал выступать на турнирах — чтобы привлечь учеников.

В этом «чтобы привлечь учеников» — весь Норрис. Он стал чемпионом мира не потому, что мечтал о славе, а потому, что ему нужны были клиенты для школы. Практичность, достойная техасского рейнджера.

Школа каратэ для звёзд

Школа быстро стала сетью — несколько филиалов в Калифорнии. Среди учеников: Стив Маккуин (звезда «Буллита» и «Великолепной семёрки»), Боб Баркер (легендарный телеведущий), Присцилла Пресли, Донни и Мари Осмонд.

Чак Норрис, 1998 год globallookpress.com

Чак Норрис, 1989 год globallookpress.com

Именно Маккуин потом сказал Норрису: «Тебе надо в кино». И именно Маккуин оплатил ему курсы актёрского мастерства в школе Ли Страсберга. Без Маккуина не было бы актёра Чака Норриса. Был бы только чемпион — и, может быть, самый известный инструктор по каратэ в Калифорнии.

Брюс Ли: бой в Колизее

Они познакомились в середине 1960-х в мире турниров по боевым искусствам. Тренировались вместе. Стали друзьями.

В 1972 году Ли пригласил Норриса сняться в фильме «Путь дракона» (в американском прокате — «Возвращение дракона»). Финальная сцена — бой в римском Колизее. Два реальных чемпиона, а не два актёра, изображающих бойцов.

Чак Норрис на ринге, 1989 год globallookpress.com

Ли в фильме побеждает. Норрис проигрывает — и умирает. Но именно эта роль сделала его известным. Фильм собрал $130 миллионов по всему миру и побил все рекорды гонконгского проката.

После смерти Ли в 1973-м жанр боевых искусств в кино пошёл на спад. Норрис, по сути, в одиночку вернул ему жизнь: «Нарушитель» (1977), «Хорошие парни носят чёрное» (1978), потом — серия «Без вести пропавшие», «Отряд Дельта», «Одинокий волк Маккуэйд». Каждый фильм строился на одном и том же: человек с круговым ударом ногой побеждает зло.

«Крутой Уокер»: как каратист стал главным героем российского телевидения 90-х

К началу 1990-х кинокарьера Норриса шла на спад — боевики с его участием перестали собирать кассу. И тогда он сделал ход, который оказался самым коммерчески успешным в его жизни: ушёл на телевидение.

«Уокер, техасский рейнджер» стартовал на CBS в 1993-м и шёл девять сезонов — до 2001 года. 203 эпизода. Норрис играл Корделла Уокера — ветерана-рейнджера, который борется с преступностью в Далласе и окрестностях при помощи каратэ, здравого смысла и морального превосходства. Формула была простой: 40 минут нагнетания, потом круговой удар ногой — и справедливость торжествует.

В Америке сериал был хитом, но по-настоящему культовым он стал по другую сторону Атлантики. В России «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» — именно под таким названием его знала вся страна — шёл практически по всем каналам в 1990-х и начале 2000-х. Для целого поколения это был один из первых американских сериалов (не являющихся «Санта-Барбарой»), который смотрели всей семьёй. Норрис в роли Уокера стал таким же символом эпохи, как Маккуин за десятилетия до него — только для другой аудитории и другого времени.

Чак Норрис в сериале «Крутой Уокер», кадр CBS

Чак Норрис в сериале «Крутой Уокер», кадр CBS

И вот что важно для спортивного контекста: в отличие от большинства телевизионных боевиков, каратэ в «Уокере» было настоящим. Не постановочным, не хореографическим — а основанным на реальных техниках, которые Норрис практиковал и преподавал 30 лет. Координатором трюков на сериале работал его брат Аарон, а позже — сын Эрик. Семейное предприятие, в котором спорт и кино были неразделимы.

В 2010 году, через девять лет после окончания сериала, губернатор Техаса Рик Перри присвоил Норрису и его брату звание почётных техасских рейнджеров. Не киношных — настоящих. Жизнь, как водится, догнала роль.

Чёрные пояса — пять штук

К концу карьеры Норрис собрал чёрные пояса по пяти дисциплинам: каратэ, тхэквондо, танг-су-до, бразильское джиу-джитсу (под руководством братьев Мачадо), дзюдо. Плюс — 10-й дан (высший возможный) в собственной системе.

Чак Норрис с семьёй. Лос-Анджелес, 2012 год globallookpress.com

В 1990-м основал собственную дисциплину — Chun Kuk Do, «Универсальный путь». Гибрид корейских, японских и бразильских техник. Федерация UFAF (United Fighting Arts Federation) по его системе выдала более 3 300 чёрных поясов по всему миру.

В 2005-м создал World Combat League — командный турнир по полному контакту. Идея была в том, чтобы сделать боевые искусства командным видом спорта — как хоккей или баскетбол. Лига просуществовала несколько сезонов.

Kickstart Kids

Отдельная часть наследия — программа Kickstart Kids, основанная в 1990 году при поддержке Джорджа Буша-старшего. Каратэ как часть школьной программы для трудных подростков — способ держать их подальше от наркотиков и банд. Начала работу в одной школе в Хьюстоне. Выросла до 30 школ и более 100 000 учеников за 35 лет.

Чак Норрис, 1983 год globallookpress.com

«Не уверенные в себе дети — те, кто дерутся, — говорил Норрис. — Когда ты развиваешь в них уверенность, у них больше нет причин драться. Для меня это — самое важное, что я когда-либо делал».

Сын-гонщик

Эрик Норрис, второй сын Чака от первого брака, пошёл не в кино, а в автоспорт. Профессиональный гонщик NASCAR, каскадёр и координатор трюков на съёмках. Работал на «Уокере, техасском рейнджере» — то есть отец играл рейнджера, а сын ставил ему трюки. Семейный бизнес.

«Я не старею — я повышаю уровень»

10 марта 2026 года, в свой 86-й день рождения, Норрис выложил видео: тренировка на Гавайях, спарринг с партнёром. Подпись: «I don't age... I level up». Девять дней спустя его госпитализировали. Ещё через день — объявили о смерти.

Чак Норрис в Будапеште, 2018 год globallookpress.com

Источник, общавшийся с ним в среду, 18 марта, рассказал TMZ: Норрис тренировался и был в приподнятом настроении. Он занимался спортом до последнего дня. В 86 лет.

Его собственные слова, из интервью 1982 года:

Мне никогда не везло — я сам создавал свою удачу. Я не был прирождённым атлетом. Но я добился всего потом и упорством — и потратил столько времени, сколько было нужно, чтобы выучить каратэ и стать чемпионом мира. Чак Норрис легенда

Он стал. А потом — мемом. Но мем — это то, что о нём запомнил интернет. Шесть чемпионских титулов — то, что он заработал сам.