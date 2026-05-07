European Tour по дартсу добрался до Австрии, а вместе с ним — десятки вопросов. Кто заменит звезд? Защитит ли Шиндлер титул? И возьмет ли наконец свой первый трофей Европейского тура Дэнни Нопперт? Dartsnews.com отвечает по пунктам.

Турнир Austrian Darts Open пройдет с 8 по 10 мая 2026 года на арене «Stadthalle Graz» в Граце (Австрия). Он станет шестым из пятнадцати этапов Европейского тура PDC в рамках ProTour.

В турнире примут участие 48 игроков, а общий призовой фонд составит 230 000 фунтов стерлингов, из которых 35 000 достанутся победителю. Действующим чемпионом является Мартин Шиндлер, который в финале 2025 года обыграл Росса Смита со счетом 8:4.

Состав участников

Первым сеяным станет Джан ван Веен. Компанию ему составят Майкл ван Гервен, Джеймс Уэйд, Джош Рок, Дэнни Нопперт, Вессел Нейман и другие. При этом Люк Литтлер, Люк Хамфрис, Гэри Андерсон и Нейтан Эспиналл в Граце не сыграют.

Поскольку Премьер-лига будет продолжаться еще несколько недель, многие топ-игроки решили пропустить турнир — фактически из звезд первой величины в заявке остались только ван Веен, ван Гервен и Рок.

В первый день игроки ProTour сыграют с победителями квалификаций, а в субботу в борьбу вступят 16 сеяных, которые встретятся с победителями матчей первого раунда. Турнир продолжится до воскресенья, когда и определится победитель.

Прогнозы на Austrian Darts Open

Главный редактор DartsNews.com Сэмюэл Гилл считает, что титул достанется Весселу Нейману.

Пока большинство звезд продолжают пропускать турниры до завершения Премьер-лиги — а в случае с Люком Литтлером, похоже, играет роль и тот факт, что соревнование проходит в немецкоязычной стране — окно возможностей снова открывается. И, на мой взгляд, снова на первый план выйдут представители Нидерландов.

Во вторник в Хильдесхайме Вессел Нейман снова был неудержим — в финале он разобрался с Максом Хоппом и взял пятый титул сезона. При этом он уже успел завоевать свой первый трофей Европейского тура, и я ожидаю, что он способен повторить этот успех.

Не думаю, что Мартин Шиндлер надолго останется в тени — он вполне может включиться в борьбу за высокие места. Нильс Зонневельд и Кевин Дутс стабильно показывают высокий уровень и входят в число лучших за пределами топ-звезд — а возможно, и наравне с ними. Джош Рок и Джан ван Веен, на мой взгляд, тоже проведут хороший уик-энд.

Фавориты по версии Сэмюэла Гилла

*** Вессел Нейман

** Кевин Дутс, Нильс Зонневельд

* Мартин Шиндлер, Джош Рок, Джан ван Веен

Редактор DartsNews.de Николас Гайер ставит на победу Дэнни Нопперта.

Главное событие австрийского дартс-календаря уже совсем близко, и, на мой взгляд, настало время для еще одного «первого» достижения. Я считаю, что трофей в воскресный вечер в Граце поднимет игрок, который давно входит в элиту мирового дартса и уже заслужил титул на Европейском туре — Дэнни Нопперт.

В последнее время Нопперт трижды подряд доходил до вечерней сессии (решающих стадий) этапов Европейского тура и вновь был в шаге от первого титула в Мюнхене, уступив в финале в упорной борьбе.

Всего на его счету уже четыре финала Европейского тура — примечательно, что в 2022 году голландец также играл в финале Austrian Darts Open. На этот раз, думаю, он сможет сделать последний шаг.

Кроме того, ожидаю увидеть в поздних стадиях турнира и еще одно хорошо знакомое имя, не нуждающееся в представлении — Вессела Неймана. Также рассчитываю на сильное выступление Криса Доби. И, конечно, Кшиштоф Ратайский, который проводит выдающийся сезон, должен вновь оказаться в финальной сессии и в Австрии.

Фавориты по версии Николаса Гайера

*** Дэнни Нопперт

** Вессел Нейман, Крис Доби

* Кшиштоф Ратайский, Джермейн Ваттимена

Редактор DartsNieuws.com Матс Леринг прогнозирует победу представителя Уэльса — хотя Джонни Клэйтон в итоге снялся с турнира.

Сразу несколько топ-игроков решили не ехать в Австрию. Люк Литтлер, Люк Хамфрис, Стивен Бантинг, Гэри Андерсон и Нейтан Эспиналл не примут участия в турнире. Это хорошие новости для Кевина Дутса, Майка де Деккера и Раймонда ван Барневельда — освободившиеся после отказов места позволяют им отправиться в Грац.

На фоне снятий топ-игроков с турнира несколько других спортсменов выходят в число фаворитов. Один из главных претендентов на титул — Вессел Нейман. Голландец, возможно, сейчас находится в лучшей форме среди всех участников: в его активе уже есть победа на этапе Европейского тура и сразу пять титулов на «флорах» (турнирах ProTour) в этом году.

Первые два номера посева — Джан ван Веен и Майкл ван Гервен. Но, увы, как голландец, я не слишком верю, что они произведут сильное впечатление. Ван Веен, похоже, переживает спад, а игра ван Гервена все еще слишком нестабильна.

В числе темных лошадок — Крис Доби, Кшиштоф Ратайский и Кевин Дутс. Один из тех, кто вряд ли выиграет турнир, но при удачной сетке способен пройти далеко — испанец Кристо Рейес.

Фавориты по версии Матса Леринга

*** Джонни Клэйтон

** Вессел Нейман, Крис Доби

* Майкл ван Гервен, Кшиштоф Ратайский

Редактор DartsNieuws.com Питер Вербек считает, что Вессел Нейман продолжит свою победную серию.

С учетом отсутствия целого ряда топ-игроков сложно не назвать Вессела Неймана главным фаворитом Austrian Darts Open. Голландец уже завоевал шесть рейтинговых титулов в этом сезоне, включая победу на этапе Европейского тура — European Darts Trophy. В Граце у него появляется отличная возможность оформить второй триумф на Euro Tour в этом году.

Тем не менее конкуренция у Неймана будет. В первую очередь со стороны Майкла ван Гервена, который в последние недели демонстрирует признаки улучшения формы. До полной стабильности ему, возможно, еще далеко, если говорить о борьбе за крупнейшие титулы на регулярной основе, однако ослабленный состав участников в Граце дает ван Гервену отличный шанс пополнить свою коллекцию трофеев.

То же самое можно сказать и о других претендентах. Джеймс Уэйд уже выигрывал турнир ProTour в этом сезоне, а Росс Смит и Райан Сирл также завоевали титулы на этапах Players Championship в 2026 году.

Фавориты по версии Питера Вербека

*** Вессел Нейман

** Джеймс Уэйд, Майкл ван Гервен

* Джош Рок, Росс Смит, Райан Сирл

Автор DartsNieuws.com Брам Кунен считает, что за титул поборются Джан ван Веен и Вессел Нейман.

Austrian Darts Open станет уже шестым турниром в рамках Европейского тура этого сезона. Примечательно, что первые пять этапов выиграли пять разных игроков, и эта тенденция вполне может продолжиться и в Граце.

С учетом отсутствия двух сильнейших дартсменов мира — Люка Литтлера и Люка Хамфриса, а также ряда других громких имен, таких как Джонни Клэйтон и Нейтан Эспиналл, турнир выглядит максимально открытым.

Одним из главных претендентов на титул является Джан ван Веен. Голландец подходит к соревнованию в статусе первого номера посева и намерен реабилитироваться после непростого отрезка, в том числе связанного с операцией по удалению камней в почках.

Ван Веен наверняка будет особенно мотивирован вернуться на победный путь, а его мощная результативность делает его крайне опасным соперником в матчах короткого формата.

Однако серьезную конкуренцию ему может составить соотечественник Вессел Нейман. 25-летний игрок находится в великолепной форме: в этом сезоне он уже выиграл пятый титул Players Championship, а также один из этапов Европейского тура. При таком уровне уверенности Неймана будет крайне сложно остановить, если он быстро войдет в ритм.

Еще одно интригующее имя — Мартин Шиндлер. Несмотря на то что в целом сезон у него складывается не лучшим образом, немец подходит к турниру в статусе действующего чемпиона и будет максимально заряжен на защиту титула. Его пример вновь подчеркивает непредсказуемость Европейского тура, где текущая форма далеко не всегда определяет результат.

В конечном счете именно эта непредсказуемость и делает Европейский тур столь привлекательным. С учетом большого числа игроков в отличной форме и короткого формата матчей, с уверенностью назвать победителя турнира в Граце практически невозможно.

Фавориты по версии Брама Кунена

*** Джан ван Веен, Вессел Нейман

** Джош Рок, Крис Доби

* Майкл ван Гервен

Автор DartsNews.de Оливер Рид считает, что титул в Граце достанется Дэнни Нопперту.

Austrian Darts Open традиционно сопровождается чередой отказов — и этот год не стал исключением. Снова отсутствуют несколько топ‑игроков, что делает турнир одновременно открытым и непредсказуемым. Я рискну сделать очень смелый прогноз — тот, который либо окажется блестящим, либо полностью провалится.

На мой взгляд, Дэнни Нопперт наконец завоюет свой долгожданный первый титул Европейского тура. Голландец уже много лет демонстрирует высокий и стабильный уровень, но зачастую останавливается в шаге от победы. В этот раз, в Австрии, он пройдет через непростой и хаотичный турнир и возьмет свой первый титул на сцене со времен победы на UK Open.

Поскольку я ожидаю очень непредсказуемого турнира, в числе серьезных претендентов вижу и Кевина Дутса. Представитель Нидерландов уже как минимум полгода стабильно показывает дартс высочайшего уровня и должен выйти во второй в карьере полуфинал Европейского тура.

Несколько неожиданно, но и Мартин Шиндлер, на мой взгляд, доберется до своего первого полуфинала Euro Tour в 2026 году. Первый номер Германии, похоже, сумел сбросить с себя давление после турнира в Зиндельфингене и вернется на Европейский тур с новой уверенностью — к тому же он является действующим чемпионом.

Среди тех, кто способен дойти до четвертьфинала, отмечу Кшиштофа Ратайского, который проводит очень сильный сезон и, вероятно, вернется в топ-16 после чемпионата мира.

Также в финальную сессию может пробиться Люк Вудхаус: англичанин снялся с этапа в Зиндельфингене и приедет свежим и мотивированным, что поможет ему дойти до четвертьфинала. И, конечно, нельзя игнорировать Вессела Неймана с его текущей формой.

Также прогнозирую, что Габриэль Клеменс, вернувшийся на этапы Европейского тура, дойдет как минимум до 1/8 финала.

Фавориты по версии Оливера Рида

*** Дэнни Нопперт

** Кевин Дутс, Мартин Шиндлер

* Кшиштоф Ратайский, Люк Вудхаус, Вессел Нейман

Редактор DartsNews.com Лукас Майкл также ставит на победу Дэнни Нопперта.

В Граце многие игроки чувствуют, что у них появляется реальный шанс проявить себя. Сразу несколько топ-имен не приехали в Австрию, а те, кто занимает высокие позиции в рейтинге, подходят к турниру не в лучшей форме.

Главными претендентами на титул Европейского тура считаются Джан ван Веен и Майкл ван Гервен. У ван Гервена в последнее время были признаки хорошей формы — он показывал впечатляющие средние показатели, однако нестабильность уже не раз мешала ему, и в формате на выбывание это может вновь сыграть против голландца.

Похожая ситуация и с ван Вееном, чей уровень сейчас далек от того, который позволил ему стать чемпионом Европы и дойти до финала чемпионата мира PDC.

Джеймса Уэйда, Джоша Рока и Дэнни Нопперта также можно отнести к числу претендентов на глубокий проход по турнирной сетке. Особенно это касается Нопперта, который надеется наконец-то прервать свою серию без титулов на Европейском туре. Он находится в отличной форме и будет одним из фаворитов на победу.

Среди темных лошадок — Крис Доби и Росс Смит, которые, как и Нопперт, мечтают о первом титуле Euro Tour. Смит был близок к этому на предыдущем этапе, но уступил Гервину Прайсу в Зиндельфингене.

Стабильный Вессел Нейман также должен проявить себя на решающих стадиях турнира. В то же время Майкл Смит, Питер Райт и Роб Кросс отчаянно нуждаются в хорошем результате, хотя, по моим ощущениям, для всех троих турнир может завершиться уже на ранней стадии.

Что касается победителя, то здесь все крайне непредсказуемо. Отсутствие Люка Литтлера, Люка Хамфриса, Гервина Прайса, Стивена Бантинга, Гэри Андерсона, Джонни Клэйтона и Нейтана Эспиналла открывает дверь практически для любого, кто готов воспользоваться шансом.

Тем не менее я остановлюсь на кандидатуре Нопперта, который наконец должен получить награду за свою стабильную игру на протяжении долгого времени.

*** Дэнни Нопперт

** Майкл ван Гервен, Джош Рок

* Джан ван Веен, Джеймс Уэйд, Вессел Нейман