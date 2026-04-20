19 апреля в Пекине 12 000 бегунов вышли на старт полумарафона. Вместе с ними — больше сотни роботов в отдельной дорожке. Победил красный гуманоид по имени Lightning, сделанный производителем смартфонов Honor. 50 минут 26 секунд — на 7 минут быстрее мирового рекорда человека. А один из его соперников последние 20 километров бежал с корпусом, замотанным упаковочной лентой. Полное безумие.

Что произошло

Это был второй ежегодный полумарафон роботов в районе Ичжуан в Пекине — там, где сосредоточено много китайских технологических компаний. 21 километр, закрытая трасса, для людей и роботов — раздельные дорожки, чтобы не было столкновений.

В прошлом году, в 2025-м, картина была печальная: из 21 стартовавшего робота до финиша дошли шесть. Остальные падали, теряли ориентацию, некоторые просто ложились на асфальт у стартовой линии. Победитель, здоровенная машина по имени Tiangong, прошла дистанцию за 2 часа 40 минут. Для сравнения: любой средний бегун-любитель укладывается в 2 часа.

Tiangong — победитель среди роботов в 2025 году newatlas.com

Год спустя — картина другая. Больше 100 команд. 26 брендов. Свыше 300 роботов. И победитель, который прошёл 21 километр за 50 минут 26 секунд .

Мировой рекорд человека на полумарафоне — 57:20. Его установил угандиец Джейкоб Киплимо в Лиссабоне в марте 2026 года. То есть месяц назад.

Lightning — так зовут робота-чемпиона — оказался быстрее Киплимо на 6 минут 54 секунды.

Кто такой Lightning

Lightning — не проект какой-нибудь профильной робототехнической лаборатории. Его сделала компания Honor. Да, тот самый производитель смартфонов, который отделился от Huawei несколько лет назад. В прошлом году они показывали на MWC 2026 концепт «робот-смартфон». В этом — выкатили двуногого бегуна.

Lightning — победитель 2026 года CGTN

Lightning CGTN

Рост — 169 см. Цвет — ярко-красный. Работает на автономной навигации — то есть сам понимает, где дорога, где препятствие, когда поворачивать, как сохранять равновесие. Средняя скорость на трассе — примерно 25 км/ч. Руки короткие, ими он балансировал на ходу. На финише — никаких признаков усталости. Даже не вспотел.

Ближе к концу дистанции робот врезался в ограждение. В толпе кто-то ахнул. Техники из сопровождающего гольф-кара подбежали, помогли подняться. Lightning, ничуть не смутившись, побежал дальше и добрался до финиша.

Lightning врезался в ограждение CGTN

Весь пьедестал этого года — роботы Honor. 1-е, 2-е и 3-е место.

Я очень нервничал. Главным вызовом было набраться смелости и протестировать серьёзные обновления на таком крупном соревновательном этапе. Ма Хуачжэ капитан команды Honor

Безумный антураж

Теперь про то, что делает эту историю не просто пресс-релизом, а материалом для истории.

Робот, замотанный скотчем

Один из участников упал лицом в асфальт примерно через 60 метров после старта. Техники подбежали, оценили ущерб, обмотали корпус упаковочной лентой — и пустили дальше. Он добежал. С упаковочной лентой. Дистанция — 21 километр.

Санитарные гольф-кары

За каждым роботом ехала команда сопровождения в гольф-каре. С носилками. С инвалидными колясками. На случай, если машина упадёт и не встанет. Это уже не полумарафон, это ещё и спасательная операция.

Замена батарей по ходу гонки

Правила разрешают менять батареи на станциях дозаправки — и часы при этом не останавливаются. А вот замена робота на запасного — штраф. То есть робот на всю дистанцию один. Батарейка сдохла — меняй, но быстро.

Два параллельных забега

Пока роботы бежали свои 21 километр, 12 000 человек бежали свои — в соседней дорожке. Победителями среди людей стали Чжао Хайцзе и Ван Цяося — оба показали больше часа. То есть Lightning обошёл не только мировой рекорд Киплимо, но и каждого из 12 000 реальных соперников, включая профессионалов.

Почему это важно

Теперь к главному. Это не просто новость про роботов-бегунов. Это — симптом.

Китай последние десять лет методично идёт к мировому лидерству в робототехнике. В 2015-м государство записало робототехнику в список десяти приоритетных отраслей. В 2023-м — признало гуманоидных роботов «новым фронтом технологической конкуренции». В плане на 2026–2030 — целая серия задач, от роботизированных заводов до мозговых чипов и квантовых вычислений.

Обзор марафона с роботами

Инвестиции в 2025 году в робототехнику и так называемый «встроенный ИИ» — 73,5 миллиарда юаней ($10,8 миллиарда). В стране сейчас работает больше 150 компаний и лабораторий, делающих гуманоидных роботов. Для сравнения: в США их сотни, но основной пул — в Калифорнии, рассредоточен, и многие пока не выпускают коммерческих моделей.

То есть это не про «вот красивый робот бегает быстро». Это про то, что китайская индустрия за один год сократила время полумарафона робота с 2:40 до 0:50, то есть в три раза . И это тот темп, с которым догоняют — и обгоняют.

Lightning и команда техников позади CGTN

Победитель получает заказы на сумму более миллиона юаней (около $146 500). Это не главный приз. Главный — демонстрация: вот мы, вот наши технологии, вот наша готовность к массовому производству.

Ставка понятна. Гуманоидные роботы в Китае мыслятся не как игрушки. Это будущая рабочая сила для заводов, складов, больниц, домов престарелых. Страна с демографическим кризисом — население стареет, трудоспособных меньше — нуждается в альтернативе. И эту альтернативу уже тренируют, в буквальном смысле, на данных профессиональных бегунов: разработчики записывали шаг, баланс, распределение энергии и загружали это в роботов.

Что говорят

Одна — от инженера по имени Се: «Тысячи лет люди были на вершине на планете Земля. Но теперь — посмотри на роботов. По крайней мере в автономной навигации, по крайней мере в этом конкретном виде спорта — они уже начинают превосходить нас. С одной стороны, это немного грустно за человечество».

Другая — от Хан Чэнъюй, 25-летней студентки, которая стояла за заграждением и снимала на телефон проезжающего мимо Lightning: «Как человек, который работает, чтобы заработать на жизнь, я немного волнуюсь. Технологии развиваются так быстро, что могут начать влиять на рабочие места».

Что это не значит

Стоит сразу оговориться — чтобы не было впечатления, будто завтра роботы отберут у нас чемпионат мира по лёгкой атлетике.

Это была закрытая, тщательно спланированная трасса. У каждого робота была команда сопровождения. Техникам разрешалось вмешиваться в экстренных ситуациях. Упавший робот, замотанный скотчем, — не олимпийский чемпион, а инженерный эксперимент, получивший доступ к финишу.

Бегать 21 километр на закрытой трассе в отдельной дорожке — не то же самое, что работать на реальном заводе или в реальной больнице. И всё это — машины, которые пока не сами себя чинят, не сами заряжаются и требуют постоянного наблюдения.

Но есть и другое. Год назад это всё ещё было больше шоу. В этом году — уже не только.

Разработчики следующего поколения сейчас смотрят записи с трассы и думают над мелкими улучшениями — баланс при повороте на 90 градусов, распределение заряда на середине дистанции, поведение при столкновении с ограждением. Мелкие улучшения — это то, что отделяет «робот, бегущий полумарафон» от «робот, работающий посменно на складе».

И напоследок — про Киплимо

Джейкоб Киплимо, угандиец, который держит мировой рекорд среди людей (57:20), наверняка ещё не в курсе. Или в курсе, но ему всё равно — у него скоро следующий старт, ЧМ, Олимпиада. Его рекорд формально не побит, потому что робот — не человек. World Athletics не засчитывает Lightning среди бегунов.

Джейкоб Киплимо globallookpress.com

Но факт остался. Двуногая машина, сделанная производителем смартфонов, пробежала полумарафон быстрее любого человека в истории. Это впервые. И это произошло 19 апреля 2026 года, в Пекине, под взглядами сотен миллионов зрителей.

Скорее всего, к следующему апрелю этот же самый результат будет выглядеть уже крайне медленным.