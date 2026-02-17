Ещё неделю назад о Жезабель Дабуи не знали даже самые преданные фанаты фигурного катания. Теперь её имя — в петиции на Change.org, в заголовках ESPN и Newsweek, и в обсуждениях по всему миру... Эта история о том, как одна судья могла решить судьбу олимпийского золота, и как современные технологии будут с этим бороться.

В среду, 11 февраля, на Олимпиаде в Милане разыграли медали в танцах на льду. Фаворитами считались американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — трёхкратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Милана в командном турнире, пара с 14-летним стажем совместных выступлений.

Против них вышли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон — дуэт, который катается вместе меньше года.

Эван Бейтс и Мэдисон Чок globallookpress.com

Французы победили с преимуществом в 1,43 балла. Общий счёт: 225,82 против 224,39. Но следом грянула гроза.

Восемь баллов, которые изменили всё

Причина скандала — оценки одной из девяти судей, француженки Жезабель Дабуи. В произвольном танце она выставила Чок и Бейтсу 129,74 балла — самую низкую оценку среди всех судей, на пять с лишним баллов ниже средней. Семеро из девяти судей поставили американцам выше 132. Дабуи — единственная, кто оценила ниже 130 баллов.

Жезабель Дабуи, судья ISU public.fr

Тем же французам Фурнье-Бодри и Сизерону Дабуи дала 137,45 — вторую по величине оценку в панели. Разрыв между её оценками этим двум парам — почти восемь баллов.

Как подсчитал журналист Филип Герш, специализирующийся на фигурном катании, пятеро из девяти судей поставили Чок и Бейтса выше французов. Но система подсчёта устроена так, что крайние оценки (самая высокая и самая низкая) отбрасываются по каждому элементу. Оценка Дабуи за Чок и Бейтса была отброшена как слишком низкая — но её завышенные баллы за французскую пару учлись в итоговом результате.

«По сути, она приняла решение за всю панель, — цитирует Герш источник в Федерации фигурного катания США. — Это неправильно, и судейская система должна от этого защищать».

ESPN обратили внимание на ещё один факт: это не первый раз, когда Дабуи ставила спорные оценки именно этим парам. На Финале Гран-при в декабре, когда Чок и Бейтс победили, Дабуи поставила французов лишь чуть ниже американцев — несмотря на то, что Фурнье-Бодри и Сизерон получили два вычета, в том числе за грубое падение.

Уже через три дня петицию на Change.org с требованием расследования подписали более 18 500 человек.

«Мы заслуживаем честного судейства»

Чок и Бейтс поначалу держались дипломатично.

«Мы откатали лучшее, на что способны. Все четыре наших проката были для нас безупречными. Остальное — не в наших руках», — сказала Чок сразу после церемонии.

Но к пятнице тон изменился.

Каждый раз, когда зрители не понимают результаты, это вредит нашему спорту. Сложно удерживать болельщиков, когда трудно понять, что происходит на льду. Люди должны понимать, за что они болеют, и чувствовать уверенность в спорте, который поддерживают Мэдисон Чок фигуристка

В интервью CBS News она добавила: «Для фигуристов важно, чтобы судей проверяли, чтобы они тоже выкладывались по полной. На кону слишком многое, когда мы выходим и отдаём всё. Мы заслуживаем честного и равного поля».

Её партнёр Бейтс был сдержаннее: «Иногда ты делаешь всё правильно, а результат не в твою пользу. Такова жизнь и такой спорт. Это субъективный вид — спорт судейских оценок».

Федерация фигурного катания США не подала официальный протест — 24-часовое окно на апелляцию истекло. Но глава американской ассоциации фигурного катания Мэтт Фаррелл заявил, что организация направит в ISU письмо с просьбой пересмотреть судейскую систему. «Мы не ожидаем пересмотра результата, — уточнил источник. — Мы делаем это в поддержку наших спортсменов».

ISU в ответ встала на защиту судей: «Разброс оценок — нормальное явление для любой панели. Мы полностью уверены в выставленных оценках и привержены принципам справедливости».

Системная проблема

Скандал в Милане — самый громкий, но далеко не единственный.

Итальянская судья на той же Олимпиаде стала единственной из девяти, кто поставил итальянский дуэт Марко Фаббри и Шарлен Гиньяр в тройку, — и тоже вызвала вопросы.

В мужском одиночном катании эффектный, но нестабильный Илья Малинин стабильно набирает больше баллов, чем зачастую более чистый японец Юма Кагияма — потому что его произвольная программа получает такие высокие технические баллы за сложность заявленных элементов, что победа практически гарантирована даже при ошибках. Хотя, как показала эта Олимпиада, пределы есть у всего.

А все три призовые пары в танцах критиковали ISU и судей ещё до Олимпиады. В ноябре Сизерон после этапа Гран-при в Финляндии заявил: «Я вижу какие-то странные игры, которые разрушают танцы на льду. Не думаю, что когда-либо за карьеру бывал на соревнованиях с таким судейством».

Канадка Пайпер Джиллс — бронзовый призёр Милана — в декабре опубликовала в соцсетях цитату: «Спорт несёт в себе собственную правду, и эта правда умаляется и искажается людьми с повесткой», отметив аккаунт хештегом ISU. А британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон в индивидуальных соревнованиях получили оценки ниже, чем в командном турнире, — хотя комментатор BBC, олимпийский чемпион 1980 года Робин Казинс, заметил, что их прокат стал лучше.

Призрак Солт-Лейк-Сити

Нынешняя судейская система, как отмечает NBC, была создана именно после скандала. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити французская судья Мари-Рен Ле Гунь проголосовала за российскую пару Елена Бережная — Антон Сихарулидзе в парном катании, признавшись позже, что подвергалась давлению. Канадцев Жами Сале и Давида Пеллетье лишили победы, а потом вручили второй комплект золотых медалей. Ле Гунь была дисквалифицирована за нарушение этики.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 youtube.com

Ирония: и тогда, и сейчас — французская судья. И тогда, и сейчас — скандал, перевернувший олимпийский пьедестал. Только в 2002-м результат пересмотрели. В 2026-м — нет.

После скандала 2002 года ISU отказалась от системы «6.0» и ввела нынешнюю — с базовой стоимостью элементов, оценками GOE и отбрасыванием крайних баллов. Система задумывалась как более объективная. 24 года спустя выясняется, что и она уязвима.

ИИ выходит на лёд

ISU понимает проблему — и готовит реформу. Изменения вступят в силу уже с сезона 2026/27, то есть Олимпиада в Милане — последний турнир с судейством в нынешнем формате.

В рамках программы «ISU Vision 2030» федерация уже два года тестирует на соревнованиях систему из шести камер высокого разрешения вокруг катка. Камеры используют компьютерное зрение и ИИ для анализа технических элементов в реальном времени: вращение прыжка, высота, дистанция полёта, используемое ребро, позиции во вращениях.

«Судьи смогут сосредоточиться на артистизме, на человеческом элементе, а компьютерное зрение будет отслеживать техническую сторону — чёткие, однозначные вещи», — заявил генеральный директор ISU Колин Смит агентству Reuters.

Колин Смит, генеральный директор ISU globallookpress.com

По данным CGTN, ISU уже проанализировала более 750 000 оценок за элементы и почти 270 000 оценок за компоненты с 78 международных соревнований для выявления проблем с последовательностью судейства. Сначала систему внедрят в одиночном катании, затем — если технология себя оправдает — в танцах на льду, которые наиболее уязвимы для претензий из-за акцента на творческую составляющую.

Китай пошёл ещё дальше: перед Олимпиадой-2022 в Пекине Федерация фигурного катания КНР совместно с технологическим альянсом Чжунгуаньцунь представила собственную систему AI-судейства версии 1.0. Она использует алгоритмы компьютерного зрения и глубокое обучение для отслеживания движений спортсменов в реальном времени, фиксируя восемь ключевых точек тела.

А компания Omega, официальный хронометрист Олимпиад, использует ИИ для отслеживания спортсменов с 2018 года, начав с прыжков с трамплина. В Париже-2024 добавились камеры на финишной линии, делающие 40 000 снимков в секунду. Та же технология впервые применяется на зимних Играх в Милане.

Положит ли это конец скандалам?

Вряд ли. Компьютерное зрение может измерить высоту прыжка и количество оборотов с точностью, недоступной человеческому глазу. Но как оцифровать хореографию? Как алгоритм определит, что один танец «дышит», а другой — нет?

В танцах на льду техника — лишь часть оценки. Компоненты — презентация, интерпретация музыки, композиция — по-прежнему останутся в руках людей. А значит, и в руках их предубеждений.

Фигурное катание — единственный олимпийский вид, в котором результат полностью зависит от субъективных оценок. Нет финишной черты, нет секундомера, нет мяча в воротах. Есть только девять человек с пультами. И пока хотя бы один из них может сдвинуть результат на восемь баллов в нужную сторону, вопросы будут возникать снова и снова.

Мэдисон Чок сказала, пожалуй, главное: «Люди должны понимать, за что они болеют». Искусственный интеллект может помочь с техникой. Но доверие зрителей — это задача не для алгоритмов«.