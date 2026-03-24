GOAL рассказывает о талантливом нападающем «Ромы» Робиньо Вазе.

Приобретение Робиньо Ваза изначально называли трансферной удачей «Ромы». Римский клуб купил талантливого нападающего у «Марселя» за 25 миллионов евро.

На момент перехода французу было всего 18 лет. Лишь Ламин Ямаль был моложе Ваза среди игроков, забивших минимум четыре гола в топ-5 лигах Европы в текущем сезоне.

Однако прошло более двух месяцев, а Ваз до сих пор ни разу не появлялся в стартовом составе «Ромы». Возникают резонные вопросы: почему Джана Пьеро Гасперини игнорирует столь дорогого новичка?

Возможно, «Рома» дорогостоящую ошибку, подписав талантливого, но темпераментного игрока? Или, может, они действительно заполучили «нового Виктора Осимхена»?

GOAL рассказывает всё, что нужно знать об одном из самых многообещающих молодых игроков Европы.

С чего всё начиналось

Ваз родился и вырос в Мант-ла-Жоли — пригороде в 40 километрах к западу от Парижа, в котором также начинал свой футбольный путь бывший вингер «Арсенала» Николя Пепе. Как и многие его сверстники из этого района, его первой школой был уличный футбол.

«Я играл в матчах, на которые собиралось много людей. Это были игры район на район, и я чувствовал колоссальное давление», — признался он после перехода в «Рому».

Именно поэтому требования юношеского футбола не стали для Ваза чем-то запредельным. После ярких выступлений за местные команды Мант-ла-Жоли в 2022 году его заметил «Сошо». Уже тогда было понятно, насколько высок его потенциал: в 16 лет он выступал за резервную команду клуба в пятом дивизионе французского футбола.

Впрочем, в дубле «Сошо» Ваз провел лишь сезон. Он отказался продлевать контракт, действовавший до 2025 года, а испытывавший финансовые трудности клуб из Монбельяра был и сам не прочь подзаработать на продаже своих самых перспективных игроков.

В итоге в августе 2024-го «Марсель» подсуетился и забрал не только Ваза, но и другого нападающего «Сошо» — Александра Иссангу. Оба перебрались на «Велодром» примерно за 400 тысяч евро.

Прорыв

Ваз сразу оказался в резервной команде «Марселя». Сам он считал себя фланговым игроком, но у Жан-Пьера Папена, тренировавшего дубль, на этот счет было другое мнение.

«У меня и так есть вингеры. Мне не хватало того, кто умеет врываться за спины защитникам. Мне нравится этот тип нападающих. Он делает это очень хорошо, растягивает оборону, создает пространство и при этом очень быстр. Думаю, в будущем эта позиция может идеально подойти ему», — объяснял журналистам легендарный экс-центрфорвард сборной Франции.

Папен, как выяснилось, оказался прав. Ваз по-настоящему раскрылся именно в роли центрального нападающего, и его выступления за вторую команду «Марселя» очень быстро привлекли внимание главного тренера основы Роберто Де Дзерби.

Итальянец позволил юному форварду дебютировать в Лиге 1: это произошло 19 января 2025 года в матче против «Страсбурга». Выйдя на замену сразу после перерыва, Ваз, которому на тот момент было 17 лет, чуть больше чем через 20 минут обозначил свое присутствие на поле: именно он заработал пенальти, который реализовал Мейсон Гринвуд.

«Я выпускаю тех, кто это заслужил, и он дал нам энергию. Ему нужно продолжать работать. Он 2007 года рождения, так что с ним нужно действовать аккуратно, но я не боюсь доверять молодым игрокам», — сказал тогда Де Дзерби.

Первый гол Ваз забил в первом домашнем матче текущего сезона, в котором «Марсель» разгромил «Париж» со счетом 5:2. А свой первый выход в стартовом составе он отметил результативной передачей на Игора Пайшао в матче против «Меца» (3:0). Уже в следующем матче, против «Гавра», Ваз забил сам и поучаствовал еще в одном голе, а 29 октября в игре с «Анже» оформил дубль и стал самым молодым игроком за 78 лет, которому удалось забить за «Марсель» дважды в одном матче.

«Он играет, потому что действительно хорош, и таким он был уже в прошлом сезоне. Мы просто помогаем ему сделать следующий шаг. Он не для того здесь, чтобы мы уже летом продали его в Англию!», — с восторгом говорил Де Дзерби.

Тогда почему же зимой его всё-таки продали, пусть и не в Англию, а в Италию?

Текущая ситуация

По информации L’Equipe, в ходе переговоров о новом контракте, которые продолжались более двух месяцев, «Марсель» был готов увеличить зарплату Ваза в шесть раз — до 120 тысяч евро. Однако к концу прошлого года клуб решил выйти из переговорного процесса: требования игрока по окладу всё равно оставались заметно выше того, что ему предлагали.

Даже после этого в «Марселе» не собирались продавать Ваза уже в январе. Но как только «Рома» согласилась заплатить требуемые 25 миллионов евро, никто не стал препятствовать этому трансферу — даже Роберто Де Дзерби.

Он действительно серьезно влиял на нашу игру, но потом как будто закрылся в себе. Он стал тренироваться уже на среднем уровне. Хотя я всё равно выпускал бы его, если бы он заслуживал этого. Мы рады за него и желаем всего хорошего. Он из парижского пригорода, и он заслуживает хорошей карьеры. Роберто Де Дзерби Бывший главный тренер «Марселя»

К сожалению, итальянский этап карьеры Ваза начался не лучшим образом. На данный момент он провел на поле в общей сложности лишь 170 минут, при этом выходя исключительно на замену.

Игнорирование столь дорогого новичка удивило и экспертов, и болельщиков, однако Гасперини призывает не торопиться с выводами.

«Клуб заплатил большие деньги, и это, конечно, немного давит на него, потому что автоматически меняет отношение к игроку, хотя он еще очень молод.

Я стараюсь как можно быстрее понять, насколько он уже сейчас может быть полезен "Роме", потому что в будущем он точно будет полезен.

Нам нужно внимательно оценивать его выступления — и по коротким отрезкам в матчах, и по работе на тренировках, — учитывая, что адаптироваться по ходу сезона в такой сложной лиге, как Серия А, совсем непросто», — сказал Гасперини.

Сильные стороны

Еще до того, как ситуация в «Марселе» начала ухудшаться, один из высокопоставленных сотрудников клуба заявил, что Ваз — лучший игрок Европы в своей возрастной категории.

«Если посмотреть на топ-5 европейских лиг, среди игроков 2007 года рождения нет никого, кто был бы похож на него. Он быстрый, мощный, бесстрашный — и при этом каждую неделю прибавляет в техническом плане», — утверждали в «Марселе».

Скорость Ваза действительно выглядит его самым сильным качеством. Хосе Алькосер, работавший с ним в юношеских сборных Франции U16 и U17, признался, что был впечатлен его стартовым рывком.

При этом Робиньо хорош на «втором этаже», что вполне логично для нападающего ростом 185 сантиметров, и хладнокровен при завершении атак.

Пространство для роста

Почти все бывшие тренеры Ваза признают, что ему всё еще есть над чем работать в техническом плане.

Но главные сомнения по поводу того, способен ли он выйти на новый уровень и закрепиться там, всегда касались прежде всего его характера.

Еще до того, как Де Дзерби разочаровался резким спадом концентрации игрока во время переговоров по контракту в «Марселе», поступали сообщения о проблемах с дисциплиной и поведением во времена его игры за «Сошо». Робиньо неоднократно обвиняли в лени, а Алькосер и вовсе называл его «рассеянным».

Он не всегда достаточно внимателен к структуре игры, считая, что если он совершил несколько удачных действий, то теперь можно не напрягаться. Но и за пределами поля он временами слишком отвлекается на всё, что связано с имиджем футболиста. Например, на прически и прочие подобные вещи. Хосе Алькосер Трненер юношеских сборных Франции

Во Франции многие недоуменно подняли брови, когда Ваз отпраздновал продление контракта с «Марселем», записав видео с друзьями, фейерверками и дымовыми шашками.

Ваз — новый Осимхен?

Де Дзерби говорит, что Ваз напоминает ему Виктора Осимхена времен его единственного сезона в «Лилле», когда нигериец по-настоящему заявил о себе как о будущей звезде.

И в этих словах действительно есть логика. Вазу явно нужно улучшить игру головой и набрать мышечную массу, но базовый набор качеств у него уже есть. У него есть скорость, сила и внутренняя уверенность, чтобы создавать серьёзные проблемы защитникам самого высокого уровня.

«Это игрок инстинкта. Он быстрый, сильный. Ему просто нужно немного "подчистить" технику», — говорит Де Дзерби.

Проблема, конечно, в другом: не окажется ли, что с Осимхеном его роднит не только футбольный талант, но и всё остальное, что делает такого игрока сложным и для тренера, и для клуба.

Что дальше?

Когда Ваз только перешел в «Рому», он говорил, что с нетерпением ждет работы под руководством Гасперини, которого называл тренером с «атакующей ДНК». И это действительно так. Команды итальянца играют в динамичный, смелый, вертикальный футбол, а нападающие при нем нередко раскрываются особенно ярко.

Однако 68-летний специалист также является одним из самых требовательных тренеров и может жестко критиковать своих игроков даже публично. Спросите хотя бы Адемолу Лукмана или Эвана Фергюсона.

В этом смысле даже хорошо, что экс-тренер «Аталанты» пока не высказывался о Вазе в негативном ключе.

Тем не менее Гасперини дал понять, что не считает 19-летнего игрока готовым к регулярным выступлениям за «Рому». Тем более сейчас, когда Дониэлл Мален настолько здорово справляется с ролью центрального нападающего.

Так что вполне возможно, что лучшую версию Ваза в футболке «Ромы» мы увидим только в следующем сезоне, когда у него будет больше времени, чтобы освоиться в системе Гасперини и по-настоящему понять его требования. Вопрос не в таланте, а в отношении к делу.

Мы уже знаем, что у Ваза достаточно данных, чтобы сиять в Серии А, как он уже делал это в Лиге 1. Теперь ему нужно доказать, что он способен выдерживать давление в большом клубе так же уверенно, как когда-то в жестких и напряженных уличных матчах.