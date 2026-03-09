The Athletic анализирует, почему квадрупл в Англии остается недостижимым, несмотря на амбиции «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Победа одновременно в АПЛ, Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке Английской лиги пока остается задачей, которая кажется практически невыполнимой. Однако нынешний сезон дает шанс «Арсеналу» и «Манчестер Сити» проверить, способны ли они войти в историю.

Сейчас команды занимают первое и второе места в таблице Премьер-лиги (хотя «Арсенал» опережает соперника на семь очков, «канониры» провели на один матч больше и в следующем месяце им еще предстоит выезд на «Этихад» — стадион «Сити», где они не побеждали с января 2015 года).

Кроме того, оба клуба обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, а 22 марта встретятся в финале Кубка Английской лиги — турнира, который в настоящее время проводится под спонсорским названием Carabao Cup.

Команды уже вышли в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Мансфилд Таун» и «Ньюкасл» соответственно. Теперь, если им удастся пройти «Байер» и «Реал» в еврокубках в ближайшие две недели, победа в финале на «Уэмбли» даст одному из них шанс сделать еще один шаг к футбольному бессмертию.

«Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы уже был близок к квадруплу в недавнем прошлом. В сезоне-2022/23 «горожане» выиграли Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Однако их путь в Кубке Английской лиги завершился уже в четвертьфинале: тогда они уступили «Саутгемптону» — команде, которая в итоге не просто вылетела из высшего дивизиона, а заняла последнее место.

До этого «Манчестер Юнайтед» оформил аналогичный требл, но тоже вылетел в 1/4 финала Кубка Английской лиги — от «Тоттенхэма».

Если учитывать важную оговорку — сначала нужно выиграть Кубок Английской лиги, который традиционно считается наименее престижным из четырех трофеев, — то ближе всех к квадруплу в сезоне 2006/07 был «Челси».

Тогда командой руководил Жозе Моуринью, находившийся на пике своей карьеры. Лондонцы также завоевали Кубок Англии, но болезненно уступили в борьбе за титул в Европе и в чемпионате Англии (об этом — чуть позже).

Оба манчестерских клуба, а также «Ливерпуль» оказывались в шаге от того, чтобы после победы в Кубке Английской лиги собрать остальные три трофея, но каждый раз что‑то ломалось — в одном или нескольких турнирах.

Если «Арсенал» или «Манчестер Сити» действительно хотят переписать историю в ближайшие три месяца, им понадобится идеальная игра… и, без сомнения, доля удачи.

В сезоне-2006/07 «Челси» дал старт своим надеждам на квадрупл, обыграв «Арсенал» со счетом 2:1 в финале Кубка Английской лиги.

Несмотря на победу в финале, лондонцам предстояло еще многое сделать в чемпионской гонке АПЛ. В тот февральский день, когда «синие» праздновали триумф в Кубке Английской лиги, они отставали от «Манчестер Юнайтед» на девять очков, хотя и имели матч в запасе по сравнению с командой сэра Алекса Фергюсона.

Параллельно «Челси» уверенно шел по сетке Кубка Англии, который в итоге и выиграл, обыграв «Манчестер Юнайтед» в финале в конце мая. Но из Лиги чемпионов лондонцы уже вылетели, уступив «Ливерпулю» по сумме двух полуфинальных матчей за пару недель до того. В АПЛ догнать «красных дьяволов» тоже не удалось: манкунианцы завершили сезон, опередив соперника на шесть очков.

В сезоне-2008/09 уже настала очередь «Манчестер Юнайтед» приблизиться к подобному достижению. После победного дубля в чемпионате и Лиге чемпионов в кампании-2007/08 команда снова выиграла Кубок Английской лиги в феврале и по-прежнему сохраняла шансы защитить титулы в АПЛ и Лиге чемпионов, а также завоевать Кубок Англии.

В том составе играла звездная атакующая тройка: Криштиану Роналду, Карлос Тевес и Уэйн Руни, а в центре обороны доминировали Рио Фердинанд и Неманья Видич.

«В том составе "Юнайтед" мы выстроили особую ментальность, которая формировалась годами», — рассказал изданию The Athletic бывший помощник Фергюсона Рене Мёленстен. — «Мы были уверены, что будем выигрывать трофеи, никто в этом не сомневался. Это была наша установка».

По словам Мёленстена, для Фергюсона победа в АПЛ всегда оставалась «главной целью». Однако он отметил, что завоевание Кубка Английской лиги, традиционно первого трофея сезона, «подтверждала, кто мы есть и чего хотим добиться».

«Это просто создает позитивную атмосферу», — добавил 61-летний специалист.

Но даже тот великий «Манчестер Юнайтед» конца нулевых не смог сломать «проклятие» квадрупла. Манкунианцы защитили титул в АПЛ, но уступили «Эвертону» в полуфинале Кубка Англии в серии пенальти, а затем проиграли великолепной «Барселоне» в финале Лиги чемпионов.

Нужно учитывать уровень соперников. В финале Лиги чемпионов нам противостояла действительно очень сильная «Барселона», а в Кубке Англии мы уступили «Эвертону» по пенальти, хотя нам должны были назначить одиннадцатиметровый после фола на Дэнни Уэлбеке. Главная сложность в попытке выиграть квадрупл заключается в том, что, продвигаясь глубоко во всех турнирах, команда неизбежно сталкивается с необходимостью ротации. Именно так Алекс Фергюсон управлял составом в тот период. Все игроки хотят выходить на поле в таких матчах, но тренеру иногда приходится принимать непростые решения. Рене Мёленстен бывший помощник Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини в сезоне-2013/14 выиграл Кубок Английской лиги и АПЛ, но споткнулся в Кубке Англии (четвертьфинал против «Уигана») и в Лиге чемпионов (1/8 финала против «Барселоны»). Спустя два года клуб пригласил Хосепа Гвардиолу, который возглавил «Сити» перед сезоном-2016/17.

Гвардиола уже доказывал, что способен привести команду к историческим вершинам. В сезоне-2008/09 его «Барселона» завоевала шесть титулов, кульминацией чего стала победа над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов.

В том же сезоне «сине-гранатовые» выиграли Ла Лигу, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и старую версию клубного чемпионата мира. Если кто и знает, как побеждать сразу на нескольких фронтах, то это 55‑летний каталонец.

Однако даже при Гвардиоле «Манчестер Сити» не раз оказывался в шаге от квадрупла. Команда три сезона подряд выигрывала Кубок Английской лиги (2018/19, 2019/20 и 2020/21), но всякий раз спотыкалась хотя бы в одном из трех оставшихся турниров.

В кампании‑2018/19 Гвардиола в комментарии для BBC признал, что завоевать сразу четыре трофея будет «почти невозможно».

Команды, претендовавшие на квадрупл

Сезон 2006/07. «Челси» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (2-е место), Кубок Англии (победа), Лига чемпионов (1/2 финала)

Сезон 2008/09. «Манчестер Юнайтед» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (победа), Кубок Англии (1/2 финала), Лига чемпионов (финал)

Сезон 2013/14. «Манчестер Сити» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (победа), Кубок Англии (1/4 финала), Лига чемпионов (1/8 финала)

Сезон 2018/19. «Манчестер Сити» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (победа), Кубок Англии (победа), Лига чемпионов (1/4 финала)

Сезон 2019/20. «Манчестер Сити» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (2-е место), Кубок Англии (1/2 финала), Лига чемпионов (1/4 финала)

Сезон 2020/21. «Манчестер Сити» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (победа), Кубок Англии (1/2 финала), Лига чемпионов (финал)

Сезон 2021/22. «Ливерпуль» — Кубок Английской лиги (победа), АПЛ (2-е место), Кубок Англии (победа), Лига чемпионов (финал)

«Выжить — уже чудо», — сказал Гвардиола после победы над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии. — «Никто этого не делал (не выигрывал квадрупл), так почему должны сделать мы? Почти невозможно выиграть всё — такова реальность».

По мнению Рене Мёленстена, ключевую роль в борьбе за квадрупл играет грамотное управление составом на решающем отрезке сезона. Он отметил, что Алекс Фергюсон часто думал «на три матча вперед», выбирая состав и заранее определяя, когда лучше дать отдых тем или иным футболистам.

При этом подобная ситуация, по его словам, скорее благословение, чем проблема.

В конечном итоге именно этого и хочешь — быть в борьбе. В «Манчестер Юнайтед» мы стремились к тому, чтобы в апреле и мае у нас было как можно больше матчей, потому что именно тогда разыгрываются главные трофеи. Сегодня, если вы далеко проходите в Лиге чемпионов и в Кубке Англии, в последние недели сезона вам неизбежно придется играть очень часто, по схеме воскресенье–среда или суббота–вторник. Эти матчи все равно нужно проводить, так пусть лучше это будут большие игры, где есть за что бороться. Именно в таких встречах лучшие футболисты раскрываются по-настоящему. Рене Мёленстен бывший помощник Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»

В сезоне-2021/22 очередь выиграть Кубок Английской лиги пришла к «Ливерпулю», и команда под руководством Юргена Клоппа была в шаге от того, чтобы забрать и три остальных трофея. К апрелю «красные» отставали от «Манчестер Сити» всего на одно очко в чемпионской гонке АПЛ, а также вышли в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии.

Нам нравится находиться в такой ситуации. Это невероятно тяжело, мы играем практически постоянно. Нельзя заранее планировать, что вы будете оставаться в борьбе во всех турнирах. Но мы понимаем, что пока почти ничего не добились. Мы выиграли один турнир — это здорово, но впереди еще три. Юрген Клопп бывший главный тренер «Ливерпуля»

В итоге «Ливерпуль» оказался мучительно близок к историческому достижению: команда победила «Челси» в финале Кубка Англии, однако в чемпионате финишировала на одно очко позади «Манчестер Сити», а в финале Лиги чемпионов уступила мадридскому «Реалу».

Спустя два года, в последнем сезоне Клоппа, «Ливерпуль» вновь сохранял шансы на трофеи сразу в четырех турнирах во второй половине кампании. Правда, на этот раз команда выступала не в Лиге чемпионов, а во втором по значимости еврокубке — Лиге Европы.

«Красные» снова выиграли Кубок Английской лиги, но завершили сезон третьими в АПЛ и вылетели из Кубка Англии и Лиги Европы на стадии четвертьфиналов.

Есть причина, по которой ни одному клубу до сих пор не удавалось оформить квадрупл: история показывает, что это почти невозможно — как и говорил Пеп Гвардиола шесть лет назад.

Тем не менее, у «Арсенала» и «Манчестер Сити» все еще остается шанс сделать это в нынешнем сезоне. И совсем скоро станет ясно, кто из них продолжит путь к бессмертию после очного финала на «Уэмбли».