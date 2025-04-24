Академия «Спартака» работает вхолостую? Как выглядит сборная воспитанников красно-белых

Пару дней назад телеграм-канал Opta Sports опубликовал занимательную статистическую информацию. Оказывается, что по итогам 25 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги наименьшее количество голов в исполнении российских футболистов было забито московским «Спартаком» — 3. Героями красно-белых стали Данил Пруцев и отличившийся дважды Наиль Умяров. Остальные 45 голов москвичей на свой счёт записали легионеры.

В общем-то, ситуация понятная. Напомним, действующий регламент позволяет командам чемпионата России одновременно выпускать на поле на более 8 легионеров, а вносить в заявку — не более 13. И естественно, что «Спартак» как один из самых именитых и состоятельных клубов ради побед пользуется предоставленными возможностями по максимуму.

Тем не менее, футбольное сообщество неоднозначно отреагировало на появившуюся новость. Автором наиболее резких высказываний стал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв:

«Это неправильно совсем. Ни в какие ворота не лезет! Очень много забивают иностранцы. А россияне-то спартаковские где? Вот он результат. Это ненормально, что в "Спартаке" так мало россиян. У них же работает академия, школа. Где выпускники-то все? Вхолостую работает академия что ли? Значит, ребята в "Спартаке" нулевые», — сказал ветеран.

Сделаем одолжение экс-футболисту и составим символическую сборную московского «Спартака» из воспитанников, которые до сих пор продолжают играть и при желании могли бы пополнить состав красно-белых.

Перед началом условимся, что воспитанником клуба считается тот футболист, который в возрасте до 20 лет провёл в его структуре, как минимум, три сезона. А сама команда будет набираться с учётом данных интернет-портала Transfermarkt — из наиболее дорогостоящих футболистов.

Вратарь — безальтернативный выбор

Пост номер один в русифицированной версии «Спартака», как и в реальной жизни, займёт Александр Максименко (возраст — 27 лет; рыночная стоимость — 4,5 млн евро). Первые шаги в футболе голкипер делал у себя на малой родине — в Ростове-на-Дону.

Александр Максименко globallookpress.com

В академию «Спартака» Максименко поступил в 15 лет и через 4 года дебютировал в основном составе. Если вратарь не захочет попробовать свои силы в Европе, то для «Спартака» он может стать такой же легендой, как Акинфеев для ЦСКА.

Линия обороны — спартаковско-самарский сплав

На правый фланг обороны красно-белых отправляется Даниил Денисов (22 года; 4,5 млн евро). На самом деле, он является уроженцем Санкт-Петербурга, где обучался футболом в СШОР «Зенит». Но в 16 лет Даниил перешёл в «Спартак», за который выступает до сих пор, поэтому и включается в нашу символическую сборную.

Руслан Литвинов globallookpress.com

Первым центральным защитником назначается Руслан Литвинов (23 года; 5 млн евро). Из родного Воронежа в Москву футболист перебрался в 14 лет. Игра Литвинова в обороне зачастую становится объектом критики, поскольку Руслан по сути — это переквалифицированный опорник. Тем не менее, наставники «Спартака» продолжают ставить игрока в центр обороны.

Потенциальным партнером Литвинова мог бы быть Роман Евгеньев (26 лет; 2 млн евро). Как профессиональный футболист он состоялся в московском «Динамо», но до бело-голубых были четыре года в академии «Спартака». Интересно, что Роман тоже изначально выступал на позиции опорного полузащитника и лишь затем стал играть в обороне.

Николай Рассказов globallookpress.com

На позицию левого защитника определим Николая Рассказова (27 лет; 1,5 млн евро), хотя у него профильным является правый фланг. «Спартаку» он посвятил 12 лет своей карьеры, но в 2023 году пришло время расстаться. Сейчас Николай вместе с Евгеньевым выступает за самарские «Крылья Советов».

Линия полузащиты — сбитые лётчики?

Из играющих воспитанников «Спартака» в атаку справа можно делегировать Зелимхана Бакаева (28 лет; 2 млн евро). Конечно, никто не забыл его переход в «Зенит», но кажется, что о нем жалеет и сам футболист. Вместе с братом Солтмурадом Зелимхан прошёл все ступени академии «Спартака» и заслужил место в стартовом составе команды. Но с тех пор прошло несколько лет, а сейчас вингер пытается спастись вместе с «Химками».

Зелимхан Бакаев globallookpress.com

Место в опорной зоне мог бы занять полузащитник Артём Тимофеев (31 год; 2 млн евро). Он переехал из родного Саратова в Москву в 12 лет. Первоначально Тимофеев играл на позиции нападающего, но, перейдя в школу «Чертаново», переквалифицировался в опорника. Им и остался, вернувшись в «Спартак» через 3 года. В настоящее время после выступлений за «Крылья Советов» и «Ахмат» Тимофеев является игроком ротации в «Локомотиве».

Атакующие функции в центре поля доверим Михаилу Игнатову (24 года; 1,2 млн евро). Так-то футболом он начал заниматься в семь лет в школе ЦСКА. Но спустя 8 лет принял предложение перейти в академию «Спартака», игроком которого является до сих пор. Хавбек уже давно сидит в глубоком запасе, но на предложения об уходе в аренду не соглашается — намерен бороться за попадание в состав красно-белых.

Александр Руденко globallookpress.com

На левый фланг отправим вингера Александра Руденко (26 лет; 1 млн евро). Он уроженец Ростовской области, где и совершал первые шаги в футболе. В 13 лет успешно провел юношеский турнир и получил приглашения от многих московских клубов, из которых выбрал «Спартак». Однако его участь заключалась в том, чтобы отыграть три сезона за «Спартак-2». Далее последовали аренды и переход в «Химки», где выступает до сих пор.

Линия нападения — юнец и рекордсмен-ветеран

Главная ударная сила нашей версии «Спартака» — вечно молодой, источающий энергию, бьющий один рекорд за другим нападающий Артем Дзюба (36 лет; 1,8 млн евро).

Сложные взаимоотношения форварда с московским клубом и его болельщиками, конечно, никуда не деть, но и отрицать тот факт, что именно воспитанник «Спартака» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, тоже нельзя.

Владислав Шитов globallookpress.com

Пару Дзюбе на острие атаки составит Владислав Шитов (21 год; 900 тыс. евро). Нападающий перешел в академию «Спартака» из ярославского «Шинника» в 12 лет. Ему удались довольно неплохие выступления за вторую команду красно-белых, но не более того. Последние три года он защищает цвета самарских «Крыльев Советов».

На что бы рассчитывал такой «Спартак»?

Одним из объективных показателей оценки уровня команды считается суммарная рыночная стоимость игроков. Для версии «Спартака» с одними воспитанниками она составляет 26,4 млн евро или, в среднем, 2,4 млн евро на игрока.

Это почти в 2 раза дешевле реального «Спартака» (5,16 млн евро), в то же время такая команда по стоимости стала бы седьмой в Российской Премьер-Лиге, обойдя «Рубин» (1,40 млн евро), «Ростов» (1,85 млн евро), но не достигнув ЦСКА (3,09 млн евро).

Таким образом, «Спартак», собранный исключительно из одних воспитанников, при нынешней расстановке сил в чемпионате России на бумаге выглядит крепким середняком. Но, к сожалению, как бы это было на самом деле, мы вряд ли увидим.