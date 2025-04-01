Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровиных поделился мнением о 22-м туре РПЛ, назвал фаворита в борьбе за чемпионство, рассказал о ключевых проблемах «Локомотива» и странных тренерских решениях в «Динамо».

«Соболев ещё проявит себя в Зените»

— Как вам игра «Зенита» в матче с «Рубином» (4:0)? Что позволило добыть разгромную победу питерцам?

— Футболисты «Зенита» с самого старта играли очень активно: прессинговали, создавали моменты, били по воротам. Довольно случайно вышло, что «Рубин» не пропустил в первом тайме. А во втором — давление принесло свои плоды, довольно закономерная победа. У казанской команды не было никаких шансов в этой игре, абсолютно ничего не создали. Игроки «Рубина» отбивались всей командой, рано или поздно орешек должен был треснуть. Вот он и треснул. Так то, конечно, «Рубин» многовато пропустил, поплыла команда. Но казанцы долго держались.

— А матч «Зенита» со «Спартаком»?

— «Зениту» во встрече с красно-белыми немного не повезло. Плюс футболисты питерцев выглядели чуть-чуть зажатыми в игре с ними, боялись проиграть, что в итоге и получилось. Слишком ответственно подошли к матчу со «Спартаком». Но в игре «Зенита» после рестарта ничего особо не поменялось, качественная готовая команда. После поражения от «Спартака» не расклеились, добились нужного результат в матче с «Рубином». Это показатель класса.

Александр Соболев globallookpress.com

— Как вам игра Соболева в матче с «Рубином»? Есть такое ощущение, что Сергей Семак до конца сезона его уже больше не выпустит в стартовом составе.

— Я бы не стал так говорить. Он немного выпадал из общего ритма в матче с «Рубином», но, думаю, ещё найдёт себя в «Зените». Соболев — качественный футболист, создавал моменты в игре с казанцами. Да, где-то невпопад что-то получалось. Но Александр волнуется. Сейчас пытаются его переходом в «Зенит» перечеркнуть его всю предыдущую карьеру. Мол, ты теперь больше не футболист. Но это же смешно. Почему Соболев — не футболист-то?

— Соболев — качественный футболист. Но у него 0+0 в 15 матчах.

— Такое бывает. Соболев очень нервничает. Его переход в «Зенит» из «Спартака» оказался более болезненным, чем он предполагал. Футболисты — тоже люди, они переживают. Наверное, это давление, которое на него оказывается, выливается в то, что Александр на поле не может сфокусироваться. Но мастерство у Соболева есть, оно никуда не денется. В более спокойной обстановке Александр рано или поздно ещё себя проявит. Я бы не списывал Соболева со счетов. Странно было бы делать предположения, что он разучился играть футбол после того, как покинул «Спартак».

«Грустно, что в составе "Зенита" с "Рубином" играло 10 легионеров»

— «Зениту» в следующем матче играть с «Локомотивом», а в 24-м туре предстоит встреча с «Краснодаром». Судьба чемпионства во многом решится в этих встречах?

— Не то, чтобы судьба решится. Но это ключевые матчи.

— Нино и Глушенков получили травмы в игре с «Рубином».

— Мне всегда казалось, что повреждение руки — не самая серьёзная травма для футболиста. Тем не менее при похожей травме в прошлой раз Максим много пропустил.

— Во втором тайме матча с «Рубином» в «Зените» играло 10 легионеров. Что думаете по этому поводу?

— Формально — нет. У Дугласа Сантоса есть российский паспорт. Но это грустно. Меня лично эта ситуация расстраивает. Я всегда был сторонником лимита, последовательно объяснял причины своей позиции. Со мной многие не соглашались. Вот кто-то говорил, если отменят лимит, то сильно возрастёт конкуренция, и «паспортисты» получат по заслугам. И будут играть сильнейшие. Хочется вернуться к этому вопросу и спросить, сбылись ли ожидания тех, кто хотел отменить лимит?

Вот кто-то рад тому, что в питерской команде играет 10 cильнейших легионеров? Мне интересно будет почитать аргументы человека, который этому радуется. Мне вот не радостно. У «Зенита» точно есть воспитанники Академии, которые заслуживают игрового времени в основном составе. Давать им пусть даже и где-то искусственно это время, на мой взгляд, было бы лучше для российского футбола. Мне лично было бы за этим приятней наблюдать, чем за хорошими легионерами. Такая команда, как сейчас, имеет меньшую связь с аудиторией, чем будет у команды, где играют собственные воспитанники.

Календарь и таблица РПЛ

— Тем более что в «Зените» были времена, когда играло много воспитанников.

— В «Зените» и сейчас могут быть такие времена. Но это вопрос к политике клуба.

«Краснодар — фаворит в борьбе за чемпионство»

— К лидеру чемпионата. Как вам «Краснодар» в матче с «Факелом» (3:0)?

— Краснодарцы сыграли очень похоже на «Зенит». Терпели, создавали, а в какой-то момент количество переросло в качество. В итоге «Факел» треснул и пропустил «авоську». Понятно, что перерыв между таймами идёт на пользу более сильной команде, тренеры могут увидеть, в чём слабое место у обороняющихся соперников. Тут увидели и нашли способ, как можно забить голы. И это давление во втором тайме со стороны «Краснодара» немного в другие точки принесло результат. Более слабой команде бесконечно отбиваться невозможно. Рано или поздно пропустит. Чудо будет, если не пропустит. Но надо играть в футбол.

— В матче с «Факелом» сработали замены главного тренера. Вышел Эдуард Сперцян. Это умение Мусаева перезапускать команду в перерыве?

— Это да. Но, с другой стороны, Сперцян же не мог выйти в стартовом составе сразу после травмы. Выиграли — молодцы, это касается как игроков, так и тренера.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

— «Краснодар» — единоличный лидер в РПЛ. Эта команда — фаворит в борьбе за чемпионство?

— Cейчас — да. Плюс у них уже есть опыт, краснодарцы уже несколько лет борются за золото, уже по граблям походили, шишек набили. Думаю, футболисты команды уже должны были обрести психологическую уверенность. «Краснодар» — уже битый боец, не первый раз идут в лидерах. Сейчас всё в их руках. Это крепкая команда, которая уже не поплывёт. Не будет уже так, как в матче с «Севильей», когда ты 2:0 ведёшь в счёте, а потом 2:3 уступаешь. Футболисты «Краснодара» сильно повзрослели.

— Сильнее ли «Краснодар» нынешний образца себя прошлого сезона?

— Только ментально. А по игре — они и были в порядке. Сперцян вот повзрослел.

— Переносимся к «Спартаку». Красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

— Это уже прям классика, похоже на криптонит. Это просто проклятие «Спартака», что красно-белые именно на «Ахмате» планово теряют очки. Но они и играли без огонька с грозненцами. Похоже, у них все силы выплеснулись на празднование победы в матче над «Зенитом». А это такая ошибка новичка, когда большая победа приходит в принципиальном матче, а потом футболисты идут и спотыкаются в следующей игре. А тут ещё и старый знакомый встречается в лице «Ахмата», который умеет с красно-белыми играть. Меняются футболисты, тренеры, но всё проходит по тому же сценарию. «Спартак» очень сильно испортил себе жизнь ничьей с «Ахматом».

— Красно-белые часто теряют очки с аутсайдерами после побед в больших матчах. Это тенденция?

— Нет. Но это неумение быстро забывать о победе и сфокусироваться на следующей игре. Тут, видимо, не смогли. У «Спартака» нет одной устоявшейся модели игры в атаке. У красно-белых много атакующих возможностей. Мне кажется, они ещё не определились, какая из них предпочтительней. Лучше — враг хорошего. Было бы меньше нападающих — может было бы им и проще.

— Какое место «Спартак» займёт по итогам сезона?

— Мне сложно сказать. Но, думаю, что за чемпионство команде Станковича уже будет сложно бороться.

— За чемпионство будут бороться «Краснодар» и «Зенит»?

— Думаю, у «Зенита» есть шансы просто на опыте, глубины состава стать чемпионами. А вот у «Спартака» уже меньше шансов завоевать трофей, чем у первых двух лидеров. Может, всё бывает, но это будет сделать сложно. А «Зенит» взбодрило поражение от «Спартака». В двух матчах питерцы получили три очка, а московский клуб — четыре. Но футболисты красно-белых уходят грустными на следующую игру, а зенитовцы — весёлым. «Зенит» сейчас отправляется играть с «Локомотивом» фаворитом.

«От игры с ЦСКА у "Динамо" зависит борьба за медали»

— К «Динамо». Динамоцы разгромно обыграли «Оренбург» (5:1).

— Я бы не акцентировал внимание на этом матче. Это дежурная победа дома и при своих болельщиках. «Оренбург» ничего не создал. У «Динамо» сейчас будет игра с ЦСКА на выезде, тяжёлый график. У москвичей сильная команда, они сделали очень хорошие трансферы зимой. Им надо ЦСКА обыгрывать. Получится — появятся шансы на медали вполне себе реалистичные.

— А на чемпионство?

— Вряд ли. Если смотреть игру «Динамо» с «Локомотивом», то бело-голубым где-то не повезло, не хватило характера. Динамовцы создавали неплохие моменты, особенно первую половины лучше «железнодорожников» провели. Отдали ту игру — минус три очка. Выиграли бы — были бы уже на третьем месте. Сейчас для «Динамо» очень важный следующий матч.

— Такое ощущение, что «Динамо» проиграло «Локо» из-за ляпов.

— Да весь футбол состоит из ляпов. Да у них в игре с «Локо» была экспериментальная оборона, вышли на поле два правых защитника. Но «Локомотив» тоже не выглядел стеной. Например, замечательный матч провёл Сильянов — и забил, и из пустых ворот вынес мяч. Но вот с «Крыльями» он не блистал. Молодость, неровность, взлеты-спады. «Локомотив» не может перейти на разные скорости.

— К слову, о «Локо». Команда разгромно уступила «Крыльям» (1:5). Что это было?

— При первом голе не разобрались, залетело. Какой обычный рецепт при быстром голе? Принять успокоительное, надо убрать нервы, и просто 10 минут покатать мяч, почувствовать поле, атмосферу, не рисковать. Так же делают опытные ребята. Потом бы разобрались и на классе бы сравняли. «Локомотив» не умеет переламывать матчи, что ли? А в итоге тут же второй гол пропустили. Это какая-то несобранность среди футболистов «Локомотива». Пошли дальше второпях отыгрываться и ещё два пропустили.

— Из-за потери концентрации.

— В том числе. Но это не главное. У «Локомотива» нет разных скоростей. Футболисты не могут перейти на них, на первую скорость, например, повторюсь, при первом пропущенном мяче надо было спокойно подержать мяч. У «Локомотива», безусловно, игроки более высокого уровня, которые лучше контролируют мяч. И всё делают лучше, чем игроки «Крыльев». За счёт этого можно брать паузы. Повозитесь немного с мячом и спокойно придумайте, как отыграться.

В итоге побежали всеми силами в атаку и пропустили контратаку, а потом ещё несколько. Это обычная незрелость команды. Зрелая команда костьми лежит, когда пропустит два мяча, но уйдёт на перерыв с таким же счётом. А не побежит отыгрываться, может, пожертвовать шансами забить ответные голы. Но не пропустит больше. В перерыве футболисты отдохнут и будут отыгрываться. А у «Локо» с «Крыльями» началась паника.

— Создаётся ощущение, что в опорной зоне в «Локо» сильно не хватает Дмитрия Баринова, особенно в виду того, что центральные защитники команды далеко не самого высокого класса.

— Они неплохие защитники. Им не хватает какой-то сыгранности. Это странно, почему-то её реально не хватает. Вот пропущенный третий гол на 32-й минуте — атака по правому флангу, мимо Сильянова передача в штрафную, гол. Это проблема опорной зоны, центрального и левого защитника. А вот четвёртый гол — контратака. Два футболиста добежали в штрафную «Локо», и их никто не держал. Это вопрос к организации игры «железнодорожников».

Есть мощная проблема, которую не решили на сборах. Баринова сильно не хватает команде. Опорные полузащитники должны быть более опытными, чем Тимофеев и Годяев. Одного молодого в пару к опытному можно ставить. Это нормально. Но двух молодых ставить в опорную зону — это риск.

Артём Карпукас globallookpress.com

— В игре с «Крыльями» в итоге играл Артём Карпукас.

— Он тоже не самый опытный. Он мне очень нравится, замечательный игрок, но ещё чуть-чуть юн.

— Вы восхищались игрой «Локомотива» прошлой осенью?

— Я видел эти все проблемы «Локо», об этом писал. На меня обижались болельщики, что я не вижу «железнодорожников» в претендентах на медали. Мне казалось и считаю так же сейчас, что другие команды сильнее по составу и организации игры для борьбы за медали. Да, гениальный сезон проводит Батраков, вносит огромный вклад в результаты команды. Но если его мысленно убрать, то «Локомотив» будет выглядеть не очень убедительно. Несколько человек в клубе и вокруг него дали интервью о борьбе за чемпионство. Но для этого, на мой взгляд, нужны несколько лидеров, которые будут вносить свой вклад в чемпионство.

У «Локомотива» нет нескольких лидеров, есть два-три выдающихся игрока, но этого мало, потому что конкуренты сильные. Я буду очень рад, если «железнодорожники» станут чемпионами. Но этого состава не хватит, он чуть сыроват. Нужны более сильные игроки. Нужен нападающий, ещё один футболист в опорную зону. При том, что есть хороший Карпукас, Баринов, молодые на подходе. Вот были бы допустим в составе «Локо» сейчас Тюкавин и Глебов — с ними бы «Локо» похож был бы чемпионскую команду.

— Каков потолок «Локо» в этом сезоне?

— Всё бывает. Но даже за третье место команде будет очень сложно зацепиться. Есть «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Плюс сильное «Динамо». Тяжело с такими командами бороться.

— «Локо» может отобрать очки у «Зенита»?

— Да. Футболисты убегут, Батраков забьёт. Но шансов отобрать очки у «Зенита» меньше, чем у питерцев выиграть. В этом «Локо» многое зависит от индивидуальных действий Батракова и Пиняева. В «Зените» на молекулы, пока мы с вами разговариваем сейчас разбирают игру Алексея, под какую ногу он убирает мяч, как открывается, насколько восприимчив к мелкому фолу. Думаю, в «Зените» с этим справятся. С ним кто-то будет играть персонально, фолить на нём будут безжалостно.

Марко Николич globallookpress.com

— А как вам ЦСКА при Марко Николиче?

— ЦСКА такой же, каким и был в последние несколько лет. Вот с Федотовым был хороший отрезок, когда второе место заняли. Зачем армейцы его выгнали — до сих пор не понимаю. Для меня это загадка. Сильнее от этого ЦСКА не стал. Рокировка тренеров точно ничего не принесла. На мой взгляд, увольнение Федотова — неправильное решение. Для сегодняшнего ЦСКА в отсутствие каких-то суперзвёзд второе место тогда было замечательным результатом.

Что касается распределение мест, то первая тройка на сегодня — это «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», а вторая — ЦСКА, «Динамо» и «Локо». Но если у динамовцев есть шансы попасть в первую тройку, то у армейцев и «железнодорожников» гораздо меньше возможностей оказаться в числе призёров. На следующий сезон, возможно, расстановка сил тоже не изменится. Сейчас шесть команд разыгрывают пять верхних «почетных» мест плюс шестое для проигравшего в этой пульке. Ниже шестого им не упасть, ниже совсем уже пропасть, другие команды пока не могут претендовать на первые шесть мест. Это реалии ближайшего сезона-двух.