ESPN разбирается, кто на самом деле виноват в худшем старте «Манчестер Юнайтед» за последние 40 лет и позорном разгроме от «Комо» в Лиге чемпионов. От миллиардных долгов Глейзеров и сомнительной экономии сэра Джима Рэтклиффа до тренерской растерянности Майкла Каррика и лени в раздевалке: детальный расклад по долям вины на каждом уровне прогнившей клубной системы.

«Манчестер Юнайтед» снова в кризисе. Один из величайших футбольных клубов планеты переживает худший старт сезона за 40 лет, а на этой неделе потерпел самое сокрушительное поражение в Лиге чемпионов с 1994 года, уступив «Комо» со счетом 1:4.

Кто же в этом виноват?

Владельцы — семейство Глейзеров и сэр Джим Рэтклифф? Топ-менеджмент? Главный тренер или сами футболисты?

Горькая правда о «Юнайтед» заключается в том, что затяжной и глубокий системный упадок клуба — прямая вина абсолютно каждого из перечисленных звеньев.

Почему ответственность лежит на всех эшелонах сразу и можно ли вообще хоть как-то вытащить «Юнайтед» из этой воронки неудач?

Ниже — разбор ключевых проблем «Манчестер Юнайтед» и объяснение, почему на «Олд Траффорд» никому не удастся уйти от ответа за бесконечный круговорот провалов.

Глейзеры

Семейство Глейзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года после проведения крайне скандальной сделки по выкупу клуба с привлечением заемных средств (LBO).

Американские бизнесмены, которым также принадлежит клуб НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс», приобрели «МЮ» за 790 миллионов фунтов стерлингов, однако 600 миллионов из этой суммы взяли взаймы, оформив кредит под залог самого клуба. В результате не имевшая прежде никаких задолженностей организация в одночасье оказалась с долгом в 600 миллионов фунтов.

Малкольм и Аврам Глейзеры globallookpress.com

Эти обязательства по-прежнему висят на шее клуба. За 21 год правления Глейзеров из клубной казны утекло свыше 1 миллиарда фунтов : деньги уходили на выплату тела кредита, набежавшие проценты, расходы по рефинансированию и дивиденды акционерам.

Каждый год эпохи Глейзеров клуб в среднем терял около 50 миллионов фунтов на нефутбольные нужды — сумму, которой с лихвой хватило бы на покупку топ-новичка или выплату более привлекательных зарплат.

При Глейзерах некогда величественный «Олд Траффорд» превратился в ветшающую арену, переставшую отвечать современным требованиям, а сама команда долгие годы страдала от хронического недофинансирования.

И хотя в феврале 2024 года Глейзеры передали оперативное управление футбольными процессами миноритарному совладельцу сэру Джиму Рэтклиффу — заодно сорвав куш в 1,25 миллиарда фунтов за продажу 27,7% акций, — период между уходом сэра Алекса Фергюсона в 2013-м и приходом Рэтклиффа запомнился чередой провальных назначений тренеров и функционеров, а также катастрофической трансферной политикой.

Абсолютно любая текущая беда «Манчестер Юнайтед» так или иначе берет свое начало в решениях Глейзеров.

Доля вины: 50%

Сэр Джим Рэтклифф

Один из богатейших людей Великобритании и преданный болельщик «Юнайтед» с самого детства, родившийся менее чем в десяти милях от «Олд Траффорд», Рэтклифф воспринимался болельщиками как долгожданный избавитель, когда в феврале 2024 года выкупил 27,7% акций в обмен на полный контроль над спортивным блоком.

Он пообещал устроить тотальную перезагрузку клуба, заявив, что отдел аналитики «МЮ» застрял в «прошлом веке», и с ходу произвел сильное впечатление: переманил исполнительного директора «Манчестер Сити» Омара Берраду на должность генерального директора, а также привел из «Ньюкасла» спортивного директора Дэна Эшворта.

Джим Рэтклифф globallookpress.com

Однако, несмотря на многообещающий старт, Рэтклифф уволил Эшворта менее чем через шесть месяцев после назначения и с тех пор регулярно бросает клуб из одного кризиса в другой.

В мае 2024 года 74-летний Рэтклифф лично проводил собеседования с потенциальными преемниками Эрика тен Хага, но в итоге решил оставить нидерландца у руля и даже подписал с ним новое двухлетнее соглашение. В октябре 2024 года тен Хаг был отправлен в отставку.

Затем основатель и глава нефтехимического гиганта INEOS запустил масштабную волну сокращений персонала, уволив более 500 рядовых сотрудников «Юнайтед» и заявив в марте 2025 года, что «без решительных мер клуб обанкротится уже к Рождеству».

Правление Рэтклиффа обернулось тотальным урезанием расходов, включая бюджет на трансферы. Минувшим летом «МЮ» потратил менее половины от сумм, вложенных «Челси» и «Тоттенхэмом», и едва треть от 450 миллионов фунтов, которые выбросил на рынок «Манчестер Сити».

По данным источников, атмосфера и командный дух в «Манчестер Юнайтед» при Рэтклиффе катастрофически упали из-за режима жесткой экономии. Ко всему прочему, миллиардер настроил против себя фанатов очередным повышением цен на билеты и спорными публичными высказываниями как на футбольные, так и на общественные темы.

Доля вины: 20%

Связи с «Манчестер Сити»

Появившись на «Олд Траффорд» в 2024 году, Беррада быстро пригласил Джейсона Уилкокса, занимавшего тогда пост футбольного директора в «Саутгемптоне», на должность технического директора «Юнайтед». Ранее оба функционера работали вместе в «Манчестер Сити»: Беррада занимал должность операционного директора, а Уилкокс руководил сверхуспешной клубной академией.

Переманивание Беррады из стана принципиального соседа воспринималось как грандиозная победа менеджмента «Юнайтед» и сигнал: при Рэтклиффе ставка делается исключительно на топ-специалистов, что ставит крест на излюбленной практике Глейзеров продвигать на руководящие посты внутренние кадры.

Однако Беррада явно не оправдывает выданных авансов. Его непосредственное участие в ключевых стратегических шагах — продлении контракта с тен Хагом, назначении Рубена Аморима и утверждении Каррика полноценным главным тренером — формирует крайне невзрачный послужной список.

Омар Беррада globallookpress.com

В марте 2025 года Беррада амбициозно заявил о желании отпраздновать 150-летие клуба в 2028 году золотом Премьер-лиги. Сегодня эта цель выглядит одновременно наивной и абсолютно нереалистичной, и череда его собственных кадровых промахов — одна из главных тому причин.

Именно Беррада был главным инициатором приглашения Аморима из лиссабонского «Спортинга» — решения, обернувшегося полным фиаско. Он же повысил Уилкокса до должности футбольного директора после ухода Эшворта, несмотря на то, что у 55-летнего функционера не было никакого опыта работы на столь высоком посту в клубах масштаба «Юнайтед». В сущности, на аналогичной должности в «Саутгемптоне» Уилкокс успел провести меньше года.

Рубен Аморим globallookpress.com

В прошлом году Уилкоксу приписывали в заслугу смену трансферного вектора, благодаря которой «Юнайтед» стал подписывать игроков, уже доказавших свой класс в Премьер-лиге.

Однако минувшим летом клуб провалил переговоры по всем своим приоритетным целям и не сумел приобрести ни левого защитника, ни форварда, несмотря на очевидную и острую брешь на обеих позициях. Этот селекционный провал вылился в открытую критику руководства со стороны защитника Лисандро Мартинеса после недавнего поражения в Лиге чемпионов от мадридского «Атлетико».

«Я жду большего [инвестиций], на все сто процентов. Я жду большего от нашего футбольного руководства [Джейсона Уилкокса]. Нельзя бесконечно менять, менять и менять тренеров.

А как насчет других областей? [клубной иерархии] Больше я ничего добавить не могу», — заявил Мартинес.

Слова Мартинеса обнажили суровую действительность: и Берраде, и Уилкоксу пока никак не удается доказать, что они соответствуют занимаемым постам, а дефицит опыта не позволяет им перечить или противостоять заведомо тупиковой стратегии Рэтклиффа.

Доля вины: 10%

Майкл Каррик

За 12 лет игровой карьеры на «Олд Траффорд» бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» хотя бы раз выиграл абсолютно каждый значимый трофей. Возглавив команду на временной основе в январе после отставки Аморима, Каррик сотворил настоящую сенсацию: завершил сезон на третьем месте и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Этот успех принес ему полноценный двухлетний контракт, несмотря на понятные сомнения в нехватке тренерского опыта — до этого в качестве главного он провел лишь три года в Чемпионшипе во главе «Мидлсбро».

Майкл Каррик globallookpress.com

Однако прошлогодний «медовый месяц» рассеялся без следа, и сейчас тренерский потолок Каррика стал очевиден всем. 45-летний специалист не сумел заставить Уилкокса подписать нужных игроков минувшим летом и в результате остался с разбалансированным составом, которому катастрофически не хватает как глубины скамейки, так и базового класса исполнителей.

«Манчестер Юнайтед» провалил старт сезона, что породило закономерные вопросы к выбору стартового состава и функциональной готовности игроков — аспектам, за которые в конечном счете отвечает исключительно главный тренер.

Более того, капитан команды Бруну Фернандеш в редком для футболистов порыве прямой публичной критики дал понять, что к разгрому в Италии привела именно выбранная тактика на матч с «Комо».

«Это было решение штаба — отказаться от персонального прессинга и периодически оставлять свободные зоны за спиной.

Анализировать подобные вещи должен главный тренер и его штаб, это не моя зона ответственности», — подчеркнул Фернандеш.

Каррику с трудом удается влиять на происходящее на поле, и он, похоже, начинает терять контроль над раздевалкой. Впрочем, Майкл вынужден работать лишь с теми, кто есть в его распоряжении, а игрокам этой обоймы явно не хватает класса.

Доля вины: 5%

Игроки

Текущий состав «Манчестер Юнайтед» собирался шестью разными тренерами на протяжении 12 лет — начиная с покупки Люка Шоу при Луи ван Гале в 2014 году и заканчивая недавними летними трансферами Карлоса Балеба, Юри Тилеманса и Андрея Сантоса.

Назвать эту команду «лоскутным одеялом» — значит сильно преуменьшить масштаб проблемы: это разношерстное собрание исполнителей, приобретавшихся под абсолютно несовместимые тренерские философии и требования, причем срок годности многих из них давно истек.

«Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Комо» в Лиге чемпионов globallookpress.com

Некоторые игроки годами выживали на «Олд Траффорд» лишь потому, что на их очевидные изъяны закрывали глаза из-за наличия еще более зияющих дыр в других линиях.

В итоге Шоу (дебютировал за «МЮ» еще в 2014-м), Маркус Рашфорд (2016), Диогу Далот (2018) и Гарри Магуайр (2019) до сих пор остаются в команде, хотя при нормальном управлении клубом от них избавились бы много лет назад. Слишком многие попросту не соответствуют уровню топ-клуба, кто-то уже сдал из-за возраста, а кто-то — совсем еще юная молодежь, только делающая первые шаги. Но все они обязаны справляться с тяжелейшим грузом ожиданий и колоссальным давлением, неизбежным при выступлении за бренд такого калибра.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Трудно винить футболистов в том, что они не дотягивают до планки суперклуба, если у них банально нет для этого должного мастерства. Однако их вполне справедливо можно призвать к ответу за отсутствие характера, страсти и самоотдачи — и Каррик недвусмысленно указал на это, парируя претензии Бруну после разгрома в Комо.

«По какой бы схеме вы ни играли и какую бы тактику ни выбирали, если вы не бежите — не несетесь вперед и не отрабатываете назад, — побеждать вы не будете», — отрезал Каррик.

Беговые показатели «Юнайтед» — одни из худших в Премьер-лиге. Кроме того, возникают закономерные вопросы к психологической стойкости футболистов перед лицом трудностей, ярким подтверждением чему стало признание Бруну о завышенных ожиданиях вокруг команды.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

«В этом клубе слишком зациклены на былых победах, но мы больше не те люди. И руководству, и самим игрокам давно пора это понять.

К нашему общему сожалению — особенно это касается приходящих футболистов, — новички переходят сюда с расчетом брать трофеи, побеждать в каждом матче и выходить на пик, но в последние годы в "Юнайтед" это дается с невероятным скрипом. Таковы суровые реалии», — заявил Фернандеш в Комо.

В глазах болельщиков игрокам катастрофически не хватает жесткости, характера и неуступчивости: слишком многие прячутся от ответственности и не способны проявить лидерские качества на поле.

Футболистам легко прощают нехватку мастерства, если они компенсируют ее бешеной самоотдачей и бойцовским духом, но когда в игре команды нет ни того, ни другого — это совсем другая история.

Доля вины: 15%