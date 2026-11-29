«Вроде как я в клубе, а вроде нет», — так весной 2023 года Олег Кузьмин описывал своё положение в «Рубине». Бывший капитан казанцев только что получил высшую тренерскую лицензию, имел действующий контракт с клубом, но не принимал никакого участия в работе с командой. После ухода Леонида Слуцкого для его помощника не нашлось места в новом тренерском штабе. 28 ноября 2026 года Кузьмин стал четвёртым специалистом в истории чемпионата России, которому удалось выиграть первые четыре матча после назначения на пост главного тренера. До него подобного результата добивались только Станислав Черчесов в «Спартаке», Андре Виллаш-Боаш и Роберто Манчини в «Зените». Однако в отличие от своих именитых предшественников Кузьмин принял команду, которую от зоны стыковых матчей отделяло всего одно очко.

Бердыев доверил начинающему тренеру работу, которой почти два десятилетия занимался Виталий Кафанов

После завершения игровой карьеры в 2018 году Кузьмин собирался как минимум год отдохнуть от футбола. Однако уже в апреле следующего года генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов предложил ему вернуться в клуб и попробовать себя в несколько неожиданной роли: следить за молодыми футболистами, знакомиться с работой селекционной службы и делиться своими наблюдениями непосредственно с руководителем. Когда об этих планах узнал Курбан Бердыев, он предложил Кузьмину сразу войти в тренерский штаб.

Момент для начала новой карьеры оказался весьма интересным. Незадолго до этого «Рубин» покинул Виталий Кафанов, который на протяжении многих лет работал вместе с Бердыевым и отвечал не только за подготовку вратарей, но и за стандартные положения. Эту обязанность Кафанов получил ещё в 2000 году в смоленском «Кристалле», когда в тренерском штабе больше некому было заниматься подобной работой. К моменту его ухода из «Рубина» в марте 2019-го казанцы забили 9 из 19 своих голов в чемпионате после угловых — лучший показатель в РПЛ. Теперь освоить одну из важнейших составляющих футбола Бердыева предстояло Кузьмину.

Для самого Олега это стало логичным продолжением игровой карьеры. В последние годы выступлений за «Рубин» он регулярно записывал упражнения и наблюдения за работой Бердыева, хотя впоследствии подчёркивал, что не собирается копировать его методы. В сентябре 2025 года в подкасте Олега Иванова Кузьмин рассказывал, насколько непросто ему было поначалу привыкнуть к требовательности тренера. Бердыев замечал мельчайшие детали в действиях футболистов, а на своей первой установке в Казани Кузьмин даже не расслышал объявленный стартовый состав — настолько тихо говорил тренер.

Олег Кузьмин, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий во время матча ЦСКА — «Рубин» globallookpress.com

Совершенно другой подход к работе Олег увидел ещё в середине нулевых в ФК «Москва», где познакомился с Леонидом Слуцким. В то время как большинство российских специалистов продолжали объяснять тактические построения на обычном макете футбольного поля, Слуцкий уже использовал компьютерные презентации. Не менее новаторски молодой тренер подходил к психологической подготовке команды: перед финалом Кубка России 2007 года он пригласил на базу Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, чтобы снять напряжение у футболистов. Правда, после полутора часов смеха «Москва» всё равно уступила «Локомотиву».

Именно Слуцкий спустя восемь лет предоставил Кузьмину возможность дебютировать в сборной России. Защитник настолько привык оставаться за пределами национальной команды, что в определённый момент перестал даже следить за объявлениями составов. В результате в 34 года и 119 дней он стал самым возрастным дебютантом сборной, а уже через месяц забил Черногории в матче, по итогам которого Россия напрямую квалифицировалась на Евро-2016. Спустя десятилетие Кузьмину вновь пришлось долго ждать своего шанса, теперь уже в тренерской профессии.

Олег Кузьмин празднует гол в ворота сборной Черногории globallookpress.com

Кузьмин пережил вылет из РПЛ и несколько месяцев оставался без работы, не покидая «Рубин»

К моменту возвращения Слуцкого в российский футбол в декабре 2019 года Кузьмин уже успел поработать с Бердыевым и Романом Шароновым. При новом тренере казанцев ему предстояло познакомиться с совершенно другой игровой моделью: команда, которая исторически ассоциировалась с организованной обороной, получила возможность строить атакующий футбол вокруг Хвичи Кварацхелии и других талантливых молодых игроков. В первом полноценном сезоне при Слуцком «Рубин» занял четвёртое место, а уже через год вылетел из Премьер-лиги.

Даже спустя несколько лет Кузьмин не изменил своего отношения к бывшему тренеру. В интервью Sport24 он объяснял, что тренерский штаб изначально строил команду вокруг иностранных футболистов, массовый отъезд которых весной 2022 года существенно повлиял на её перспективы. Однако после ухода Слуцкого в ноябре того же года руководство клуба фактически отстранило Кузьмина от работы: новый главный тренер Юрий Уткульбаев не включил его в свой штаб, а сам специалист не мог добиться определённости относительно дальнейшей судьбы своего контракта.

Олег Кузьмин и Леонид Слуцкий во время работы в тренерском штабе «Рубина» globallookpress.com

Положение выглядело особенно странно на фоне того, что зимой 2023 года Кузьмин завершил обучение на лицензию Pro, которая позволяла ему самостоятельно возглавить команду Премьер-лиги. Вместо этого бывший капитан «Рубина» несколько месяцев оставался в стороне от происходящего в клубе, которому посвятил значительную часть профессиональной карьеры. Ситуация изменилась лишь в апреле, когда казанцев возглавил Рашид Рахимов, а Кузьмин вновь вошёл в тренерский штаб. В оставшихся восьми турах Первой лиги команда не потерпела ни одного поражения и вернулась в элиту с первого места.

При Рахимове Кузьмин даже получил возможность руководить командой с бровки. В апреле 2024 года главный тренер пропускал встречу с «Локомотивом» из-за дисквалификации, поэтому его помощнику пришлось взять на себя часть обязанностей. После ничьей с железнодорожниками (1:1) журналисты поинтересовались у Кузьмина, не появилось ли у него желания начать самостоятельную карьеру. «Желание работать главным всегда было», — ответил специалист. Однако следующей возможности пришлось ждать ещё два с половиной года.

Олег Кузьмин в период работы в тренерском штабе Рашида Рахимова globallookpress.com

Любопытно, что теперь одним из ближайших помощников Кузьмина стал Олег Иванов, который ещё в прошлом году расспрашивал его о Бердыеве и Слуцком в своём подкасте. Бронзовый призёр Евро-2008 завершил игровую карьеру весной 2026-го и практически сразу вошёл в тренерский штаб «Рубина». Таким образом, сегодня командой руководят два бывших капитана казанцев, которые хорошо знакомы не только с особенностями клуба, но и с большинством футболистов нынешнего состава.

Олег Кузьмин и Олег Иванов во время записи клубного подкаста globallookpress.com

Кузьмин вернул щитки на тренировки, наладил оборону и постепенно перестроил атаку «Рубина»

Когда в конце октября руководство «Рубина» отправило в отставку Франка Артигу, казанцы не могли победить в чемпионате почти два месяца. Летом клуб продал в «Спартак» Мирлинда Даку, а поиск новой модели атакующей игры затянулся. В последних трёх турах при испанском специалисте команда не забила ни одного мяча и пропустила семь, причём в московском матче против красно-белых (0:4) дублем отметился именно её бывший нападающий.

Одним из первых решений Кузьмина стало возвращение обязательных щитков на тренировки. На первый взгляд изменение выглядит незначительным, однако тренер хотел, чтобы футболисты не избегали жёстких единоборств из опасения нанести травму партнёру. Полузащитник Руслан Безруков впоследствии объяснял, что увеличение интенсивности борьбы на тренировках помогло игрокам увереннее чувствовать себя непосредственно в матчах. Кроме того, Кузьмин вернул преимущественно утренние занятия, а защитник Никита Лобов отметил увеличение количества теоретических занятий и разборов собственных ошибок. Последнее особенно интересно на фоне того, что именно тактическая подготовка в своё время произвела на Кузьмина столь сильное впечатление при работе со Слуцким и Бердыевым.

Игроки «Рубина» празднуют гол в ворота «Акрона» globallookpress.com

При этом первые результаты новый тренер получил благодаря тому компоненту игры, которым начал заниматься ещё семь лет назад. В матче против «Факела» Эдди Сальседо забил победный мяч после вбрасывания аута, в следующем туре исход встречи с «Локомотивом» решил гол Егора Тесленко после углового, а против «Зенита» Игорь Вуячич отличился после дальнего вбрасывания Ильи Самошникова. Сейчас непосредственно за стандартные положения в штабе «Рубина» отвечает Александр Дутов, однако Кузьмин прекрасно понимает, насколько эффективным инструментом они могут стать для команды с ограниченными атакующими ресурсами.

Гораздо показательнее то, что после победы над «Локомотивом» сам Кузьмин выразил недовольство отсутствием голов с игры. Даже после победы над «Зенитом» (3:1), первой домашней для казанцев с 2021 года, тренер акцентировал внимание на том, что после двух забитых мячей его футболисты слишком глубоко отошли к собственным воротам. Кузьмин не хотел превращать организованную оборону в пассивную защиту преимущества: он требовал от команды подниматься выше и активнее встречать соперника. Несмотря на очевидные параллели с футболом Бердыева, возвращать «Рубин» к одной лишь игре на контратаках специалист, судя по всему, не намерен.

В последних матчах постепенно сформировалась и новая атакующая связка — Ульви Бабаев и Эдди Сальседо. Итальянский нападающий, которого Артига долгое время считал неготовым к полноценным нагрузкам, теперь активно участвует в развитии атак, а Бабаев получает пространство для рывков из глубины. При этом Кузьмин не стал менять ни одного футболиста стартового состава на встречу с «Акроном» после победы над «Зенитом», хотя соперники придерживаются совершенно разных игровых принципов.

Футболисты «Рубина» празднуют гол Ульви Бабаева в ворота «Зенита» globallookpress.com

За четыре тура при Кузьмине казанцы набрали столько же очков, сколько за предыдущие 12, забили восемь мячей и пропустили лишь один. Конечно, делать далеко идущие выводы пока рано: весной при Артиге «Рубин» тоже обыгрывал ведущие клубы, а качество игры на столь коротком отрезке далеко не всегда позволяет судить о перспективах команды на дистанции. Тем не менее перед зимней паузой руководство казанцев оказалось в довольно интересном положении. Клубу, который ещё месяц назад рассматривал вопрос о приглашении нового специалиста, теперь предстоит найти аргументы против назначения «воспитанника» тренера.

Календарь и таблица РПЛ

Впрочем, Кузьмину уже приходилось доказывать, что ожидание далеко не всегда означает упущенное время. Когда-то ему потребовалось больше 15 лет профессиональной карьеры, чтобы впервые сыграть за сборную России. Теперь, после семи лет работы помощником, он получил возможность самостоятельно определять будущее клуба, с которым связана большая часть его футбольной жизни.