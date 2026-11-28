27 ноября московское «Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» (2:0) в рамках 20-го тура Первой лиги и поднялось на второе место в турнирной таблице. Однако одним из главных событий встречи стало массовое столкновение болельщиков, в котором приняли участие и фанаты ЦСКА, специально приехавшие поддержать хабаровских армейцев. Примечательно, что для автозаводцев это был всего лишь второй официальный матч на реконструированном стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Возвращения на Восточную улицу, где «Торпедо» одерживало исторические победы над европейскими грандами, болельщики чёрно-белых ждали семь лет.

Стадион построили для работников ЗИЛа, а Стрельцов не сыграл на нём ни одного официального матча за основной состав «Торпедо»

История стадиона на Восточной улице берёт своё начало в конце 1950-х годов, когда руководство Завода имени Лихачёва организовало строительство спортивного комплекса для своих работников. Первоначально арена служила тренировочной базой «Торпедо», а первый матч в рамках чемпионата СССР состоялся здесь 9 мая 1959 года — на поле вышли дублирующие составы автозаводцев и московского «Локомотива».

Стадион «Торпедо» после завершения строительства Западной трибуны https://torpedo.ru/

До середины 1970-х годов стадион имел всего одну трибуну, расположенную на естественном склоне рядом с футбольным полем. Основная команда «Торпедо» в этот период проводила домашние матчи преимущественно в «Лужниках» и на стадионе «Динамо». Именно поэтому Эдуард Стрельцов, который завершил профессиональную карьеру в 1970 году, так и не сыграл на арене, которая впоследствии получила его имя, ни одного официального матча за основной состав автозаводцев.

В 1976 году на стадионе появилась вторая трибуна, благодаря чему его вместимость увеличилась до 21 тысячи зрителей. Торжественное открытие обновлённой арены состоялось 15 апреля 1977 года, когда «Торпедо» приняло одесский «Черноморец» в рамках чемпионата СССР. Желающих посетить встречу оказалось настолько много, что некоторые болельщики наблюдали за происходящим на поле с прилегающих к трибунам склонов, а победный гол Владимира Сахарова на предпоследней минуте позволил автозаводцам отметить новоселье победой.

Футболисты «Торпедо» перед матчем чемпионата СССР против одесского «Черноморца» https://torpedo.ru/

Уже в следующем году стадион принял финал Кубка СССР между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» (2:1), а в 1980-м на Восточной улице появилась одна из первых в Советском Союзе систем искусственного подогрева футбольного поля. Руководство ЗИЛа приняло такое решение после того, как из-за состояния промёрзшего газона автозаводцам пришлось проводить весенние матчи чемпионата в манеже ЦСКА. Из предложенных зарубежными специалистами вариантов выбрали финскую систему электрического подогрева, монтаж которой занял всего 25 дней.

Особенно успешно «Торпедо» выступало на Восточной улице в конце 1980-х годов. В чемпионате СССР 1988 года автозаводцы выиграли 13 из 14 домашних матчей, а беспроигрышная серия команды на родном стадионе продолжалась на протяжении 27 встреч. Именно в этот период чёрно-белые вновь стали регулярно выступать в еврокубках, благодаря чему небольшая арена на юге Москвы вскоре познакомилась с лучшими футболистами Европы.

На Восточной улице завершился первый еврокубковый поход «Манчестер Юнайтед» в эпоху английской Премьер-лиги

В сезоне-1990/91 «Торпедо» добралось до четвертьфинала Кубка УЕФА, последовательно оставив за бортом турнира шведский ГАИС, испанскую «Севилью» и французский «Монако», которым в тот момент руководил Арсен Венгер. Московский клуб выиграл обе встречи с монегасками со счётом 2:1, однако на следующей стадии уступил датскому «Брёндбю» в серии пенальти. Ещё более запоминающимся для болельщиков «Торпедо» получился еврокубковый сезон-1992/93. Уже в первом раунде Кубка УЕФА жребий свёл автозаводцев с «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, который за год до этого выиграл Кубок кубков, а по итогам предстоящего сезона впервые за 26 лет должен был стать чемпионом Англии.

Брайан Макклер и Борис Востросаблин в матче «Торпедо» — «Манчестер Юнайтед» https://torpedo.ru/

Любопытно, что именно в первом матче против «Торпедо» на «Олд Траффорд» состоялся дебют 17-летнего Гари Невилла за основную команду манкунианцев. В дальнейшем защитник проведёт за английский клуб более 600 матчей и станет одним из самых титулованных футболистов в его истории, однако первый еврокубковый поход Невилла завершился уже через две недели после дебюта. Обе встречи закончились без забитых мячей, а в серии пенальти на Восточной улице 29 сентября 1992 года сильнее оказались автозаводцы (4:3). Одним из главных героев противостояния стал голкипер москвичей Александр Подшивалов, которому удалось отразить удары Стива Брюса и Гари Паллистера.

В следующем раунде «Торпедо» достался мадридский «Реал», в составе которого выступали Фернандо Йерро, Эмилио Бутрагеньо, Роберт Просинечки, Иван Саморано и Луис Энрике. После поражения на «Сантьяго Бернабеу» (2:5) шансы москвичей на выход в следующий раунд выглядели минимальными, однако в ответной встрече 4 ноября автозаводцы сумели одержать победу (3:2) благодаря голам Андрея Талалаева, Юрия Тишкова и Андрея Мурашова. Тот день стал одним из самых памятных в истории российского клубного футбола. Помимо победы «Торпедо» над мадридцами, ЦСКА обыграл «Барселону» (3:2) на «Камп Ноу», а московский «Спартак» оказался сильнее «Ливерпуля» (2:0) на «Энфилде».

Юрий Тишков, Игорь Чугайнов и Андрей Талалаев в матче «Торпедо» — «Реал» https://torpedo.ru/

В 1997 году стадиону на Восточной улице присвоили имя Эдуарда Стрельцова, а год спустя в рамках подготовки к Всемирным юношеским играм деревянные скамейки на трибунах заменили пластиковыми креслами, из-за чего вместимость арены сократилась до 13 450 зрителей. К тому моменту, когда «Торпедо» покинуло старый стадион в 2019 году, автозаводцы успели провести на нём 494 официальных матча, в которых одержали 268 побед. Лучшим бомбардиром команды на Восточной улице остался Владимир Гречнев, который забил здесь 30 мячей.

Стадион должны были открыть к столетию «Торпедо», но строительство затянулось ещё на два года

Сложности во взаимоотношениях «Торпедо» и его исторического стадиона возникли задолго до начала последней реконструкции. В середине 1990-х годов в результате разделения футбольного хозяйства ЗИЛа столичные болельщики на некоторое время получили сразу два клуба с названием «Торпедо». Один впоследствии превратился в ФК «Москва», а другой перебрался в «Лужники». В конце 2005 года стадион на Восточной улице выкупили владельцы ФК «Москва», после чего из официального названия спортивного комплекса на 13 лет исчезло слово «Торпедо».

Даже после прекращения существования ФК «Москва» в 2010 году автозаводцам периодически приходилось искать альтернативные площадки для проведения домашних встреч. В частности, после вылета из Премьер-лиги в 2015-м команда на два года перебралась в Сокольники, где выступала на стадионе академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Возвращение на Восточную улицу в сентябре 2017 года «Торпедо» отметило разгромом пензенского «Зенита» (9:0), который стал крупнейшей победой в профессиональной истории клуба.

В июне 2019 года в честь 95-летия «Торпедо» и 60-летия стадиона на Восточную улицу пригласили старейший футбольный клуб мира — английский «Шеффилд», основанный в 1857 году. Товарищеская встреча, которая стала первой для Сергея Игнашевича в качестве тренера автозаводцев, завершилась победой москвичей со счётом 5:0. Последний официальный матч на старой арене состоялся 31 октября 2019 года, когда «Торпедо» благодаря голу Ивана Сергеева обыграло калининградскую «Балтику» (1:0) и вышло в четвертьфинал Кубка России. Уже в ноябре команда перебралась в «Лужники», однако болельщики продолжали приезжать на Восточную улицу, чтобы попрощаться с исторической ареной.

Болельщик «Торпедо» забирает на память кресла со старого стадиона https://torpedo.ru/

Изначально предполагалось, что реконструкция стадиона завершится к столетнему юбилею «Торпедо», который клуб отметил в августе 2024 года. Однако разрешение на строительство новой арены было получено лишь в 2022-м, а сроки завершения работ неоднократно пересматривались. За время отсутствия собственного стадиона «Торпедо» успело вернуться в Премьер-лигу, вновь вылететь в Первую лигу и ещё раз завоевать право выступать в элитном дивизионе. Однако летом 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей. В результате долгожданное возвращение на Восточную улицу состоялось в рамках второго по силе дивизиона российского футбола.

Строительство новой арены обошлось в 19 миллиардов рублей

Несмотря на то, что новый стадион формально появился в результате реконструкции старого спортивного комплекса, фактически арену возвели практически с нуля. При этом проектировщики сохранили историческое расположение футбольного поля и ориентацию трибун, а внешний облик сооружения напоминает гигантскую металлическую шестерёнку, которая отсылает к промышленному прошлому Даниловского района и истории автозаводского клуба.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова в процессе реконструкции https://torpedo.ru/

В архитектуру стадиона также интегрировали несколько вариантов традиционной торпедовской буквы «Т». Один из них можно увидеть с высоты, другой образуют чёрно-белые кресла на центральной трибуне, а ещё один разместили на крыше сооружения. Вместимость новой арены составляет чуть более 15 тысяч зрителей, над всеми четырьмя трибунами оборудовали крышу, а между двумя ярусами расположились 17 VIP-лож. Помимо основного стадиона, спортивный комплекс включает три тренировочных поля, футбольную академию, клубный музей и магазины атрибутики.

По информации «Ведомостей», строительство обошлось в 19 миллиардов рублей. Финансированием занимались девелопер Sminex, которому принадлежит начинавшая реконструкцию компания Ingrad, и группа «Сибпромстрой», связанная с совладельцами футбольного клуба. При этом стадион планируют использовать не только для проведения футбольных матчей, но и в качестве концертной площадки вместимостью до 20 тысяч человек.

Фасад нового стадиона имени Эдуарда Стрельцова https://torpedo.ru/

Торжественное открытие арены состоялось 5 сентября, однако даже после этого болельщикам «Торпедо» пришлось ждать возвращения на Восточную улицу ещё два месяца. Первоначально команда должна была провести официальный матч на новом стадионе 23 октября против волгоградского «Ротора», но из-за приостановки действия сертификата соответствия арены встречу перенесли в Химки.

В итоге первым соперником автозаводцев на Восточной улице стал нижнекамский «Нефтехимик». Перед началом встречи 7 ноября символический удар по мячу нанесла 89-летняя двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова — вдова легендарного футболиста «Торпедо» Валентина Иванова, в честь которого назвали одну из трибун нового стадиона. Победу автозаводцам принёс гол Александра Юшина, а первый официальный матч на обновлённой арене посетили 8924 зрителя. Несмотря на отсутствие аншлага, это значительный показатель для клуба, который в последние годы собирал на домашних встречах в среднем порядка 1–1,5 тысячи болельщиков.

Лидия Иванова наносит символический удар по мячу перед первым официальным матчем на новом стадионе «Торпедо» https://torpedo.ru/

Почему на матче «Торпедо» со «СКА-Хабаровском» оказались фанаты ЦСКА?

Возвращение на Восточную улицу имеет особое значение для активных болельщиков «Торпедо», история которых неразрывно связана со старым стадионом. Название одного из наиболее известных объединений торпедовских фанатов «Запад-5» непосредственно отсылает к пятому сектору Западной трибуны исторической арены. При этом отношения между фанатскими движениями столичных клубов далеко не всегда соответствуют географии и спортивному контексту московских дерби. Несмотря на многолетнее соперничество «Торпедо» и «Спартака» на футбольном поле, между частью активных болельщиков двух команд сложились дружественные отношения, которые сохранились и после того, как автозаводцы на долгие годы покинули элитный дивизион.

В частности, спартаковские болельщики посещали матчи «Торпедо» в низших лигах, а торпедовцы оказывали поддержку красно-белым. После возвращения автозаводцев в РПЛ в 2022 году противостояние двух клубов вновь стали называть братским дерби. Сближение фанатских движений «Торпедо» и «Спартака» стало в том числе одним из факторов обострения отношений торпедовцев с болельщиками ЦСКА. В августе 2014 года, когда автозаводцы после восьмилетнего отсутствия вернулись в Премьер-лигу, первый же матч против армейцев сопровождался столкновениями фанатов. В опубликованном тогда на официальном сайте ЦСКА обзоре встречи журналисты объясняли неприязнь армейских болельщиков к торпедовцам именно их дружественными отношениями с красно-белыми.

Пиротехника на секторе фанатов «Торпедо» x.com

В свою очередь, фанаты ЦСКА на протяжении многих лет поддерживают болельщиков других клубов с армейской историей, в числе которых ростовский СКА и «СКА-Хабаровск». Ещё в октябре 2017 года, вскоре после выхода хабаровчан в Премьер-лигу, один из представителей фанатского движения ЦСКА Александр по прозвищу Че Гевара рассказывал, что московские армейцы поддерживают постоянные контакты с хабаровскими болельщиками и стараются посещать матчи их команды в столице.

В 2024 году, когда «СКА-Хабаровск» временно проводил домашние встречи в подмосковном Раменском, на трибунах также регулярно появлялись болельщики ЦСКА. В репортаже Sports.ru один из них объяснял своё присутствие существованием фанатского братства между болельщиками московского ЦСКА, ростовского СКА и хабаровского клуба. Поэтому появление армейских фанатов на Восточной улице 27 ноября не было неожиданностью. Посещение встречи заранее анонсировали в фанатском Telegram-канале FANSTYLE CSKA MOSCOW, авторы которого не только призвали московских армейцев поддержать хабаровскую команду, но и отдельно обратили внимание на дружественные отношения торпедовских и спартаковских болельщиков.

В конце первого тайма между болельщиками произошла массовая потасовка, для прекращения которой потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, с гостевой трибуны бросали снежки и бутылку в сторону голкипера «Торпедо» Ростислава Солдатенко. Версии относительно того, какая из сторон инициировала непосредственное столкновение, при этом расходятся. Вскоре после появления сотрудников ОМОНа значительная часть болельщиков покинула гостевой сектор.

Беспорядки на трибунах стадиона имени Эдуарда Стрельцова во время матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» https://torpedo.ru/

Возвращение «Торпедо» на Восточную улицу совпало с расширением действия Fan ID

В отличие от матчей Премьер-лиги, для посещения встреч Первой лиги болельщикам не требуется оформлять персональную карту. Именно поэтому низшие дивизионы российского футбола после введения Fan ID приобрели дополнительное значение для активных фанатов, многие из которых продолжают бойкотировать соревнования, на которых действует данная система. В июне 2022 года объединение «Запад-5» объявило о бойкоте матчей с обязательным использованием карты болельщика. Аналогичные решения ранее приняли представители фанатских движений других столичных клубов, в том числе ЦСКА.

До недавнего времени у активных болельщиков команд Премьер-лиги сохранялась возможность поддерживать свои клубы на домашних матчах Кубка России, однако с 1 октября 2026 года действие Fan ID распространили и на кубковые встречи на стадионах клубов РПЛ. Таким образом, возвращение «Торпедо» на Восточную улицу произошло в момент, когда возможности для посещения футбольных матчей без оформления карты болельщика в Москве стали ещё более ограниченными.

Драка фанатов «Торпедо» и СКА x.com

При этом столкновение 27 ноября стало далеко не первым серьёзным инцидентом на трибунах стадиона имени Эдуарда Стрельцова. В сентябре 2012 года из-за поведения торпедовских фанатов, бросавших пиротехнику на футбольное поле и беговые дорожки, не удалось доиграть встречу 1/16 финала Кубка России против московского «Динамо». Впоследствии автозаводцам засчитали техническое поражение, а апелляционный комитет РФС оставил решение КДК в силе.

В ходе матча против «СКА-Хабаровска» руководство «Торпедо» обратилось к болельщикам с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе и выполнять требования сотрудников службы безопасности. Позднее с официальным заявлением выступила и ФНЛ, которая осудила любые проявления насилия на футбольных матчах. В организации подчеркнули, что ещё накануне встречи проводили совещания по вопросам обеспечения безопасности и давали рекомендации по предотвращению возможных правонарушений. В лиге также выразили надежду, что действия участников конфликта получат соответствующую правовую оценку.

Календарь и таблица РПЛ

За семь лет отсутствия «Торпедо» на Восточной улице в российском футболе многое изменилось. Автозаводцы получили современный стадион, способный принимать матчи самого высокого уровня, и вновь претендуют на возвращение в Премьер-лигу. Однако уже вторая встреча на новой арене напомнила о многолетней истории соперничества, которую клуб никак не мог оставить в прошлом вместе со старым стадионом.