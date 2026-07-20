The Athletic делится деталями о том, как «Ливерпуль» пытался заполучить Килиана Мбаппе, а также пытается понять, какой бы с ним была команда.

Килиан Мбаппе под руководством Юргена Клоппа. В «Ливерпуле» в те годы, когда команда была неудержима и находилась на пике своей мощи. Перед трибунами «Энфилда», которые с восторгом впитывали бы каждый его ослепительный момент.

Захватывающая мысль, не правда ли? И к ней легко вернуться после слов Юргена Клоппа, сказанных на прошлой неделе в Бостоне, когда он посмотрел, как сборная Франции с Мбаппе обыграла Марокко и вышла в полуфинал чемпионата мира.

Как мог бы один из лучших футболистов мира последнего 10-летия переписать историю самого титулованного клуба Англии? Сделал бы немецкий тренер этого невероятно талантливого француза ещё сильнее? Дал бы форвард «Ливерпулю» то самое преимущество в период, когда команда была так близка к тому, чтобы превзойти «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы?

Юрген Клопп globallookpress.com

Напрашивается простой вывод: будь Мбаппе игроком «Ливерпуля» в любой момент с 2016 по 2024 год, мерсисайдцы могли бы добиться ещё больших высот. Не секрет, что клуб предпринимал несколько попыток подписать форварда.

Самая известная из них пришлась на 2017 год, когда Юрген Клопп вылетел на частном самолёте из Блэкпула, чтобы встретиться с семьёй футболиста и обсудить возможность его перехода из «Монако», где Мбаппе уже в подростковом возрасте стал настоящим открытием.

«Ливерпуль» потратил немало времени на изучение форварда ещё тогда, когда стало очевидно, что перед ними игрок, способный стать одной из главных звёзд мирового футбола. В последующие годы его кандидатуру неоднократно обсуждали внутри селекционного отдела клуба, в том числе незадолго до того, как в 2022 году Мбаппе продлил контракт с ПСЖ.

Так неужели мерсисайдцы действительно его упустили?

Феноменальная результативность нападающего и его выступления мирового уровня с лихвой оправдали тот ажиотаж, который окружал его прорыв в 16-летнем возрасте. Но футбол полон неожиданных поворотов, и нет никаких гарантий, что форвард, который — теперь уже в 27 лет — забил 440 голов за карьеру на клубном уровне и за сборную, стал бы тем самым оглушительным успехом в «Ливерпуле», каким это легко представить.

Допустим, например, что он нарушил бы игровой баланс команды. Был бы Садио Мане столь же эффективен, если бы рядом играл Мбаппе? Пострадал бы Мохаммед Салах или, возможно, вообще не перешёл бы вна «Энфилд»? И стали бы «Красные» расставаться с футболистами — теми, кто в реальности оказался чрезвычайно важен для команды, — чтобы высвободить средства на его трансфер?

Количество подобных переменных очень велико, однако преобладает мнение, что, когда игрок настолько выдающийся, как Мбаппе, его талант поднимает всю команду на новый уровень. На протяжении многих лет это демонстрировал в «Ливерпуле» Стивен Джеррард. Лионель Месси вдохновил сборную Аргентины на победу на ЧМ-2022. Влияние же нынешнего форварда «Реала» на игру сборной Франции возвело его в пантеон величайших футболистов своей страны.

Килиан Мбаппе в прошлом сезоне за «Реал» globallookpress.com

Став чемпионом мира в 19 лет, завоевав серебро в 2022 году и дойдя до полуфинала нынешнего турнира в статусе одного из лучших бомбардиров вместе с Месси, он уже много лет блистает на самой большой футбольной сцене.

Однако в его коллекции трофеев по-прежнему не хватает медали победителя Лиги чемпионов, а после перехода в королевский клуб два года назад он ещё не выиграл ни чемпионат Испании, ни национальный кубок. До этого были победа в Лиге 1 с «Монако» и множество золотых дублей — чемпионство и Кубок Франции — в составе ПСЖ.

Итак, насколько близок был этот переход?

В 2017 году, когда 18-летний Килиан Мбаппе блистал в Лиге 1, «Ливерпуль» бросил серьёзные силы на то, чтобы заполучить восходящую звезду. Ради этого клуб организовал даже личную встречу с игроком и его семьёй на борту частного самолёта.

«Это был самый дорогой несостоявшийся трансфер, в который когда-либо вкладывался "Ливерпуль", — рассказал Клопп немецкому телеканалу Magenta TV. — Мы вылетели из Блэкпула в Ниццу.

В Ницце вся семья Мбаппе поднялась на борт частного самолёта — там было что-то вроде пяти комнат. Мы действительно сделали всё, что могли. Потом просто летали кругами, разговаривали с семьёй, вкусно поели. А затем он отправился в Париж».

Встреча состоялась во втором сезоне немецкого тренера во главе «Ливерпуля», когда команда ещё находилась в стадии перестройки.

Перед своей первой кампанией Клопп удачно подписал Садио Мане, Джорджиньо Вейналдума и Жоэля Матипа, а из академии ярко заявил о себе Трент Александер-Арнольд. Однако по-настоящему переломным стал сезон-2017/18: в команду пришли Мохаммед Салах, Энди Робертсон и Вирджил ван Дейк, а летом 2018 года к ним присоединился Алиссон.

Мохаммед Салах в первом сезоне за «Ливерпуль» globallookpress.com

Атака «Ливерпуля» могла бы выглядеть совершенно невероятно, окажись в этой компании ещё и Мбаппе, играющий рядом с Роберто Фирмино.

Да, Мане был настоящей сенсацией на левом фланге нападения, а приход Салаха на правый край дал мощнейший импульс результатам команды на многие годы вперёд. Но Мбаппе? Под руководством Клоппа? Слишком заманчивая идея, чтобы не задуматься о ней.

На «Энфилде» считали, что у них есть шанс, но прекрасно понимали, насколько тяжёлой с финансовой точки зрения будет такая сделка. На самом деле вероятность перехода Мбаппе в тот момент была минимальной. И даже если бы трансфер состоялся, он неизбежно изменил бы всю остальную трансферную стратегию клуба.

В итоге форвард перешёл в ПСЖ на правах аренды с обязательным выкупом за 180 млн евро. Тем же летом состав «Ливерпуля» пополнили Мохаммед Салах, Доминик Соланке и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Возможно, ради подписания Мбаппе клуб отказался бы от трансферов Соланке и Окслейда-Чемберлена. Но что, если бы жертвой оказался Салах? Смог бы Мбаппе — даже зная всё, чего он добился впоследствии, — наладить настолько же выдающееся взаимопонимание с партнёрами по атаке, как это удалось легендарному трио Мане-Фирмино-Салах?

Это, разумеется, не мешало болельщикам мечтать. В 2019 году хэштег #Mbappe2020 стал вирусным в соцсетях. Появились предположения, что новый контракт «Ливерпуля» с Nike, который также являлся спонсором Мбаппе, может помочь клубу в борьбе за бомбардира. Однако Клопп понимал, что требуемая сумма слишком велика, чтобы владельцы клуба — Fenway Sports Group — всерьёз рассматривали такую сделку.

«Абсолютно никаких шансов, — сказал он тогда журналистам. — Простите, что разрушил эту историю».

Самый интригующий сценарий мог бы развернуться в 2022 году, если бы Мбаппе оказался в Мерсисайде. К тому моменту команда немецкого наставника уже выиграла Премьер-лигу и Лигу чемпионов, однако Мохаммед Салах ещё не решил, подписывать ли новый контракт, а Садио Мане в июне перешёл в «Баварию».

Садио Мане в последнем сезоне за «Ливерпуль» globallookpress.com

Тем не менее, Мбаппе предпочёл продлить соглашение с ПСЖ, хотя вёл переговоры с другими клубами, прежде всего с «Реалом».

В 2022 году Мбаппе подтвердил, что действительно общался с «Красными», когда взвешивал различные варианты продолжения карьеры.

«Мы немного поговорили, но не слишком долго, — рассказал он в интервью The Telegraph. — Я общался с "Ливерпулем", потому что это любимый клуб моей мамы. Она его обожает. Не знаю, почему — вам придётся спросить у неё! Это отличный клуб, и мы встречались с его представителями ещё пять лет назад, когда я играл за "Монако". Это большой клуб».

Летом 2023 года «Ливерпуль» вновь связывали с Мбаппе, когда появились разговоры о том, что он может уйти из ПСЖ в годичную аренду. Саудовский «Аль-Хиляль» предложил за него рекордные в мировом футболе 259 млн фунтов, однако Клопп дал понять, что для его команды ничего не изменилось.

«Могу сказать только, что это действительно выдающийся футболист, но финансовые условия такой сделки нам совершенно не подходят», — заявил он журналистам.

Год спустя, когда француз наконец перешёл в «Реал», финансовое положение «Ливерпуля» осталось прежним, и клуб уже не участвовал в борьбе за игрока. Сейчас, когда игрок находится на пике своей карьеры, подобный трансфер остаётся не более чем красивой фантазией.

Кадры, на которых Мбаппе обнимает Клоппа после их разговора прямо на поле, лишь подогревают интерес к этой истории. Немец даже послал воздушный поцелуй матери нападающего на трибунах, прежде чем поделиться новыми подробностями переговоров 2017 года. Одни трансферы становятся частью истории, а другие навсегда остаются в мире футбольных «что, если».

Мбаппе в «Ливерпуле» — это несбыточная мечта. Но именно в этом и заключается половина её очарования.