«Рубин» последние три года буквально застолбил за собой место в середине турнирной таблицы чемпионата России. Как казанцы собираются совершить прорыв в новом сезоне РПЛ — в материале LiveSport.Ru.

Приключения латино-балканцев из Казани

Во время зимней паузы руководство «Рубина» приняло спорное решение: рассталось с Рашидом Рахимовым и пригласило на пост главного тренера Франка Артигу. Однако весенняя часть минувшего сезона показала, что хуже точно не стало: команда выдала 10-матчевую беспроигрышную серию, набрала 20 очков за 12 туров и расположилась в итоговой турнирной таблице на достойной восьмой строчке. Хотя она могла быть и седьмой, если бы казанцы в заключительном туре 17 мая на своем поле обыграли вылетевший в Первую лигу «Пари НН».

Продлить сезон пришлось пятерым игрокам «Рубина» — они получили вызов в свои национальные команды. Примечательно, что сборниками в казанском клубе оказались одни легионеры. Самый известный из них и один из лучших голеадоров последних лет в РПЛ Мирлинд Даку не смог проявить свои бомбардирские способности в составе сборной Албании. Так что балканская команда потерпела два минимальных сухих поражения — от Израиля и Люксембурга.

Июньское окно международных матчей неудачным также оказалось и для защитника Дениля Мальдонадо. Сборная Гондураса провела одну товарищескую игру — против аргентинцев, готовящихся на тот момент к защите титула чемпионов мира — и проиграла со счетом 0:2.

Дардан Шабанхаджай навсегда запомнит прошедший месяц. 25-летний футболист получил первое в карьере приглашение от тренеров сборной Косово и впервые вышел на поле в футболке национальной команды. Это случилось в победном матче с Андоррой (3:0). Компанию нападающему составил Велдин Ходжа, который еще сыграл против чехов, одержавших победу со счетом 2:1.

Дардан Шабанхаджай (справа) vk.com/fcrk

Наиболее успешно сборы с соотечественниками прошли у капитана «Рубина». Игор Вуячич дважды выходил в стартовом составе сборной Черногории, которая сначала обыграла Болгарию (1:0) и затем разошлась миром со Словакией (2:2).

Сборникам разрешили прибыть в расположение клуба позже остальных — 21-23 июня. Российские же игроки для прохождения медицинского осмотра в одной из казанских клиник приехали 15 июня, а остальные иностранцы — на следующий день.

В новый сезон с новым стилем

Пройдя все обязательные процедуры, футболисты «Рубина» 17 июня на клубной базе в Казани приступили к тренировочному процессу. Разнообразить пять с половиной недель предсезонной подготовки были призваны пять контрольных матчей. Однако порадовать своих болельщиков казанцам удалось только с четвертого раза.

Подопечные Франка Артиги во встречах с «КАМАЗом» и «Оренбургом» дважды открывали счет, но матчи до победного завершения не доводили, пропуская обидные голы на последних минутах. В итоге челнинцы добились ничьей, а оренбуржцы — победы. Не добавило позитива повреждение голеностопа Шабанхаджая, который в лазарете присоединился к Мальдонадо — точные сроки их возвращения в строй неизвестны.

Для игры со «Спартаком» «Рубин» отправился в Москву, где команды при солидной для товарищеского матча аудитории (7 тысяч человек) на «Лукойл Арене» сыграли по нулям. И только во встрече с «Крыльями Советов», которая прошла в экспериментальном формате (4 тайма по 30 минут), казанцы добились победы (2:0). Но серьезно к этим результатам относится не стоит: сейчас Артига прививает футболистам, которые в последние годы преимущественно играли в пять защитников, испанский стиль футбола и его основную схему — 4-3-3.

Франк Артига vk.com/fcrk

На заключительный в рамках предсезонки матч «Рубин» снова отправится в столицу. На сей раз 18 июля предстоит встреча с «Локомотивом».

Чистка состава идет полным ходом

«Рубин» этим летом отказался от продления контракта сразу с целой группой игроков. В первую очередь, речь идет про возрастных футболистов:

33-летний Далер Кузяев, который в прошлом году приходил на одну из самых больших зарплат в клубе скорее под Рашида Рахимова;

35-летний Александр Зотов, который в прошедшем сезоне сыграл всего 62 минуты и скорее всего продолжит карьеру в одной из команд Первой лиги («Урал», «Пари НН», «Торпедо»);

39-летний Олег Иванов, который завершил карьеру и вошел в тренерский штаб Франка Артиги, где будет отвечать за подготовительный блок;

33-летний Антон Швец, который завершил карьеру из-за череды травм.

Еще «Рубин» расстался с Александром Ломовицким, который в прошедшем сезоне с зарплатой 800 тыс. евро в год ни при Рахимове, ни при Артиге не получил даже одной минуты игрового времени. Также в свободное плавание (точнее говоря, в «Ленинградец») после аренды отправился полузащитник Даниил Родин.

Весной СМИ анонсировали предстоящее поглощение «Рубином» другого татарского клуба — выступающего в Первой лиге «Нефтехимика». Трансферы этого лета говорят, что оно фактически случилось. Так, в направлении из Казани в Нижнекамск уже отправились опорник Никита Васильев, вингер Энри Мукба (в аренду), вратари Илья Ежов и Артем Исмагилов (полностью).

И это не все. Казанцы по обоюдному согласию расторгли контракт с еще одним голкипером — Алексеем Кеняйкиным, который за последние полгода лишь раз сыграл за «Рубин-2». Махачкалинское «Динамо» арендовало с опцией выкупа хавбека Марата Апшацева, а нападающий Марвин Чуни ушел в аренду третий раз подряд — после «Сампдории» и «Бари» в итальянской Серии B его новой командой станет «Олимпия», которая в минувшем сезоне чемпионата Словении заняла четвертое место. Череду расставаний венчал уход из тренерского штаба «Рубина» в московское «Динамо» руководителя отдела спортивной науки Хосе Пастора Верчили.

Илья Самошников vk.com/fcrk

На фоне этих многочисленных сделок трансферы «Рубин» «на вход» пока что смотрятся бедно. На данный момент казанский клуб может похвастаться разве что приобретением за 12 млн рублей Максима Игнатьева, который в прошлом сезоне в составе костромского «Спартака» стал одним из лучших защитников Первой лиги (с ним заключили контракт на три года), и арендой без опции выкупа защитника «Спартака» Ильи Самошникова, который уже выступал в Казани в 2020-2023 гг. Ну и после ухода трех вратарей «Рубину» было важно продлить на один год соглашение с Артуром Нигматуллиным.

С новичками, как обычно, туго

Еще Рашид Рахимов почти каждое трансферное окно публично говорил, что ждет от клуба усиления состава, а его все не было. Вот и сейчас мало что изменилось. На данный момент у казанцев в приоритете — сохранение Игнасио Сааведры. Чилиец провел последние полгода в Казани на правах аренды из «Сочи» и хорошо себя зарекомендовал. По окончании сезона клубы торговались о сумме выкупа и, по последним данным, якобы, договорились о продаже за 40-50 млн рублей с хорошими бонусами. Так что ждем официального объявления.

По всей видимости, «Рубин» настроен этим летом приобрести центрального защитника. Такой вывод можно сделать после инсайдов об интересе казанцев к Хосе Гарсии из колумбийского «Атлетико Букараманга», Сергею Варатынову из «Балтики», Жахонгиру Урозову из самаркандского «Динамо». Тем более, Казань могут покинуть Алексей Грицаенко и Дмитрий Кабутков — ими активно интересуются клубы Первой лиги («Урал», «Торпедо», «Сочи»).

Добавим, что «Рубин» назывался среди клубов, заинтересованных в услугах таких футболистов, как опорник «Сочи» Кирилл Кравцов, хавбек «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, форвард «Урала» Илья Ишков, нападающий «Зенита» Ярослав Кошевич, вингер чилийского «О′Хиггинса» Франсиско Гонсалес. Однако на данный момент чего-то конкретного на трансферной повестке дня у казанцев не имеется.

Что же касается Мирлинда Даку, который совсем недавно считался одним из самых востребованных форвардов РПЛ, а минувшим летом был в одном шаге от перехода в «Зенит», то сейчас намеков на то, что он покинет Казань нет. Был, конечно, слух, что албанец входит в список вариантов для усиления атаки «Спартака», но большой вопрос, созреют ли красно-белые для того, чтобы предложить за нападающего немалые деньги, а казанцы — согласиться на его продажу.

Московское направление будет магистральным

Начало чемпионата для подопечных Франка Артиги сразу же станет тестом для проверки серьёзности чемпионских амбиций «Рубина». Команде из Казани будет противостоять действующий вице-чемпион «Краснодар», который, впрочем, в это межсезонье уже понес существенные потери. Кроме того, «Рубину» на руку пойдет тот факт, что встреча с «быками» пройдет на поле «Ак Барс Арены», где хозяева традиционно выступают хорошо.

Трибуны «Ак Барс Арены» vk.com/fcrk

В следующих матчах будут соперники, которые «Рубин» по возможностям способен, а по амбициям обязан обыгрывать. В ином случае перейти из середняков в категорию претендентов на медали у клуба из Татарстана снова не получится.

1-й тур, 25 июля, 19:30. «Рубин» — «Краснодар»

2-й тур, 1 августа, 14:00. «Акрон» — «Рубин»

3-й тур, 9 августа, 20:30. «Рубин» — «Оренбург»

4-й тур, 15 августа, 18:30. «Ростов» — «Рубин»

5-й тур, 24 августа, 20:30. «Балтика» — «Рубин»

Казанцы неспроста на летних сборах запланировали два выездных спарринга в Москве. Мало того, что в РПЛ вновь выступают пять команд из московского региона, так жеребьевка группового этапа Кубка России определила «Рубину» в соперники два столичных клуба.

1-й тур, 4-6 августа. «Родина» — «Рубин»

2-й тур, 18-20 августа. «Рубин» — «Спартак»

3-й тур, 1-3 сентября. «Оренбург» — «Рубин»

4-й тур, 13-15 октября. «Рубин» — «Оренбург»

5-й тур, 27-29 октября. «Спартак» — «Рубин»

6-й тур, 24-26 ноября. «Рубин» — «Родина»

Для таких команд, как «Рубин», Кубок России — это хорошая возможность достичь трофейные цели. Но казанцы давно не проходили дальше второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Возможно, наступило время сделать шаг вперед.