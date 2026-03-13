В ММА принято говорить о чемпионских поясах, наследии и мотивации что-то доказать всему миру. Но есть бойцы, которые не стесняются признавать, что главный приз для них — это банковский счет

Александр Волкановски: 11 дней и 4 миллиона

Октябрь 2023 года. Чарльз Оливейра снялся с UFC 294 из-за травмы буквально за две недели до боя за пояс в легком весе против Ислама Махачева. Промоушену нужен главный поединок.

Найти желающего на коротком уведомлении выйти против россиянина в Абу-Даби задача непростая. Но Александр Волкановски принял предложение UFC без раздумий. У него было меньше двух недель на подготовку.

Более того, Александр в это время был действующим чемпионом в полулегком весе — то есть снова переходил в более тяжелую категорию, где его уже один раз победил россиянин. Итог ответного противостояния получился закономерным: Махачев уложил Волкановски на настил хай-киком, спустя 3 минуты.

Еще за несколько дней до реванша дагестанец заявил, что Алекс согласился на бой исключительно ради гонорара. Цифры говорят сами за себя, ведь за тот проигрыш в первом раунде австралиец получил около четырех миллионов долларов.

Отдельный эпизод из той же серии: когда у Леона Эдвардса в полусреднем весе возникли проблемы с подбором соперника, Волкановски публично заявил о готовности подняться еще выше, в категорию, где он объективно в аутсайдерах по габаритам. Принцип тот же: есть деньги — есть бой.

Бобби Грин: «Я иду к миллиону»

Бобби Грин (слева) globallookpress.com

Бобби Грин никогда не считался потенциальным претендентом на пояс, даже в свои лучшие годы. Он никогда особо и не стремился подраться за неоспоримое золото UFC. Его цель была сформулирована прямо и без прикрас.

«Я хочу заработать миллион долларов в этом году. Я сказал своему тренеру: я принесу тебе 100 тысяч. Он получает 10 процентов. Значит, я получу миллион», — говорил «Кинг» в эфире The MMA Hour.

И под это заявление Грин в 2023 году провел одну из самых активных серий в карьере: в феврале нокаутировал Джареда Гордона (правда, бой признан несостоявшимся из-за столкновения головами), в июле одолел Тони Фергюсона болевым приемом, в октябре снес в первом раунде проспекта Гранта Доусона и вернулся на некоторое время в топ-10 в легком весе.

Чуть раньше, в феврале 2022-го, Грин вышел на коротком уведомлении против Ислама Махачева и закономерно проиграл в первом раунде. Зато заработал 150 тысяч долларов за пару минут. Оценивать шансы не входило в его планы — в контракт входил только гонорар.

«Моя цель — изменить жизнь. Иметь возможность поехать куда хочу и делать что хочу самое важное. Финансовая свобода — вот, что я преследую», — сказал он позже. Пояс UFC не интересовал его никогда. Зато за 2023–2024 годы Грин провел шесть поединков и неплохо заработал.

Макс Холлоуэй: 2 бонуса на UFC 300 и все равно мало

Макс Холлоуэй против Дастина Порье globallookpress.com

Холлоуэй один из главных любимцев фанатов за всю историю UFC. Скромный гавайский парень, великий чемпион и боец с большим сердцем. Но одна сцена из 2025 года приоткрыла другую сторону Макса. Для начала раскроем цифры.

На UFC 300 Холлоуэй заработал больше миллиона долларов за победу нокаутом на последней секунде пятого раунда над Гейджи плюс еще 600 тысяч долларов в виде бонусов. Два бонуса по 300 тысяч каждый, за «Бой вечера» и «Выступление вечера», стали возможны благодаря тому, что Дана Уайт специально увеличил размер выплат в 6 раз в честь исторического турнира.

На очередном крупном ивенте UFC 318 в июле 2025-го Холлоуэй победил по очкам Дастина Порье в ярчайшем противостоянии с обоюдными нокдаунами. Но бонус за «Бой вечера» достался Аллену и Веттори.

Реакция Холлоуэя была поймана на видео прямо за кулисами: «Дастин, как мы вообще не получили бонус? Мы же уронили друг друга в одном раунде!» — возмущался он. Итоговый вердикт: «Это полный абсурд».

Человек, заработавший за вечер больше миллиона, был искренне расстроен, что не получил еще 50 тысяч долларов. Макс явно умеет считать деньги, если становится грустным из-за таких мелочей.

Фрэнсис Нганну: «Оставьте себе свое наследие»

Фрэнсис Нганну и Сирил Ган globallookpress.com

История с Фрэнсисом Нганну самая радикальная в этом списке. «Хищник» покинул UFC в начале 2023 года в статусе чемпиона в тяжелом весе. Он просто ушел, отказавшись подписывать контракт на условиях промоушена. И оказался прав.

За последний бой в UFC, победу над Сирилом Ганом по очкам, Нганну получил всего 600 тысяч долларов, что довольно мало с учетом статуса поединка, ярких выступлений камерунца и специфики тяжелого дивизиона. Причина ухода была ясна и понятна — Фрэнсис хотел увеличить свой капитал в разы, и чемпионские амбиции тут же сошли на нет.

После перехода в бокс все изменилось: за бой с Тайсоном Фьюри «Хищник» заработал 20 миллионов, за битву с Энтони Джошуа около десяти. Итого, примерно 30 миллионов долларов за два проигранных боя — примерно в 10 раз больше, чем за всю карьеру в UFC. А позиция по вопросу наследия стала отдельной темой для размышления.

«Наследие — это то, чем промоушены кормят бойцов, чтобы обмануть их. Оставьте себе наследие. Дайте мне мои деньги, то, что я заслуживаю. Настоящее наследие — это шесть детей дома, которые ходят в школу, получают медицинскую помощь и живут в безопасности. Наследием в магазине не расплатишься», — добавил Фрэнсис.

После пребывания в PFL, где за почти три года он провел лишь один бой (нокаутировал Ренана Ферейру), Нганну уже нашел следующую работу, подписав контракт с лигой Джейка Пола MVP на поединок против экс-бойца UFC Филипа Линса.

В целом, позицию камерунца понять можно. В лучшей лиге мира он уже сделал себе имя. Теперь африканец просто хочет больше заработать перед выходом на пенсию. И драться против Вадима Немкова в PFL куда рискованнее, чем с тем же Линсом.

Человек-расписание Кевин Холлэнд

Висенте Люке и Кевин Холлэнд globallookpress.com

Холлэнд, как и «Кинг» Грин, давно перестал претендовать на что-либо серьезное и в среднем, и в полусреднем весе UFC. Он дерется регулярно против любых соперников.

Посмотрим на хронологию последних нескольких лет: апрель 2023-го — победа над Понзиниббио, июль 2023-го — триумф над Кьезой болевым приемом в первом раунде, сентябрь 2023-го — поражение от Маддалены раздельным решением.

Далее американец поддержал столь высокий темп: март 2024-го — поражение Майклу Пейджу по очкам, июнь 2024-го — победа над Олексейчуком болевым приемом, октябрь 2024-го — остановка боя из-за травмы ребра в поединке с Долидзе.

Прошлый год и вовсе получился еще более активным. Кевин провел 5 поединков за 12 месяцев, трижды проиграл и одержал 2 победы. У него нет места рейтинга, нет шансов на титул, нет вообще никаких задач кроме одной — продолжать получать гонорары. И в этом Холлэнд профессионал.

Бывший чемпион с шестью детьми Джамал Хилл

Джамал Хилл globallookpress.com

В отличие от Грина и Холлэнда Хилл успел вписать имя в историю и стать чемпионом UFC в полутяжелом весе, хоть и не без доли везения. В январе 2023-го он победил 43-летнего Гловера Тейшейру единогласным решением в битве за вакантный титул.

Однако в скором времени новоиспеченный чемпион получил травму ахиллова сухожилия и добровольно отказался от пояса. Возвращение в октагон состоялось против Алекса Перейры на UFC 300 и закончилось поражением нокаутом в первом раунде.

По имеющимся данным, Хилл получил за тот вечер 500 тысяч долларов, что хоть как-то скрасило неудачу. Но, судя по всему, боец был не очень-то и расстроен. У Джамала 6 детей, которых ему нужно кормить. Так что вопрос финансов стал приоритетным.

Экс-чемпион стал принимать любые бои, лишь бы заработать. После разгрома от Перейры далее было досрочное поражение от Прохазки в третьем раунде на UFC 311 и проигрыш Раунтри по очкам в июне 2025-го в Баку.

Итого, три неудачи подряд. Бывший чемпион, которому сейчас нечего ловить, все еще в топ-6 полутяжелого дивизиона. Но Джамал продолжает выходить в клетку и бездействовать, просто встречая удары лицом.

Кажется, американцу все равно, выиграет он или проиграет, главное, чтобы заплатили. Хилл просто использует статус бывшего чемпиона, как входной билет на номерные турниры с большими гонорарами.