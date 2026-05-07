Французский нападающий проводит сезон, в котором забил 85 голов в 100 матчах за «Реал». И это не помогло. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, отстаёт от «Барселоны» на 11 очков перед «Эль Класико» 10 мая, и второй сезон подряд может остаться без трофеев. Параллельно у Мбаппе — петиция «Mbappe out» с миллионами подписей, ссора с Беллингемом, поездка в Италию с актрисой во время восстановления и разделённая раздевалка.

Что происходит на поле

«Реал» этой весной играет так, что комментаторы Marca уже не находят слов. «Сливочные» отстают от «Барсы» на 11 очков, вылетели из Кубка Испании, выбыли из Лиги чемпионов в четвертьфинале против «Баварии» (общий счёт 6:4) — а в воскресенье 10 мая едут в Барселону на «Эль Класико». Если проиграют или сыграют вничью — «Барса» оформляет чемпионство в очной встрече. Если выиграют — отсрочат коронацию «сине-гранатовых» на тур-два, не больше.

Тренер Хаби Алонсо был уволен как раз после октябрьского «Эль Класико», когда Винисиус устроил скандал после замены и разнёс раздевалку. Команду до конца сезона возглавил Альваро Арбелоа — бывший защитник «Реала», ученик Анчелотти, человек, выросший на культе «бороться за каждый мяч». Его временное назначение должно было продержаться до лета. Сейчас уже похоже, что он продержится и дольше — у клуба нет внятного плана.

И на этом фоне разгораются скандал за скандалом.

Поездка, которая всё подожгла

Килиан Мбаппе в конце апреля получил травму бедра в матче с «Бетисом». Клуб официально дал ему свободные дни на восстановление. Он отправился в Италию — на яхту, с актрисой Эстер Эспозито. Появились фотографии. Появились они ровно в тот момент, когда «Реал» играл с «Эспаньолом» в Барселоне.

Сама по себе поездка — обычная история. Любому игроку дают свободные дни. Что вызвало взрыв — это совпадение по времени и оптика. «Реал» в худшем сезоне за пять лет, команда играет матч, а его лидер прохлаждается с красоткой на яхте в Сардинии.

Альваро Арбелоа на пресс-конференции после матча с «Эспаньолом» сказал внешне нейтрально:

В свободное время Мбаппе может делать всё что угодно, как и любой другой игрок. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Но через несколько дней дал другой комментарий, который теперь цитируют все. Не упоминая фамилию, но все поняли о ком:

Каждый игрок в свободное время делает то, что хочет. Но «Реал Мадрид» строили не игроки, которые выходят на поле в смокингах. «Реал» был построен теми, чьи футболки в конце матча испачканы грязью, потом и усилием. Альваро Арбелоа главный тренер «Реала»

Вот тут и стало понятно, что внутри клуба что-то сломалось всерьёз.

Mbappe out

В социальных сетях запустили онлайн-петицию «Mbappe out». Цель — собрать 200 тысяч подписей. За 24 часа собралось более 12 миллионов кликов. Очевидно, что это не подписи реальных болельщиков «Реала» — таких столько просто нет. Это глобальная цифровая волна, в которую включились фанаты других клубов, тролли, мемоделы и просто все, кому скучно. Но даже с учётом этого — 12 миллионов за сутки — это много для любой петиции.

В ответ запустили контрпетицию — против Винисиуса. Цель — 300 тысяч. Собрано более 900 тысяч подписей. То есть уже не одна петиция, а две, и они работают как сигнал — раздевалка раскололась, и интернет это знает.

Представители Мбаппе выпустили официальное заявление: критика «не отражает реальности преданности Килиана и его ежедневной работы для команды». Клуб официально молчит.

Беллингем, Винисиус, Каррерас — раздевалка не молчит

Самая характерная деталь — сторис Джуда Беллингема в соцсетях после победы 2:0 над «Эспаньолом» (Винисиус оформил дубль).

«Когда мы играли вместе и боролись — мы были сильнее» , — написал англичанин. И поставил эмодзи 😉 (подмигивание). Без подписи, без имени. Но все поняли. На фоне новостей про Мбаппе и яхту — это однозначное послание.

Параллельно — другая история. На том же матче с «Эспаньолом» левый защитник Ферланд Менди получил травму. Тренерский штаб выпустил вместо него Фрэна Гарсию. Альваро Каррерас, ещё один защитник «Реала», в этот момент сидел на скамейке. Камеры засекли, как он засмеялся, когда увидел, что вышел не он. Стало вирусно. Если игрок смеётся над решением тренера — раздевалка не в порядке.

И ещё. По данным RMC Sport (через Defensa Central), в феврале на матче Ла Лиги Мбаппе и Беллингем поговорили на повышенных в перерыве. Беллингем был раздражён комментариями и реакциями француза в трудные моменты. Источники в клубе говорят, что игроки «продолжают уважать друг друга профессионально», но «разница в менталитете создала трения».

L'Équipe в Париже пишет, что Мбаппе «изолирован» в раздевалке — несколько ключевых игроков ограничили общение с ним до минимума. Marca в Мадриде идёт ещё дальше: «Винисиус Жуниор стал эмоциональным якорем команды. Игроки и персонал — за бразильца. Мбаппе и он остаются в формально нормальных отношениях, но Винисиус всё больше воспринимается как настоящий лидер».

Получается соревнование за лидерство, которого никто формально не объявлял. Но все его видят.

Статистика, от которой некуда деться

Это та цифра, после которой обычно молчат:

С Мбаппе в стартовом составе в последние шесть матчей — 1 победа из 6.

Без Мбаппе в стартовом составе в последние шесть матчей — 6 побед из 6.

Понятно, что это совпадение, выборка маленькая, в футболе всё сложнее. Но фанатам и журналистам этого достаточно. И когда «Реал» выиграл у «Эспаньола» 2:0 (без Мбаппе, дубль Винисиуса) — нарратив окончательно оформился.

Параллельно — личная статистика Мбаппе впечатляет. 85 голов в 100 матчах за клуб. 55 голов в Ла Лиге с прошлого сезона — больше любого другого игрока чемпионата за этот период. Скорее всего, второй Пичичи (приз лучшему бомбардиру лиги) подряд — этого в «Реале» не делал никто за последние 11 лет. По цифрам Флорентино Перес получил то, что хотел, когда после многолетней погони наконец подписал француза в 2024 году.

По всему остальному — Перес получил кризис.

Возвращение к одной старой истории

Здесь стоит вспомнить декабрь 2025 года. В том же сезоне произошёл случай, которому на LiveSport.Ru мы посвящали отдельную статью — медицинский штаб «Реала» сделал Мбаппе МРТ не того колена. Сканировали правое, проблема была в левом. Француз продолжил тренироваться и играть с разрывом связки, в трёх матчах подряд. Когда правда выплыла, последовали увольнения в медицинской службе.

Что не было до конца озвучено тогда — это была не только ошибка медиков. Гильем Балагуэ, испанский футбольный журналист, прямо говорит: Мбаппе сам хотел играть. У него была личная мотивация — догнать рекорд Криштиану Роналду в 59 голов за календарный год.

«У него прошло сканирование на оба колена, проанализировали не то — но Мбаппе хотел играть, чтобы попытаться догнать Роналду по голам в году. Это не помогло его травме. Создаётся впечатление, что он хочет создать индивидуальное впечатление, не только командное».

И вот это — корень проблемы по версии многих в Мадриде. Мбаппе с момента, когда в первом сезоне он завалил два пенальти подряд (против «Ливерпуля» и «Атлетика»), стал делать всё «по-своему». Голы посыпались. Цифры стали впечатляющими. А команда — нет.

Что говорит Гильем Балагуэ

Balagué известен тем, что не любит хайповать. На BBC Sport в интервью на днях он говорил так:

«В Испании мы славимся тем, что делаем истории из мелочей. И в недели, когда "Реал Мадрид" играет плохо, начинаются разговоры — почему Мбаппе не бегает больше, почему он не работает с Винисиусом, почему уже два года без трофеев с ним в составе.

В моих глазах — это совершенно неправильный спор. Все хотят Мбаппе, и иметь его — не проблема. Проблемы лежат в другом месте.

Но в этом контексте, когда видишь его на отдыхе с девушкой во время того, как "Реал" играет — даже если он формально соблюдает все медицинские предписания — это плохо смотрится. Когда он прилетает в Мадрид на частном самолёте за 18 минут до матча — это смотрится странно.

Окружение Хаби Алонсо после увольнения говорило одну вещь — Мбаппе беспокоится в первую очередь о своих цифрах и статистике. Это объясняет, почему он играл с больным коленом, чтобы попытаться обойти Роналду по голам за год.

Жюри пока не вынесло вердикт. Он кажется немного слишком холодным и слишком отстранённым с фанатами "Реала". Я помню, как Рауль рассказывал мне — единственное, за что фанаты "Бернабеу" уважают игроков, это то, что они бегут за невозможным мячом. Люди это любят».

Как это видят в Испании

Marca, AS, El País — все три крупнейших газеты страны написали статьи о «изоляции» Мбаппе. Тон разный — где-то критический, где-то защищающий, но общий вопрос везде один: можно ли построить команду вокруг двух игроков (Мбаппе и Винисиуса), которые играют на одной позиции и не договорились между собой о ролях.

Дискуссия особенно обострилась после того, как Винисиус в октябре устроил истерику после замены в Эль Класико — это был, по сути, конец Хаби Алонсо как тренера. Вин был недоволен, что его меняют, развёл руками на бровке, и весь стадион это видел. Через несколько недель Алонсо был уволен. Совпадение или нет — кто знает.

Сейчас Винисиус — фаворит ультрас «Бернабеу». Бразилец делает то, что они любят: бежит, давит, спорит, забивает в важных моментах. Мбаппе — холодный профессионал. И эта разница в темпераменте сейчас работает против него.

Football España в колонке прямо: «Перестанем обманывать себя — эксперимент Мбаппе и "Реала" не сработает . Команда работает иначе, если не лучше, когда Винисиус — её звезда. Если у Переса хватит решимости — он остановит кровотечение и продаст Мбаппе летом».

Что говорит сам клуб

Клуб официально не комментирует. Но через инсайдеров Tribuna и Defensa Central сообщают: позиция руководства не меняется. Мбаппе и Винисиус остаются. Никаких распродаж летом.

«Цель с Мбаппе — раскрыть его потенциал и превратить голы в стабильное командное доминирование и трофеи, — формулирует Tribuna. — Винисиус для Переса и совета директоров неприкасаем. Главный вызов — найти правильный тактический баланс, чтобы дуэт (плюс Беллингем как третья ключевая фигура) работал эффективно. Беллингем недавно показал более резкий стиль с улучшением физической формы. Перед новым тренером будет стоять задача создать связную систему».

То есть — в кризисе обвиняется тактика. Не игроки.

Это понятная логика для клуба, у которого Мбаппе обошёлся в годовую зарплату, размер которой никогда не публиковался, но по слухам — выше €15 млн чистыми после налогов. Перес не будет продавать игрока, которого подписал бесплатно, чтобы не потерять лицо.

Что не отменяет реальность. А она сурова:

10 мая, Эль Класико

В воскресенье — последняя надежда сезона. «Барсе» нужно всего одно очко, чтобы оформить чемпионство в очной встрече. «Реалу» нужна победа, чтобы продлить интригу (скорее, её видимость).

Мбаппе под вопросом. Травма бедра. Тесты на этой неделе. Арбелоа: «Посмотрим, как он на этой неделе. После анализов на прошлой неделе казалось, что это может занять чуть больше времени». То есть скорее не сыграет, чем сыграет.

Если сыграет и забьёт — повестка немедленно изменится. Заголовки станут «Мбаппе сделал то, что должен был». Поездка в Италию забудется на день, петиция станет фоном.

Если сыграет и не забьёт — нарратив только усилится.

Если не сыграет — у Винисиуса будет шанс окончательно стать главным героем сезона. Со всеми последствиями для трансферного лета.

И ещё одна неудобная мысль

Второй сезон подряд без трофея для «Реала» — это уже нечто, чего с клубом не случалось пару десятилетий. Перес получил Мбаппе бесплатно, но заплатил в виде гигантского зарплатного контракта. Психологически он не может позволить себе признать, что трансфер не работает.

И всё же — в раздевалке свои разговоры. Беллингем подмигивает в соцсетях. Каррерас смеётся над решениями тренера. Винисиус в прошлом спровоцировал устроил уход тренера. Мбаппе сидит на яхте, пока команда играет.

Может быть, проблема не в одном игроке. Может быть, проблема в том, что Перес собрал четырёх «лидеров» (Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Вальверде), и ни одного из них не назначил настоящим капитаном. И теперь они конкурируют между собой за роль главного — а играют все вчетвером в одной команде.

Если бы «Реал» выигрывал — никто бы про это не говорил. Но он не выигрывает — поэтому говорят.