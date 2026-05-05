Сразу обозначим: этот онлайн — для тех, кто верит, что «Атлетико» снова способен вытащить большой еврокубковый вечер на характере. После 1:1 в Мадриде всё решится на «Эмирейтс», где «Арсенал» будет считаться фаворитом, но у команды Диего Симеоне есть достаточно аргументов, чтобы не соглашаться с этим заранее. Если вы поддерживаете команду Артеты (или просто не перевариваете «Атлетико»), переходите по этой ссылке, там взгляд на матч с другой стороны.

36' Короткий розыгрыш углового прошёл у хозяев, но Льоренте не сдвинулся с места и заблокировал удар Райса из-за штрафной!

35' Угловой заработал «Арсенал», Райс попал в Пубиля ударом из-за штрафной

34' Троссард почувствовал небольшое касание Гризманна и тут же завалился на газон в штрафной «Атлетико». На пенальти это не тянет, даже отдалённо.

33' Вовремя накрыл Кардосо навес Габриэла, мяч с рикошетом прилетел в руки Облаку.

32' Руджери чисто выиграл борьбу у Дьёкереша, а швел очень хотел услышать свисток. Однако мяч всё равно у «Арсенала», Облак ошибся с пасом вперёд.

30' Красивая комбинация почти прошла у «Атлетико»! В финальной её фазе Гризманн скинул в штрафную на Льоренте, тот убрал под левую и пробил, но в подкате накрыл удар Габриэл.

Статистика матча 3 Удары мимо 1 60 Владение мячом 40 2 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 4

28' Пубиль чуть перестарался в прессинге и сбил Калафьори у бровки. Бывает, главное не сбавлять обороты.

27' «Матрасникам» сейчасс нужно просто пережить атакующий отрезок игры «Арсенала», весь тайм хозяева давить не смогут.

26' Не получилось начать атаку у Облака, в аут отправил мяч вратарь длинной передачей.

25' Ох, повезло сейчас «Атлетико»! Альварес упустил Льюиса-Скелли, тот прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге были только футболисты «Атлеико».

24' Льоренте здорово отработал в своей штрафной! Райс простреливал от лицевой линии, а испанец выбил мяч на угловой.

23' Лукман пошёл обыгрывать Уайта по левому флангу, но упустил мяч за лицевую. В этот раз Уайт справился, но нужно продолжать идти в обыгрыш Лукману, рано или поздно получится.

22' Коке грамотно поставил спину Дьёкерешу и вынудил шведа фолить, блестящая игра в обороне от капитана.

21' Снова фолят хозяева в центре поля, уже скоро надо карточки начинать показывать за бесконечные нарушения!

19' А вот сейчас неосторожно Руджери сыграл в обороне и позволил Сака прострелить, но атака закончилась неточным дальним ударом Габриэла. Наверное, придётся сдваиваться на Сака защитникам «Атлетико».

17' Сака открылся под подачу на дальней штанге и пробил мимо ближнего угла. От ворот начинает Облак.

16' Угловой заработал «Арсенал», Ле Норман выбил мяч в борьбе с Дьёкерешем.

16' Бен Уайт зацепил Коке по ногам в центре поля, пока что ничего особенного не показывают хозяева.

14' У Гризманна не получился пас на правый фланг, мяч ушёл в аут.

13' А в Лондоне, тем временем, пошёл сильный дождь. Поле будет всё тяжелее по ходу встречи.

12' К лицевой линии протащил мяч Гризманн и прострелил, а удар Симеоне накрыл Райя! Очень опасно было у ворот хозяев!

11' Коротко разыграли штрафной и Гризманн решил навесить на дальнюю – там никого из партнёров.

10' Льюис-Скелли повалил на газон Льоренте на своей половине поля. Штрафной подаёт «Атлетико», Гризманн и Альварес у мяча.

09' Калафьори оставили одного метрах в 30 от ворот, тот решил пробить, но совершенно не опасно получилось – выше ворот.

07' А вот и момент! Симеоне прострелил в центр штрафной, Альварес опередил Салиба, но пробил мимо ближнего угла.

06' Спокойно вышел из ворот Облак и забрал мяч в руки. Райс навешивал.

04' Гризманн помог Пубилю в обороне, не дали пройти Троссарду по левому флангу.

03' На первых минутах средним блоком обороняется «Атлетико», пока что ничего опасного не создают хозяева.

02' Коке зацепил Сака за руку в центре поля, очень охотно рухнул на газон игрок «Арсенала».

01' Хулиан Альварес нанёс первый удар по мячу, поехали!

До матча

21:57 Команды вышли на поле под гимн Лиги чемпионов! «Эмирейтс» встречает полуфинал пасмурной погодой и густыми тучами, сегодня может и погода вмешаться в судьбу матча.

21:50 Это первый полуфинал Лиги чемпионов УЕФА для «Атлетико» с сезона-2016/17, когда они проиграли мадридскому «Реалу» со счетом 4:2. Их последний успех на этом этапе пришелся на сезон 2015/16, когда они забили гол в гостях в ворота «Баварии».

21:45 Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне придерживается схемы 3-4-3, в которой «Атлетико» играл во втором тайме на прошлой неделе. Центральный защитник Робин Ле Норман заменил опорного полузащитника Джонни Кардосо. Что, скорее всего, означает, что сын Диего Джулиано будет играть на позиции правого крайнего защитника, а Маркос Льоренте и Коке — в центре полузащиты. Довольно смело со стороны гостей.

Микель Артета выпустил тот же состав, который в субботу обыграл «Фулхэм», и это означает, что 19-летний Майлз Льюис-Скелли сохраняет свое место в центре полузащиты вместо Мартина Субименди. Это также означает, что Риккардо Калафьори сохранит за собой место левого защитника вместо Пьеро Инкапье, который больше ориентирован на оборону.

21:40 Составы команд на ответный полуфинал в Лондоне:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальяйнс, Калафьори, Льюис-Скелли, Райс, Эзе, Сака, Троссард, Дьёкереш.

«Атлетико»: Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Ле Норман, Льоренте, Коке, Симеоне, Лукман, Гризманн, Альварес.

21:35 Матч обслужит немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом: он работает в Бундеслиге с 2012 года, с 2014-го входит в список арбитров ФИФА, а также судил на Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Зиберт провёл восемь матчей, показал 38 жёлтых карточек, две красные и назначил один пенальти. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, четвёртый арбитр — Тобиас Штилер, ВАР — Бастиан Данкерт, ассистент ВАР — Роберт Шрёдер.

«Атлетико»

Первая игра оставила двойственное ощущение. Счёт 1:1 сам по себе нормальный, но по ходу второго тайма «Атлетико» мог увезти в Лондон куда более комфортный результат: после пенальти Хулиана Альвареса были моменты у Гризманна и Лукмана, а темп команды резко просел только после вынужденной замены Альвареса из-за дискомфорта в голеностопе.

Важная новость перед ответным матчем — Симеоне смог полностью разгрузить основу в игре с «Валенсией». Из стартового состава первой встречи с «Арсеналом» на поле вышли только Коке и Антуан Гризманн, да и то меньше чем на 20 минут. Хулиан Альварес, Давид Ганцко, Маркос Льоренте, Джулиано Симеоне и Александер Сёрлот даже не летали на матч, и все должны быть доступны в Лондоне.

У «Атлетико» есть понятный путь к успеху. Команда сильна в переходах, активно прессингует и умеет наказывать за потерю структуры. В этом сезоне ЛЧ мадридцы забили больше всех после быстрых атак и входят в число лучших по отборам, перехватам и выигранным единоборствам. Против «Арсенала», который не любит хаос у своей штрафной, это может стать ключом.

При этом Симеоне придётся решить вопрос правого фланга. В первой игре вариант с Робином Ле Норманом выглядел рабочим, но после сильного матча Науэля Молины с «Валенсией» у тренера появилась альтернатива. Молина может добавить удара и продвижения, что особенно важно против команды, которую тяжело вскрывать позиционно.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к ответной игре с сильной статистикой и домашним преимуществом. Команда Микеля Артеты не проигрывает в этой Лиге чемпионов, а после 1:1 на выезде исторический контекст тоже скорее на её стороне: английский клуб уже проходил дальше в большинстве случаев, когда не проигрывал первый матч плей-офф в гостях.

В чемпионате лондонцы тоже получили нужный импульс: уверенно обыграли «Фулхэм» 3:0 и вышли на первое место благодаря осечке «Манчестер Сити». Важный момент — возвращение Букайо Сака, который уже получил 45 минут и забил. С ним атака «Арсенала» в Лиге чемпионов заметно продуктивнее, чем без него. Но у хозяев есть кадровые вопросы. Микель Мерино и Юрриен Тимбер точно вне игры, а состояние Мартина Эдегора и Кая Хаверца неидельное. Даже если оба попадут в заявку, не факт, что они будут готовы на полный матч. Для команды, которая играет сразу на два фронта и выглядит уставшей на финише сезона, это важная деталь.

Главная сила «Арсенала» — оборона. Связка Салиба и Габриэла очень редко пропускает в ЛЧ, а в плей-офф матчи команды редко раскрываются. Поэтому «Атлетико» важно не просто ждать ошибки, а заставлять хозяев постоянно защищаться лицом к своим воротам.

На что обратить внимание

Первый матч показал, что «Атлетико» может не только терпеть, но и забирать инициативу. Особенно после перерыва, когда команда стала намного агрессивнее, плотнее накрывала соперника и чаще находила зоны перед штрафной «Арсенала». Ключевой игрок — Хулиан Альварес. Он забивает, прессингует, берёт на себя стандарты и остаётся главным источником напряжения для обороны соперника. Если он полностью готов после повреждения, у «Атлетико» есть игрок, который способен решить эпизод почти из ничего.

Идеальный сценарий для мадридцев понятен: выдержать стартовое давление, не подарить «Арсеналу» быстрый гол и дождаться момента, когда хозяева начнут раскрываться. У Симеоне уже есть опыт таких полуфиналов против английских клубов — и опыт вполне удачный. Теперь вопрос в том, сможет ли нынешний «Атлетико» повторить это на «Эмирейтс».