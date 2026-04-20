Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Криштиану Роналду — 41 год, играет в Саудовской Аравии, гонится за тысячей голов и тащит сборную на ЧМ. Месси — 38, в MLS, и каждый сезон кажется последним, но следующий всё равно начинается. Салах ушёл из «Ливерпуля» вовремя — или уже поздно? Когда «ещё рано» превращается в «уже поздно» — и почему это превращение так трудно заметить изнутри?

Проблема

В большинстве профессий закат карьеры — процесс мягкий.  Хирург оперирует чуть реже.  Адвокат берёт меньше дел.  Музыкант выступает в залах поменьше.  Переход — постепенный, и окружающие, как правило, достаточно тактичны, чтобы не указывать на него пальцем.

В футболе всё иначе.  Спад — публичный, измеримый и жестокий.  Ты не «чуть медленнее» — ты проигрываешь забег 22-летнему, который два года назад смотрел на тебя с трибуны с открытым ртом.  Твои промахи — в прямом эфире.  Твоё замедление — на графиках Opta.  И миллионы людей обсуждают, не пора ли тебе на покой, пока ты ещё завязываешь бутсы.

Большинство великих игроков уходят позже, чем следовало бы.  Не потому что они глупы — а потому что всё, что сделало их великими (упорство, вера в себя, нежелание сдаваться), в конце карьеры работает против них.  Качества, которые помогали подниматься, мешают уйти.

Роналду: погоня за цифрой

Криштиану Роналду — самый очевидный пример прямо сейчас. 41 год. 965 голов за карьеру.  Цель — 1000.  Он говорит об этом открыто, как о миссии.  Его контракт с «Аль-Наср» — до 2027 года.

Вопрос не в том, может ли он ещё забивать.  Может — в Саудовской лиге, где уровень обороны не сравним с европейским.  Вопрос в том, чем стала его карьера.  Интервью Пирсу Моргану в 2022-м, уничтожившее его отношения с «Манчестер Юнайтед».  Евро-2024, где он, по мнению многих, «ставил личные интересы выше командных».  Слёзы после промаха по пенальти в матче со Словенией — и камера, которая показывала их снова и снова.

Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду в 2026 году — не посмешище.  Он по-прежнему забивает, по-прежнему в великолепной форме для своих лет, по-прежнему профессионал до мозга костей.  Но он — тень.  И разрыв между тем Роналду, которого помнит мир (девять лет в «Реале», 451 гол), и тем, который гоняется за абстрактной тысячей в Эр-Рияде, с каждым месяцем становится шире.

Месси: MLS как сумерки

Месси — другой случай.  Он не гонится за цифрами.  Он просто...  продолжает.  «Интер Майами», MLS, тёплый климат, семья во Флориде.  По меркам MLS он по-прежнему лучший.  Но MLS — не «Барселона».  И даже не ПСЖ.

В прошлом сезоне — травмы, пропущенные матчи, вопросы о физической готовности.  Ему 38.  Мундиаль-2022, где он наконец выиграл всё, что можно, был идеальным моментом для ухода.  Он это знал.  Но не ушёл.

Лионель Месси globallookpress.com
Лионель Месси globallookpress.com

Месси в «Интер Майами» — не позор.  Это не Пирло в «Нью-Йорк Сити», где итальянец выглядел потерянным на поле.  Это не Лэмпард в том же клубе, где легенда «Челси» казалась потерявшимся туристом.  У Месси всё ещё есть приступы гениальности, невероятные момоенты.  Но «моменты» — ключевое слово.  Раньше гениальность была нормой.  Теперь — вспышка.

Кенийский политик и интеллектуал Патрик Лумумба говорил: «Хороший танцор должен знать, когда уйти со сцены».  Месси пока танцует.  Но зал уже не полный.

Роналдо: 100 кг и слёзы на пресс-конференции

Если Криштиану — пример упорства, доведённого до абсурда, то его бразильский тёзка — пример тела, которое сдалось раньше духа.

Роналдо Луис Назарио де Лима — «Феномен» — в свои лучшие годы был, возможно, самым талантливым нападающим в истории.  Два «Золотых мяча».  Два чемпионата мира.  Скорость, техника, финиш — всё на уровне, которого мир не видел до него и, по мнению многих, не видел после.

Роналдо egkbiomechanics.com

К 2008 году — третий разрыв крестообразной связки.  Лишний вес.  Гипотиреоз, затрудняющий похудение.  Переход в «Коринтианс» — и последние три года, в которых он провёл 69 матчей с 35 голами.  Неплохо по меркам бразильской лиги.  Но для человека, который в 21 год забил 47 голов за «Барселону» за один сезон, — это были сумерки.

В феврале 2011 года он вышел на пресс-конференцию и заплакал: «Боль заставила меня ускорить конец карьеры.  Больно, когда поднимаюсь по лестнице.  Я отдал футболу всё.  Не жалею ни о чём, но продолжать не могу».

Ему было 34.  Он мог бы уйти после ЧМ-2006 — и остаться в памяти непобедимым.  Вместо этого — ещё пять лет, травмы, лишний вес и слёзы.  Но он хотел играть.  Это было сильнее логики.

Торрес: человек, который перестал бежать

Фернандо Торрес в «Ливерпуле» — одна из самых красивых вещей, которые видел английский футбол в 2000-х.  Скорость, хладнокровие, удар. 81 гол за три с половиной сезона.  Он был адресатом половины навесов Джеррарда и лучшим нападающим Премьер-лиги в свои лучшие годы.

Фернандо Торрес в 2019 году globallookpress.com

В январе 2011-го перешёл в «Челси» за £50 млн — на тот момент рекорд для британского трансфера.  И там — как будто кто-то выключил свет. 45 голов за 172 матча за четыре года.  Для сравнения: в «Ливерпуле» он забивал в два с лишним раза чаще.

Потом — «Милан» на полсезона (один гол в десяти матчах).  Потом — «Атлетико», где его приняли как героя, но он был уже другим игроком.  Потом — «Сагане Тосу» в Японии.  Закончил в 2019-м.  Последние семь лет карьеры — тень того, кем он был в 2007–2009.

Проблема Торреса — не возраст.  Проблема — травмы колена, изменившие его биомеханику.  Он перестал быть быстрым.  А его игра строилась на скорости.  Без неё он был обычным нападающим с хорошим ударом.  Но мир помнил необычного — и сравнение убивало.

Пирло, Лэмпард, Швайнштайгер: MLS как дом престарелых

Есть отдельная категория: европейские звёзды в MLS.  Не все провалились — Анри в «Нью-Йорк Ред Буллз» был хорош, Давид Вилья в «Нью-Йорк Сити» забивал.  Но некоторые приезжали в Америку уже настолько далёкими от своего пика, что это выглядело скорее оплачиваемым отпуском.  Очень хорошо оплачиваемым.

Андреа Пирло в «Нью-Йорк Сити» (2015–2017).  Человек, который дирижировал полузащитой «Ювентуса» и сборной Италии, в MLS выглядел так, будто играет в другом темпе — причём медленнее всех.  Его передачи были по-прежнему красивы.  Но он не мог ни бежать, ни обороняться, и соперники это быстро поняли.

Андреа Пирло globallookpress.com

Фрэнк Лэмпард в том же клубе (2014–2016).  Вечный двигатель «Челси» приехал в Нью-Йорк и оказался туристом. 15 голов за два сезона — для человека, забившего 211 за «Челси», — выглядело как пародия.

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Бастиан Швайнштайгер в «Чикаго Файр» (2017–2019).  Чемпион мира 2014 года, ключевой игрок «Баварии» — в команде, боровшейся за выживание в MLS.  Он старался — этого нельзя отнять.  Но MLS в те годы была для таких игроков не вызовом, а пенсией.

Бастиан Швайнштайгер globallookpress.com

Справедливости ради: MLS с тех пор изменилась.  Месси и Мюллер приехали в другую лигу, чем Пирло и Лэмпард.  Но тогда — в середине 2010-х — это выглядело грустно.

Те, кто ушёл вовремя (или почти)

Для контраста — несколько примеров правильного ухода. Зинедин Зидан завершил карьеру после финала ЧМ-2006.  Да, его запомнили по удалению за удар головой в грудь Матерацци.  Но он ушёл на пике — лучший игрок турнира, финал чемпионата мира.  Дальше было некуда.

Паоло Мальдини сыграл последний матч за «Милан» в 41 год — но он по-прежнему был в составе, по-прежнему играл на уровне.  Его уход был не бегством от спада, а решением остановиться, пока ещё может продолжать.  Тонкая, но важная разница.

Паоло Мальдини в 2019 году globallookpress.com

Франческо Тотти ушёл в 40 — и хотя последний сезон был тяжёлым (конфликт со Спаллетти, мало игрового времени), его прощание на «Олимпико» было из тех, что помнят десятилетиями.  Он ушёл не как тень, а как легенда, которую отпустили слишком рано.

Почему это так трудно

Профессиональные спортсмены — люди, которые всю жизнь слышали, что они могут больше.  Тренеры говорили им «ты можешь», когда было тяжело.  Они преодолевали травмы, сомнения, конкуренцию.  Вся их карьера — доказательство того, что «я ещё могу».

И вот приходит момент, когда это больше не правда.  Но внутренний голос по-прежнему говорит то же самое.  «Ещё один сезон.  Ещё один турнир.  Ещё один шанс».  Отказаться от этого голоса — значит отказаться от того, что делало тебя тобой.

Роналду не остановится, пока не забьёт тысячный.  Месси, кажется, не остановится, пока тело не решит за него.  Это не слабость, это — обратная сторона силы, которая привела их на вершину.

Но зрители видят другое.  Зрители видят замедление.  Промахи.  Замены на 60-й минуте.  И постепенно — незаметно для самого игрока, но очевидно для всех остальных — легенда превращается в историю.  А история — в анекдот.  Самый несправедливый момент — когда это происходит раньше, чем игрок успевает это понять.