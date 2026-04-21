Бернс завершил карьеру в UFC после серии из пяти проигрышей подряд. В минувшие выходные Гилберт уступил досрочно Майку Мэллоту и сложил перчатки на центр октагона. Самое время вспомнить карьерный путь одного из ярчайших полусредневесов современности

Последний бой в Виннипеге

19 апреля на UFC Canada в Виннипеге 39-летний Гилберт Бернс встретился с канадцем Майком Мэлоттом. Бразилец защищал 11-е место в рейтинге полусреднего веса в надежде прервать затянувшуюся череду неудач, но все пошло не по плану с самого начала.

Мэлотт владел инициативой, легко перебивал ветерана в стойке, а в третьем раунде дважды отправил его в нокдаун. Рефери остановил бой, и Бернс в итоге потерпел пятое поражение подряд.

После очередной осечки Гилберт снял перчатки и сложил их в центр октагона. «Я так усердно трудился, но думаю, на этом все», — сказал он. За 12 лет в UFC бразилец дрался с лучшими, но возраст и серия неудач сказали свое слово.

Завершение карьеры вышло не самым красивым, однако фанатам есть что вспомнить. На пике Бернс был одним из самых опасных полусредневесов планеты. Он никогда не уклонялся от трудных вызовов и выходил против кого угодно.

Первые шаги в легком весе

Бернс пришел в UFC в 2014 году, имея черный пояс по BJJ и 8 побед в ММА. Он начал свой путь в легком весе, неплохо стартовал с серии побед и сразу получил два бонуса за сабмишены. Но в дивизионе, наполненном элитными бойцами, бразилец часто спотыкался.

В 2015-м он проиграл решением Рашиду Магомедову, а затем спорно уступил Мишелю Празерису. Кульминацией стал бой против Дэна Хукера на UFC 226. Новозеландец отправил Бернса в глухой нокаут уже в первом раунде.

Это поражение стало сигналом, что в легком весе потолок достигнут. Пять лет выступлений в дивизионе до 70 кг не принесли Бернсу места в топ-5. Он выигрывал у середняков, но проигрывал всем, кто стоял выше него в рейтинге.

Причина крылась в антропометрии: Бернс был коренастым бойцом с низким центром тяжести, его ударная мощь лучше подходила для более тяжелой категории. К тому же, сгонка веса забирала немало сил.

В 2019 году Гилберт принял решение подняться в полусредний дивизион, где его ждал новый карьерный виток. Бернс стал быстрее, мощнее и увереннее. Начался расцвет, который превратил крепкого середняка в реальную угрозу для всего дивизиона.

Дружба с Усманом и бой за пояс

Поднявшись в весе, Бернс выдал серию из четырех побед подряд. Он одолел Гуннара Нельсона, разобрал Алексея Кунченко, нокаутировал Демиана Майю и победил экс-чемпиона Тайрона Вудли. После этого Гилберт стал главным претендентом на пояс, который принадлежал его бывшему другу Камару Усману.

Они долго тренировались вместе в зале Sanford MMA, но титул разрушил дружбу. На UFC 258 Бернс начал очень многообещающе: в первом раунде отправил Усмана в нокдаун правым хуком.

Весь зал уже поверил в сенсацию, однако Камару оказался слишком умным и выносливым. Чемпион выдержал натиск, перестроился и в третьем раунде поймал Бернса в размене. Тяжелый хук от чемпиона прямо в голову, и Гилберт упал на канвас лицом вниз.

Титульный поход обернулся поражением, но Бернс остался в элите и продолжил драться с лучшими. После боя с Усманом Гилберт согласился на поединок с непобежденным Хамзатом Чимаевым. Именно этот бой навсегда изменил восприятие о бразильце.

Самый сложный соперник в карьере Чимаева

В апреле 2022 года на UFC 273 Бернс вышел на бой против Хамзата Чимаева, пребывавшего тогда в статусе опаснейшего проспекта, катком сносившего всех на своем пути. Мало кто верил в возрастного бразильца.

Но Бернс устроил невероятную рубку, признанную позже лучшим боем года. Во втором раунде он потряс Чимаева левым хуком, а затем правым боковым отправил его на настил.

Публика взревела — непобедимый Хамзат впервые в карьере оказался в нокдауне. «Борз» чудом продержался до гонга, выглядев далеко не лучшим образом.

В третьем раунде Хамзат включил давление и борьбу, но Бернс отвечал опасными атаками вплоть до последней секунды встречи. Судьи отдали победу Чимаеву единогласным решением. При этом Бернс показал, что у Хамзата есть проблемы с выносливостью и защитой.

Даже проиграв, Гилберт получил бонус за лучший бой вечера и уважение фанатов ММА по всему миру. Он доказал главное — Чимаев обычный человек.

Победа над Масвидалем и неизбежный спад

После боя с Чимаевым Бернс обрел второе дыхание. Он задушил Нила Мэгни ручным треугольником в первом раунде, а затем деклассировал Хорхе Масвидаля, одолев его по очкам. Эти уверенные победы подтвердили, что Бернс достоин места в топ-5.

Но затем начался спад. В 2023-м он проиграл решением Белалу Мухаммаду, а затем аналогичным образом уступил Шону Брэди. Далее последовали поражения нокаутами от Джека Маддалены и Майкла Моралеса. Бернс пропускал удары все чаще, его реакция притупилась, а борьба перестала работать.

Это был уже не тот боец, который на равных рубился с Чимаевым. Серия из пяти поражений завершилась логичной точкой — прощанием с фанатами в Виннипеге. Что в итоге? Бернс безусловный топ своего поколения, но ему всегда чего-то не хватало до чемпионства.

Он бился с лучшими: Усманом, Чимаевым, Вудли, Масвидалем, и почти всегда дрался на равных. Его карьера — пример того, как можно проиграть титульный бой, но остаться легендой. Спасибо, Гилберт, за эти 12 лет!