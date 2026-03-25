The Athletic составил список молодых игроков, которые могут в последний момент оказаться в заявке своих сборных на ЧМ-2026.

Томас Тухель наверняка уже не раз думал о Максе Даумане. 16-летний полузащитник не попал в заявку сборной Англии на ближайшие товарищеские матчи против Уругвая и Японии, но Тухель ясно дал понять, что «дверь для Даумана открыта».

Тинейджер только начинает пробиваться в основу «Арсенала», однако его талант слишком очевиден, чтобы его игнорировать, и, по крайней мере, Тухелю уже есть над чем задуматься в контексте чемпионата мира. Брать ли Даумана, потому что он способен дать результат уже сейчас, или потому что его потенциал на будущее слишком велик, чтобы пройти мимо? Или лучше оставить его дома, чтобы не вешать на парня лишнее давление?

С подобным вопросом столкнется не только главный тренер сборной Англии. Есть ли в их стране молодой игрок, ради которого стоит рискнуть местом в заявке на чемпионат мира?

Аргентина: Хоакин Фрейтас (19 лет, «Ривер Плейт»)

В Аргентине таких игроков называют jewels или gems — «драгоценностями», «самородками». Юные таланты, чей потенциал с подросткового возраста будоражит публику и одновременно привлекает внимание европейских клубов. «Ривер Плейт» десятилетиями поставляет именно таких футболистов.

Хоакин Фрейтас globallookpress.com

Новая драгоценность «Ривера» — Фрейтас, центральный нападающий в современным набором навыков, которого уже сравнивают с форвардом «Атлетико» Хулианом Альваресом.

Альварес ворвался в большой футбол в 18 лет и к тому моменту был более зрелым игроком, чем Фрейтас сейчас. И всё же даже после лишь нескольких матчей за первую команду нового подросткового феномена «Ривера» уже хвалят за характер и отсутствие страха.

Фрейтас стремительно прошел через юношеские команды клуба, а в ноябре 2025 года дебютировал в Примере. Вскоре после этого он подписал свой первый профессиональный контракт с «Ривером», в который включили отступные в размере 100 миллионов долларов.

Этим летом Аргентина будет защищать титул чемпионов мира, располагая и без того мощной атакой, и Фрейтас вполне может стать следующей молодой суперзвездой в футболке «Альбиселесте».

Бразилия: Райан (19 лет, «Борнмут»)

Одной из главных тем в бразильском футболе за последнюю неделю стали выбор и частичная утечка расширенного списка сборной Бразилии на чемпионат мира.

И среди уже всплывших фамилий больше всего внимания, безусловно, привлек Райан.

Райан globallookpress.com

После переезда в Англию в январе вингер уже успел собрать очень заманчивое мини-досье, но за его спиной есть и куда более серьезный список достижений в Бразилии: в прошлом сезоне он провел ряд ярких матчей составе «Васко да Гама» и заслуженно получал восторженные отзывы.

Его бывший тренер Фернандо Диниз еще в октябре открыто говорил, что Райан достоин места в составе сборной Бразилии на ЧМ-2026.

Конкуренция там, конечно, запредельная. Но серьезная травма Родриго сделала одно из мест вакантным. Скорость, мощь и техника Райана делают его очень интересным вариантом, как и его умение играть на обоих флангах.

Еще несколько сильных матчей в Премьер-лиге — и он вполне может застолбить за собой место в национальной команде.

Португалия: Анисиу Кабрал (18 лет, «Бенфика»)

Один из самых результативных нападающих, которых академия «Бенфики» выпустила за последние годы.

В прошлом году Португалия выиграла и чемпионат Европы U17, и чемпионат мира U17, а Кабрал забил в обоих финалах. Причем в финале ЧМ, который португальцы выиграли впервые в истории, именно его гол стал победным. Всего на том турнире он забил семь мячей — на один меньше, чем австриец Йоханнес Мозер.

Анисиу Кабра globallookpress.com

Вскоре после этого Анисиу дебютировал в чемпионате Португалии, выйдя на замену в конце матча с «Эштрелой Амадора». И здесь он тоже забил.

Через две недели ему дали пять минут против «Алверки» — и он снова забил, на этот раз став автором победного мяча после великолепного удара головой.

Неудивительно, что всё чаще звучат призывы давать ему больше игрового времени: в одном из недавних домашних матчей болельщики «Бенфики» буквально взорвались от восторга, когда он появился на поле.

Благодаря росту (187 см), голевому чутью в штрафной, игре на «втором этаже» и техническому мастерству при игре спиной к воротам Жозе Моуринью сравнил Кабрала с Дидье Дрогба.

На данный момент он скорее напоминает Тео Уолкотта образца 2006 года, чем текущую версию Макса Даумана, но в качестве «джокера», способного заменить Криштиану Роналду (который старше его на 23 года) в последние минуты матча, почему бы и нет?

США: Адри Мехмети (16 лет, «Нью-Йорк Ред Буллз»)

Нет ничего более характерного для американского футбола, чем мгновенно раздувать ажиотаж вокруг очередной «следующей большой звезды». На этот раз хватило всего четырех матчей в МЛС, чтобы хотя бы один заметный автор уже сравнил Мехмети с... Серхио Бускетсом!

Адри Мехмети globallookpress.com

В прошлом году Мехмети носил капитанскую повязку во второй команде «Ред Буллз», которая под руководством бывшего капитана сборной США Майкла Брэдли выиграла титул MLS Next Pro. Теперь Брэдли подняли в первую команду, и Мехмети сразу же оказался в стартовом составе, где уверенно выглядит в роли опорного полузащитника.

Уроженец Нью-Йорка обладает хорошими физическими данными, а его класс и хладнокровие в работе с мячом совсем не соответствуют его возрасту.

Один из спортивных директоров в анонимном опросе The Athletic перед стартом сезона высказался о нем предельно эмоционально: «Он действительно невероятно талантлив».

Сможет ли он каким-то образом ворваться в и без того переполненную линию полузащиты сборной США на столь позднем этапе подготовки к турниру?

Сенегал: Идрисса Гуйе (19 лет, «Удинезе» (в аренде из «Метца»))

Еще несколько месяцев назад мы, скорее всего, говорили бы про Ибрагима Мбайе. Форвард «Пари Сен-Жермен» успел поиграть за юношеские сборные Франции разных возрастов, но затем сменил футбольное гражданство и начал выступать за Сенегал. Теперь уже все знают о Мбайе, особенно после его гола в матче против Судана (3:1) на Кубке африканских наций. На тот момент ему было всего 17 лет.

Идрисса Гуйе globallookpress.com

Но настоящим подарком для действующих чемпионов Африки может стать форвард «Удинезе» Идрисса Гуйе (не путать с однофамильцем, полузащитником «Эвертона»).

В прошлом сезоне Гуйе забил пять мячей в 17 матчах за «Мец» во втором дивизионе Франции, и именно после этого на него обратил внимание «Удинезе».

После тяжелого старта в Серии А 19-летний игрок стал регулярно выходить на замену в 2026 году. Пока на его счету всего один матч за сборную Сенегала, причем дебютировал он еще в 16 лет. Мощная концовка сезона может убедить главного тренера Папе Тиава взять его на чемпионат мира.

Франция: Жуниор Крупи (19 лет, «Борнмут»)

Ворваться в состав сборной Франции — задача сама по себе почти запредельная. А для нападающего — тем более.

У французов хватает чересчур много вариантом в атаке: основная обойма в лице Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Брадли Баркола подкреплена такими игроками, как Дезире Дуэ, Юго Экитике, Райан Шерки и Манес Аклиуш. И это еще без нескольких других форвардов, которые тоже рассчитывают попасть в заявку.

Но может ли там всё же найтись место для нестандартного варианта?

Жуниор Крупи globallookpress.com

Если Дидье Дешам решится на эксперимент, то самым заманчивым вариантом без опыта за сборную станет Крупи — еще один тинейджер, который проводит очень сильный сезон в Премьер-лиге в составе «Борнмута».

Во время группового этапа чемпионата мира ему исполнится 20, а с учетом того, что он ярко прошел все возрастные уровни французской сборной (от U16 до U21), следующий шаг в карьере выглядит вполне логичным.

Крупи заявил о себе еще в 16 лет в составе «Лорьяна». Ловкий, быстрый, уверенный в себе, с отличным чутьем на голы как с ближней, так и с дальней дистанции — у него есть все задатки, чтобы в последний момент пробиться в заявку на ЧМ-2026.

Канада: Шола Джимо (17 лет, «Интер Торонто»)

Джесси Марш умеет и любит работать с молодыми игроками, и Джимо вполне может стать одним из его следующих проектов в сборной Канады.

Хитрый, техничный 17-летний вингер, родившийся в английском Ньюкасле и выросший в Брэмптоне (провинция Онтарио) дебютировал за Канаду в январе — пусть и в неофициальном товарищеском матче против Гватемалы.

Шола Джимо globallookpress.com

Миниатюрный левый вингер «Интера» из Торонто (его рост всего 165 сантиметров) за пределами поля производит довольно скромное впечатление. Но как только он выходит на газон, всё меняется.

Джимо агрессивен и динамичен не меньше любого другого атакующего игрока Канадской Премьер-лиги (CPL), он не боится идти в обыгрыш и менять темп игры за счет интеллекта. Вполне возможно, именно он в итоге побьет исходящий трансферный рекорд лиги.

«Джимо должен играть практически каждую минуту почти в каждом матче. Игроки его возраста с такими качествами могут развиваться очень быстро и привлекать внимание топ-клубов», — говорил Марш еще в 2024 году.

У канадцев высокая конкуренция на левом фланге, но если Марш хочет заложить фундамент для ЧМ-2030, то Шола — идеальный кандидат на роль «джокера».

Германия: Саид Эль-Мала (19 лет, «Кёльн»)

Леннарт Карль — слишком очевидный вариант. Это, пожалуй, самый яркий молодой игрок Германии прямо сейчас, но после сильных матчей за «Баварию» в Бундеслиге и Лиге чемпионов назвать его неожиданным кандидатом уже сложно.

Поэтому наш выбор — Саид Эль-Мала.

Саид Эль-Мала globallookpress.com

Еще год назад он играл в третьей немецкой лиге на правах аренды за кёльнскую «Викторию». Тогда он был признан лучшим молодым игроком сезона, а летом 2025-го еще и стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата Европы U19.

Его имя, безусловно, уже было на слуху, но такого стремительного рывка в этом сезоне не ожидал, кажется, никто.

При росте 188 сантиметров Эль-Мала — крупный, мощный вингер с очень прямолинейной, напористой манерой игры в атаке. И в этом есть своя ирония: в 14 лет менхенгладбахская «Боруссия» отказалась от него, посчитав слишком щуплым. Спустя пять лет именно телосложение стало одним из его больших плюсов уже на уровне Бундеслиги.

За ним действительно интересно наблюдать. Саид смело идет в обводку, не боится брать игру на себя и постоянно ищет варианты для продолжения атаки.

Да, ему еще есть куда расти, в том числе в плане оборонительной дисциплины, работы без мяча, умения вовремя увидеть более выгодное решение рядом. Но даже в нынешнем, еще сыром виде его таланта уже оказалось достаточно, чтобы о нем начали говорить в контексте сборной и возможной поездки на чемпионат мира.

Случится ли это? Шансы есть, хотя и не самые большие. Ближе к середине сезона «Кёльн» заметно сбавил обороты, да и сам Эль-Мала далеко не всегда выглядел безоговорочным игроком старта.

Порой заметно, что он подустал — обычная история для молодого футболиста, который проводит первый полноценный сезон в высшем дивизионе. И всё же в последние недели он снова напомнил о себе. Эль-Мала забил важнейший гол в выездном матче с «Гамбургом», который принес его команде ничью.

Списывать его со счетов точно не стоит.

Нидерланды: Дживайро Рид (19 лет, «Фейенорд»)

На протяжении последних шести лет скорость и ширину на правом фланге сборной Нидерландов во многом обеспечивал Дензел Дюмфрис. Но в апреле защитнику «Интера» исполнится 30, но хорошая новость заключается в том, что сменщик, похоже, уже нашелся.

Дживайро Рид globallookpress.com

Рид дебютировал за молодежную сборную Нидерландов U21 у Михаэля Райцигера только в октябре. Потом его беспокоили травмы, из-за которых он не смог стабильно играть за «Фейенорд».

Но еще в прошлом сезоне он провел 26 матчей в Эредивизи, фактически подхватив эстафету после ухода Лутшарела Гертрёйды, который перебрался в «Лейпциг» и сейчас выступает в аренде за «Сандерленд».

Возможно, он пока не готов к поездке на чемпионат мира. Но есть ощущение, что уже в ближайшем будущем он станет частью национальной команды.

Испания: Пабло Гарсия (19 лет, «Бетис»)

От Педри до Гави и Ламина Ямаля — Испания уже приучила к тому, что на крупные турниры она может брать совсем юных, но при этом по-настоящему выдающихся игроков.

Пабло Гарсия globallookpress.com

И хотя на периферии нынешней сборной хватает талантливой молодежи (Родриго Мендос из «Атлетико» (21 год), Марк Берналь из «Барселоны» (18) или Хон Мартин из «Реал Сосьедад» (19)), никто из них пока не выглядит настолько уникальным, чтобы сходу забрать себе место в старте.

Но Гарсия действительно выделяется на их фоне — резкий, взрывной вингер с шикарным ударом. На прошлогоднем чемпионате Европы U19 он забил четыре гола в безумном матче против Германии (6:5). Один из мячей он отправил в немецкие ворота прямым ударом с углового, а другой — на 119-й минуте, уже в самой концовке, и именно он оказался победным. И это были лишь четыре удара из его 15 попыток в том матче.

В «Бетисе» Мануэль Пеллегрини пока дозирует его время в первой команде, и мы еще не видели его фирменный «дрифт» с мячом в Ла Лиге на постоянной основе. Впрочем, это точно тот футболист, за которым стоит внимательно следить в ближайшие годы.