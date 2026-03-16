Ему 16 лет и 73 дня. Он ещё сдаёт школьные экзамены. По правилам лиги он переодевается в отдельной раздевалке. А в субботу вечером он обвёл двоих в важнейшем матче АПЛ, пробежал полполя и забил гол, который вошёл в историю.

Суббота, 14 марта, «Эмирейтс». «Арсенал» мучается с «Эвертоном» — 0:0, 74-я минута, трибуны нервничают. Артета выпускает Макса Даумана вместо Мартина Субименди. 16-летний школьник выходит на поле в матче, от которого зависит чемпионская гонка.

Через 15 минут — его подача с фланга создаёт хаос в штрафной «Эвертона», мяч отскакивает от Инкапье, Дьёкереш добивает в пустые. 1:0 на 89-й. «Эмирейтс» выдыхает.

Но Дауман ещё не закончил.

Последняя минута компенсированного времени. «Эвертон» подаёт угловой, вратарь Пикфорд ушёл в штрафную «Арсенала». Мяч отбит, Дауман подбирает его примерно в центре поля, на своей половине. Перед ним — почти пустое поле и двое игроков «Эвертона».

Он принимает мяч головой после наброса, разворачивается, обыгрывает Миколенко (которому 26 — на десять лет больше), набирает скорость, уходит от Дьюсбери-Холла (тот садится на газон), выбегает один на пустые ворота и закатывает мяч в сетку. 2:0. 97-я минута.

«Мне казалось, что это длилось 45 секунд», — сказал Микель Артета после матча. Он улыбался так, будто не мог поверить в то, что только что видел.

Рекорд, которого ждали 21 год

16 лет и 73 дня. Это новый рекорд — самый молодой автор гола в истории Премьер-лиги. Предыдущий принадлежал Джеймсу Воану из «Эвертона»: 16 лет и 270 дней, гол в ворота «Кристал Пэлас» в апреле 2005 года. Дауман побил его с запасом в 197 дней — почти полгода.

И тут — деталь, от которой становится немного не по себе от красоты совпадения. В том самом матче 2005 года, когда Воан устанавливал рекорд, на поле за «Эвертон» играл полузащитник Микель Артета. 21 год спустя тот же Артета — уже тренер «Арсенала» — выпускает 16-летнего парня побить тот самый рекорд. Против того же «Эвертона».

Футбол иногда пишет сценарии, на которые у кинематографа не хватило бы фантазии.

Ещё одна деталь: Руни

NYT справедливо вспоминает и другую параллель. В 2002 году на «Гудисон Парк» другой 16-летний забил культовый гол — как раз «Арсеналу». «Запомните это имя — Уэйн Руни!» — крикнул комментатор Клайв Тайлдсли. Руни забил в 16 лет и 360 дней. Дауман — почти на год моложе.

Уэйн Руни радуется первому голу в АПЛ, 2002 год

Полный рейтинг самых молодых бомбардиров в истории АПЛ теперь выглядит так:

1. Макс Дауман — 16 лет 73 дня («Арсенал» vs «Эвертон», 2026)

2. Джеймс Вон — 16 лет 270 дней («Эвертон» vs «Кристал Пэлас», 2005)

3. Джеймс Милнер — 16 лет 356 дней («Лидс» vs «Сандерленд», 2002)

4. Уэйн Руни — 16 лет 360 дней («Эвертон» vs «Арсенал», 2002)

5. Рио Нгумоа — 16 лет 361 день («Ливерпуль» vs «Ньюкасл», 2025)

Кто такой Макс Дауман

Макс Дауман родился 31 декабря 2009 года в Челмсфорде, графство Эссекс. Вырос в семье болельщиков «Арсенала». Начинал в юношеской команде «Биллерикей Таун» — клуба из шестого дивизиона английского футбола. В 8 лет перешёл в академию «Арсенала».

К 13 годам играл за «Арсенал» U-18. К 14 — забил в Юношеской лиге УЕФА (против «Аталанты», сентябрь 2024), став самым молодым бомбардиром в истории турнира. В том же декабре Артета позвал его на тренировку с первой командой. Ему было 14.

Летом 2025-го — предсезонный тур «Арсенала» по Азии. Дауман играл против «Милана» и «Ньюкасла» и выглядел так, будто занимается этим всю жизнь, и жизнь его длится не полтора десятка лет. В августе 2025-го — дебют в АПЛ (замена на 64-й минуте против «Лидса», 15 лет и 235 дней, второй самый молодой игрок в истории лиги после одноклубника Итана Нванери). Заработал пенальти в добавленное время.

В ноябре — дебют в Лиге чемпионов. 15 лет и 308 дней, замена против «Славии Праги». Самый молодой игрок в истории ЛЧ, побил рекорд Юссуфы Мукоко.

В январе 2026-го — подписание предварительного контракта. Профессиональный договор — когда ему исполнится 17, то есть 31 декабря 2026 года.

Играет как атакующего полузащитника, «десятку», может на правом фланге. Хорошо ведёт мяч, точно бьёт штрафные и подаёт угловые. По словам тех, кто видел его в академии, — главная черта не техника, а хладнокровие . Он, кажется, просто не нервничает. Вообще.

Что сказал Артета

Перед выходом на поле Артета дал ему короткую инструкцию: «Иди и делай своё дело. Выиграй нам матч».

После матча — подробнее:

Дело не только в голе. Он изменил игру. Каждый раз, когда он получал мяч, что-то происходило. Казалось, что с ним мы стали опаснее. Делать это в его возрасте, в этом контексте, под этим давлением — это просто ненормально. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Отдельная цифра, которую стоит отметить: за 23 минуты на поле Дауман стал вторым в матче по количеству участий в атакующих комбинациях. Вторым — при том, что вышел на 74-й минуте. Партнёры отдали ему 17 передач. Это значит, что команда мгновенно поняла: ему нужно давать мяч. Эберечи Эзе в одном эпизоде отказался от удара и отдал на Даумана.

Когда Артету спросили, не пора ли ставить Даумана в основу, он рассмеялся: «Спокойно! Давайте спустимся на землю и насладимся моментом. Это того стоило».

Контекст: чемпионская гонка

Гол Даумана — не только рекорд. Это три очка, которые увеличили отрыв «Арсенала» от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ до 9 пунктов (при одном лишнем матче у «Арсенала»). «Сити» позже в тот же вечер сыграли вничью с «Вест Хэмом». Если «Арсенал» выиграет чемпионат — а это будет первый титул с 2004 года — субботний вечер на «Эмирейтс» запомнят как один из ключевых моментов сезона.

Оба гола «Арсенала» забили и ассистировали вышедшие на замену — это уже 11-й гол со скамейки в сезоне, больше, чем у любой другой команды АПЛ. Артета строит команду, в которой глубина состава — не абстракция, а реальное оружие.

Раздевалка для одного

Последняя деталь, которая, возможно, лучше всего описывает ситуацию. По правилам FA, игроки младше 18 лет не имеют права переодеваться в общей раздевалке первой команды. Каждый раз, когда Дауман включается в заявку — а это уже не первый и не второй раз, — он переодевается отдельно. Один. По требованиям safeguarding-протокола.

Потом выходит на поле и обыгрывает 26-летних защитников. Потом возвращается в свою отдельную комнату.

Летом ему сдавать выпускные школьные экзамены. В следующем сезоне — подпишет профессиональный контракт. Где-то между этими двумя событиями мир, вероятно, окончательно запомнит его имя.