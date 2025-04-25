Гэрри против Рахмонова и еще 5 громких поединков в UFC с участием непобежденных бойцов

Поединки между непобежденными бойцами всегда приковывали к себе большое внимание фанатов. История UFC насчитывает немало подобных противостояний как в конце 20-го века, так и в нынешнее время

1. Илия Топурия против Брайса Митчелла

Брайс Митчелл перед UFC 282 уверенно шел на серии из 15-ти побед. Но грузинский боец даже не дал ему шанса проявить свои навыки в грэпплинге.

С первых секунд Топурия завладел инициативой, методично разбивая визави в стойке. Его удары были точными, а каждый хук оставлял следы на лице американца. К концу первого раунда Митчелл уже напоминал загнанного зверя.

Илия Топурия globallookpress.com

Он пытался спастись через клинч, но Топурия и сам легко переводил его в партер. Во втором раунде Илия заблокировал тейкдаун, стянул визави на канвас и провел удушающий прием так быстро, что Брайс едва успел постучать.

После этого боя Топурия стал главным претендентом на титул в полулегком весе и впоследствии взял пояс, а Митчелл начал спускаться вниз по карьерной лестнице. Очередные досрочные поражения от Джоша Эмметта и Джина Сильвы поставили крест на его чемпионских амбициях.

Эксперты до сих пор спорят: был ли Митчелл переоценен или нет? «Он так и не научился биться с теми, кто сильнее в стойке», — заявил тренер Топурии. Сам Илия тогда сказал: «Я знал, что он сломается. Это был мой путь к поясу».

2. Лиото Мачида против Рашада Эванса

Лиото Мачида (слева) globallookpress.com

Непобежденный Лиото Мачида в 2009 году был загадкой для всего полутяжелого дивизиона. Его стиль каратэ с элементами джиу-джитсу казался неуловимым.

Рашад Эванс, тогдашний чемпион с серией из восьми побед в UFC, тоже считался непобедимым. Вдобавок, он только что разобрался с Форрестом Гриффином, не оставив тому шансов. Но Мачида превратил очный бой с американцем в настоящий мастер-класс.

Эванс пытался застать соперника врасплох, но бразилец словно читал его мысли. Он уворачивался от ударов, контратаковал и к концу второго раунда нашел удачный момент для завершения поединка.

Левый хук в прыжке отправил Рашада в нокаут. Это был один из самых красивых финишей эпохи. Мачида стал чемпионом, но ненадолго — через год он проиграл Маурисио Руа.

Эванс позже признался: «Я не ожидал, что он ударит именно так». Мачида же назвал этот удар «даром богов». Интересно, что оба бойца так и не вернули себе былую славу, но их противостояние осталось в истории и памяти фанатов.

3. Витор Белфорт против Рэнди Кутюра

Витор Белфорт (справа) globallookpress.com

Витор Белфорт в 19 лет казался непобедимым феноменом. Четыре выигрыша в UFC и все досрочно. Его соперник Рэнди Кутюр, олимпийский борец, был для него первым серьезным испытанием. Но вместо легкой победы на UFC 15 Белфорт получил горький урок.

Кутюр затянул бразильца в клинч, измотал его и в конце первого раунда добил в партере, сохранив свой ноль в графе поражений. «Я думал, он сломается, как остальные. Ошибся», — сказал позже Витор.

Этот бой изменил обоих: Кутюр стал чемпионом в полутяжелом весе, а Белфорт начал долгий путь к реваншу. Сегодня оба настоящие легенды, но тогда Кутюр доказал: даже самый талантливый нокаутер беспомощен против грамотной борьбы. «Он сделал меня скромным», — признался Белфорт в интервью 2020 года.

4. Холли Холм против Ронды Роузи

Холли Холм globallookpress.com

Ронда Роузи к 2015 году предстала в статусе доминирующей чемпионки в женском легчайшем весе. 12 побед в ММА, 12 финишей — ее борьба, тейкдауны, удушающие и армбары заставляли сдаваться даже самых стойких соперниц.

Холли Холм, бывшая чемпионка мира по боксу, воспринималась, как легкая добыча для Ронды. Но в тот вечер все пошло не по плану Роузи. Холм с первых секунд доминировала в стойке.

Ее джебы застали Ронду врасплох, а хай-кик во втором раунде отправил чемпионку в нокаут. Зал онемел — королева MMA пала. Роузи так и не оправилась после той неудачи: впоследствии досрочно уступила Аманде Нуньес и ушла из спорта.

«Я знала, что она полезет вперед. Моей задачей было переждать шторм», — объяснила Холм. Ее победа до сих пор считается крупнейшим апсетом в истории UFC.

5. Исраэль Адесанья против Пауло Косты

Исраэль Адесанья (слева) globallookpress.com

Исраэль Адесанья и Пауло Коста в 2020 году считались главными талантами среднего веса. Нигериец, на тот момент уже ставший чемпионом, ранее выиграл все 17 боев, бразилец же никому не уступал на протяжении 12-ти встречи.

Фанаты ожидали конкурентного противостояния, но вместо этого увидели разгром претендента. Коста, пропагандировавший агрессивный стиль, буквально замер, а Адесанья методично расстреливал его лоу-киками и джебами, набирая очки.

Пауло явно чувствовал себя не в своей тарелке и уже во втором раунде чемпион нокаутировал оппонента серией ударов. «Он боялся меня. Это было видно», — заявил «Иззи» после победы.

Коста позже оправдывался: «Я выпил вина перед боем, чтобы расслабиться». После этого поединка Адесанья укрепил свое наследие, а Пауло начал сдавать позиции. Впрочем, на сегодняшний день Исраэль тоже на спаде.

У «Иззи» 3 поражения подряд, Пауло проиграл 2 последних боя — оба уже не в чемпионской гонке.

6. Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри

Иэн Гэрри против Шавката Рахмонова globallookpress.com

К концу 2024-го Шавкат Рахмонов, выигравший все 18 боев в карьере досрочно, считался главным «бугимэном» полусреднего веса UFC. Иэн Гэрри, у которого было 15 побед без единого поражения в ММА, рискнул принять поединок с «Номадом» на коротком уведомлении.

Многие ждали разгрома, но ирландец показал невероятную волю к победе. Он избегал борьбы, бил на контратаках, потряс Шавката в третьем раунде и едва не провел удачный удушающим прием в концовке встрече.

Но Рахмонов выстоял и одержал победу решением. «Я уважаю его смелость. Но я не тот, кого можно победить без подготовки», — сказал Шавкат. Гэрри, несмотря на поражение, заслужил уважение.

Он доказал, что может драться с лучшими, оправдывая статус одного из сильнейших полусредневесов в мире. Теперь Рахмонова ждет титульный бой, а Иэну предстоит поединок с Карлосом Пратесом на UFC в Канзасе в эти выходные.