Поединок Павловича и Перейры станет со-главным событием UFC 335 и, судя по всему, получит статус претендентского. Для Алекса это второй бой в тяжелом весе после неудачного дебюта, где он был нокаутирован во втором раунде Ганом. И есть минимум пять причин, почему бразилец вновь упадет лицом вниз

Гранитный подбородок Алекса уже дал трещину

Павлович по праву считается одним из самых опасных нокаутеров тяжелого дивизиона UFC. Он отправил в нокаут Деррика Льюиса за 55 секунд, аналогично смял Тая Туивасу, остановил Кертиса Блэйдса в первом раунде и финишировал Таллисона Тейшейру за 39 секунд.

Почти все победы Сергея досрочные, и большинство из них пришлись на удары руками. Такой послужной список говорит сам за себя. Перейра дебютировал в тяжелом весе в бою с Сирилом Ганом на турнире в Белом доме в июне и был нокаутирован уже во втором раунде.

Этот эпизод показал, что челюсть бразильца не выдерживает ударов тяжеловесов. Ган не считается самым мощным панчером дивизиона, однако справился с «Поатаном» без особых проблем.

Павлович бьет тяжелее Сирила. Вывод напрашивается сам собой: у Перейры нет опыта держать удары таких нокаутеров. В тяжелом весе ошибки стоят слишком дорого, а Сергей как раз из тех, кто наказывает за них мгновенно. Одно попадание способно отправить «Шаму» в шиномонтажку.

Габариты и физическая мощь не в пользу бразильца

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

Перейра выше соперника: 194 сантиметра против 191. Однако это единственное антропометрическое преимущество, которым он располагает. В размахе рук Павлович превосходит бразильца куда более значительно, 213 сантиметров против 201. Двенадцать сантиметров разницы дают Сергею возможность доставать соперника с такой дистанции, где тот не сможет комфортно работать.

Павлович к тому же массивнее и физически сильнее. Его удары ощущаются тяжелее, а в клинче он способен продавить бразильца корпусом. Перейра всю свою карьеру в UFC привык иметь дело с менее крупными соперниками, но здесь все иначе. Такое противостояние для Алекса в новинку.

Длинные руки позволяют Сергею держать дистанцию и не подпускать Перейру на удобное расстояние для лоу-киков. Он может работать джебом и встречать бразильца боковыми, ломая его тайминг. Перейра же, напротив, любит пространство для размашистых ударов.

Отобрать у него это пространство значит наполовину обезоружить. В итоге антропометрия становится козырем россиянина. Он не даст Алексу комфортно чувствовать себя в стойке, а в ближнем бою просто перебьет его за счет массы и силы.

Бокс Павловича на две головы выше

Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка globallookpress.com

Перейра остается кикбоксером мирового уровня, и его левый хук с лоу-киками по-прежнему опасны. Именно левым хуком он нокаутировал Шона Стрикленда, сериями ударов остановил Исраэля Адесанью. Хэд-киком и добиванием он разделался с Иржи Прохазкой, а точным ударом руки отправил в нокаут Джамала Хилла.

Арсенал бразильца впечатляет, но у него есть уязвимости. Павлович умеет нейтрализовать ударников любого типа, благодаря агрессивному боксу. Это проверено на Льюисе, Туивасе и Тейшейре, которые считались опасными панчерами, но в итоге рухнули лицом вниз в битве с россиянином.

Сергей не дает соперникам времени на подготовку и сразу навязывает жесткий обмен. Такая манера особенно неудобна для тех, кто любит размеренно изучать оппонента. Защита Перейры от ударов составляет лишь 52 процента, и он регулярно пропускает ответные атаки.

Алекс часто полагается на тайминг и дистанцию, но против давления это работает не всегда. Когда соперник идет вперед, бразилец вынужден реагировать, а не диктовать условия. Джеб Сергея ослепит бразильца, а оверхэнд станет добивающим ударом. Алекс просто не успеет включиться на полную.

Ментальная яма и скандалы Перейры

Сирил Ган и Алекс Перейра globallookpress.com

Павлович подходит к бою на серии из трех побед. Он одолел Розенстрайка по очкам, затем аналогично прошел Кортес-Акосту, а в последнем поединке ярко финишировал Таллисона Тейшейру.

Эти выступления придали ему уверенности и привели к кассовому поединку с одной из главных звезд UFC в хорошем настроении. Сергей понимает, что победа над таким именитым соперником откроет ему дорогу к титульнику. Перейра, напротив, после нокаута от Гана выглядел растерянным.

Он начал обвинять в поражении рефери Херба Дина, чем разочаровал часть фанатов. Психологическое состояние бразильца оставляет вопросы, и это может сказаться в клетке. Когда боец думает о посторонних вещах, он теряет концентрацию на главном.

Рефери поединка на UFC 335 вновь назначен Херб Дин, и Перейра может быть зациклен на этом факте. Подобная нервозность добавит ему проблем, ведь Павлович не обращает внимания на такие мелочи. Сергей сосредоточен исключительно на своей задаче и не тратит энергию на споры.

Слишком много бойцов пали от Павловича уже на старте

Нокаут Павловича в бою с Туивасой globallookpress.com

Павлович — обладатель рекордной серии в UFC. В его активе было 6 побед нокаутом в первом раунде. Он не любит затягивать бои и сразу включает максимальные обороты, не давая сопернику адаптироваться.

В бою с Ганом Перейра продержался менее двух раундов. Павлович мощнее француза и вряд ли даст Алексу больше времени на раскачку. Ранний нокаут выглядит вполне реальным сценарием.

Борьба в этом поединке вряд ли сыграет большую роль. У Павловича всего 0,47 попыток тейкдауна за 15 минут при точности в 25 процентов, у Перейры и того меньше: 0,11 при 50 процентах. Зато защита от переводов у обоих на высоком уровне: 75 процентов у Сергея и 80 у Алекса.

Это значит, что бой почти наверняка пройдет в стойке, где россиянин чувствует себя увереннее. Кардио Павловича проверено в боях с Розенстрайком и Кортес-Акостой, но здесь оно может и не понадобиться. Развязка закономерна: россиянин накажет Перейру серией ударов в первом или втором раунде и одержит уверенную победу нокаутом.