Прошлогоднее поражение Альвареса от Кроуфорда заставило задуматься о дальнейших перспективах звездного мексиканца. Однако бой с Мбилли расставил все на свои места. «Канело» снес непобежденного проспекта, вернул пояс WBC и отстоял свой статус одного из сильнейших боксеров современности

Мбилли дрогнул перед мощью Альвареса

Сауль Альварес триумфально вернулся в ринг после паузы почти в год и отобрал титул WBC во втором среднем весе у непобежденного француза Кристиана Мбилли 1 ноября на турнире в Эр-Рияде.

Простой мексиканца после поражения от Теренса Кроуфорда и операции на локте не помешали ему показать безупречный бокс высочайшего уровня.

Молодой Мбилли с первых раундов заставлял фаворита прижиматься к канатам и выбрасывал множество ударов, надеясь задавить звездного оппонента физической мощью.

Мексиканец играл на публику, призывая соперника идти вперед, а сам точно контратаковал хлесткими правыми кроссами. Перелом наступил в седьмом раунде, когда Альварес дождался опрометчивого рывка француза и нанес сокрушительный апперкот в корпус.

Сауль Альварес и Кристиан Мбилли globallookpress.com

В восьмом отрезке рефери Эктор Аф у и вовсе снял с уставшего Мбилли балл за удар по затылку, после чего чемпион полностью потерял инициативу.

Судейские записки зафиксировали убедительную победу Альвареса со счетом 115-112, 116-111 и 117-110. Мбилли же потерпел первое поражение в карьере за 31 поединок.

«Это так сложно объяснить, но у меня такое ощущение, будто это мой первый титул. 21 год в профессиональном боксе и 16 лет после первого пояса — и вот я снова на вершине», — эмоционально признался Сауль Альварес сразу после финального гонга.

Феномен ветерана и застой в дивизионе

Сауль Альварес globallookpress.com

Возраст совершенно не помеха для легендарного мексиканца, особенно когда весь второй средний вес переживает очевидный застой. «Канело» остается элитным атлетом мирового уровня, а молодые претенденты пока катастрофически не дотягивают до его мастерства.

Это типичная история для современного бокса, когда возрастная звезда удерживает позиции, благодаря невероятным таймингам и высочайшим навыкам в защите.

Все проспекты пытаются навязать высокий темп, но многолетний опыт Альвареса легко разрушает любые чужие амбиции на долгой дистанции. Мексиканец идеально распределяет силы на 12 раундов, экономит энергию в защите и жестко наказывает за малейшие тактические просчеты.

При таком разрыве в боксерском интеллекте он спокойно сможет выступать в титульных поединках даже до 40 лет. Уровень оппозиции в дивизионе позволяет Альваресу удерживать пояса без колоссального риска для здоровья.

Большинство претендентов испытывают проблемы с вариативностью. Тот же прямолинейный напор Мбилли был легко остановлен. Конечно, скептики любят припоминать Саулю прошлые неудачи в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола или досадную потерю статуса абсолютного чемпиона в поединке с Кроуфордом.

Но в родной категории до 76 кг мексиканец чувствует себя полным хозяином положения и сам диктует правила. Боксерская мудрость, защита и характер настоящего победителя до сих пор стоят гораздо больше банальной юношеской свежести.

Что дальше для Мбилли и Альвареса?

Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда globallookpress.com

После поединка дороги Сауля и Кристиана расходятся в разные стороны. О реванше и речи быть не может — в этом противостоянии все предельно ясно. Но что ждет дальше участников главного события вечера в Эр-Рияде? Кристиан Мбилли упустил шанс стать мировой звездой.

Из-за чрезмерной прямолинейности француз потерял пояс WBC. Громких титульных боев у него не будет очень долго. Французскому боксеру придется заново проходить путь по рейтинговым лестницам, чтобы вернуть доверие крупных промоутеров.

Однообразная работа первым номером против техничного контратакующего мастера стоили статуса чемпиона мира. А вот перед Саулем Альваресом открываются колоссальные финансовые и спортивные перспективы.

В качестве обязательного претендента фигурирует обладатель временного пояса WBC Лестер Мартинес. Правда, в современном боксе решения главы организации Маурисио Сулеймана бывают весьма непредсказуемы.

Вторым интригующим вариантом остается денежный реванш с Теренсом Кроуфордом, который лишил Альвареса всех титулов в сентябре 2025 года. «Канело» горит желанием отомстить за то поражение, но для возвращения завершившего карьеру американца саудитам придется очень сильно раскошелиться.

Также сохраняется вероятность подняться в полутяжелый вес ради реванша с Дмитрием Биволом или провести денежный поединок с британцем Хамзой Ширазом. «Мы еще потанцуем, друг мой, мы еще потанцуем», — уже успел подогреть слухи в соцсетях блогер-боксер Джейк Пол.

Сулейман годами освобождал Сауля от обязательных защит, спасая его от встречи с опасным Дэвидом Бенавидесом, ушедшим в первый тяжелый вес. Теперь Альварес сам выбирает оппонентов, удерживая трон дивизиона и оставаясь самым кассовым боксером современности.