LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях очередной недели теннисного сезона.

Чемпионка недели

Диана Шнайдер третий год подряд завершит сезон хотя бы с одним титулом.

В воскресенье российская теннисистка стала чемпионкой престижного турнира в Токио.

Ключевым моментом, существенно повлиявшим на расклады в борьбе за титул, стало решение Елены Рыбакиной, снявшейся с турнира из-за проблем с шеей. Первая ракетка мира решила не рисковать перед Итоговым турниром.

Своим отказом Рыбакина существенно помогла Лейле Фернандес, с которой должна была встретиться в четвертьфинале. Впрочем, не менее выгодным такое развитие событий оказалось и для Шнайдер: ранее в этом сезоне Диана проиграла все три матча против Елены.

Шнайдер начала турнир с победы над Александрой Соснович, после чего совершила камбэк в матче против Александры Эалы.

«Если честно, мне кажется, этот матч заслуживал того, чтобы быть финалом. Мы обе показали невероятно высокий уровень тенниса. Я не верила, что у меня получится победить, потому что она играла просто потрясающе», — призналась россиянка после нервной встречи с филиппинкой.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Любопытно, что Шнайдер обыграла Эалу на втором турнире подряд. То есть теперь вряд ли уместно рассуждать о везении и случайностях. Оба результата лишь подчеркивают существенный прогресс в игре 22-летней теннисистки.

Полуфинальный матч против Мии Поганковой — единственный, в котором Шнайдер не понадобился дополнительный сет. Хотя изначально напрашивался именно такой. сценарий: 18-летняя словачка перед этим уверенно разобралась с Терезой Валентовой, Наоми Осакой и Алисией Паркс.

В решающем матче против Фернандес, которая чуть более чем за месяц вышла в три финала, Шнайдер снова показала характер. Третий сет очень понравился ее поклонникам, но при этом откровенно разочаровал нейтральных зрителей — они явно ждали большего от Лейлы.

Шесть финалов из шести. Эта девушка — что-то особенное. Такому не научишь. Нельзя научить собираться в самые важные моменты. Какая же она воительница, какой боец! Саша Баин Тренер Дианы Шнайдер Саша Баин Тренер Дианы Шнайдер

Шнайдер неудачно провела свой первый финал на уровне основного тура (разгромно проиграла Онс Жабер на турнире в Нинбо в сентябре 2023-го), но с тех пор еще ни разу не проигрывала в матчах за титул.

На этой неделе Шнайдер заработала 500 рейтинговых очков и 185 тысяч долларов призовых. Следующую неделю она начнет в статусе 11-й ракетки мира.

Ну и помимо всего прочего, Шнайдер, похоже, поедет на Итоговый турнир, пусть и в качестве запасной. Она занимает 11-ю строчку в чемпионской гонке, но вышестоящие Ига Свентек и Марта Костюк уже подтвердили, что досрочно завершили сезон из-за травм. А это значит, что вместо них в Индиан-Уэллс будут ждать Диану и Иву Йович.

Герой недели

Прошлогодняя победа Валантена Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае была похожа на сон, несмотря на то, что в теннисе всегда хватало места сенсациям.

Но когда «тысячник» выигрывает человек из третьей сотни рейтинга, это действительно что-то из ряда вон выходящее.

Монегаску предрекали болезненное падение с большой высоты, однако спустя год он по-прежнему здесь.

Валантен Вашеро globallookpress.com

Эта осень подарила Вашеро еще один серьезный успех: в воскресенье он выиграл турнир в Базеле, обойдя целую компанию топ-игроков.

Вашеро обыграл Мариано Навоне, Рафу Ходара, Хольгера Руне, Тейлора Фрица и Иржи Легечку.

«На приеме остается только молиться, потому что Тэйлор — один из лучших подающих в туре. Он подает невероятно точно. Иногда можно угадать направление, но даже не дотронуться до мяча. Безумно рад, что сделал брейк при счете 4:3 во втором сете. Угадал направление и хорошо исполнил», — радовался он после победы над Фрицем.

Начало финального матча получилось хуже не придумаешь: Валантен легко отдал первый сет, но камбэк получился более чем убедительным.

Легечка провалил уже третий финал в этом году. Разница только в том, что в двух предыдущих его соперниками были Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Вашеро — по-настоящему уникальная личность для Монако. Он единственный в истории княжества, кто выигрывал «Мастерс» и «пятисотник».

Уже через несколько дней прервать победную серию Вашеро попробует Новак Джокович, у которого остались не самые приятные воспоминания после их первой встречи.

Разочарование недели

Финал «пятисотника» в Вене мог стать украшением недели, а в итоге превратился в мастер-класс Карлоса Алькараса для Алекса Де Минора.

Однако разочарованием стала не только невнятная игра австралийца в решающем матче. Еще больше удивил Саша Зверев, умудрившийся проиграть Де Минору в полуфинале.

С одной стороны, можно говорить про усталость. Зверев единственный среди представителей топ-10, сыгравший в этом году больше 80 матчей. Теперь, когда теннисисты регулярно жалуются на плотный график, это экстремально много.

Алекс Де Минор и Карлос Алькарас globallookpress.com

Но в этой истории нашлось место и весьма неприятному факту: дело в том, что Зверев с начала 2025 года выиграл лишь семь матчей против соперников из топ-10. Это, конечно, так себе статистика для человека, который в понедельник поднимется на первую строчку рейтинга. О таком, как говорится, лучше молчать.

В отличие от Зверева, Алькарас «не заметил» Де Минора. В первом сете Алекс вообще не понял, что произошло, во втором якобы замаячила интрига, но в целом — без шансов для австралийца.

Правда, история данного противостояния изначально намекала на подобный сценарий: перед встречей в австрийской столице Алькарас выиграл все шесть матчей против Де Минора.

«Здорово, что ты вернулся в тур. Знаю, что болельщики этому рады. Но все же скажу одну вещь: играть против тебя — сплошное мучение», — сказал Де Минор, обращаясь к Алькарасу, во время церемонии награждения.

В остальных матчах — против Карена Хачанова, Николоза Басилашвили, Томми Пола и Даниила Медведева — Алькарас тоже не отдал ни сета, но в них все-таки была борьба, особенно россияне постарались в этом плане.

Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне и 28-й в карьере. Неплохо так для 23-летнего парня. Кроме того, Карлос продлил победную серию на уровне ATP 500 до 26 матчей.

Несмотря на столь внушительные цифры, пока рано рассуждать о перспективах Алькараса на предстоящем «Мастерсе» в Париже. В предыдущих сезонах испанец по разными причинам откровенно слабо выступал в в столице Франции.

Событие недели

Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир, который пройдет с 15 по 22 ноября в Турине.

Первая ракетка России сыграет на ATP Finals седьмой раз за последние восемь лет.

Исключением стал прошлый сезон, по итогам которого осталось ощущение, что мы, возможно, больше не увидим Даниила в восьмерке лучших.

Даниил Медведев globallookpress.com

Однако сейчас Медведев снова один из лучших, о чем он, совершенно не стесняясь, рассуждал после уверенной победы над Адрианом Маннарино в четвертьфинале «пятисотника» в Вене.

Сейчас мой уровень отличный. Когда я уверен в себе, всегда знаю, как его поддерживать. Так что я всегда был одним из лучших игроков в мире, когда нахожусь в своей лучшей форме, а сейчас я именно в такой форме. Даниил Медведев Пятая ракетка мира

Медведев абсолютно прав, в то же время мы вынуждены констатировать, что он все-таки как минимум на шаг позади небольшой группы главных конкурентов.

В субботу Медведев проиграл Карлосу Алькарасу. И хотя после матча испанец вовсю нахваливал соперника, все равно очевидно, что россиянин достиг определенного уровня, выше которого уже не сможет подняться.

То же самое было в его матчах против Новака Джоковича в Пекине и Рафы Ходара на «Мастерсе» в Шанхае.

Медведев стал четвертым участником Итогового турнира вслед за Сашей Зверевым, Карлосом Алькарасом и Беном Шелтоном. На «Мастерсе» в Париже будет настоящая битва за оставшиеся четыре путевки в Турине.

Слух недели

Хуан Карлос Ферреро долго намекал, что хотел бы стать тренером Янника Синнера, но так и не сумел пробраться в сознание итальянца и его команды.

Синнер, если верить слухам, сделал выбор в пользу бывшей второй ракетки мира Магнуса Нормана.

Хуан Карлос Ферреро globallookpress.com

Почему в команду Янника войдет швед, а не Ферреро, очень четко объяснил известный американский тренер Брэд Гилберт.

Если это правда, то в этом больше всего смысла. Помните, я какое-то время назад говорил, что не вижу никаких шансов у версии, что это будет Ферреро? Человек, который присоединится к команде, должен быть спокойным по характеру. И Магнус такой и есть. Он во многом похож на Даррена Кейхилла: у него огромный опыт, он проделал потрясающую работу с Вавринкой. И если это правда, то, во-первых, мне жаль моего приятеля Даррена. Но если он завершает карьеру, то хотя бы делает это на собственных условиях. Но я считаю, что для Янника это отличный выбор. Потенциально Магнус может работать с ним долгое время. К тому же, он человек, с которым легко найти общий язык. Думаю, он хорошо поладит и с остальными членами команды. Брэд Гилберт Бывшая четвертая ракетка мира

Но Ферреро, похоже, тоже не останется без дела. По данным The Times, испанец войдет в команду Бена Шелтона.

Важная деталь: если Ферреро не передумает, ему придется работать вместе с отцом 24-летнего американца.

«Сейчас моя цель на следующий год — вернуться в тур. Могу сказать, что с одним игроком у меня уже есть договоренность, об этом объявят 9 ноября. Пока не могу рассказать, кто это будет, понравится вам это или нет», — заявил Ферреро.

Если Ферреро действительно согласился тренировать Шелтона, это будет максимально интересно. Финал US Open, в котором он уступил Саше Звереву, окончательно подтвердил, что Бену нужен человек, который сделает его игру более разнообразной и при этом менее предсказуемой.