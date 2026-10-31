В субботу, 31 октября, состоится полуфинальный матч турнира АТР 500 на индоре в Вене, в котором Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Игра начнётся в 17:10 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

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16:21 В этом матче определится первый финалист венского «пятисотника»: во втором полуфинале следующим запуском сыграют Александр Зверев и Алекс де Минор.

16:15 Турнир проходит в спортивном комплексе «Винер-Штадтхалле» в Вене.

16:10 Выступления в залах — не самая сильная сторона Алькараса: на закрытом харде он выиграл всего один турнир за всю карьеру — в феврале 2025-го в Роттердаме. Но в Вене пока двигается уверенно: за три матча испанец не проиграл ни единой партии, хотя в каждом доводил дело до тай-брейков во втором сете. Так было и с Хачановым (6:4, 7:6), и с Басилашвили (6:1, 7:6), и с Полом (6:4, 7:6).

16:05 Карлос Алькарас на финишном отрезке сезона традиционно играет немного — и, как обычно, с переменным успехом. В начале октября испанец стал чемпионом на «пятисотнике» в Токио, однако затем вылетел с «мастерса» в Шанхае уже на стадии 1/16 финала, сенсационно проиграв в двух сетах Зизу Бергсу. Стоит напомнить, что в этом сезоне Карлитос пропустил более 4 месяцев (с апреля по август) из-за травмы запястья и потерял первую строчку рейтинга — сейчас он лишь третий после Зверева и Синнера с большим отставанием

16:00 Впрочем, путь в 1/2 финала в Вене получился для Даниила далеко не самым простым. В первом круге против испанца Мериды Агилара Медведев дважды уступал с брейком по ходу первого сета, но всё же выиграл его на тай-брейке и закрыл матч в двух партиях (7:6, 6:1). Во втором раунде против Норри россиянин и вовсе отдал первый сет, а затем отыгрывал матчбол на подаче соперника в третьей партии, но и там выжил (4:6, 6:3, 7:6). И только четвертьфинал с Маннарино стал лёгкой прогулкой — 6:2, 6:3. Матч с Алькарасом определённо станет более серьёзным испытанием: Медведев проиграл уже шесть матчей подряд против соперников из топ-15 рейтинга АТР.

15:55 Мощнейшая осень Даниила Медведева продолжается: после US Open, где россиянин всухую проиграл в четвёртом круге Тиафо, он одержал 18 побед в 20 матчах и выиграл два турнира — в Ханчжоу в сентябре и в Алматы на прошлой неделе. Кстати, в Казахстане Медведев впервые в жизни сумел защитить титул на уровне АТР. А благодаря проходам в полуфинал в Пекине и Шанхае досрочно гарантировал себе участие в Итоговом турнире.

15:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.97.