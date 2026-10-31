Обе команды подходят к очной встрече после неудач в чемпионате, но турнирное положение делает матч особенно важным для гостей. «Рубину» необходимо прервать серию поражений и улучшить результаты в атаке, тогда как «Факелу» нужны очки, чтобы сократить отставание от конкурентов в борьбе за сохранение места в РПЛ

До матча 20 сек. 20 секунд

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14:47 «Факел»: Игорь Обухов, Матвей Бардачёв, Клейтон, Игорь Юрганов, Абдула Багамаев, Антон Ковалёв, Бутта Магомедов, Вячеслав Якимов, Ильнур Альшин, Александр Кокшаров, Белайди Пуси.

14:45 «Рубин»: Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Никита Лобов, Илья Самошников, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Велдин Ходжа, Угочукву Иву, Игнасио Сааведра, Ульви Бабаев, Эдди Сальседо.

14:40 Матч состоится на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань, Россия), вместимостью 45 379 зрителей.

14:30 В общей сложности «Рубин» и «Факел» провели 14 матчей в российском футболе. Казанцы одержали девять побед, воронежцы — две, ещё три встречи завершились вничью. Разница забитых мячей — 20:10 в пользу «Рубина». Последняя очная игра состоялась 27 апреля 2025 года и завершилась победой казанцев со счётом 2:1.

14:20 «Факел» замыкает турнирную таблицу: после 12 матчей у воронежцев шесть очков, одна победа, три ничьих и восемь поражений. Команда забила восемь мячей и пропустила 20. В двух последних турах чемпионата подопечные Алексея Ребко сначала обыграли «Крылья Советов» на выезде (2:1), а затем уступили дома «Родине» (0:1). В Кубке России «Факел» прошёл «Ахмат»: после нулевой ничьей в основное время воронежцы победили в серии пенальти — 3:1.

14:10 «Рубин» подходит к домашней игре после трёх поражений подряд в чемпионате. Казанцы уступили «Динамо» (0:1), «Спартаку» (0:4) и «Крыльям Советов» (0:2), не забив ни одного мяча. После 12 туров команда набрала 12 очков и занимает 11-е место. В её активе две победы и шесть ничьих при четырёх поражениях, разница мячей — 12:18. В середине недели «Рубин» также проиграл «Спартаку» в Кубке России — 0:1. После расставания с Франком Артигой исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин.

14:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.30.