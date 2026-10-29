«Балтика» и «Зенит» играют на «Ростех Арене» в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы лидируют в группе C с 11 очками и в случае победы досрочно гарантируют себе первое место, тогда как калининградцы набрали шесть баллов и делят вторую строчку с «Крыльями Советов». Поэтому для хозяев любая потеря очков усложнит борьбу за выход в верхнюю сетку плей-офф.

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21:30 Поэтому ключевой вопрос здесь не только в том, хватит ли «Балтике» качества впереди, но и в том, насколько быстро резервный «Зенит» сможет вскрыть плотную структуру хозяев. Если петербуржцы забьют первыми, матч может быстро уйти в привычный для них сценарий с контролем мяча и пространством для контратак. Если же калининградцы снова переживут старт, как уже делали против «Ростова» и «Краснодара», игра легко может стать вязкой и нервной до самой концовки.

21:25 Кубок вообще стал для Семака удобным пространством для ротации. Даже с большим количеством изменений «Зенит» выиграл три из четырех матчей в основное время, а еще один забрал по пенальти, пропустив при этом всего однажды. Глубина состава позволяет петербуржцам сохранять общий уровень даже без нескольких лидеров, хотя сыгранность резервной группы все равно уступает оптимальной основе. Именно поэтому первые полчаса в Калининграде могут стать особенно важными — если «Балтика» сразу навяжет интенсивную борьбу, гостям понадобится время, чтобы поймать привычный ритм.

21:20 А это стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Волков, Андраде, Алип, Вега, Барриос, Кондаков, Амир Мусаев, Джон, Аугусто.

21:15 Состав «Балтики» на сегодняшний матч: Любаков, Варатынов, Кирш, Муфи, Гассама, Рядно, Мурид, Ковач, Беликов, Поспелов, Оффор.

21:10 При этом Семак снова готовит серьезную ротацию – в Калининград не полетели Максим Глушенков, Педро и Луис Энрике, которым дали отдых, участие Александра Соболева остается под вопросом после болезни, а Александр Ерохин травмирован. Вендел уже восстановился, но пока не готов к большой нагрузке и может получить ограниченное игровое время. Поэтому впереди снова могут появиться Вадим Шилов, Джон Джон, Амир Мусаев и Фелипе Аугусто.

21:05 Правда, сами победы в чемпионате не всегда получались спокойными. «Балтика», «Краснодар» и «Ахмат» забивали «Зениту» по два мяча, а против махачкалинского «Динамо» команда долго не могла открыть счет и дожала соперника только благодаря двум пенальти. Это важная деталь перед Калининградом: серия выглядит очень мощно по результатам, но в обороне петербуржцы периодически дают сопернику достаточно возможностей, а команда Талалаева умеет превращать один удачный эпизод в крайне неудобный для фаворита матч.

21:00 «Зенит» после поражения от ЦСКА набрал отличный ход и выиграл шесть матчей подряд во всех турнирах, а в чемпионате серия достигла пяти побед. Петербуржцы вернулись на первое место в РПЛ и при этом остаются непобежденными в Кубке, где за четыре тура набрали 11 очков при разнице мячей 6:1.

20:55 Сильно экспериментировать «Балтике» теперь уже сложнее. На кону реальная борьба за плей-офф, поэтому несколько ведущих игроков почти наверняка останутся в составе, даже если возможность для точечной ротации сохранится. Александр Филин и Максим Шнапцев продолжают восстанавливаться после травм, поэтому выбор в обороне ограничен, а впереди одним из главных вариантов остается Голенков. При этом Брайан Хиль остается самым результативным игроком команды на более длинном отрезке и может стать главным источником индивидуальной остроты против более классной обороны.

20:50 Именно победа над «Крыльями» вернула хозяев в полноценную борьбу за второе место. После трех кубковых туров без побед в основное время команда наконец взяла три очка, причем важную роль сыграли не только футболисты основы. Андрей Талалаев активно использует турнир для ротации, но не превращает состав в полностью резервный. В предыдущей кубковой встрече Илья Петров сделал две голевые передачи, Егор Голенков забил один из мячей, а защитная структура даже с перестановками сохранила привычную надежность.

20:45 «Балтика» подходит к встрече без яркой победной серии, зато с очень устойчивой обороной. В октябре команда Андрея Талалаева сыграла 0:0 с «Ахматом» и «Ростовом», вырвала 1:1 у «Краснодара» и в Кубке обыграла «Крылья Советов» 2:0. За эти четыре матча калининградцы пропустили всего один мяч, но та же осторожность чувствуется и впереди: за весь отрезок они забили только трижды.