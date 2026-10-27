ESPN вспоминает длительные испытания, которые преодолел новоиспечённый обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн.

Прошло девять лет с тех пор, как Гарри Кейн задержался внутри лондонского театра Palladium после завершения церемонии вручения футбольных наград.

На церемонии The Best FIFA Football Awards 2017 года Криштиану Роналду получил главный индивидуальный приз. Кроме того, он вошёл в символическую сборную года вместе с Лионелем Месси, Неймаром, Серхио Рамосом и Джанлуиджи Буффоном.

Когда зрители начали расходиться, а несколько простых смертных задержались в надежде сделать селфи, Кейн стоял у выхода и с тоской смотрел на победителей на сцене. Всю жизнь он мечтал оказаться на их месте — чтобы его имя упоминали в одном ряду с величайшими игроками в истории футбола.

Символическая сборная The Best FIFA Football Awards 2017 года globallookpress.com

В понедельник в том же легендарном театре лондонского Вест-Энда, примерно в 14 километрах от места своего рождения — Лейтонстоуна, — он наконец оказался среди них.

Сидя рядом с Ламином Ямалем, а прошлогодний обладатель награды Родри находился ещё на одно место дальше, Кейн оказался в компании футбольной элиты. А затем и сам присоединился к ней.

На прошлой неделе в Мюнхене он признался журналистам, что ожидание объявления победителя было «очень нервным» испытанием для него самого и его семьи. Последние несколько часов перед церемонией в понедельник вряд ли сделали ожидание легче. Дождь, шедший ранее в тот день, прекратился, но скандал никуда не исчез.

Менее чем за три часа до начала церемонии на официальном сайте появилась публикация, в которой Кейн был представлен как обладатель «Золотого мяча» 2026 года. Рядом разместили аналогичные профили Килиана Мбаппе и Ямаля.

Вскоре все три публикации удалили. Затем начало церемонии отложили на 45 минут, не назвав официальных причин. Появились предположения, что виноваты печально известные лондонские пробки.

Первую награду вечера Кейн получил как победитель премии Герда Мюллера — приз лучшему нападающему года. Местная публика встретила его аплодисментами и возгласами.

Бурная реакция зрителей на дешёвых местах ещё до того, как он обратился к залу, стала предвестником дальнейших событий.

Такая поддержка явно пришлась кстати, хотя сама по себе ещё не означала, что главная награда достанется именно ему: победителя в номинации «Форвард года» определяют не голосованием, а исключительно по количеству голов. А 73 мяча Кейна стали лучшим результатом в мужском футболе.

Гарри Кейн в «Баварии» globallookpress.com

Он ждал этого момента больше 10-ти лет, так что ещё несколько минут в итоге ничего не изменили.

«Вау, вау, вау», — сказал он, поднявшись на сцену, а затем поблагодарил «Тоттенхэм», произнеся: «Без вас я бы не оказался там, где нахожусь сейчас». В этом жесте проявился присущий ему класс.

Победа в борьбе за «Золотой мяч» в понедельник стала кульминацией карьеры игрока, чья история — пример безупречного профессионализма и целеустремлённого стремления к мечте — может служить образцом для любого молодого футболиста.

Британские СМИ часто критикуют за то, что они преждевременно возносят игроков на недостижимую высоту, а затем низвергают их, когда те неизбежно не оправдывают завышенных ожиданий.

Кейн всегда был особым случаем. Он открыто сравнивал себя с Роналду и Месси — двумя величайшими игроками в истории — и стремился достичь их невероятного постоянства на высочайшем уровне.

Его статистика после перехода в «Баварию» поражает: 158 голов в 156 матчах после трансфера из «Тоттенхэма» за 120 млн евро в 2023 году. При определении обладателя «Золотого мяча» учитываются результаты за период с августа 2025-го до завершения чемпионата мира в июле.

За это время Кейн забил 73 гола в 65 матчах, выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а также привёл сборную Англии к лучшему результату на чемпионате мира за 60 лет — третьему месту. На самом турнире он отличился шесть раз.

В 2017 году премия The Best была учреждена ФИФА как конкурент «Золотому мячу» после того, как завершилось пятилетнее сотрудничество организации с французским изданием France Football, вручавшим эту награду.

Гарри Кейн в сборной Англии globallookpress.com

В том году Кейн вошёл в список из 24-х претендентов на звание лучшего игрока мира. Он занял 24-е место. Впрочем, его путь к вершине начался гораздо раньше.

Пройдя академию «Тоттенхэма», юный форвард отправлялся в аренду в «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич Сити» и «Лестер».

Тогда было бы крайне сложно найти хоть кого-то, кто честно признался бы, что действительно видел в нём будущую мировую звезду. Хороший парень — безусловно, трудолюбивый футболист с перспективами в этой игре. Но один из величайших игроков Англии?

Кейн пробился в основную команду «Тоттенхэма» ближе к концу сезона-2013/14, а год спустя, в 21 год, был признан лучшим молодым игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). В том же сезоне он дебютировал за сборную Англии. И свой первый матч за национальную команду против Литвы тоже отметил голом.

На тот момент слава была для форварда в новинку. Во время предсезонного турне «Тоттенхэма» по Сиднею он без всякого умысла отправился в свободное время в торговый центр. Там на него тут же набросились многочисленные восторженные болельщики, и клубу пришлось в спешке организовывать микроавтобус, чтобы вернуть игрока в командный отель.

В итоге Кейн забил 280 мячей в 435 матчах за «Тоттенхэм», а также побил рекорд Уэйна Руни по количеству голов за сборную Англии.

Если ему не помешают травмы, уже в следующем месяце он побьёт и рекорд Питера Шилтона по числу матчей за национальную команду — 125 поединков.

И всё же в преддверии церемонии, возможно, ощущалось, что нападающий пока не достиг статуса мировой суперзвезды, которым обладали его соперники в борьбе за «Золотой мяч».

Прежде всего это относилось к Месси и Мбаппе, но также и к Ямалю, несмотря на его юный возраст. Испанца в третий раз подряд признали лучшим молодым талантом года.

Ламин Ямаль на церемони вручения «Золотого мяча» 2026 года globallookpress.com

Бывший наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью коснулся этой темы в разговоре с Кейном, который попал в документальный сериал Amazon «Всё или ничего», посвящённый сезону-2019/20.

«В мире невероятно уважают английский футбол, но всё ещё считают, что настоящие звёзды футбола родом из других мест. Думаю, нам нужно помочь и тебе добиться такого статуса», — сказал Моуринью.

Кейн ответил: «Это моя цель. Когда ты играешь за такой клуб, как "Тоттенхэм", конечно, мы добиваемся хороших результатов, и лично у меня всё складывается неплохо, но я хочу стать таким, как Роналду, Месси...»

Победителя «Золотого мяча» определяют журналисты: по одному представителю от каждой страны, входящей в первую сотню рейтинга ФИФА.

Это создаёт иную систему голосования, чем, например, у премии ФИФА, где свои голоса отдают также главные тренеры и капитаны национальных сборных. В голосовании за «Золотой мяч» Кейн никогда не поднимался выше 10-го места — этот результат он показал в 2024 году.

Учитываются три критерия, перечисленные в порядке значимости: индивидуальная игра, решающие действия и яркие выступления; командные достижения и завоёванные титулы; класс и честная игра.

Несмотря на то что АПЛ стала одним из самых успешных британских экспортных продуктов на мировом рынке, английские футболисты выигрывали «Золотой мяч» лишь пять раз: сэр Стэнли Мэттьюз, сэр Бобби Чарльтон и Кевин Киган, становившийся обладателем награды дважды.

С 2001 года, когда её получил Майкл Оуэн, ни одному англичанину больше не удавалось победить.

За это время Премьер-лига пережила беспрецедентный рост, однако нередко создаётся впечатление, что настоящие индивидуальные таланты сосредоточены в Ла Лиге.

Футболисты «Реала» и «Барселоны» выигрывали «Золотой мяч» — по 12 раз от каждого из клубов. Среди их английских соперников чаще всех обладателем награды становился «Манчестер Юнайтед» — на его счету четыре победы.

Разумеется, Кейн покинул Англию в поисках трофеев после десятилетия личных достижений и коллективных разочарований в «Тоттенхэме». В итоге он не только завоевал командные трофеи в «Баварии», но и теперь получил высшую индивидуальную награду, о которой может мечтать футболист.

«Я почти потерял дар речи, — признался он. — То, что всё произошло здесь, в Лондоне, делает этот момент особенным. Кажется, сегодня вечером это стало для меня добрым знаком».

Когда-то Кейн с тоской смотрел на сцену Palladium. Теперь все взгляды устремлены на него.