Goal.com аргументированно утверждает, почему именно Гарри Кейн, а не его конкуренты, должен выиграть «Золотой мяч» 2026 года.

В понедельник Лондон впервые примет церемонию вручения «Золотого мяча». В британскую столицу съедутся видные представители футбольного мира, чтобы отметить всё лучшее, что произошло в этом виде спорта за последний год.

Несмотря на постоянно растущее число наград, которые вручат ведущие церемонии Тьерри Анри и Кейт Скотт, главный предмет споров — это по-прежнему имя будущего обладателя мужского «Золотого мяча», даже когда на награду претендуют всего два-три достойных кандидата.

Тем не менее, в 2026 году дискуссии вокруг приза достигли невиданного накала из-за огромного количества претендентов.

Есть веские аргументы в пользу того, что от пяти до 10-ти игроков из списка 30 номинантов могут завоевать самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. Каждый из них подкрепил свои притязания выступлениями в сезоне-2025/26, а также на последовавшем за ним чемпионате мира.

Гарри Кейн среди претендентов на «Золотой мяч» globallookpress.com

Впрочем, в аргументации в пользу каждого из главных фаворитов перед церемонией есть и весьма существенные пробелы. Поэтому борьба за «Золотой мяч» в этом году стала самой непредсказуемой и спорной за последние десятилетия.

Времена дуополии Лионеля Месси и Криштиану Роналду давно прошли: теперь каждый сезон начинается с целой группы игроков, которые верят, что способны стать лучшими футболистами планеты.

И всё же такое описание будущего победителя, возможно, лишь запутывает ситуацию, когда речь идёт об игроке, который очевидно больше всех заслуживает «Золотой мяч» 2026 года, — Гарри Кейне.

Новый нарратив

Ещё в 2019 году, когда экс-форварда сборной Англии Гари Линекера попросили поделиться мнением о «Золотом мяче» в интервью GIVEMESPORT, он преуменьшил значение этой награды, сославшись на часто повторяемый аргумент: индивидуальные призы в конечном счёте ничего не значат в командном виде спорта.

Однако в своём ответе англичанин также указал на ключевое различие между тем, за что, как считают многие, вручают «Золотой мяч», и тем, какова реальная цель этой награды. Для этого он разобрал, насколько Лионель Месси заслуживал её в том году.

«Голосование за лучшего игрока года приобрело нелепо большое значение. Всё это уже просто смешно. Потому что правда в том, что если награду должен получать лучший игрок каждого года, то он выигрывал бы её ежегодно...

Выступления Месси в прошлом сезоне, вплоть до самого его завершения, когда мне показалось, что "Барселона" начала выглядеть немного уставшей и постаревшей, были невероятными. Его статистика поражала», — заявил Линекер.

Именно в этом и заключается суть того, чем стал «Золотой мяч». Вместо того чтобы просто выбирать лучшего по итогам каждого года, независимо от его достижений и завоёванных трофеев, награда теперь обычно достаётся игроку элитного уровня, который провёл лучший индивидуальный сезон и чьи выступления в идеале помогли команде завоевать титулы.

Лионель Месси globallookpress.com

Организаторы церемонии из France Football в последнее время стараются подчеркнуть, что их падкие на блеск наград судьи не основывают свои голоса исключительно на количестве трофеев, завоёванных игроком за сезон.

Эта привычка в итоге привела к тому, что в 2021 году Жоржиньо попал в тройку призёров после того, как сыграл важную, но далеко не выдающуюся роль в победах «Челси» в Лиге чемпионов и сборной Италии на Евро-2020.

Тем не менее, очевидно, что предпочтение по-прежнему отдаётся игрокам, которые ярко проявляют себя в важнейших матчах и добиваются решающих для победы в турнирах результатов в самых больших играх. И именно это может привести к тому, что на следующей неделе награду получит не Кейн.

Но нет никаких сомнений в том, что по уровню индивидуальной игры нападающий «Баварии» провёл сезон, превзойти который не удалось никому.

Впечатляющая статистика

Закройте глаза и представьте игрока, который за один сезон забил 73 гола в 65 матчах за клуб и сборную. 36 из этих мячей он отправил в ворота соперников в национальном чемпионате, помог своей команде завоевать титул и забивал в среднем раз за 66 минут, проведённых на поле.

Кроме того, он отличался в каждом раунде национального кубкового турнира: забил 10 голов в шести матчах, включая хет-трик в финале, принёсший победу.

В Лиге чемпионов этот футболист забил 14 мячей в 13 играх, отличившись в каждом из пяти поединков плей-офф, в которых принимал участие, и его команда добралась до полуфинала.

А на чемпионате мира он привел свою сборную к бронзе — лучший результат в её истории на турнирах, проходивших за пределами родной страны, — и забил шесть мячей. Больше него отличились всего четыре игрока. При этом в двух раундах плей-офф его голы становились победными.

Одной этой статистики, которая, разумеется, отражает выступления Кейна в сезоне-2025/26, должно быть достаточно, чтобы поставить точку в любом споре о «Золотом мяче». В XXI веке лишь один футболист — Месси в сезоне-2011/12 — забил за один сезон больше, чем англичанин — в прошлом.

Сейчас ему нет равных по эффективности в штрафной и вокруг неё. И хотя голы Кейна не принесли двух главных трофеев, они всё же помогли «Баварии» завоевать трофеи и позволили как мюнхенцам, так и сборной Англии оставаться в борьбе на поздних стадиях континентальных и мировых турниров соответственно.

Универсальный актив

Впрочем, это не значит, что Кейн — всего лишь голеадор, который ждёт в штрафной, пока партнёры создадут для него простые моменты. Он элитный завершитель атак, автор потрясающих голов, но даже такое описание не отдаёт должного его футбольным качествам.

Именно разносторонняя игра делает его выдающимся центрфорвардом своего поколения. Готовность опускаться глубже и помогать атакам за счёт передач и грамотного движения практически не имеет аналогов среди лучших игроков его амплуа.

Восемь ассистов за прошлый сезон никак не отражают того, насколько мощным созидателем стал Кейн после своего 30-летия. Только за «Баварию» он создал 26 «больших» голевых моментов во всех турнирах.

Кейн привел сборную Англии к третьему месту на ЧМ-2026 globallookpress.com

И, возможно, если бы его партнёры были столь же хладнокровны перед воротами, как капитан сборной Англии, нападающий оказался бы и среди лидеров Европы по количеству ассистов.

Как бы то ни было, умение Кейна создавать пространство для других исполнителей его команд играет ключевую роль в стиле, который стремятся поставить Венсан Компани и Томас Тухель.

Поэтому неудивительно, что фланговые игроки и полузащитники, подключающиеся в штрафную, и в «Баварии», и в сборной Англии успешно проявляют себя рядом с 33-летним форвардом, которого так ценили в «Тоттенхэме».

Борьба открыта для всех

И всё же, несмотря на всё это, в основном звучит мнение, что Кейн не получит «Золотой мяч», которого заслужил своей игрой на протяжении всего сезона.

Отчасти это связано с тем, что борьба за награду открыта как никогда, а голоса, вероятно, распределятся между претендентами так, как мы редко видели в предыдущие годы.

Те, кто по-прежнему считает, что «Золотой мяч» должен вручаться «лучшему футболисту мира», вполне могут отдать предпочтение Ламину Ямалю, даже вопреки тому, что тот не сумел проявить себя с индивидуальной точки зрения на победном для Испании ЧМ-2026.

Другим вариантом для них может стать Килиан Мбаппе, забивший почти 60 голов за «Реал» и сборную Франции, а также ставший лучшим бомбардиром чемпионата мира, но при этом получивший немало упрёков за то, что его команды остались без трофеев.

Подвиги Лионеля Месси в Северной Америке минувшим летом, в свою очередь, даже породили разговоры о том, что он по-прежнему лучший игрок планеты. Впрочем, остаются вопросы о том, насколько серьёзно следует воспринимать его достижения в МЛС с учётом уровня тамошней конкуренции.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Найдутся и те, кто отдаёт приоритет выступлениям в Лиге чемпионов, а значит, может проголосовать за Хвичу Кварацхелию, блестяще проявившего себя в составе «Пари Сен-Жермен» в матчах плей-офф, хотя в Лиге 1 он редко показывал игру того же уровня.

Для некоторых главным критерием станет мундиаль-2026 — и тогда в числе претендентов окажется лучший игрок турнира Родри, несмотря на довольно посредственный сезон в «Манчестер Сити».

Наконец, часть голосующих может решить, что прогресс Майкла Олисе, превратившегося в одного из элитных универсальных игроков атаки, заслуживает большего признания, чем выступления Кейна.

В результате голоса тех, кто поддерживает одного из трёх ведущих форвардов «Баварии», могут разделиться, открыв дорогу к «Золотому мячу» одному из упомянутых выше футболистов.

Тихий сезон

Позиции Кейна не помогла и крайне шумная пиар-кампания, развернувшаяся вокруг голосования. В частности, «Барселона» и «Реал» активно агитируют за Ямаля и Мбаппе соответственно, а сами футболисты при каждом удобном случае стараются обосновать, почему награда должна достаться именно им.

Добавим к этому призывы партнёров Месси по сборной Аргентины вручить ему девятый «Золотой мяч», а также редкие заявления представителей ПСЖ в поддержку Кварацхелии или кого-то из других победителей Лиги чемпионов — и станет ясно, что кандидатуру Кейна публично продвигают далеко не с таким размахом.

«Я не думаю о "Золотом мяче" каждый день», — заявил наставник «Баварии» Венсан Компани, когда на прошлой неделе его спросили, кто должен получить награду — Кейн или Олисе.

«Надеюсь, награду получит игрок "Баварии", но, конечно, для меня гораздо важнее, чтобы мы выигрывали трофеи вместе с клубом».

Сам Кейн за пределами поля тоже мало делает для продвижения своей кандидатуры по сравнению с некоторыми соперниками. Самые примечательные его высказывания на эту тему — если их вообще можно так назвать — прозвучали в сентябрьском интервью Marca.

Тогда он сказал: «Я никогда не любил слишком много говорить о себе. Могу лишь сказать, что прошлый сезон был невероятным — и в личном плане, и для команды. Это был, безусловно, лучший сезон в моей жизни».

Кроме Кейна на «Золотой мяч» претендует еще один игрок «Баварии» — Олисе globallookpress.com

«То, что я завершил сезон с 73 голами — это второй результат в истории, — говорит сам за себя. Я невероятно горжусь этим. Мне остаётся только поблагодарить партнёров по команде и всех, кто помог мне добиться такого результата», — добавил он.

Недооценённая легенда

Скромность Кейна, возможно, одна из причин, по которым он так и не превратился в коммерческого гиганта масштаба некоторых своих соперников в борьбе за награду.

Едва ли кому-то под силу сравниться по количеству рекламных контрактов и силе личного бренда с Мбаппе, Месси, Эрлингом Холанном или, в последнее время, Ямалем.

Но даже среди англичан Кейн уже уступает Джуду Беллингему, а в «Баварии» его всё быстрее затмевает Олисе, чья популярность как рекламного лица клуба стремительно растёт.

Кроме того, ему могут припомнить, что забивать в Бундеслиге — не то же самое, что показывать результат в АПЛ или Ла Лиге. Найдутся и те, кто укажет на 19 голов с пенальти.

А ещё во всём мире, вероятно, не без оснований, существует предвзятое отношение к Англии в футбольном контексте. Поэтому, чего бы Кейн ни добился на поле за последние 12 месяцев или около того, всегда найдутся люди, которые не оценят его по достоинству.

Единственное, что он может противопоставить критикам, — продолжать забивать. И в минувшем сезоне форвард делал это в огромных количествах. Немало футболистов обладают талантом, достаточным для того, чтобы заслужить «Золотой мяч», и нападающий доказал, что, безусловно, входит в их число.

Согласится ли с этим достаточное количество голосующих, узнаем в понедельник. Если Кейн не получит награду, которую так заслужил, в родном городе, неизбежно возникнет вопрос: что ещё он мог сделать?