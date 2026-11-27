24 ноября Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о беспрецедентном для четырёх высших дивизионов страны наказании. «Миллуолл» стал первым клубом, который обязали частично закрыть стадион за дискриминационные кричалки болельщиков. Причиной послужило поведение фанатов во время январского дерби с «Чарльтоном» (4:0), а помимо ограничения вместимости арены клубу предстоит выплатить штраф в размере 70 тысяч фунтов. Примечательно, что всего за семь месяцев до этого «Миллуолл» добился официальных извинений от властей Лондона за использование своей эмблемы на иллюстрации с изображением члена Ку-клукс-клана в детском пособии по борьбе с расизмом. История клуба, пожалуй, лучше любой другой демонстрирует, насколько сложно в английском футболе избавиться от репутации, которую болельщики десятилетиями считали поводом для гордости.

Как «Миллуолл» превратил дурную славу в часть своей идентичности

«Миллуолл» появился в 1885 году благодаря рабочим консервной фабрики на Собачьем острове в восточной части Лондона. В 1910 году клуб перебрался на южный берег Темзы, однако сохранил тесную связь с рабочим классом. Одним из принципиальных соперников «львов» стал «Вест Хэм», который также возник на территории промышленного восточного Лондона. Со временем противостояние двух клубов приобрело собственное название — дерби докеров.

Болельщики «Миллуолла» на стадионе «Ден» globallookpress.com

В 1970-х годах, когда футбольный хулиганизм стал одной из главных проблем (и отличительных черт) английского футбола, особую известность получили фанатские группировки «Миллуолла». В 1977 году руководство клуба пригласило журналистов BBC в надежде изменить представление общественности о команде и её болельщиках. Однако выпуск документальной программы Panorama произвёл противоположный эффект. Журналисты уделили основное внимание хулиганским группировкам, насилию и связям отдельных болельщиков с ультраправым «Национальным фронтом». Впоследствии представители клуба утверждали, что передача перечеркнула их работу по улучшению имиджа «Миллуолла».

Болельщики «Миллуолла» на матче против «Тоттенхэма» в 1977 году uefa.com

Примерно в этот период на трибунах «Дена» появилась знаменитая кричалка No One Likes Us, We Don't Care («Нас никто не любит, и нам всё равно»). За основу болельщики взяли мелодию песни Sailing, которая в 1975 году стала международным хитом в исполнении Рода Стюарта. Вместо попыток избавиться от навязанного им образа фанаты сделали неприятие со стороны окружающих частью собственной идентичности. Сегодня эту фразу можно увидеть на шарфах, флагах и даже татуировках болельщиков, которые никогда не имели отношения к футбольному хулиганизму.

При этом дальнейшие события лишь укрепляли репутацию клуба. В марте 1985 года четвертьфинальный матч Кубка Англии между «Лутоном» и «Миллуоллом» сопровождался массовыми беспорядками. Впоследствии руководство «Лутона» на четыре года запретило посещение домашних матчей болельщикам всех гостевых команд. В мае 2002 года масштабные столкновения с полицией произошли после поражения «львов» от «Бирмингема» в плей-офф за выход в Премьер-лигу, а в августе 2009-го очередным скандалом обернулось противостояние с «Вест Хэмом» в Кубке английской лиги. В результате даже крупнейшие спортивные достижения «Миллуолла» (первый в истории выход в высший дивизион в 1988 году, участие в финале Кубка Англии в 2004-м и последующий дебют в еврокубках) не смогли кардинально изменить восприятие клуба за пределами южного Лондона.

Беспорядки во время матча «Лутон» — «Миллуолл» в Кубке Англии в 1985 году globallookpress.com

«Миллуолл» помогает тысячам жителей Лондона

Парадокс заключается в том, что «Миллуолл» одним из первых в английском футболе начал систематическую борьбу с дискриминацией. Ещё в 1994 году при клубе появилась организация Millwall For All, которая занималась противодействием расизму и созданием благоприятной атмосферы на стадионе для представителей различных социальных групп.

В феврале 2019 года клуб запустил кампанию Hear Hate, Don't Hesitate, в рамках которой болельщики получили возможность анонимно сообщать об оскорблениях на трибунах. В 2021-м появилась специальная комиссия по вопросам равенства, а в августе 2024-го Английская футбольная лига отметила работу «Миллуолла» бронзовой наградой за соблюдение стандартов в этой области. Спустя два месяца клуб объединил свои антидискриминационные инициативы в рамках программы All 'Wall («Миллуолл для всех»).

Футболисты молодёжной команды «Миллуолла» посетили детский спортивный лагерь globallookpress.com

Деятельность фонда при этом далеко не ограничивается борьбой с дискриминацией. Согласно опубликованному в феврале 2026 года годовому отчёту, организация работает с 14,5 тысячами человек в возрасте от пяти до 75 лет по 25 различным направлениям. За 2025 год фонд обеспечил детей 9,5 тысячами бесплатных обедов во время школьных каникул, организовал 234 мероприятия в сфере трудоустройства и помог более чем 250 людям найти работу. При стадионе функционирует центр содействия занятости, а среди других инициатив клуба — помощь людям с ментальными расстройствами, организация спортивных занятий для людей с инвалидностью и профилактика подростковой преступности. По данным самого фонда, 75% участников его программ и 80% сотрудников представляют этнические меньшинства.

Тем показательнее история, которая произошла в апреле 2026 года. В начальных школах Лондона распространялось образовательное пособие, посвящённое борьбе с расизмом. В основу материала легла история Пола Кановилла, который в 1982 году стал первым темнокожим футболистом «Челси» и на протяжении карьеры сталкивался с расистскими оскорблениями, в том числе со стороны болельщиков собственной команды. Однако на одной из иллюстраций пособия авторы поместили эмблему «Миллуолла» на одежду представителя Ку-клукс-клана. Клуб и объединение его болельщиков выразили возмущение, после чего совет лондонского района Вестминстер принёс официальные извинения, изъял пособие из обращения и пообещал пересмотреть процедуру проверки подобных материалов.

Юный болельщик «Миллуолла» на финале Кубка Англии в 2004 году globallookpress.com

За семь лет «Миллуолл» пять раз нарушил антидискриминационные правила FA

Проблема руководства «Миллуолла» заключается в том, что бороться приходится не только со стереотипами о клубе, но и с вполне реальными проявлениями дискриминации на трибунах.

В январе 2019 года часть болельщиков позволила себе расистские кричалки во время матча Кубка Англии против «Эвертона», за что клуб впоследствии оштрафовали на 10 тысяч фунтов. В декабре 2020-го фанаты освистали футболистов «Миллуолла» и «Дерби Каунти», когда те преклонили колено перед началом встречи в знак солидарности с движением против расизма. Уже перед следующим матчем против «Куинз Парк Рейнджерс» игроки обеих команд подняли совместный антидискриминационный баннер, а «львы» даже заменили логотип титульного спонсора на футболках.

Футболисты «Миллуолла» и «Куинз Парк Рейнджерс» с антидискриминационным баннером globallookpress.com

В апреле 2023 года «Миллуолл» получил официальное предупреждение за оскорбительные кричалки на религиозной почве во время встречи с «Уиганом». В марте 2025-го причиной очередного разбирательства стали гомофобные скандирования в кубковом матче против «Кристал Пэлас» (штраф в размере 15 тысяч фунтов), а в сентябре того же года болельщики «львов» оскорбляли соперника с использованием уничижительных выражений в адрес людей с инвалидностью. Любопытно, что это снова произошло в матче против «Кристал Пэлас», а сумма штрафа на этот раз составила уже 45 тысяч фунтов.

Таким образом, январский инцидент в дерби с «Чарльтоном» стал пятым нарушением подобного характера за семь лет. При этом независимая комиссия FA пришла к выводу, что предыдущие штрафы и обязательные программы по борьбе с дискриминацией не смогли предотвратить новые нарушения. Первоначально комиссия рассматривала штраф в размере 60 тысяч фунтов, затем увеличила его до 90 тысяч из-за дисциплинарной истории клуба, однако с учётом смягчающих обстоятельств остановилась на сумме в 70 тысяч.

Футболисты «Миллуолла» в матче против «Чарльтона» globallookpress.com

Четыре сектора трибуны Dockers Stand будут закрыты во время матча Чемпионшипа против «Шеффилд Юнайтед» 8 декабря. Ещё одно аналогичное наказание носит условный характер и может вступить в силу в случае повторного нарушения до конца сезона 2027/28. В открытом письме к болельщикам управляющий директор «Миллуолла» Марк Фэйрбразер признал, что от решения FA пострадают в том числе владельцы абонементов, которые не имели никакого отношения к оскорбительным кричалкам. Руководство клуба предоставило им приоритетное право выбрать альтернативные места на стадионе, а также пообещало усилить информационную кампанию против дискриминации во время домашних матчей.

Почти полвека назад болельщики «Миллуолла» превратили негативное отношение окружающих в один из главных символов клуба. Сегодня же руководству «львов» приходится доказывать, что верность своим традициям необязательно предполагает сохранение худших из них. И если раньше за поведение фанатов преимущественно расплачивался сам клуб, то теперь футбольная федерация решила сделать так, чтобы последствия ощутили и сами посетители стадиона. Главное опасение теперь в том, что негативная энергия никуда не исчезнет, а просто переместится с трибун на улицы южного Лондона. Впрочем, FA отвечает только за пространство внутри стадиона, поэтому едва ли её это заботит.