По информации СМИ, ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса. Инсайды о возможном трансфере и подробности карьеры 26-летнего колумбийца — в материале LiveSport.Ru.

Новая трансферная цель

Российская Премьер-лига приближается к завершению первой части сезона. Вместе с этим клубы готовятся к открытию зимнего трансферного окна, во время которого появится возможность усилить свои составы по проблемным позициям.

Например, ЦСКА не первый год не может обзавестись забивным форвардом. Предстоящей зимой «армейцы» вновь намерены укрепить линию нападения. По информации нескольких инсайдеров, московский клуб в настоящее время работает над трансфером нападающего бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Колумбии Кевина Вивероса.

Как рассказал журналист Иван Карпов, футболист впервые привлёк предметный интерес красно-синих в июне 2025 года. Однако тогда у ЦСКА случилось неожиданное расставание с главным тренером Марко Николичем, поэтому обсуждение всех трансферных вопросов на тот момент было приостановлено. В следующий раз «армейцы» вернулись к кандидатуре колумбийца через четыре-пять месяцев, но назначенный наставник Фабио Челестини выступил против подобного подписания.

Фабио Челестини globallookpress.com

На сей раз трансфер Вивероса куда ближе, чем раньше. По некоторым данным, ЦСКА и «Атлетико», у которых три года назад сложились хорошие отношения на фоне переезда из Бразилии в Россию защитника Келвена, уже достигли принципиальной договорённости о трансфере.

Большое значение имеет тот факт, что «Атлетико Паранаэнсе» принадлежат только 70% прав на нападающего, в то время как остальными 30% владеет «Атлетико Насьональ» из Колумбии. Кроме того, после последнего обновления данных на портале Transfermarkt рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет 20 млн евро. Поэтому правдивым видится инсайд аргентинского журналиста Германа Гарсии Гровы о том, что сумма трансфера согласована в размере 20 млн долларов плюс 7 млн в виде бонусов за выполнение определённых условий.

В то же время нельзя исключать возможность сокращения компенсации. Это может произойти, если в сделку включат игроков ЦСКА Лусиано Гонду и Родриго Вильягру, в чьих услугах заинтересованы бразильцы.

Лусиано Гонду globallookpress.com

Однако основным препятствием для оформления трансфера выступает сам Виверос. Утверждается, что колумбиец переходу в ЦСКА предпочитает продолжение карьеры в чемпионатах Англии или Испании. Возможно, его позиция изменится после переговоров, которые в эти дни должны пройти в Бразилии, куда вылетел спортивный директор москвичей Евгений Шевелёв.

Южная Америка не отпускает

Кевин Стивен Виверос Родальега родился 26 апреля 2000 года в городе Буэнавентура, расположенном в западной части Колумбии. Футболист вырос в небогатой семье. В интервью он не раз вспоминал, как его мама ранним утром уходила в большие дома зарабатывать деньги уборкой, стиркой и готовкой. А по ночам, вернувшись уставшей после рабочего дня, она заботилась о семье. Поэтому Виверос в детстве, смотря по телевизору матчи сборной Колумбии, дал себе обещание стать профессиональным игроком, чтобы избавить мать от тяжелого труда.

Кевин начал играть в футбол в возрасте пяти лет, а организованные тренировки он стал посещать в 9 лет, когда в родном городе поступил в местную академию Urbano Futbol Club (ныне — Pacifico UFC). Там юноша прозанимался до 15 лет, пока при помощи школы не перебрался в систему клуба «Америка де Кали» — одного из сильнейших и титулованных в Колумбии.

На юношеском уровне (U17) Виверос выступал за сборную своего департамента, с которой в 2016 году завоевал серебро национального турнира. Дебют на профессиональном уровне в составе основной команды «Америки де Кали» состоялся 25 марта 2018 года в матче против «Депортиво Пасто». В течение следующего года с небольшим он ещё 20 раз выходил на поле, благодаря чему параллельно на регулярной основе вызывался в молодёжную сборную Колумбии до 20 лет (всего за неё сыграл в 17 матчах, в которых забил 3 гола).

Кевин Виверос globallookpress.com

Получив первые гонорары после дебюта в клубе, Виверос сдержал слово: купил маме мебель, холодильник, телевизор, кровать, а позже даже построил новый дом и освободил от необходимости работать. Но надолго задержаться в «Америке» он не смог: предоставленного игрового времени молодому нападающему не хватило для того, чтобы отметиться забитыми голами. С середины 2019 г. до конца 2020 г. Кевин провёл в аренде в командах из второго по силе дивизиона Колумбии — «Атлетико Кали» и «Итагуи Леонес». За это время футболист всего принял участие в 28 официальных матчах, в которых забил первые на взрослом уровне 5 голов.

Когда срок контракта с «Америкой де Кали» истёк, Виверос стал свободным агентом, но новую команду не мог найти целый год, из-за чего даже всерьёз задумывался о завершении карьеры. Однако он не стал прекращать самостоятельные тренировки и в январе 2022 года всё-таки получил шанс заключить соглашение с венесуэльским клубом «Карабобо».

В новой команде колумбиец быстро зарекомендовал себя как лидер атаки. За 34 матча Виверос 21 раз поразил ворота соперника и стал лучшим бомбардиром чемпионата Венесуэлы 2022 г. В том числе этот перформанс позволил «Карабобо» занять по итогам сезона-2022 третье место.

Такое блестящее выступление позволило нападающему вернуться на родину — его арендовал «Депортиво Кали». Совсем бесполезным своему новому клубу Кевин не был (забил 7 голов за 23 матча), но с тренерским штабом у него сложились напряжённые отношения. Поэтому полгода спустя он вновь сменил команду. Теперь, будучи свободным агентом, Виверос попытался начать европейскую карьеру: перешёл в боснийский «Сараево». Но и на Балканах, несмотря на трёхлетний контракт, колумбиец не нашёл взаимопонимания с тренерами и появился на поле лишь однажды — в июле 2023 года сыграл девять минут в отборочном матче Лиги Европы против «Торпедо Кутаиси».

Первую половину 2024 года Виверос провёл в Колумбии — на правах аренды в «Ла Экидад». Там он пришёл в форму (8 голов за 21 матч) и привлёк внимание более именитого клуба — «Атлетико Насьональ». 12 месяцев в составе зелёных дали нападающему участие в 59 официальных играх, 14 забитых голов, а также титулы победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка страны.

Обзаведясь трофеями, нападающий летом 2025 года вновь решился на заграничный вояж. На сей раз он отправился в Бразилию, где присоединился к «Атлетико Паранаэнсе». До Нового года Виверос девятью голами помог клубу из Куритибы занять второе место в Серии В и вернуться в элитный дивизион.

Кевин Виверос globallookpress.com

А уже там Кевин прочно зарекомендовал себя как одна из главных звёзд не только команды, но и всего чемпионата Бразилии. К настоящему моменту на его счету 21 гол за 32 матча, что позволяет ему возглавлять гонку бомбардиров. «Атлетико Паранаэнсе», в свою очередь, близок к завершению сезона в первой пятёрке чемпионата.

Такое по-настоящему прорывное выступление привело к тому, что рыночная стоимость Вивероса за полгода (с марта по сентябрь 2026 г.) взлетела в пять раз — с 4 до 20 млн евро. Более того, этой осенью он впервые получил вызов в сборную Колумбии, в составе которой отыграл 3 товарищеских матча.

Не «столб», а «поезд»

Вершина бомбардирской таблицы бразильской Серии А покорилась Виверосу, прежде всего, благодаря его взрывной скорости, неустанному прессингу и точной реализации моментов. Нападающий признавался, что ему не нравится роль «столба», который «привязан» к одной точке в штрафной площади.

Справедливости ради, форварду при росте 180 см правда сложно действовать таким образом в позиционном розыгрыше. Чаще всего верховая борьба и игра головой остаются за более габаритными защитниками команды-оппонента.

Тем не менее колумбиец не отказывается от единоборств — активно вступает в них и зачастую выигрывает. За это качество и свой прямолинейный стиль Виверос, который максимально использует свои атлетические данные и часто вынуждает соперников нарушать на себе правила, в Бразилии получил прозвище Эль Трен — «поезд».

Кевин Виверос globallookpress.com

Нападающий комфортно чувствует себя, когда постоянно двигается по всей ширине атаки, смещается на фланг, ищет свободные зоны и за счёт голевого чутья хорошо открывается. Для этого он проводит большой объём работы без мяча, агрессивно прессингуя игроков противоположной команды, а также мощно ускоряется и умно забегает за линию обороны. Если есть возможность, то Виверос не постесняется и пробьёт из пределов штрафной площади, что у него неплохо получается.

Факторы, которые могут смущать в трансфере Вивероса, очевидны. 26-летний футболист столь результативно, как в этом году, на протяжении карьеры играл не часто. 20 млн долларов — это большие для РПЛ деньги, поэтому приобретённый игрок должен давать гарантированное качество. А сказать это про Кевина нельзя. Тем более, когда он со скепсисом воспринимает идею переезда в Россию. Не выйдет ли из него новый Алеррандро, который тоже приезжал в ЦСКА как лучший бомбардир чемпионата Бразилии, а в Москве толком ничего не показал?